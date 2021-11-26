КАНА́ДА
Государство в Северной Америке.
Общие сведения
К. – государство в Сев. Америке. Занимает сев. часть Сев. Америки и многочисл. прилегающие острова, в т. ч. Ванкувер, Королевы Шарлотты (на западе), Канадский Арктический архипелаг (на севере), Ньюфаундленд, Антикости, Принца Эдуарда (на юго-востоке). На юго-западе омывается Тихим ок., на севере – Сев. Ледовитым ок. и его морем Бофорта, на востоке – Атлантическим ок., его морями Баффина и Лабрадор, а также Гудзоновым зал. Длина береговой линии св. 243 тыс. км (включая побережья островов; самая протяжённая в мире). На юге и северо-западе имеет сухопутную границу с США (протяжённость 8,9 тыс. км, в т. ч. ок. 2,5 тыс. км – граница со штатом Аляска).
Пл. 9984,7 тыс. км2 (в т. ч. внутр. воды – 891,2 тыс. км2), одна из крупнейших по площади стран, 2-е место в мире после России. Нас. 33,1 млн. чел. (2008). Столица – г. Оттава. Официальные языки – английский и французский. Денежная единица – канадский доллар.
К. – федерация в составе 10 провинций и 3 территорий федерального подчинения (табл.).
К. – член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), НАТО (1949), ОБСЕ (1973), АТЭС (1989), ОАГ (1990), ВТО (1995).
Государственный строй
К. – федеративное гос-во. Регулирование основ конституц. строя осуществляется сводом конституц. актов, брит. законов и т. д. Осн. документами считаются акты о Брит. Сев. Америке 1867, 1871, 1886, 1907, 1915, Конституц. акт 1982, исключивший участие брит. парламента в канад. конституционном процессе, др. законодат. акты (Акт о парламенте 1875, Вестминстерский статут 1931). Форма правления – конституционная монархия. Входит в Содружество.
Офиц. главой гос-ва является брит. монарх (королева Елизавета II носит титул королевы Канады). Представитель королевы в К. – ген.-губернатор, назначаемый королевой по совету премьер-министра К. Его деятельность носит во многом формальный характер, поскольку большинство своих полномочий он осуществляет «по совету» правительства.
Законодат. власть принадлежит монарху и двухпалатному парламенту. Нижняя палата – Палата общин, депутаты которой избираются на всеобщих выборах по мажоритарной системе на 5 лет. Норма представительства устанавливается пропорционально численности населения провинции. Верхняя палата – Сенат. Сенаторы назначаются ген.-губернатором по совету премьер-министра из регионов и состоят на службе до достижения ими 75 лет.
Исполнит. власть принадлежит монарху и осуществляется правительством – Кабинетом министров. Возглавляет кабинет премьер-министр; им, как правило, назначается лидер партии, получившей большинство мест в Палате общин. Правительство несёт ответственность перед Палатой общин и должно уйти в отставку, если палата выразит ему недоверие.
Королевскую власть в провинциях представляют лейтенант-губернаторы, назначаемые ген.-губернатором «по совету» провинциального правительства. В провинциях имеются законодат. собрания, как правило однопалатные. Местные органы самоуправления – советы графств и округов, муниципалитеты.
В К. существует многопартийная система. Ведущие политич. партии – Либеральная партия, Консервативная партия, Квебекская партия, Новая демократич. партия.
Природа
Берега. Берега на севере и частично на северо-востоке низменные, слабоизрезанные (особенно у Гудзонова залива), на востоке – крутые, гл. обр. фьордовые (о. Баффинова Земля, п-ов Лабрадор, о. Ньюфаундленд), на западе – гористые, глубоко изрезанные заливами – фьордами.
Рельеф. Б. ч. территории К. отличается преим. равнинным рельефом; на западе выделяется горный пояс Кордильер К. (шириной до 1000 км) – часть Кордильер Северной Америки. Повсеместно развиты следы четвертичных покровных оледенений, в максимальную стадию распространявшихся на всю территорию К. Совр. многолетнемёрзлые породы занимают ок. 50% пл. страны. На севере, в зоне сплошного распространения многолетнемёрзлых пород, их мощность может достигать 400 м, юж. граница прерывистого распространения многолетнемёрзлых пород проходит на широте от 60° с. ш. на западе и до 52–55° с. ш. на востоке.
На крайнем севере страны расположен Канадский Арктич. архипелаг. Многочисл. острова разделены сложной системой проливов и имеют в осн. холмисто-равнинный рельеф (острова Банкс, Виктория и др.). Острова вост. части архипелага преим. гористые (выс. до 2926 м на о. Элсмир), с обширными ледниковыми куполами (на островах Элсмир, Баффинова Земля, Девон, Аксель-Хейберг и др.).
Большую часть материковой части, включая п-ов Лабрадор, занимает обширная Лаврентийская возвышенность с холмистым рельефом (ср. выс. 200–500 м), осложнённым останцовыми возвышенностями выс. 900–1000 м. Широко распространены ледниковые формы рельефа (бараньи лбы, друмлины и др.); характерна высокая заозёренность и заболоченность. По зап. и юж. окраинам возвышенности располагается серия крупных, т. н. бордюрных, озёр (Большое Медвежье озеро, Большое Невольничье озеро, Атабаска, Виннипег, Верхнее озеро, Гурон и др.), имеющих гл. обр. ледниково-тектонич. и ледниковое происхождение. В центр. части Лаврентийская возвышенность разделена Гудзоновым зал. и примыкающей к его выровненному юго-зап. побережью плоской, сильно заболоченной низменностью Гудзонова зал. (её ширина до 500 км). Между вост. подножиями Кордильер К. и Лаврентийской возвышенностью протягивается полоса Внутр. равнин К. (сев. часть Великих равнин), снижающихся с запада на восток от 1000 до 200 м. Широко распространены пластовые равнины, куэстовые гряды, холмистые возвышенности; в предгорьях Кордильер К. – высокие равнины с сильным эрозионным расчленением и участками бедлендов. К юго-вост. склону Лаврентийской возвышенности примыкает пластовая равнина по долине р. Св. Лаврентия. В рельефе Сев. Аппалачей (выс. до 1268 м в горах Нотр-Дам) и о. Ньюфаундленд, занимающих юго-восток страны, господствуют денудационные равнины, возвышенности и плоскогорья (выс. 500–800 м). На крайнем юге расположены куэстовые равнины п-ова Онтарио – территории между озёрами Гурон, Эри и Онтарио.
Горный пояс Кордильер К. характеризуется глубоким эрозионным расчленением, реликтовыми и совр. формами горно-ледникового рельефа. В его орографич. структуре чётко выражены три осн. продольные зоны. Зап. зону образуют горы Св. Ильи выс. до 5951 м (гора Логан – высшая точка К.), с обширными снежниками и фирновыми полями, и протяжённый Береговой хребет (выс. 3994 м, гора Уоддингтон), для которого характерны сглаженные ледником округлые формы вершин, многочисл. троговые долины, фьордовый тип берегов, мощное совр. оледенение. Внутр. плато Кордильер К. на севере представлены обширным денудационным плато Юкон с густой сетью глубоких (до 600–1000 м) долин, на юге – лавовым плато Фрейзер (Внутр. плато), поднимающимся над днищами долин на 500–1000 м, и плато Нечако с широкими речными долинами, моренными грядами, полями друмлинов, флювиогляциальными террасами и остаточными озёрами. Вост. зону Кордильер К. образуют хребет Маккензи и Скалистые горы, представленные серией сводово-складчатых высокогорных хребтов, достигающих в юж. части выс. 3954 м (гора Робсон).
