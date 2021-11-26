ЛАПЕРУЗ ЖАН-ФРАНСУА ДЕ

Ранние годы

Жан-Фрунсуа родился 22 августа 1741 г. в поместье Лего неподалеку от Альби. Происходил из альбигойской дворянской семьи де Гало.

Окончил иезуитский колледж. С 1756 г. обучался в Школе морских гвардейцев в Бресте, готовясь к военной карьере. Завершил обучение только в 1764 г. в чине сублейтенанта.

Военная карьера

Участник Семилетней войны. Сражался у побережья Северной Америки. 20 ноября 1759 г. в заливе Киберон получил ранение и оказался в плену, но отпущен. В дальнейшем проходил службу на военно-транспортных кораблях, которые перевозили стратегические грузы. С сентября 1766 г. – капитан судна «Адур», с ноября – командир «Доротеи», с лета 1770 г. – капитан «Бель-Пуль».

Ост-Индия

В 1771 г. на «Бель-Пуль» предпринял путешествие на о-в Гаити в Вест-Индии. В 1772 – 1776 гг. проходил службу в Ост-Индии, находясь в подчинении губернатора Иль-де-Франса. Командир «Сены». В 1773 – 1774, 1774 – 1775 гг. плавал в Индию, чтобы укрепить позиции Франции в регионе. С 1776 г. – капитан «Ифигении», плавал на Мадагаскар для урегулирования споров между жителями колонии в заливе Антонжиль.

Новые поручения

В 1777 г. Л. возвратился во Францию. Повышен до лейтенанта. С 1778 г. – командир «Серен», сопровождал корабли и патрулировал берега близ о. Уэссан. Участник войны за независимость США. С 1781 г. – капитан 1-го ранга. В 1782 г. предпринял поездку в Гудзонов залив, захватил форт Принца Уэльского и форт Йорк, но вскоре вернулся в Европу.

Кругосветное плавание

Л. разработал план экспедиции в Тихий океан. Цель – за три года открыть и описать новые земли и уточнить сведения об открытых землях.

1 августа 1785 г. на «Буссоле» и «Астролябии» отряд вышел из Бреста. Побывав на о-ве Мадейра и Канарских о-вах, 29 сентября экспедиция прошла экватор и в ноябре прибыла к о-ву Св. Катарины (Бразилия). В середине январе 1786 г. Л. был у Патагонии. В феврале отряд обогнул мыс Горн и вышел в Тихий океан. В апреле 1786 г. суда подошли к о-ву Пасхи. В мае – июне Л. побывал на Гавайских о-вах.

23 июня 1786 г. экспедиция подошла к юго-восточным берегам Аляски, после чего Л. повернул на юг, не став искать проход между Тихим и Атлантическим океанами. Были изучены западные берега Канады. 3 января 1787 г. Л. прибыл в Макао в Китае.

В феврале – апреле 1787 г. отряд изучал Филиппинские о-ва и о-в Формоза. 25 мая прошли Корейский пролив и оказались в Японском море. 11 июня суда вышли к Татарскому проливу, затем – к о-ву Сахалин. В августе были изучены Курильские о-ва, после чего Л. направился к Камчатке.

7 сентября 1787 г. суда вошли в Петропавловск. Здесь Л. узнал о присвоении ему чина коммодора. Правительство ставило перед Л. задачу похода в Австралию. 21 ноября корабли прошли экватор, достигнув 6 декабря о-вов Самоа. На о-ве Тутуила Л. столкнулся с аборигенами, часть экипажа была убита.

К 1788 г. Л. подошел к о-вам Тонга и о-ву Норфолк. 26 января корабли встали на якорь в заливе Ботэнии. Усилиями команды был сооружен форт на северном берегу залива, после чего 10 марта отряд двинулся в путь. Дальнейшие сведения о них обрываются.

Поиски исчезнувшей экспедиции

В сентябре 1791 г. правительство Франции направило экспедицию А.Р.Ж. Брюни д'Антркасто на поиски Л. Но результата это не дало. Лишь в 1827 г. П. Диллон нашел следы кораблекрушения на о-ве Виникоро в архипелаге Санта-Крус. Согласно последующим исследованиям, Л. из залива Ботэни вышел к о-вам Тонга и Новой Каледонии, затем – к о-вам Санта-Крус. Возле о-ва Ваникоро суда попали в шторм и разбились о рифы.

Семья

Супруга – Элеонора Бруду.