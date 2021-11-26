АВДУСИН ДАНИИЛ АНТОНОВИЧ

Советский археолог. Доктор исторических наук (1968), профессоркафедры археологии исторического факультета МГУ (1971).

Родился в 20 августа 1918 года в г. Сычевке Смоленской губернии. В 1942 году окончил исторический факультет МГУ. Участник великой отечественной войны. В 1948 году под руководством профессора А.Д. Арциховского защитил кандидатскую диссертацию на тему «Дружинные курганы кривичей». С 1949 года руководил работами Смоленской археологической экспедиции МГУ, положившей начало планомерным археологическим исследованиям Смоленска и Гнездовского археологического комплекса. В 1968 году по совокупности работ ему была присвоена степень доктора исторических наук.

Автор более 100 научных публикаций, в том числе ставших классическими учебников по археологии – «Археология СССР», «Основы археологии», «Полевая археология».

Сочинения:

Актуальные вопросы изучения древностей Смоленска и его ближайшей окрути // Смоленск и Гнёздово. М., 1991.

Археология СССР. М., 1977.

Возникновение Смоленска, 1957.

Гнёздовская экспедиция. //Краткие сообщения Института истории материальной культуры (КСИИМК). Вып. XLIV. М.-Л. 1952

Гнёздовские курганы. Смоленск, 1952.

Ключ-город, 1983

Образование древнерусских городов лесной зоны // Труды V международного конгресса славянской археологии. Т. 1. Вып. 2а. М., 1987.

Основы археологии. М., 1989.

Отчёт о раскопках в Гнёздове в 1957—1960 гг. // Материалы по изучению Смоленской области (МИСО) / Вып. VII.М. 1970.

Отчёт о раскопках Гнёздовских курганов в 1949 г. // Материалы по изучению Смоленской области (МИСО). Вып. 1. 1952. с.311-367.

Полевая археология СССР. М., 1980.