Геологическое строение и полезные ископаемые. Б. ч. территории К. занимает сев. половина древней Северо-Американской платформы. Докембрийский кристаллич. фундамент платформы, выступающий на поверхность в её центр. и вост. части в пределах Канадского щита, состоит из крупных и мелких архейских гранит-зеленокаменных блоков, или кратонов (возраст до 2,5 млрд. лет), разделённых и окаймлённых складчатыми системами и поясами раннепротерозойского возраста (до 1,9–1,7 млрд. лет). Наиболее крупные архейские блоки – Сьюпириор (зап. часть п-ова Лабрадор и территория, лежащая между Гудзоновым зал., оз. Виннипег и Великими озёрами), Слейв (занимает полосу между Большим Невольничьим оз. и зал. Коронейшен) и Нейн (сев. часть атлантич. побережья п-ова Лабрадор). Они сложены гнейсами, кристаллич. сланцами, гранитоидами, а также зеленокаменными поясами, образованными метаморфизов. вулканитами и обломочными породами. Крупнейшие раннепротерозойские складчатые пояса – Трансгудзонский (между блоками Слейв и Сьюпириор), Лабрадорский (между блоками Сьюпириор и Нейн), Пенокийский (к югу от блока Сьюпириор) и Уопмей (к западу от блока Слейв). В их строении присутствуют реликты древней океанич. коры (офиолиты), островодужные вулканиты, флиш, испытавшие интенсивные складчато-надвиговые деформации и региональный метаморфизм (в осн. амфиболитовой фации) и прорванные интрузиями гранитоидов. Вдоль юго-вост. края щита протягивается Гренвильский гранулито-гнейсовый пояс, претерпевший интенсивные деформации и метаморфизм 1 млрд. лет назад и надвинутый на архейско-раннепротерозойские структуры фундамента. В центр. части щита – наложенная платформенная впадина – синеклиза Гудзонова зал., выполненная терригенно-карбонатными отложениями и эвапоритами ордовика – девона и песчаниками мела. На западе и севере кристаллич. фундамент полого погружается под палеозойско-мезозойско-палеогеновый осадочный чехол. На крайнем северо-западе (о. Виктория, правобережье и дельта р. Маккензи) под кембрийскими отложениями залегают терригенно-карбонатные гипсоносные толщи рифея.
На востоке на Канадский щит вдоль т. н. линии Логана надвинута сев. часть палеозойской складчато-надвигово-покровной системы Аппалачей, продолжающаяся на о. Ньюфаундленд. Сев. Аппалачи сложены верхнепротерозойскими и палеозойскими (до среднего девона включительно), интенсивно деформиров. и метаморфизов. толщами, включающими островодужные вулканиты, офиолиты, осадки окраинных морей раннесреднепалеозойского океана Япетус, которые прорваны гранитами и несогласно перекрыты верхнепалеозойскими отложениями, заполняющими наложенную впадину. В сев. части Канадского Арктич. архипелага Северо-Американская платформа обрамляется палеозойским Иннуитским складчатым поясом (заключит. деформации в конце девона), на который наложена Свердрупская синеклиза, заполненная верхнепалеозойскими, мезозойскими и палеоценовыми отложениями. В пределах синеклизы проявлена соляная тектоника с образованием куполов (диапиров) нижнекаменноугольной каменной соли.
На западе К. расположен складчатый пояс Кордильер Сев. Америки (заключит. деформации в конце мела – начале палеогена), в строении которого принимают участие породы возрастом от позднего протерозоя (поздний рифей – венд) до мезозоя включительно. Внешняя зона Кордильер Сев. Америки (Скалистые горы) образована терригенно-карбонатными отложениями древней пассивной окраины Северо-Американского континента, которые слагают систему тектонич. покровов, сорванных с докембрийского фундамента и перемещённых к востоку, в направлении платформы, где перед их фронтом возник передовой прогиб Альберта, заполненный мел-кайнозойской молассой. Внутр. зона Кордильер Сев. Америки (Притихоокеанская) имеет очень сложное строение; она сформировалась в процессе причленения к континенту вулканич. островных дуг, окраинных морей, океанич. плато, последующих деформаций и регионального метаморфизма слагающих их комплексов пород и внедрения крупных интрузий гранитоидов. В кайнозое в Кордильерах Сев. Америки, гл. обр. во внутр. зоне, проявился активный вулканизм.
В четвертичном периоде территория К. была охвачена покровным оледенением.
Гл. сейсмоактивная зона К. протягивается вдоль её тихоокеанского побережья. Сильные разрушительные землетрясения (магнитуда 7–9) происходили на западе К. в 1700, 1872, 1918, 1946, 1949. Интенсивная сейсмичность обусловлена горизонтальным проскальзыванием Тихоокеанской литосферной плиты вдоль Северо-Американской (по сдвиговой зоне Королевы Шарлотты), а также сближением этих плит. Повышенная сейсмичность характерна также для юго-вост. районов К., где разрушит. землетрясения с магнитудой 5–7 баллов происходили в 1925, 1929, 1935, 1944, 1988 и были связаны с крупной разломной зоной, протягивающейся вдоль долины р. Св. Лаврентия.
Полезные ископаемые. К. обладает мощной минерально-сырьевой базой, которая позволяет обеспечить внутр. потребности страны в большинстве полезных ископаемых и экспортировать значит. количества руд цинка, свинца, никеля, меди, железа, золота, урана; калийных солей, нефти, природного горючего газа. К. испытывает недостаток гл. обр. в рудах марганца, хрома, олова, алюминия, фосфора.
По подтверждённым запасам нефти страна занимает 2-е место в мире после Сауд. Аравии (нач. 2006). Осн. часть месторождений К. по запасам – мелкие. В недрах К. также заключены крупные запасы природного горючего газа. Гл. нефтегазоносные бассейны – Западно-Канадский нефтегазоносный бассейн (большинство месторождений), а также Северные Арктические (Бофорта, Свердруп), Баффино-Лабрадорский и Новошотландский. Крупнейшие нефтяные месторождения – Терра-Нова, Хиберния – находятся на шельфе Атлантич. ок. (принадлежат Баффино-Лабрадорскому бассейну). Значит. часть запасов нефти сконцентрирована в битуминозных песках (см. Атабаска). Гл. угольные месторождения локализованы в Сев. Аппалачах и предгорьях Скалистых гор (бассейн Альберта).
