ЛУЖАНИН АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛУЖАНИН (псевдоним; настоящая фамилия Корепанов) АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - удмурдский поэт.
В 1934-1938 годы учился на вечернем отделении Удмуртского педагогического института. С 1931 года работал в редакциях газет «Удмурт коммуна» («Удмуртская коммуна») и «Трактор». С 1933 года продолжил журналистскую деятельность в газетах «Егит большевик» («Молодой большевик»), «Ижевская правда», «Дась лу!» («Будь готов!»). В 1944-1950 годы председатель правления СП Удмурдской АССР, редактор Удмурдского радио. Начал печататься в 1930 году. Автор поэтических сборников «Весенний дождь» («Тулыс зор», 1939), «Пламенное сердце» (« ̈Зырдась сюлэм», 1946), «Гроздья» (« ̈Зускиос», 1958), «Клён и чертополох» («Бадяр но кыйбоды», 1962), проникнутых оптимистическим пафосом. Лужанин - основоположник удмурдской басни: сборник «Стихотворения и басни» («Кылбуръёс но басняос», 1948). Большое место в наследии Лужанина занимают переводы на удмурдский язык произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина, Н. А. Некрасова, А. Мицкевича и др.
Сочинения:
Я жизнь пою: Стихи и поэмы. Ижевск, 1966.