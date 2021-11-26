ЮОН КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ

Русский художник-пейзажист.

До революции

Семья имела немецкие и швейцарские корни. Отец – Федор Юон, был служащим, мать занималась музыкой. Делом своей жизни избрал музыку и брат будущего живописца Павел, ставший затем профессором консерватории. Семья Юонов была многодетной (помимо Константина и Павла было еще девять детей) и очень творческой, здесь любили театр, музыку и живопись. Маленький Костя, с 8-летнего возраста занимавшийся изобразительным искусством, делал декорации к домашним постановкам. Ребенком он часто бывал в Третьяковской галерее .

С 1892 года на протяжении шести лет Юон проходил обучение в училище живописи, ваяния и зодчества в Москве. Одним из его наставников был передвижник Константин Савицкий . Еще в студенческие годы Юон продавал свои картины, в результате чего мог посещать европейские страны. В 1898-1900 годах молодой художник трудился в мастерской В. Серова , после чего организовал свою студию, где обучал начинающих мастеров вплоть до 1917 года. Здесь учились многие знаменитые живописцы, скульпторы и архитекторы, среди них Владимир Фаворский , Роберт Фальк , братья Веснины, Вера Мухина и др. В 1900 году пейзажную композицию Юона «У Новодевичьего монастыря весной», экспонировавшуюся у передвижников, купила Третьяковка, что было настоящим успехом. В том же году молодой человек обвенчался с крестьянской девушкой Клавдией Никитиной, что внесло разлад в отношения с отцом.

Живописец вместе со своим учителем Абрамом Архиповым и Игорем Грабарем стоял у истоков образованного в 1903 году Союза русских художников. В 1907 году началась и его карьера художника-декоратора, в 1913 году он оформил оперу «Борис Годунов», показанную в Париже С. Дягилевым во время знаменитых «Русских сезонов» . В то же время Константин Федорович много ездил по России, чьи городские пейзажи его вдохновляли. Работы тех лет: «Весенний вечер. Ростов Великий» (1906), «Троицкая лавра зимой» (1910), «Сергиевский Посад» (1911), «Мартовское солнце» (1915). Часто изображения старых русских городов на его полотнах дополнялись сюжетами из жизни народа. Сам Юон говорил о своей любви к импрессионистам, чье влияние чувствуется в некоторых его работах.

Советский период

Константин Федорович положительно отнесся к революционных событиям 1917 года , которые нашли отражение в его творчестве. Самым ярким примером этого стала картина «Новая планета» 1921 года, а также «Люди» и «Парад Красной армии» 1923 года. При этом мастер не оставлял и традиционных для себя тем, одной из лучших работ в этом ключе стало полотно 1921 года «Купола и ласточки. Успенский собор Троице-Сергиевой лавры».

В 1925 году Юон вошел в Ассоциацию художников революционной России. В 1920-1940-е годы продолжал заниматься оформлением театральных постановок. Среди них мхатовские «Ревизор» (1921) и «Кир Булычев и другие» (1934), спектакль Малого театра «Сердце не камень» (1923) и опера Большого театра «Хованщина» (1940). Также мастер выступил оформителем художественного («Иван Никулин – русский матрос», 1944) и анимационного («Каштанка», 1952) фильмов. Во время Великой Отечественной войны Константин Федорович оставался в Москве и продолжал писать. Знаковая работа этого периода – «Москва салютует» (1945). Темы революции и войны присутствовали и в дальнейшем творчестве художника («Штурм Кремля в 1917 году», 1947; «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года», 1949), однако основное место занимали все те же любимые им пейзажи («Русская зима. Лигачёво», 1947; «Утро индустриальной Москвы», 1949).

В 1947 году Юон стал академиком АХ СССР, четырьмя годами ранее удостоившись Сталинской премии за свои творческие заслуги. В 1945 году он получил Орден Ленина, в 1943 и 1955 годах – два ордена Трудового Красного Знамени. В 1950 году Константин Федорович удостоился звания народного художника СССР, а через год стал членом ВКП(б).

В конце 1940-х – 1950-е годы живописец основное время уделял преподаванию. Он работал в художественном институте имени Сурикова в Москве и в институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Ленинграде. Стоял во главе НИИ теории и истории изобразительных искусств Академии художеств.

Скончался Константин Юон весной 1958 года в родной Москве в возрасте 82 лет. Погребен на Новодевичьем кладбище.