По общим запасам цинка К. занимает 2-е место в мире после Австралии, вольфрама – 2-е место после Китая, урана – 3-е место после Австралии и Казахстана, свинца – 4-е место после Австралии, США и Казахстана (нач. 2005). Расположенные на Канадском щите урановые месторождения известны к юго-востоку от оз. Атабаска (Раббит-Лейк, Мак-Артур-Ривер и др. – в пров. Саскачеван), к юго-востоку от Большого Невольничьего оз., на сев. побережье Большого Медвежьего оз., на сев. побережье оз. Гурон. Гл. источник свинца и цинка – стратифицированные медно-свинцово-цинковые месторождения: Кидд-Крик и др. в пров. Онтарио; Каллинан, Траут-Лейк и др. в пров. Манитоба. Гидротермальные свинцово-цинковые месторождения находятся в провинциях Нью-Брансуик (Брансуик), Брит. Колумбия (Майра-Фолс), Ньюфаундленд и Лабрадор, Квебек. Б. ч. полиметаллич. месторождений содержит золото и серебро. Вольфрамовые месторождения в К. локализуются преим. в центр. части Кордильер Сев. Америки (напр., Кан-Танг, Тангстен – Сев.-Зап. территории), а также в Сев. Аппалачах. Значит. запасы молибдена (наряду с медью) заключены в медно-молибденовых месторождениях в Кордильерах Сев. Америки (напр., Эндако, Гибралтар в пров. Брит. Колумбия). Молибден-медно-порфировые месторождения имеются в Сев. Аппалачах, Кордильерах Сев. Америки. Многочисл. кобальтовые медно-никелевые месторождения, заключающие также запасы металлов платиновой группы, а в некоторых случаях золота и серебра, расположены в центр. районах страны (напр., рудный бассейн Садбери в пров. Онтарио, месторождение Томпсон в пров. Манитоба); они связаны с архейскими и раннепротерозойскими интрузиями осн. и ультраосновных пород. Коренные месторождения золота, приуроченные к архейским вулканитам и гипабиссальным телам, известны в пров. Онтарио (группы месторождений Керкленд-Лейк, Поркьюпайн и др.) и на Сев.-Зап. территориях (Йеллоунайф). Жильные золоторудные месторождения, ассоциированные с гранитоидами, имеются в провинциях Новая Шотландия и Брит. Колумбия. Россыпные месторождения золота в совр. и ископаемых аллювиальных толщах сконцентрированы в долине р. Юкон (золотоносный район Клондайк). Осн. запасы железных руд связаны с железистыми кварцитами докембрия на п-ове Лабрадор (напр., месторождение Кэрол-Лейк в пров. Ньюфаундленд и Лабрадор, Маунт-Райт в пров. Квебек), к северу от оз. Верхнее (Верхнего озера железорудный бассейн), на о-вах Белчер в Гудзоновом зал. Среди железорудных месторождений К. др. типов – залежи оолитовых гематит-магнетитовых руд на о. Ньюфаундленд (Уобана), оолитовых гематитовых руд в бассейне р. Пис (Клир-Хилс в пров. Альберта), скарновые месторождения на прибрежных островах в пров. Брит. Колумбия (Тазу на о-вах Королевы Шарлотты). Крупное магматич. месторождение руд железа и титана с ванадием Лак-Тио находится в сев.-вост. части пров. Квебек.
К. занимает одно из ведущих мест в мире по запасам алмазов, пром. месторождения которых расположены в сев.-зап. части страны (см. Канадская алмазоносная провинция). В недрах К. заключено более половины мировых ресурсов калийных солей, месторождения которых принадлежат Саскачеванскому калиеносному бассейну. В К. также известны месторождения руд марганца, хрома, бериллия, лития, тантала, ниобия, ртути, сурьмы; каменной соли, гипса, мирабилита, флюорита, барита, асбеста, талька, нефрита, природных строит. материалов, пресных и минер. вод.
Климат. Б. ч. территории, за исключением крайнего севера, где развит арктич. климат, расположена в субарктич. и умеренном климатич. поясах. Чётко проявляется сезонность климата, господствует зап. перенос возд. масс и развита циклонич. деятельность с резкой изменчивостью погодных условий. Наибольшее влияние арктич. возд. масс ощущается в вост. равнинных районах, в т. ч. благодаря наличию вдающегося в сушу до 50–51° с. ш. Гудзонова зал. Ср. темп-ры января от –35 °С на севере Канадского Арктич. архипелага до –7 ... –12 °С на атлантич. побережье и 0–4 °С – на тихоокеанском; ср. темп-ры июля соответственно 4 °С, 18–21 °С, 13–16 °С. В предгорьях Скалистых гор (долина Маккензи) летние темп-ры обычно на 2–6 °С выше, чем на тех же широтах в вост. части. Во внутригорных долинах и в предгорьях юж. части Кордильер К., наиболее изолированных от мор. влияний, среднесуточные темп-ры могут превышать 32 °С. Наибольшее количество осадков выпадает на тихоокеанском побережье (до 2500 мм в год и более) и в приатлантич. районах (1000–1200 мм), на остальной территории суммы осадков уменьшаются от 500 мм на юге до 150 мм и менее на арктич. островах. Снежный покров наблюдается на всей территории страны; макс. мощности до 150 см и более он достигает на п-ове Лабрадор, 100–125 см на склонах Кордильер; на побережье Тихого ок., где обычно выпадает снег с дождём, не превышает 25 см. Ок. 70% территории К. расположено к северу от границы вызревания с.-х. культур, однако и юж. районы подвержены заморозкам при вторжениях арктич. воздуха; на равнинах юго-востока велика вероятность засух.
Площадь совр. оледенения составляет св. 195 тыс. км2, в т. ч. 146,5 тыс. км2 на островах Канадского Арктич. архипелага. Горное оледенение развито в горах Св. Ильи, Береговом хребте и Скалистых горах. Высота снеговой линии повышается от 500 м на зап. склонах гор Св. Ильи до 2100 м в Скалистых горах.
Внутренние воды. Б. ч. территории (3500 тыс. км2) относится к выделяемому в пределах бассейна Сев. Ледовитого ок. бассейну Гудзонова зал., включающего обширную озёрно-речную систему Саскачеван – Нельсон с озёрами Виннипег, Виннипегосис, Манитоба и др., собирающую воды с 900 тыс. км2, и систему р. Черчилл, по которой осуществляется сток с пл. ок. 300 тыс. км2. К бассейну собственно Сев. Ледовитого ок. принадлежит р. Маккензи (впадает в море Бофорта), дренирующая б. ч. территории Внутр. равнин (пл. 1750 тыс. км2) и образующая разветвлённую озёрно-речную систему, куда входят реки Атабаска, Пис, Невольничья, Хей, Лиард и озёра Атабаска, Большое Невольничье, Большое Медвежье. К бассейну Атлантического ок. (общая пл. 1508 тыс. км2) принадлежит юго-восток К. Крупнейшая в пределах этого бассейна озёрно-речная система, включающая р. Св. Лаврентия и Великие озёра, охватывает ок. 800 тыс. км2. На крайнем юге Внутр. равнин небольшая территория (26,3 тыс. км2) дренируется верховьями левых притоков р. Миссури (бассейн Мексиканского зал.). К бассейну Тихого ок. относится б. ч. Кордильер К. (1042 тыс. км2); большинство рек короткие, с крутым падением (крупнейшие – р. Фрейзер и верховья р. Юкон). Для всех рек К. характерен ледостав, продолжающийся от 2,5–3 мес на юге и до 8–9 мес на крайнем севере. Питание рек преим. снегово-дождевое, на севере гл. обр. снеговое и снегово-ледниковое, горные реки зап. побережья имеют исключительно дождевое питание. Сток мн. рек существенно зарегулирован благодаря обилию озёр в их бассейнах. Достаточное количество осадков, наличие крупных рек, густой речной сети и обилие озёр (ок. 4 млн.) обусловили общую высокую водообеспеченность территории К. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 2902 км3, на каждого жителя страны приходится 93 тыс. м3 воды в год. Для хозяйств. целей расходуется всего 2% имеющихся ресурсов (в т. ч. 70% – на нужды пром-сти, 18% – на коммунально-бытовое водоснабжение, 12% – на нужды с. х-ва). Гидроэнергетич. ресурсы речных систем страны, оценивающиеся в 50–65 млн. кВт в год, частично используются на многочисленных ГЭС. Для целей энергетики созданы крупнейшие водохранилища Гордон М. Шрам в Кордильерах и Смоллвуд на п-ове Лабрадор, а также каскады водохранилищ Маникуаган, Утард-Катр, Ла-Гранд.
