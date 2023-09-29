Промы́шленная револю́ция

Промы́шленная револю́ция (промышленный переворот) — совокупность экономических, социальных и политических преобразований, в результате которых сформировалось индустриальное общество. Составной частью П. р. является процесс индустриализации — переход от мануфактурной к фабричной системе производства, на основе которой капитализм обрел адекватную технико-экономическую базу, позволившую раскрыть весь его потенциал. Является одной из крупнейших трансформаций в мировой истории, которую по значению часто сравнивают с неолитической революцией, преобразившей мир.

В ходе развития П. р. выделяют две стадии — собственно промышленный переворот и его завершающий этап в конце ХIX — начале XX в. На первой стадии преобразования происходили в текстильной, металлургической промышленности и на транспорте. На завершающей стадии фактором развития промышленности стала наука, а сам процесс индустриализации уже носил глобальный характер, затронув все отрасли производства, в том числе и сельское хозяйство. П. р. происходила в государствах не одно­временно. Раньше всего она началась в текстильной промышленности Англии. Причиной явилась повышенная потребность в пряже. Проблема еще больше обострилась после изобретения в 1733 Дж. Кеем ручного ткацкого станка, использующего принцип «летающего челнока». Предпосылки П. р. — процесс первоначального накопления капитала (за счет работорговли и ограбления Индии, что решило в Англии проблему необходимых инвестиций) и определенный уровень развития мануфактурного производства, переживавшего серьезный сдвиг в сторону разделения операций по изготовлению продукции (что подготовило основу для внедрения машин). К середине XVIII в. в результате огораживания шел процесс роста наемной рабочей силы, и как следствие — формирование устойчивой социальной базы для развития мануфактурного производства. Началом П. р. принято считать изобретение Дж. Харгривсом в 1765 механической прялки «Дженни»; усовершенствованная в 1767 Т. Хайсом она приводилась в движение силой воды (ватерная машина). В 1779 С. Кромптон соединил преимущества обоих этих изобретений: появилась мюль-машина, что привело к окончательной победе машинной техники в прядильном производстве. Параллельно с техническими изобретениями начался процесс становления фабричного производства. Первая прядильная фабрика была организована Р. Аркрайтом в 1769 в Кромфорде. Механизация ткацкого дела завершилась изобретением в 1785 Э. Картрайтом ткацкого станка с ножным приводом, увеличившего производительность труда в 40 раз. В связи с начавшейся реконструкцией текстильной промышленности на новой технической базе выросла потребность в металле. В 1770‑е широкое распространение получила выплавка чугуна на каменном угле, а в 1783–1784 Г. Кортом разработан метод пудлингования (переплавки чугуна в ковкое железо), что привело к росту выплавки чугуна более чем в 12 раз. В 1794–1798 Г. Модсли изобрел универсальный токарный станок. Все это позволило широко использовать металл в машиностроении. В основе фабричного производства лежит система машин, которая состоит из универсального источника энергии, передаточного механизма и собственно рабочей машины. Первые изобретения касались рабочей машины. Но с развитием фабричного производства встал вопрос об универсальном источнике энергии, так как строить фабрики по берегам рек было не всегда удобно с точки зрения логистики и обеспечения сырьем и рабочей силой. Первая паровая машина была изобретена Т. Сэвери еще в 1698, но она не нашла широкого применения. Модель паровой машины построил Дж. Уатт в конце 1760‑х, но патент оформил только в начале 1780‑х. Изобретение Уатта получило широкое распространение на фабриках и произвело революцию на транспорте. В 1814 Дж. Стефенсон построил свой первый паровоз. В 1823 в Ньюкасле появился первый паровозостроительный завод. В 1825 в Англии открылась первая железная дорога длиной свыше 56 км, а в 1830 — железная дорога от Манчестера до Ливерпуля, положившая начало железнодорожной революции в Европе. В 1788 У. Саймингтон начал применять паровой двигатель на водном транспорте, но первый практически использовавшийся пароход был создан американцем Р. Фултоном в 1807. Все это облегчило и упрочило связи Англии со всем миром и между отдельными регионами страны. В 1830–1840‑е в Англии завершился первый этап П. р. К середине XIX в. на долю Англии приходилось 50 % мировой добычи угля, она потребляла 60 % мирового производства хлопка, производила более 50 % от мирового производства чугуна, ее называли «мастерской мира». 62 % населения страны являлись жителями городов, в процессе индустриализации развивалось индустриальное общество. В политической жизни аристократия начала уступать лидерство крупной буржуазии, завоевавшей устойчивое положение после парламентской реформы 1832, шел процесс формирования рабочего класса и наблюдался рост пауперизма. Создавались предпосылки для образования единого экономического пространства и гегемонии Европы, начал складываться мировой рынок хлеба, сырья, усилилась миграция. Накануне Бельгийской революции 1830 центром технического прогресса в Европе были южнонидерландские провинции. В 1835 на территории Бельгии появилась первая на континенте железная дорога. Во Франции процесс индустриализации начался в 1830‑е. Из-за отсутствия инвестиционного потенциала населения он сопровождался мощным республиканским движением. Завершился первый этап П. р. во Франции в 1850–1860‑е, весомую поддержку индустриальному развитию оказало государство Второй империи . В США к П. р. приступили во 2‑м десятилетии XIX в., преобладала ее английская модель, но были и особенности: значительная роль иностранного капитала, прежде всего английского, поддержка со стороны государственной власти, наличие огромных территорий для заселения и массовый приток иммигрантов.

