Питт Мла́дший, Уильям

Питт ( англ. Pitt) Мла́дший, Уильям (28.05.1759, Хейс, Кент — 23.01.1806, Лондон) — британский государственный деятель, премьер-­министр (1783–1801, 1804–1806), депутат парламента (1781), канцлер Палаты Казначейства (1782–1783). Сын У. Питта Старшего . В 1776 окончил колледж Пембрук Кембриджского университета, затем обучался в школе правоведения Линкольс-­Инн. В возрасте 24 лет в 1781 избран в Палату общин. П. М. возглавил правительство в год окончания Вой­ны за независимость в Северной Америке 1775–1783 . В первые 10 лет премьерства предпринимал энергичные усилия для восстановления экономики и сбалансирования бюджета. Была усилена административная борьба с уклонением от уплаты налогов и контрабандой, снижены пошлины на ввозимые товары, увеличены акцизные сборы, усилен контроль за деятельностью Английской Ост-­Индской компании . Инициировал принятие парламентского акта 1784 об управлении Индией. К 1792 П. М. удалось увеличить доходы бюджета на 47 % и на 10 млн фунтов сократить государственный долг. П. М. в 1799 впервые ввел подоходный налог. Считая Францию главной соперницей Англии в Европе и колониях, П. М. заключил союзнический договор с Пруссией и Республикой Соединенных провинций (1788). Стремясь противодействовать растущей мощи России на Черном море, П. М. требовал от Екатерины II вернуть Османской империи территориальные приобретения по результатам побед в Русско-­турецкой вой­не (1787–1791) (так называемый очаковский кризис). В годы ­ Французской революции XVIII в. П. М. проводил более активную внешнюю политику. Объявление Францией вой­ны Великобритании (1793) вынудило мобилизовать все ресурсы и ввести новые налоги. Возникший под влиянием революционных событий рост радикального движения в Англии заставил П. М. отложить планы изменения избирательной системы, ввести цензуру печатной продукции и временно разрешить аресты без предъявления обвинений. Борясь с ирландским сепаратизмом, П. М. провел законы, облегчающие положение ирландских католиков, давшие им право служить в армии, владеть собственностью, заседать в судах, поступать в университеты, участвовать в местных и парламентских выборах. После Ирландского восстания 1798 П. М. провел Акт об Унии с Ирландией (см. Англо-­Ирландская уния 1801 ), по которому был распущен ирландский законодательный орган, однако взамен ирландцы получили 100 мест в нижней палате английского парламента и 32 в верхней. Но попытка уравнять католиков и протестантов в правах встретила сопротивление со стороны короля Георга III и заставила П. М. уйти в отставку. Будучи непримиримым сторонником борьбы с Французской революцией, П. М., второй раз став премьер-­министром, активно занимался формированием 3‑й антифранцузской коалиции в 1805. Победа британского флота в Трафальгарском сражении в октябре 1805 над франко-­испанской эскадрой обезопасила Великобританию от угрозы французского вторжения, но катастрофические поражения союзников при Ульме и под Аустерлицем стали концом внешнеполитического проекта П. М.

Лит.: Dick L. Eighteenth-­Century Bri­tish Premiers: Walpole to the Younger Pitt. New York, 2011. С. В. Кондратьев.