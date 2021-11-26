ДУБНА
ДУБНА - город в России, в северной части Московской области.
Население 61,7 тысяч человек (2006 год). Располагается на реке Волга, близ впадения в неё реки Дубна. Рядом с Дубной начинается канал имени Москвы (пристань Большая Волга). Две железнодорожные станции (Дубна, Большая Волга).
В 1930-х годах близ современной Дубны началось строительство канала (включая Волжский гидроузел, плотину Иваньковской ГЭС), возникли рабочие посёлки Большая Волга (на правом берегу Волги) и Иваньково (на левом берегу; с 1958 года город). В 1937-1939 годов в поселке Иваньково построен завод по производству гидросамолётов (ныне Дубнинский машиностроительный завод, одно из градообразующих предприятий Дубны). С конца 1940-х годов развивается как центр фундаментальных исследований в области физики элементарных частиц и ядерной физики (близ поселка Большая Волга были созданы Институт ядерных проблем и Электрофизическая лаборатория Академии наук СССР). В 1954-1956 годах построен жилой поселок Дубно Калининской области, в 1956 году в связи с созданием Объединённого института ядерных исследований посёлок преобразован в город (в его состав включены поселок Большая Волга, деревни Александровка, Новоиваньково, Ратмино, Козлаки, Юркино) и передан в состав Московской области, с 1958 года современное название. В 1960 году в черту Дубны включён город Иваньково. В 2001 году Дубне присвоен статус «Наукоград Российской Федерации».
В Дубне также действуют: Институт физико-технических проблем (разработка и производство аналитических приборов на основе ПП-детекторов, радиоизотопных приборов технологического контроля и автоматизации технологических процессов для атомной промышленности), Научно-исследовательский институт прикладной акустики, филиал Научно-исследовательского института ядерной физики Московского государственного университета, Научно-исследовательский институт «Атолл» (разработка и производство гидроакустических систем связи и навигации для судостроения). Конструкторское бюро «Радуга» (разработка образцов ракетного вооружения для ВВС и ВМФ, ветроэнергетических установок, пилотируемых лёгких летательных аппаратов), ОКБ «Тайфун» (проектирование малых и сверхмалых самолётов). Центр космической связи «Дубна» (одно из подразделений государственного предприятия «Космическая связь»). Приборный завод «Тензор» (системы охранной сигнализации, пожаротушения и другое).
Среди вузов - Международный университет природы, общества и человека «Дубна» (1994 год), филиал Московского института радиотехники, электроники и автоматики, представительство Международной академии маркетинга и менеджмента (МАМАРМЕН), Региональный центр Международного института менеджмента ЛИНК, Учебно-консультационного центр Московского государственного университета сервиса; филиал Московского областного политехнического колледжа, образовательный центр «Дубна».
Для Дубны характерны участки городской застройки с остатками лесных массивов. В восточной части Дубны сохранилась церковь в честь иконы «Похвала Пресвятой Богородицы» (1827 год, вторая половина XIX века, 1907-1914 годы). Статуя В. И. Ленина (1937 год, скульптор С. Д. Меркуров) составляла монументальную композицию на берегах аванпоста волжского гидроузла со статуей И. В. Сталина (демонтирована в 1961 году). Многиек постройки - в стиле советского неоклассицизма (в том числе комплекс зданий Объединённого института ядерных исследований, Дом учёных и Дом культуры «Мир»). В 1990-2000-е годы возведены: здание государственной хоровой школы мальчиков «Дубна», храм во имя всех святых, в Земле Российской просиявших, и другие. Музей археологии и краеведения. Городской симфонический оркестр (1990 год). Водный стадион международного класса. Дубна - место проведения крупных международных шахматных турниров (1971, 1973, 1976 и 1979 годы).
Близ Дубны - аэродром Барки (учебно-тренировочная база Российского национального аэроклуба). В деревне Веретьево сохранилась деревянная Георгиевская церковь (1778 год).
Иллюстрация:
Фото Е. М. Подольской. Дубна. Вид города с Волги. Архив БРЭ.