ДОМАРКАС ЮОЗАС
ДОМАРКАС ЮОЗАС - литовский дирижёр, народный артист СССР.
Окончил Литовскую консерваторию по классу кларнета (1960 год), Ленинградскую консерваторию по классу дирижирования И. А. Мусина (1965 год).
Дебютировал в 1961 году в Ленинграде. С 1964 года главный дирижёр Литовского национального симфонического оркестра. Участник международных фестивалей «Варшавская осень», «Пражская весна» и других, выступает с крупнейшими оркестрами Европы, России (в частности, Москвы и Санкт-Петербурга).
Репертуар включает, наряду с европейской музыкальной классикой, сочинения литовских композиторов - М. К. Чюрлёниса, Й. О. Балакаускаса, В. Баркаускаса и других (в том числе премьерные исполнения). Многочисленные записи на грампластинках и компакт-дисках.
С 1965 года преподаёт в Литовской академии музыки (с 1972 года заведующий кафедрой симфонического дирижирования, с 1990-х годов профессор).