Почвы, растительный и животный мир. Арктич. пустыни, сев. мохово-лишайниковые, юж. мохово-кустарничковые тундры и лесотундры занимают огромные пространства на севере страны, простираясь к югу до 60–62° с. ш. в пределах Кордильер и до 50–52° с. ш. на п-ове Лабрадор. Для растительности тундр наиболее характерны ассоциации кустистых лишайников, особенно т. н. оленьего мха (ягеля), местами образующего сплошной ковёр, над которым поднимаются кустики карликовой берёзы, лабрадорского чая, и ярко цветущие растения – лапландский рододендрон и кассиопея, а в лесотундре – единичные ели или лиственницы. В почвенном покрове доминируют криозёмы и глеезёмы. Ягельники, служащие кормовой базой дикому северному оленю – карибу, лучше всего развиты на п-ове Лабрадор. Каменистые россыпи, широко распространённые на севере, создают особый вид ландшафта – т. н. тундровые пустоши. Зона тайги протягивается от атлантич. побережья (о. Ньюфаундленд) до предгорий Кордильер. Осн. древесные виды таёжных лесов: эндемичные для Сев. Америки – белая и чёрная ели, американская лиственница, бальзамич. пихта, сосна Банкса и др. В почвенном покрове таёжной зоны развиты альфегумусовые, подзолистые и болотные почвы, в сев. части – криозёмы. На востоке таёжные леса к югу от 50–47° с. ш. сменяются смешанными хвойно-широколиственными и широколиственными лесами на оподзоленных бурозёмах. В этих очень разнообразных по флористич. составу лесах произрастают неск. видов дубов, лип, клёнов, карии (гикори), а также крупнолистный бук, тюльпанное дерево и др. На Внутр. равнинах, на 53–50° с. ш. к югу от таёжных лесов, расположены зоны лесостепей и степей. В лесостепной зоне на типичных деградированных чернозёмах развиты луговые злаково-разнотравные степи и парковые леса (осиновые колки) на серых лесных почвах. В типичных степях на тёмно-каштановых почвах доминируют ковыли, в сухих степях – злак голубая грама. Степи К., обладающие плодородными почвами, используются преим. в с. х-ве под посевы зерновых и пастбища.
На б. ч. Кордильер К. чётко выражена высотная поясность почвенно-растит. покрова, а вследствие субмеридионального простирания горной системы наблюдается также широтная смена структуры высотных поясов. Развитые на севере горные тундры и редколесья к югу от 60–62° с. ш. сменяются горно-таёжной растительностью, характерной для всей центр. части Кордильер К. На юго-востоке в структуре высотной поясности чётко выражены четыре пояса: степной (до 900–1000 м); пояс парковых лесов из дугласии (до 1200–1500 м); его сменяют густые хвойные леса из Энгельмановой ели; над верхней границей леса (выше 2000 м) – альпийские луга с множеством цветущих растений (анемоны, флоксы, лилии и др.). На обильно увлажняемых зап. склонах Берегового хребта от подножий до выс. 1000 м развиты влажные хвойные леса, в породном составе которых доминируют высокоствольные (до 50–60 м) породы: гигантская туя, зап. хемлок, дугласия и др. Столь же богатые по видовому составу высокоствольные хвойные леса – на зап. склонах Скалистых гор на выс. 750–1200 м.
Леса – одни из наиболее значимых природных ресурсов К. Общая лесопокрытая площадь превышает 1/3 территории страны, промышленно ценные леса занимают ок. 1/4 территории К. С наибольшей интенсивностью используются высокопродуктивные леса в легкодоступных районах тихоокеанского и атлантич. побережий, где заготовки локально могут превышать ежегодный прирост древесины, хотя в целом по стране объёмы рубок не превосходят допустимых пределов.
Богатство животного мира обусловлено разнообразием природных условий страны. Для тундр характерны мускусный бык, обитающий на крайнем севере Канадского Арктич. архипелага, олень-карибу, полярный волк, полярная ласка, песец. Среди таёжных видов: лесной бизон, истреблённый на б. ч. территории и сохранившийся только в нац. парке Вуд-Баффало, американский лось, североамериканский дикобраз (иглошерст); промысловое значение имеют скунс, американская куница, мускусная крыса (ондатра) и др. В степях наиболее многочисленны грызуны: суслики, эндемичные для Сев. Америки луговые собачки, гоферовые и др. Ареалы степных видов копытных – вилорога и чернохвостого оленя сократились в результате активного с.-х. освоения сев. степей. Горный запад К. фаунистически близок равнинным территориям вост. части. Среди собственно горных животных – характерные для альпийских высокогорий снежный баран и снежная коза, и сохранившиеся в наиболее труднодоступных участках горных лесов крупные хищные – пума и находящийся на грани исчезновения канадский гризли. Всего в составе совр. фауны св. 200 видов млекопитающих, св. 470 видов птиц, ок. 40 видов пресмыкающихся. За время европ. колонизации с территории К. исчезли ньюфаундлендский волк, морская норка, калан, американский хорёк, лабрадорская гага, дикая индейка, странствующий голубь и др. Сократилось число мор. птиц, уменьшились популяции канадского бобра, росомахи, белохвостого оленя, ряда крупных хищников. Ныне под угрозой исчезновения находятся 14 видов млекопитающих, 19 видов птиц, 2 вида пресмыкающихся.
