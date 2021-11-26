ДИРЕКТОРИЯ
ДИРЕКТОРИЯ - исполнительная Директория, политический режим во Франции, существовавший с 27.10.1795 (5 брюмера IV года республиканского календаря) по 19.11.1799 год в ходе Французской революции XVIII века (18 брюмера VIII года республиканского календаря)
Установлен Конституцией III года Республики (1795). Законодатательная власть в период директории находилась в руках Совета пятисот и Совета старейшин. Исполнительная власть была подчинена законодательной и вручена пяти директорам, избираемым советами. Один из директоров ежегодно выбывал по жребию, на его место избирался новый. Члены Директории были ограничены в свободе передвижения, не могли оказывать серьёзного влияния на законотворчество и финансовую политику, не обладали правом объявления войны, им запрещалось присутствовать на заседаниях Законодательного корпуса. Эти ограничения были призваны предотвратить чрезмерное усиление исполнительной власти, которое имело место в период якобинской диктатуры.
Директория не смогла преодолеть доставшийся ей в наследство экономический кризис, вызванный революционными войнами, хотя и объявила о «консолидации» государственного долга, сократив его на 2/3. Ей не удалось обеспечить и политическую стабильность, сформировать устойчивое большинство в Законодательном корпусе, ежегодно обновлявшемся на 1/3. Постоянно испытывая угрозы как слева (со стороны неоякобинцев), так и справа (со стороны роялистов), Директория была вынуждена прибегать для сохранения своего режима к государственным переворотам, поскольку не существовало конституционных рычагов разрешения политических конфликтов, а основной закон мог быть пересмотрен только через 9 лет.
Конституция была нарушена уже при создании Директории, когда Конвент постановил переизбрать в новый Законодательный корпус не менее 2/3 своих членов. Данная мера обеспечила большинство депутатам, стоявшим на республиканских позициях, однако через 2 года в палатах получили большинство монархисты. Это заставило Директорию совершить переворот 18 фрюктидора V года республиканского календаря (4.9.1797), в результате которого из состава Совета пятисот и Совета старейшин было исключено значительное число сторонников монархии, приняты меры против возвращения во Францию дворян-эмигрантов, 2 директора, подозревавшиеся в роялизме, были приговорены к изгнанию. Однако уже 11.5.1798 года Директории вновь пересмотрела результаты выборов, чтобы очистить Законодательный корпус от неоякобинцев (так называемый переворот 22 флореаля VI года республиканского календаря). 18.6.1799 года Законодательный корпус заставил уйти в отставку трёх директоров из пяти (так называемый переворот 30 прериаля VII года республиканского календаря). Эта практика постоянного нарушения конституции в целях подавления как «левых», так и «правых» получила название «политики качелей».
При отсутствии устойчивой парламентской поддержки Директория не сумела провести в жизнь программу реформ, направленных на укрепление национальной валюты, повышение эффективности управления, усиление армии. Политическая нестабильность, рост влияния неоякобинцев, добившихся принятия прогрессивного подоходного налога, оттолкнули от режима Директории его основную опору - крупную буржуазию. Поражения на фронтах, разногласия в Законодательном корпусе, страх перед требованиями левых вернуться к террору и чрезвычайной политике времён якобинской диктатуры заставили часть депутатов и директоров поддержать переворот 18 брюмера VIII года республиканского календаря (9.11.1799), положивший конец режиму Директории. Власть перешла к Наполеону I Бонапарту.
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