ДУДИНЦЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

ДУДИНЦЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ - русский прозаик.

Из дво­рян­ской се­мьи (отец, С. Н. Бай­ков, - бе­лый офи­цер, рас­стре­лян в го­ды Гражданской вой­ны ; Дудинцев но­сил фа­ми­лию от­чи­ма). Окон­чил Московский юридический институт (1940 год). Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны; по­сле ра­не­ния при обо­ро­не Ле­нин­гра­да с 1942 годаи до кон­ца вой­ны ра­бо­тал в во­енной про­ку­ра­ту­ре в Си­би­ри.

В 1946-1951 годах очер­кист газеты «Ком­со­моль­ская прав­да». В 1950-е годы вы­пус­тил сорники про­зы «У се­ми бо­га­ты­рей» (1952 год), «На сво­ём мес­те» (1954 год), «По­вес­ти и рас­ска­зы» (1959 год).

Наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние Дудинцева - ро­ман «Не хле­бом еди­ным» (1956 год; эк­ра­ни­за­ция С. С. Го­во­ру­хи­на, 2005 год) о борь­бе творческой лич­но­сти с государственной бю­ро­кра­тической сис­те­мой. Ро­ман вы­звал ожес­то­чён­ную кри­ти­ку в пе­ча­ти; с середины 1960-х годов Дудинцев был ли­шён воз­мож­но­сти пуб­ли­ко­вать­ся. Ав­тор ро­ма­на «Бе­лые оде­ж­ды» (опубликован в 1987 году, эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1992 году) о судь­бе учёных-­ге­не­ти­ков в ста­лин­скую эпо­ху. Сре­ди других со­чи­не­ний - ав­то­био­гра­фическая по­весть «Ме­ж­ду дву­мя ро­ма­на­ми» (2000 год).