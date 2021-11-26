ЛУЖАНИН АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛУЖАНИН (псевдоним; настоящая фамилия Ко­ре­па­нов) АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - удмурдский по­эт .

В 1934-1938 годы учил­ся на ве­чер­нем от­де­ле­нии Уд­мурт­ско­го пе­да­го­гического института. С 1931 года ра­бо­тал в ре­дак­ци­ях га­зет «Уд­мурт ком­му­на» («Уд­мурт­ская ком­му­на») и «Трак­тор». С 1933 года про­дол­жил жур­нали­ст­скую дея­тель­ность в га­зе­тах «Егит боль­ше­вик» («Мо­ло­дой боль­ше­вик»), «Ижев­ская прав­да», «Дась лу!» («Будь го­тов!»). В 1944-1950 годы председатель прав­ле­ния СП Удмурдской АССР, ре­дак­тор Удмурдского ра­дио. Начал печататься в 1930 году. Ав­тор по­этических сборников «Ве­сен­ний дождь» («Ту­лыс зор», 1939), «Пла­мен­ное серд­це» (« ̈Зыр­дась сю­лэм», 1946), «Гроз­дья» (« ̈Зус­ки­ос», 1958), «Клён и чер­то­по­лох» («Ба­дяр но кый­бо­ды», 1962), про­ник­ну­тых оп­ти­ми­стическим па­фо­сом. Лужанин - ос­но­во­по­лож­ник удмурдской бас­ни: сборник «Сти­хо­тво­ре­ния и бас­ни» («Кыл­буръ­ёс но бас­ня­ос», 1948). Боль­шое ме­сто в на­сле­дии Лужанина за­ни­ма­ют пе­ре­во­ды на удмурдский язык про­из­ве­де­ний А. С. Пуш­ки­на , М. Ю. Лер­мон­то­ва , С. А. Есе­ни­на , Н. А. Не­кра­со­ва , А. Миц­ке­ви­ча и др.

Сочинения:

Я жизнь пою: Сти­хи и по­эмы. Ижевск, 1966.