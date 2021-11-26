ДОМАРКАС ЮОЗАС

ДОМАРКАС ЮОЗАС - литовский дирижёр, народный артист СССР.

Окон­чил Ли­товскую консерваторию по клас­су клар­не­та (1960 год), Ле­нинградскую консерваторию по клас­су ди­ри­жи­ро­ва­ния И. А. Му­си­на (1965 год).

Де­бю­ти­ро­вал в 1961 году в Ле­нин­гра­де. С 1964 года главный ди­ри­жёр Ли­тов­ско­го национального сим­фо­нического ор­ке­ст­ра . Уча­ст­ник ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лей «Вар­шав­ская осень», «Праж­ская вес­на» и других, вы­сту­па­ет с круп­ней­ши­ми ор­ке­ст­ра­ми Ев­ро­пы, Рос­сии (в ча­ст­но­сти, Мо­ск­вы и Санкт-Пе­тер­бур­га).

Ре­пер­ту­ар вклю­ча­ет, на­ря­ду с ев­ропейской музыкальной клас­си­кой, со­чи­не­ния ли­товских ком­по­зи­то­ров - М. К. Чюр­лё­ни­са, Й. О. Ба­ла­кау­ска­са, В. Бар­кау­ска­са и других (в том числе пре­мьер­ные ис­пол­не­ния). Мно­го­численные за­пи­си на грам­пла­стин­ках и ком­пакт-дис­ках.

С 1965 года пре­по­да­ёт в Ли­товской ака­де­мии му­зы­ки (с 1972 года заведующий ка­фед­рой сим­фо­нического ди­ри­жи­ро­ва­ния, с 1990-х годов профессор).