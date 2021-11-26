ДИРЕКТОРИЯ

ДИРЕКТОРИЯ - исполнительная Директория, политический режим во Франции, существовавший с 27.10.1795 (5 брю­ме­ра IV го­да рес­пуб­ли­кан­ско­го ка­лен­да­ря) по 19.11.1799 год в ходе Французской революции XVIII века (18 брю­ме­ра VIII го­да рес­пуб­ли­кан­ско­го ка­лен­да­ря)

Ус­та­нов­лен Кон­сти­ту­ци­ей III го­да Рес­пуб­ли­ки (1795). За­ко­но­датательная власть в пе­ри­од директории на­хо­ди­лась в ру­ках Со­ве­та пя­ти­сот и Со­ве­та ста­рей­шин. Ис­пол­нительная власть бы­ла под­чи­не­на за­ко­но­да­тель­ной и вру­че­на пя­ти ди­рек­то­рам, из­би­рае­мым со­ве­та­ми. Один из ди­рек­то­ров еже­год­но вы­бы­вал по жре­бию, на его ме­сто из­би­рал­ся но­вый. Чле­ны Директории бы­ли ог­ра­ни­че­ны в сво­бо­де пе­ре­дви­же­ния, не мог­ли ока­зы­вать серь­ёз­но­го влия­ния на за­ко­но­твор­че­ст­во и фи­нан­со­вую по­ли­ти­ку, не об­ла­да­ли пра­вом объ­яв­ле­ния вой­ны, им за­пре­ща­лось при­сут­ст­во­вать на за­се­да­ни­ях За­ко­но­дательного кор­пу­са. Эти ог­ра­ни­че­ния бы­ли при­зва­ны пре­дот­вра­тить чрез­мер­ное уси­ле­ние ис­пол­нительной вла­сти, ко­то­рое име­ло ме­сто в пе­ри­од яко­бин­ской дик­та­ту­ры .

Директория не смог­ла пре­одо­леть дос­тав­ший­ся ей в на­след­ст­во эко­но­мический кри­зис, вы­зван­ный ре­во­люционными вой­на­ми, хо­тя и объ­я­ви­ла о «кон­со­ли­да­ции» государственного дол­га, сокра­тив его на 2/3. Ей не уда­лось обес­пе­чить и по­ли­тическую ста­биль­ность, сфор­ми­ро­вать ус­той­чи­вое боль­шин­ст­во в Зако­но­дательном кор­пу­се, еже­год­но об­нов­ляв­шем­ся на 1/3. По­сто­ян­но ис­пы­ты­вая уг­ро­зы как сле­ва (со сто­ро­ны не­оя­ко­бин­цев), так и спра­ва (со сто­ро­ны роя­ли­стов), Директория бы­ла вы­ну­ж­де­на при­бе­гать для со­хра­не­ния сво­его ре­жи­ма к государственным пе­ре­во­ро­там, по­сколь­ку не су­ще­ст­во­ва­ло кон­сти­туционных ры­ча­гов раз­ре­ше­ния по­ли­тических кон­флик­тов, а основной за­кон мог быть пе­ре­смот­рен толь­ко че­рез 9 лет.

Кон­сти­ту­ция бы­ла на­ру­ше­на уже при соз­да­нии Директории, ко­гда Кон­вент по­ста­но­вил пе­ре­из­брать в но­вый За­ко­но­дательный кор­пус не ме­нее 2/3 сво­их чле­нов. Дан­ная ме­ра обес­пе­чи­ла боль­шин­ст­во де­пу­та­там, сто­яв­шим на рес­пуб­ли­кан­ских по­зи­ци­ях, од­на­ко че­рез 2 го­да в па­ла­тах по­лу­чи­ли боль­шин­ст­во мо­нар­хи­сты. Это за­ста­ви­ло Директорию со­вер­шить пе­ре­во­рот 18 фрюк­ти­до­ра V го­да рес­пуб­ли­кан­ско­го ка­лен­да­ря (4.9.1797), в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го из со­ста­ва Со­ве­та пя­ти­сот и Со­ве­та ста­рей­шин бы­ло ис­клю­че­но зна­чительное чис­ло сто­рон­ни­ков мо­нар­хии, при­ня­ты ме­ры про­тив воз­вра­ще­ния во Фран­цию дво­рян-эмиг­ран­тов, 2 ди­рек­то­ра, по­доз­ре­вав­шие­ся в роя­лиз­ме, бы­ли при­го­во­ре­ны к из­гна­нию. Од­на­ко уже 11.5.1798 года Директории вновь пе­ре­смот­ре­ла ре­зуль­та­ты вы­бо­ров, что­бы очи­стить За­ко­но­дательный кор­пус от не­оя­ко­бин­цев (так называемый пе­ре­во­рот 22 фло­реа­ля VI го­да рес­пуб­ли­кан­ско­го ка­лен­да­ря). 18.6.1799 года За­ко­но­дательный кор­пус за­ста­вил уй­ти в от­став­ку трёх ди­рек­то­ров из пя­ти (так называемый пе­ре­во­рот 30 пре­риа­ля VII го­да рес­пуб­ли­кан­ско­го ка­лен­да­ря). Эта прак­ти­ка по­сто­ян­но­го на­ру­ше­ния кон­сти­ту­ции в це­лях по­дав­ле­ния как «ле­вых», так и «пра­вых» по­лу­чи­ла название «по­ли­ти­ки ка­че­лей».

При от­сут­ст­вии ус­той­чи­вой пар­ла­мент­ской под­держ­ки Директория не су­ме­ла про­вес­ти в жизнь про­грам­му ре­форм, на­прав­лен­ных на ук­ре­п­ле­ние национальной ва­лю­ты, по­вы­ше­ние эф­фек­тив­но­сти управ­ле­ния, усиле­ние ар­мии. По­ли­тическая не­ста­биль­ность, рост влия­ния не­оя­ко­бин­цев, до­бив­ших­ся при­ня­тия про­грес­сив­но­го по­до­ход­но­го на­ло­га, от­толк­ну­ли от ре­жи­ма Директории его основную опо­ру - круп­ную бур­жуа­зию. По­ра­же­ния на фрон­тах, раз­но­гла­сия в За­ко­но­дательном кор­пу­се, страх пе­ред тре­бо­ва­ния­ми ле­вых вер­нуть­ся к тер­ро­ру и чрез­вы­чай­ной по­ли­ти­ке вре­мён яко­бин­ской дик­та­ту­ры за­ста­ви­ли часть де­пу­та­тов и ди­рек­то­ров под­дер­жать пе­ре­во­рот 18 брю­ме­ра VIII го­да рес­пуб­ли­кан­ско­го ка­лен­да­ря (9.11.1799), по­ло­жив­ший ко­нец ре­жи­му Директории. Власть пе­ре­шла к На­по­ле­о­ну I Бо­на­пар­ту.

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