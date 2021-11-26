МАЛАСПИНА АЛЕССАНДРО

Ранние годы и начало карьеры

Алессандро Маласпина родился 5 ноября 1754 г. в коммуне Мулаццо. Выходец из знатного семейства, его предки – тосканские маркизы де Маласпина. Отец – Карло Морелло, глава Мулаццо, мать – Катерина Мели Лупи Сорана.

В 1765 г. М. был определен в Collegio Clementino, чтобы по семейной традиции стать священнослужителем. Однако принял решение искать себя в другом. Отец поддержал М. и направил его на Мальту. С 1773 г. – рыцарь Мальтийского ордена. Здесь он изучал морское дело, боролся с пиратами.

С 1774 г. М. перешел на испанскую службу. Это стало возможным благодаря протекции его дяди. Первоначально определен гардемарином Королевской военно-морской Академии в Кадисе. На следующий год М. был уже младшим офицером на корабле Santa Teresa. Участник боевых действий в Мелилье, Алжире.

Путешествия

В 1777 – 1779 г. М. стал участником кругосветного путешествия к Филиппинам. Повышен до лейтенанта. В 1780 г. сражался у мыса Сент-Винсент, в 1782 г. – участник осады Гибралтара, повышен до капитана.

С 1783 г. – старший помощник капитана на судне Asuncion, на которой совершил полукругосветное путешествие к Филиппинам вновь через мыс Доброй Надежды. С 1785 г. картографировал испанские берега.

В 1786 г. М. предложили руководство коммерческим кругосветным путешествием, которое финансировала Real Compañía de Filipinas. Был капитаном Astrea. Корабль отправился к мысу Горн, миновав Консепсьон и Кальяо. В мае 1787 г. экипаж прибыл в Манилу. В конце ноября М. отбыл назад.

В 1788 г. М. стал главой очередной экспедиции. В июле следующего года на Descubierta и Аtrevida отряды двинулись в путь. М. побывал в Монтевидео и Буэнос-Айресе, Ла-Плате, у мыса Горн, произвел описание местности, отправился в Талькауано.

По итогам экспедиции, которая длилась до 1794 г., экипажам удалось картографировать все побережье Южной и Северной Америки от мыса Горн до залива Аляска, измерить протяженность всего побережья. На Аляске была определена высота горы Св. Ильи, изучены ледники. Был подготовлен план будущего Панамского канала.

Дальнейшая жизнь

С 1795 г. – бригадир флота. Предложил проект независимости Новой Испании, Перу, Ла-Плате. 23 ноября М. подвергся аресту и обвинен в заговоре. М. был разжалован, помещен в крепость Сан-Антон. По прошению Ф. Мельци и Наполеона в 1802 г. М. освободили, но выслали из Испании. М. переехал в Понтремоли.

С 1805 г. – член Государственного совета Королевства Италия. С 1806 г. – придворный Королевства Этрурия.

Умер М. 9 апреля 1810 г.