Состояние и охрана окружающей среды. Растит. и животный мир К. становятся всё более уязвимыми в результате антропогенной трансформации ландшафтов, особенно интенсивной на юге страны. К нач. 21 в. природные условия К. подверглись антропогенному преобразованию приблизительно на 25% территории страны. Самая сложная экологич. обстановка сложилась на равнинах п-ова Онтарио и в долине р. Св. Лаврентия, где проживает ок. 1/2 населения К. и расположены крупнейшие города и осн. пром. центры. Коренные широколиственные леса здесь замещены с.-х. угодьями и застройкой. Наиболее актуальна проблема загрязнения атмосферы, вод и почв, в т. ч. за счёт выпадения кислотных дождей, половина которых поступает в пределы К. из сопредельных вост. районов США. Загрязнение озёрных вод, интенсивный лов рыбы, нарушение нерестилищ, распространение по системе каналов миноги – хищника, уничтожающего наиболее ценные виды промысловых рыб (форель, сиг), привели к общей деградации ихтиофауны Великих озёр, в результате чего сократились популяции околоводных животных (выдра, американская норка) и исчезли мн. виды околоводных птиц. Загрязнение вод у атлантич. побережья способствовало сокращению стад трески – основы развития мор. рыболовства. Высокий уровень урбанизации обострил проблему обеспечения населения качественной питьевой водой.
Для таёжных районов К. наиболее острой экологич. проблемой является деградация лесных массивов в связи с лесозаготовками и влиянием кислотных дождей. Локально наблюдаются очаги загрязнения и утрата биоразнообразия, связанные с крупными городами и пром. зонами (Шеффервилл, Садбери, Томпсон, Ураниум-Сити и др.). Значительно нарушены долинные ландшафты на р. Атабаска у г. Мак-Мари, где разрабатываются залежи битуминозных песков. В Кордильерах велики темпы истребления высокоствольных лесов в результате лесозаготовок, ежегодный объём которых в целом по стране составляет до 100 млн. м3. На юге пров. Брит. Колумбия ценные леса вырублены приблизительно на 90 млн. га, а восстановлены не более чем на 40%.
В степных предгорных районах преобладают антропогенно-преобразованные ландшафты. Здесь сосредоточено до 60% пахотных и до 80% пастбищных угодий, ведётся добыча полезных ископаемых, расположены крупные города (Калгари, Эдмонтон, Виннипег, Реджайна, Саскатун), многочисл. транспортные коммуникации и трубопроводы. В условиях засушливого климата и высокой антропогенной нагрузки экологически наиболее опасны эрозия почв и утрата продуктивных земель, отчуждаемых под застройку и транспортные коммуникации.
В Канадской Арктике экологич. опасность для традиц. промыслов коренных народов (рыболовства, мор. промысла и оленеводства) представляют выпадения радиоактивных веществ, поступающих сюда в результате общей циркуляции атмосферы, а также стойкие органич. загрязнители, концентрирующиеся в тканях живых организмов. Несмотря на то что принятый в 1970 Закон об охране арктич. вод приостановил разработку нефтегазовых месторождений и исключил возможность танкерных перевозок нефти и газа через проливы Канадского Арктич. архипелага, по-прежнему существует опасность загрязнения мор. вод нефтепродуктами, в т. ч. в результате освоения нефтяных месторождений в долине р. Маккензи и др.
К. обладает одной из наиболее разветвлённых в мире систем охраняемых природных территорий, занимающих 98,3 млн. га суши и 3,8 млн. га мор. прибрежных вод (2005); в т. ч. доля нац. и провинц. парков составляет 7% площади страны. Б. ч. крупнейших охраняемых территорий расположена в сев. районах, в т. ч. нац. парки Вуд-Баффало (один из крупнейших в мире), Ауюиттук (св. 2 млн. га) на о. Баффинова Земля, Сев. Юкон (1 млн. га); Йохо на тихоокеанских склонах Скалистых гор и др. В число 15 биосферных резерватов ЮНЕСКО входят крупнейшие по площади Райдинг-Маунтин (1,332 млн. га) и Саутвест-Нова (1,546 млн. га), а также созданные в 2000-е гг. Бухта Джорджии на берегу оз. Гурон, Фанди и Макуаган-Уабишка в приатлантич. части страны. В список Всемирного наследия включены нац. парки Вуд-Баффало, Наханни, Мигуаша, Грос-Морн, провинц. парк Дайносор, парки Канадских Скалистых гор; расположенные также и на территории США – парки и резерваты Клуэйн, Горы Врангеля и Горы Св. Ильи, Глейшер-Бэй, Междунар. парк мира Уотертон-Глейшер. Успешно проводя на своей территории разл. мероприятия по охране окружающей среды, К. активно выступает и на междунар. арене, уделяя особое внимание экологич. безопасности арктич. районов, созданию междунар. правил использования и управления лесными ресурсами, защите мор. среды и прибрежных зон и др.
Население
Об этнич. составе населения К. см. в ст. Канадцы.
В 1901–2001 нас. К. увеличилось почти в 6 раз (с 5,4 до 31,0 млн. чел.). Прирост населения обеспечивался традиционно высокой рождаемостью (28,0 на 1000 тыс., 1-я пол. 1950-х гг.) и значит. притоком иммигрантов (по оценкам, ок. 50% прироста населения в 20 в.). С сер. 1970-х гг. из-за снижения рождаемости (16,8 на 1000 жит. в 1971; 16,4 на 1000 жит. в 1991; 10,8 на 1000 жит. в 2007) сокращается естеств. прирост населения (9,5 на 1000 жит. в 1971; 9,1 на 1000 жит. в 1991; 3,0 на 1000 жит. в 2007). Показатель фертильности 1,61 ребёнка на 1 женщину (2007). Смертность 7,8 на 1000 жит.; младенческая смертность 4,6 на 1000 живорождённых. Для возрастной структуры населения К. характерна повышенная по сравнению с др. развитыми странами доля детей (до 14 лет) – 17,3% и пониженная доля лиц старше 65 лет – 13,5%; доля лиц трудоспособного возраста (15–64 года) 69,2%. Ср. возраст нас. 39,1 года. В среднем на 100 женщин приходится 98 мужчин (до 1970-х гг. численно преобладали мужчины). Ср. ожидаемая продолжительность жизни 80,3 года (мужчины – 76,9, женщины – 83,8 года), одна из самых высоких в мире.
В нач. 21 в. иммиграция продолжает играть важную роль в росте общей численности населения К. За 1991–2001 население страны возросло на 3 млн. чел. (из них 1,6 млн. иммигрантов); за июль 2006 – июнь 2007 – на 311,7 тыс. чел. (из них 238,1 тыс. иммигрантов). Во 2-й пол. 20 в. существенно изменился нац. состав иммигрантов: до 1950-х гг. среди прибывающих в К. преобладали выходцы из европ. стран (в т. ч. ок. 25% из Великобритании), к нач. 21 в. ок. 60% въехавших – выходцы из стран Азии (в т. ч. ок. 25% из Китая), ок. 20% – из стран Европы (в т. ч. ок. 14% из Юж. и Вост. Европы), ок. 8% – из стран Африки, св. 6% из Центр. Америки. Большинство иммигрантов – лица трудоспособного возраста, гл. обр. квалифициров. специалисты. Коэф. миграц. прироста 57,9 на 10 тыс. жит. (2007). Эмиграция незначительна (40–50 тыс. чел. ежегодно).
