ДОМБРОВСКИЙ ЮРИЙ ОСИПОВИЧ
Русский писатель.
Из семьи адвоката. В 1932 году окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР в Москве. В 1930-1940-е годы многократно подвергался арестам по политическим обвинениям: в 1932 году сослан в Казахстан (работал научным сотрудником в Центральном музее Алма-Аты, печатался в газете «Казахстанская правда»; в 1937-1938 годах опубликовал роман «Державин»), c 1939 года в лагере на Колыме (в 1943 году вернулся в Алма-Ату), c 1949 года в заключении на Крайнем Севере. После реабилитации (1956 год) жил в Москве.
Центральная для творчества Домбровского тема сохранения духовной свободы в условиях тоталитарной системы претворена в романе «Обезьяна приходит за своим черепом» (1959 год), а также в основанной на автобиографическом материале романной дилогии «Хранитель древностей» (1964 год) и «Факультет ненужных вещей» (опубликована в 1988 году). Интерес к психологии творчества отражён в цикле новелл об У. Шекспире «Смуглая леди» (1969 год), рассказах о поэтах и художниках.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 6 т. / Ред.-сост. К. Турумова-Домбровская. М., 1992–1993;
Факультет ненужных вещей: Роман. Письма. Эссе. Екатеринбург, 2000;
Рассказы. Стихи. Хранитель древностей: Роман. Екатеринбург, 2000;
Гонцы. М., 2005.