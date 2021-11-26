АЮТИЯ

Принятое в исторической литературе название государства , располагавшегося на территории юга и центральной части современного Таиланда.

Существовало с 1350 по 1767. Столица этого государства носила такое же название (другое название — Аюттхая). Сложилось путем объединения социальных структур мон-кхмеров и таи. В основе политической системы А. находился монарх , являвшийся верховным собственником земли и другого имущества своих подданных. Доходы распределялись в зависимости от положения в обществе тех или иных социальных групп. Господствующей религией являлся буддизм тхеравады, на первое место выдвигавший политическую и религиозную составляющие в деятельности государства. Правитель считался одновременно божественным и земным существом. Он был главой духовной, светской и военной власти. Помимо правителя назначался уппарат («второй король») из числа его ближайших родственников. Большую роль в обществе играла буддистская община — сангха.

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