Ср. плотность населения К. низкая – 3 чел./км2. Население размещено крайне неравномерно: св. 90% жит. сконцентрировано в приграничной с США полосе шириной ок. 160 км. Св. 2/3 канадцев проживает на 5% пл. К., в юго-вост. части страны (юго-восток пров. Онтарио, юго-запад пров. Квебек; плотность ок. 100 чел./км2), где сосредоточена б.ч. крупных городов (урбанизированная полоса Торонто – Оттава – Монреаль). Жители сев. районов (ок. 70% территории страны) составляют 1,5% населения (гл. обр. аборигенные народы, а также приезжие рабочие – жители вахтовых посёлков при рудниках). Доля гор. нас. св. 80%; 3/4 проживающих в сельской местности не занято в с.-х. произ-ве. Крупнейшие гор. агломерации (2008, тыс. чел.): Торонто (6324,5), Монреаль (3763,7), Ванкувер (2254,4), Оттава (1152,7), Калгари (1140,9), Эдмонтон (1031,9).
В экономике занято ок. 17 млн. чел., из них в сфере услуг (включая транспорт и связь) – св. 76%, в пром-сти – 16% (в т. ч. в обрабатывающих отраслях 13%), строительстве – 6%, сельском, лесном хозяйстве – 2%. Уровень безработицы 5,9% (2007; 10% в 1-й пол. 1990-х гг.).
Религия
По данным переписи 2001, 77% нас. К. – христиане, в т. ч. 43,6% – католики, 29,2% – представители разл. протестантских деноминаций (пресвитериане, методисты, конгрегационалисты, англикане, баптисты, лютеране, пятидесятники, меннониты, мормоны, последователи Армии спасения и др.), 1,6% – православные; 2% – мусульмане, 1,1% – иудаисты, 1% – буддисты, 1% – индуисты, 0,9% – сикхи, 0,5% – представители др. конфессий; 16,5% не причисляют себя ни к одной из конфессиональных групп.
Католики составляют большинство населения в Квебеке, на о. Принца Эдуарда, в некоторых районах Новой Шотландии, Нью-Брансуика и Онтарио, на остальной территории преобладают протестанты.
Православие представлено приходами, относящимися к юрисдикции Православной церкви в Америке, а также Московского, Константинопольского, Румынского, Сербского, Болгарского и Антиохийского патриархатов.
Действуют 17 митрополий и 45 епархий Римско-католич. церкви и 1 митрополия и 7 епархий Вост. католич. церквей (см. Униатство).
Крупнейшими протестантскими организациями являются Объединённая церковь Канады (основана в 1925, объединяет большинство пресвитериан, методистов, конгрегационалистов и евангельских христиан) и Англиканская церковь Канады, входящая в Англиканское содружество (см. в ст. Англиканская церковь).
Исторический очерк
Канада до европейской колонизации. Заселение человеком территории К. началось после таяния Лаврентийского и Кордильерского ледниковых щитов, покрывавших её практически целиком (ок. 12 тыс. лет назад). Наиболее древние археологич. памятники (Олд-Кроу, Блуфиш-Кейв) относятся к т. н. палеоиндейскому периоду (11,5–8 тыс. лет назад). Для т. н. архаич. периода (8–2 тыс. лет назад) можно говорить о существовании ряда археологич. культур на сев.-зап. побережье, в сев. части побережья Гудзонова зал. (напр., культура Дорсет), у Великих озёр, в долине р. Св. Лаврентия. Приблизительно на рубеже новой эры на обширной территории К. распространились локальные варианты культуры Вудленд, появилась керамика, в ряде районов начало развиваться земледелие (кукуруза, фасоль, тыква). На тихоокеанском побережье получили распространение формы хозяйства, основанного на рыболовстве (в первую очередь сезонный промысел лосося), охоте на наземных и мор. животных и собирательстве. Подробнее о культуре коренных народов К. до европ. колонизации см. в статьях Индейцы, Эскимосы, а также Алгонкины, Ирокезы.
Начало европейской колонизации. Археологич. данные подтверждают описанное в исл. сагах («Сага о Гренландии» и др.) раннее проникновение в Сев. Америку викингов. На рубеже 10–11 вв. побережий Лабрадора и Ньюфаундленда достигли экспедиции Бьярни Херьюльфсона, Лейфа Эйриксона, Торфина Карлсефни. Викинги попытались основать на Ньюфаундленде торговую колонию (см. Винланд). Слабость, малочисленность поселенцев и враждебность местного населения обрекли колонию на скорое исчезновение.
Эпоха Великих географических открытий положила начало активной колонизации Сев. Америки, ставшей местом острого соперничества европ. держав. 24.6.1497 Дж. Кабот, итальянец на службе англ. короля, высадился на побережье Ньюфаундленда, объявив открытые им земли англ. владением. В 1524 франц. экспедиция под команд. флорентийца Дж. Верраццано достигла берегов Новой Шотландии и Ньюфаундленда. В нач. 17 в. англичане прочно обосновались на берегах Гудзонова зал. и зал. Джеймс, успешно осваивали юго-вост. атлантич. побережье континента. Франц. мореплаватель Ж. Картье в поисках сев.-зап. пути в Индию трижды добирался до Сев. Америки. В 1534 он достиг п-ова Гаспе, где воздвиг крест, обозначив власть франц. короля и католич. церкви. В 1535 индейцы указали Картье путь в «Канаду» (букв. – деревня, на языке ирокезов), на юг от о. Антикости. Впоследствии назв. «К.» употреблялось как синоним франц. колонии Новая Франция. В более узком смысле под К. подразумевали долину реки и зал. Св. Лаврентия, исследованные и нанесённые на карту Картье. Французы проделали путь по р. Св. Лаврентия, основав в 1541–42 небольшую колонию близ индейского поселения Стадакона (Стадаконе). Открытия Картье закрепили за Францией преимущество в освоении водного пути в глубь континента. Картье доставил на родину минералы, принятые им за золото и драгоценные камни. Последовавшее разочарование и трудности при попытках закрепиться на новых землях, религ. войны во Франции заставили французов на неск. десятилетий забыть о Канаде.
Новая Франция. Настоящая колонизация К. развернулась в 17 в. В 1608 С. де Шамплейн, путешественник, картограф и исследователь, именуемый «отцом Новой Франции», заложил крепость Квебек, ставшую центром франц. колонии Новая Франция. Пушной промысел превратился в гл. вид экономич. деятельности колонистов и стимулировал их проникновение в глубь континента. Проводниками колониальной политики в 1608–63 были частные торговые компании, объединявшие купцов из разл. франц. городов. Франц. владения представляли собой своего рода торгово-посреднич. факторию, раскинувшуюся в долине р. Св. Лаврентия. С 1627 по 1663 Новой Францией управляла созданная кардиналом Ришельё частная коммерческая Ста акционеров компания. Однако усилия компаний, католич. миссионеров и торговцев превратить колонию в прибыльное и влият. предприятие не увенчались успехом. Численность колонистов не превышала 3 тыс. чел., земля почти не обрабатывалась, лесозаготовки, рыбный промысел, др. виды хозяйств. деятельности, за исключением торговли мехом, не приносили ожидаемого дохода. Не прекращались войны с ирокезами и столкновения с англичанами. Преследуя цель увеличить население К. и усилить франц. влияние, Людовик XIV в 1663 объявил колонию королевской провинцией. Колониальная администрация наделялась неогранич. властью. За оборону колонии и её внешние связи стал отвечать губернатор; гражд. дела, правосудие и финансы были переданы в компетенцию интенданта. Высший совет распространял королевские указы и служил колониальной судебной апелляционной инстанцией. Выдающуюся роль в превращении Новой Франции в переселенч. колонию сыграли её первый губернатор Л. де Фронтенак, интендант Ж. Талон и еп. Ф. Лаваль. С помощью солдат прибывшего из Франции Кариньян-Сальерского полка удалось защитить колонистов от ирокезов, после чего был заключён мирный договор с индейцами. Талон содействовал хозяйств. развитию колонии, строительству ремесленных предприятий, мануфактур, торговле, рыбному промыслу и включению Новой Франции в меркантилистскую политику генерального контролёра финансов Франции Ж. Б. Кольбера. Семинария, основанная Лавалем в Квебеке, превратилась со временем в университет его имени. Политика Людовика XIV способствовала распространению франц. влияния на новые территории и успеху экспедиций Л. Жолье, Ж. Маркета, Р. Р. де Ла Саля в район Великих озёр и р. Миссисипи.
