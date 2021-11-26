АБАЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Советский и российский филолог-иранист, доктор филологических наук (1961).

Родился в осетинской крестьянской семье, окончил Тифлисскую шестую классическую гимназию (1918), Ленинградский государственный университет (1925), работал в Кавказском историко-археологическом институте АН СССР , Институте языков и мышления, Северо-Осетинском и Юго-Осетинском научно-исследовательских институтах, Институте языкознания АН СССР.

Лауреат Государственной премии СССР (1981), премии им. А.С. Чикобава (1998).

Автор этимологического словаря осетинского языка, работ по скифологии и сарматологии, о прародине индоиранских языков, праязыковых контактах восточных иранцев с италийцами, германцами, кельтами и др., иранском субстрате в восточнославянских языках, фольклорных истоках ряда литературных сюжетов и пр.

Сочинения:

Осетинский язык и фольклор. М.-Л., 1949;

Историко-этимологический словарь осетинского языка. т. I-V. М.-Л., 1958–1995;

Избранные труды. Т. I. Религия, фольклор, литература. Владикавказ, 1990. Т. II. Общее и сравнительное языкознание. Владикавказ, 1995.