В 1820‑е происходило интенсивное железнодорожное строительство. В середине ХIX в. в северо-восточных штатах первый этап П. р. был завершен. В Германии из-за отсутствия единого государства промышленное производство развивалось очень неравномерно, в основном оно было сосредоточено в Пруссии и Саксонии, где после 1815 стало быстро развиваться хлопчатобумажное производство. В 1830‑х в Рейнской области Пруссии формировалось крупное металлургическое производство, появились первые железные дороги.

Индустриальное общество было создано после объединения Германии в 1871, когда шел завершающий этап П. р. Урбанизация, демографический натиск, распространение результатов первого этапа П. р. привели к энергетическому и сырьевому голоду, что стало импульсом для новых изобретений. В последней трети ХIХ — начале XX в. наблюдался мощный рывок в развитии фундаментальной и прикладной науки. Наука развивалась коллективами ученых, ориентированных на внедрение своих изобретений в производство, появились новые отрасли знания, например органическая химия, квантовая механика; сделаны открытия, коренным образом изменившие средства связи и транспорта. Изобретение в 1860‑е двигателя внутреннего сгорания привело к появлению автомобилей (1886), аэропланов (1903), а также разнообразной сельскохозяйственной техники. Уголь оставался основным источником энергии, в его качестве также выступила нефть, строились гидроэлектростанции, мощные реактивные паровые турбины Парсонса, благодаря которым произошел переворот в мировых перевозках. В сельском хозяйстве активно использовались удобрения и комбайны, в ме­-таллургии — конверторный способ производства стали, что привело к росту производства в 120 раз. Возводились высотные металлические сооружения (1889 — Эйфелева башня), а изобретение железобетонных конструкций привело к строительству небоскребов (1885 — Хоум-иншурэнс-билдинг в Чикаго). Революция в средствах связи (телеграф, телефон, радио) сделала доступной информацию и в условиях постоянного обновления основного капитала обостряла конкуренцию. Ответом стали рационализация труда, управления и образование вертикальных (тресты) и горизонтальных (картели, синдикаты) корпораций (монополий). В Германской империи первый и второй этапы П. р. нередко совпадали, с 1869 шел процесс образования картелей, а полученная от Франции по итогам войны 1870–1871 огромная контрибуция была инвестирована в промышленность. Все это привело к росту промышленного производства в Германии с 1870 по 1914 в 5,5 раза и в конце XIX в. вывело страну в лидеры по уровню его развития. Вторым промышленным гигантом стали США. Однако ограничение либерализма, вызовы демократии и рост организованного рабочего движения заставляли государства бороться с национальными корпорациями и уделять внимание решению социального вопроса.

Лит. : Тойнби А. Промышленный переворот в Англии в ХVIII столетии. М., 1912; Потемкин Ф. В . Промышленная революция во Франции: от мануфактуры к фабрике. В 2 т. М., 1971; Шпотов Б. М. Промышленный переворот в США: основные черты и особенности // Вопросы истории. 1990. № 2. С. 49–59; От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния. Модернизация Западной Европы с ХV в. до 1980‑х гг. / Под ред. Г. А. Дидерикса. М., 1998; Коcka J. Geschichte des Kapitalismus. München, 2014; Оsterhammel J. The Transformation of the Word: A Global History of the Nineteenth Century. Princeton, 2015. Н. В. Ростиславлева.