Исключительно важную роль в жизни поселенцев играла католич. церковь, занимавшаяся воспитанием и образованием. Сеньориальная система землепользования стала основой социально-экономич. и политич. развития, инструментом колонизац. политики метрополии. Крестьяне-цензитарии, неся феод. повинности, находились в личной зависимости от сеньора-землевладельца, однако необходимость коллективного выживания во враждебном окружении сокращала социальную дистанцию между господином и «абитаном». В центре сеньориальной жизни находился церковный приход. Такая система формировала особый, солидарно-общинный образ жизни, способствовала складыванию франкоканадской нации, а позднее, после завоевания К. англичанами, стала гл. препятствием на пути ассимиляции ими французов.
Экспансия европ. держав в Сев. Америке проходила в условиях острой конкуренции за территории и выгодные торговые пути и сопровождалась многочисл. конфликтами и войнами (см. Англо-французские войны в Канаде 17–18 вв.). В 17 – 1-й трети 18 вв. англичане основали 13 колоний в юго-вост. части материка, английская Гудзонова залива компания 1670, получившая королевскую хартию на монопольную торговлю на обширных Сев.-Зап. территориях, боролась с французами за контроль над меховым промыслом, англичане оспаривали права французов на Ньюфаундленд и Акадию. Англо-франц. войны в Сев. Америке становились продолжением масштабных европ. конфликтов. В результате войны за Испанское наследство Франция, по условиям Утрехтского мира 1713, окончательно потеряла одну из своих лучших приморских колоний, Акадию, получившую впоследствии назв. Новая Шотландия. К Великобритании перешли также права на разведанные территории в районе Гудзонова зал. и на п-ове Ньюфаундленд. Поражение Франции в Семилетней войне 1756–63 нанесло сокрушит. удар по её позициям в Сев. Америке. Франция была вынуждена передать Великобритании К. с её 70-тысячным франкокатолич. населением, на протяжении полутора веков компактно проживавшим на освоенной им территории, говорившим на своём языке, создавшим свою культуру и располагавшим особыми социально-политич. институтами. Завоевание К. англичанами имело далеко идущие экономич. и политич. последствия, породило самую острую внутриполитич. проблему К. – франкоканадский вопрос.
Британский колониальный режим. «Рождённая французской», К. стала британской пров. Квебек. Брит. власти не депортировали квебекское население, как это имело место в Акадии, но рассчитывали на исход французов и их скорую ассимиляцию. Королевская прокламация 1763 учреждала в Квебеке брит. колониальную администрацию, отстраняла франкокатоликов от управления, сохраняла систему феод. землепользования и влияние католич. церкви, закрепляла подчинённое положение франц. населения по отношению к победителям-англичанам. Территория Квебека сокращалась до границ долины р. Св. Лаврентия.
Перед началом Войны за независимость в Северной Америке 1775–83, с целью «защитить» франц. население от революционных идей и обеспечить его лояльность брит. короне, англичане изменили подход к управлению Квебеком. В соответствии с Квебекским актом 1774 при брит. губернаторе учреждался совещат. орган, состоявший из представителей местной аристократии, подтверждались права и восстанавливались привилегии католич. церкви и духовенства, действие франц. гражд. права, сохранялись сеньории, укреплялись традиц. образ жизни и существующая феод.-бюрократич. система. Квебеку была возвращена часть ранее отторгнутых земель. Воен. кампания 1775–76 амер. армии в Квебеке закончилась неудачей. Сохранение канадцами верности брит. короне объяснялось не только относительной социально-экономич. отсталостью К., но и желанием его населения сохранить гарантированные властями устои нац. и религ. жизни.
С образованием США возник внешнеполитич. фактор, оказывавший в разные периоды истории К. существенное влияние на пути её гос., политич. и экономич. развития. Спасаясь от революции, в К. с территории США бежали 40 тыс. лоялистов, потомки которых составили ядро англоканадской нации. Расселившись в Квебеке и части Новой Шотландии, они добились в 1784 создания на заселённой ими территории отд. провинции Нью-Брансуик с избираемым законодат. собранием, ассамблеей и частным свободным землевладением.
В кон. 18 в. брит. власти провели масштабную колониальную реформу. На основе Конституционного акта 1791 территория Квебека была разделена по этнич. принципу на две провинции: англ. Верхнюю Канаду и франц. Нижнюю Канаду. В обеих провинциях создавались представительные ассамблеи. Вместе с тем вся полнота исполнит. и законодат. власти была сосредоточена в руках ген.-губернатора – главы Брит. Сев. Америки и назначаемых в исполнит. советы представителей олигархич. кланов, прозванных в Нижней Канаде «дворцовой кликой», а в Верхней – «семейным союзом». Полуфеодальные порядки, консервировавшиеся во франц. провинции, обеспечивали, наряду с автономным нац. и культурным существованием, определённую изоляцию франкоканадского анклава.
В 1812 территория К. стала ареной воен. действий (см. Англо-американская война 1812–14). Американцы предприняли безуспешную попытку аннексировать К. и тем самым окончательно устранить Великобританию с Амер. континента. Для К. эта война стала не только очередной проверкой лояльности метрополии, но одновременно войной за сохранение своеобразной «имперско-колониальной независимости», способствовавшей формированию нац. самосознания.
