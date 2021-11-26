НОВИЦКИЙ ИВАН БОРИСОВИЧ

НОВИЦКИЙ ИВАН БОРИСОВИЧ - российский юрист, ци­ви­лист.

Из ме­щан. Окон­чил Московский университет (1903 год), ос­тав­лен при ка­фед­ре рим­ско­го пра­ва для при­го­тов­ле­ния к про­фес­су­ре.

Профессор (1923 год), доктор юри­дических на­ук (1948 год). С 1906 года при­ват-до­цент Московского университета. Пре­по­да­вал на Жен­ских юри­дических кур­сах (1910-1918 годы), в Ме­же­вом иниверситете (1917-1932 годы), в Иниверситете народного хо­зяй­ст­ва им. Г.В. Пле­ха­но­ва (1943-1946 годы) и в Московском юри­дическом иниверситете (МЮИ; с 1944 года); с 1954 года - в шта­те МГУ в свя­зи с объ­е­ди­не­ни­ем МЮИ и юри­дического факультета МГУ, с 1955 года заведующий ка­фед­рой гражданского пра­ва юри­дического факультета МГУ.

Главная те­ма на­уч­ной и пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­сти И.Б. Новицкого - рим­ское пра­во. Ав­тор около 150 ра­бот, в т. ч. в об­лас­ти рус­ско­го и советского гражданского пра­ва, советского зе­мель­но­го пра­ва, иностраннго гра­ж­дан­ско­го и тор­го­во­го пра­ва и др.

Сочинения:

Обя­за­тель­ст­во за­клю­чить до­го­вор. М., 1947; Рим­ское ча­ст­ное пра­во. М., 1948;

Ис­то­рия со­вет­ско­го гра­ж­дан­ско­го пра­ва. М., 1949 (совм. с Д. М. Ген­ки­ным , Н. В. Ра­би­но­вич);

Об­щее уче­ние об обя­за­тель­ст­ве. М., 1950 (совм. с Л. А. Лун­цем);

Рег­ресс­ные обя­за­тель­ст­ва ме­ж­ду со­циа­ли­сти­че­ски­ми хо­зяй­ст­вен­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми. Опыт обоб­ще­ния ар­бит­раж­ной и су­деб­ной прак­ти­ки. М., 1952;

Сдел­ки. Ис­ко­вая дав­ность. М., 1954;

От­дель­ные ви­ды обя­за­тельств. М., 1954 (ред. совм. с К. А. Гра­ве);

Ис­то­рия со­вет­ско­го гра­ж­дан­ско­го пра­ва. М., 1957;

Рим­ское пра­во. [6-е изд.]. М., 1998.