Экономич. и политич. противоречия, постепенно накапливавшиеся в обеих провинциях, в 1837–38 вызвали подъём нац.-освободит. движения. Недовольство населения вызывала неподконтрольная избранным депутатам деятельность губернатора и колониального бюрократич. аппарата. Свободное развитие пром-сти и товарного с. х-ва тормозилось полуфеодальным характером землепользования, сохранением крупной земельной собственности, системой патронажа. Во франц. провинции социально-экономич. противоречия усугублялись нац. неравноправием франкофонов. Весной 1837 движение за реформы приобрело в Нижней Канаде революц. характер. Во главе националистически настроенных патриотов встал Л. Ж. Папино, в провинции действовала радикальная орг-ция «Сыны свободы», призывавшая к свержению брит. колониального господства. Колониальные власти силой оружия подавили очаги восстания, однако весной 1838 оно вспыхнуло вновь. На этот раз лидером повстанцев был Р. Нельсон, координировавший деятельность «тайных лож», опиравшихся в борьбе за освобождение К. на сочувствовавших им американцев. Восстание в Верхней Канаде началось осенью 1837. Лидеры демократич. движения У. Л. Макензи и П. Мэтьюз требовали принятия в К. конституции амер. образца, гарантий «суверенных прав канадского народа», ответств. исполнит. власти, предоставления гражд. прав и свобод, отмены привилегий, феод. земельных дарений. Более умеренное крыло оппозиции во главе с Р. Болдуином склонялось к необходимости добиваться демократич. реформ путём переговоров с колониальными властями. В разгар восстания в Брит. Сев. Америку прибыл посланник королевы Виктории лорд Дж. Г. Дарем, принявший должность верховного комиссара и ген.-губернатора Брит. Сев. Америки. Изучив обстановку, он подготовил «Доклад о состоянии дел в Брит. Сев. Америке» (1839), в котором содержался анализ причин восстания и план реформ. Причину волнений в брит. колониях Дарем видел не столько в политич. и экономич. проблемах, сколько в расовых противоречиях и «невежестве» французов. Для восстановления порядка рекомендовалось объединить Верхнюю и Нижнюю Канаду, «англизовать» франц. жителей, ввести механизм самоуправления и сформировать ответств. правительство. Заключит. актом освободит. движения стало провозглашение в дек. 1837 Макензи и его сторонниками республики на о. Нейви. Восстание завершилось повсеместным поражением и репрессиями против повстанцев. Руководство движением за экономич. и политич. реформы перешло к «аристократам реформ» – канад. и брит. знати, богатым промышленникам и торговцам – и приобрело мирный, верхушечный характер.
В соответствии с Актом о союзе 1841 Верхняя и Нижняя Канада были объединены в пров. Канада. Учреждалось единое правительство, вводилось полновластие губернатора и назначаемого им исполнит. совета, а также создавалась избираемая представит. ассамблея с равным числом депутатов от обеих частей объединённой провинции: Западной (быв. англ. Верхней Канады) и Восточной (быв. франц. Нижней Канады). Англ. язык объявлялся единственным офиц. языком К. Сохранялось доминирующее положение англоканадского меньшинства, франкоканадцы лишались своей адм.-терр. автономии. Акт о союзе 1841 имел реакционный характер, однако не исключал возможности поэтапного реформирования политико-экономич. устройства Брит. Сев. Америки. Борьба за самоуправление приобрела парламентские формы. В таком виде адм.-терр. система К. просуществовала до 1867. В этот период были проведены важные политич. и экономич. реформы. В 1848 в К. приступило к работе сформированное парламентским большинством правительство Болдуина – Лафонтена. Формирование ответств. правительства стало возможным благодаря объединению усилий политиков-демократов обеих наций – Р. Болдуина, Ф. Хинкса, Л. И. Лафонтена, О. Морена, Э. Парэна и др., а также позиции ген.-губернаторов Ч. Бэгота и Дж. Брюса (гр. Элджин и Кинкардайн). В политич. жизни К. произошли принципиальные изменения, утвердилось фактич. самоуправление, изменилась и роль ген.-губернатора, который перестал управлять провинцией единолично. В 1848 была отменена дискриминационная в отношении франц. яз. статья Акта о союзе 1841. Получили амнистию участники восстания 1837–1838. В период с 1848 по 1855 принцип формирования ответств. правительства распространился на др. провинции Брит. Сев. Америки – Новую Шотландию, Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд.
Борьба за политич., аграрную и социальную реформы и самоуправление, противоречия между сторонниками и противниками имперской идеи, процесс формирования нац. идентичности канадцев, разл. взгляды на роль церкви и отношения церкви и гос-ва, напряжённые отношения между англо- и франкофонами и др. проблемы побуждали единомышленников объединяться в политич. союзы, коалиции и группы. На выборах 1854 победила Либерально-консервативная партия, на базе которой в дальнейшем сформировались две партии: Консервативная партия, которую отличали умеренный реформизм, имперская лояльность, приверженность монархич. идее, и Либеральная партия, объединившая наследников франц. демократов-ружистов и англ. защитников универсальной демократии амер. образца, которые, утратив со временем радикализм, приняли идеологию англ. либерализма, выступали с более последовательных антиклерикальных позиций, требовали развития свободной торговли с США и расширения избират. прав. В 1854 в К. началась аграрная реформа, направленная на отмену сеньориальных прав на землю и ликвидацию церковных земельных резервов. Выкуп крестьянами земли растянулся почти на столетие. Реформа в сфере просвещения положила начало общедоступному светскому муниципальному образованию, особенно востребованному в условиях развернувшейся промышленной революции. Проведённые в 1840–1850-х гг. реформы способствовали росту благосостояния колонии и увеличению численности её населения. Фактически самоуправление сочеталось при этом с полноценным колониальным статусом К. Либерально-консервативная партия, находясь у власти в завершающий период существования пров. Канада, подготовила объединение разрозненных владений Брит. Сев. Америки в единое гос-во.
Образование единого канадского государства. К сер. 19 в. в политико-адм. отношении Брит. Сев. Америка представляла собой конгломерат разрозненных колоний, что при неразвитости коммуникаций и оторванности колоний друг от друга создавало угрозу их поглощения США. Объединение колоний в единое централизов. гос-во отвечало целям имперской политики Великобритании, а также финансовым и политич. интересам значит. части местных нац. элит. Дополнит. стимулом к объединению послужила Гражданская война в США 1861–65, во время которой усилилась опасность аннексии К. и приморских провинций Соединёнными Штатами Америки. В ходе Шарлоттаунской (1864), Квебекской (1864) и Лондонской (1866) конференций Дж. А. Макдональд, Ж. Э. Картье, Дж. Браун, А. Голт из Канады, Ч. Таппер из Новой Шотландии, С. Л. Тилли из Нью-Брансуика и др. (впоследствии их будут называть «отцами канад. конфедерации») достигли соглашения о создании союзного гос-ва. 72 резолюции, написанные в осн. Макдональдом, легли в основу первой канад. конституции – Акта о Брит. Сев. Америке, утверждённого брит. парламентом и королевой. 1.7.1867 возникло новое гос-во, доминион Канада, включавшее 4 провинции: Новую Шотландию, Нью-Брансуик, Онтарио и Квебек. Появление двух последних провинций стало результатом договорённостей между англо- и франкоканадскими политиками, разделившими пров. Канада на две части по старому территориально-нац. принципу. В соответствии с Актом о Брит. Сев. Америке К. стала федеративным гос-вом («конфедерацией»), конституц. монархией, парламентской демократией. Главой гос-ва объявлялась брит. королева, которую представлял ген.-губернатор. Своеобразный характер канад. государственности объяснялся внутри- и внешнеполитич. условиями её формирования. Сочетание монархических, парламентских и федеральных принципов правления обусловило сложный и громоздкий тип гос. устройства. Провинции заключили равноправный союз, в рамках которого франкоканадцы вернули себе территориально-политич. автономию, при этом статус Квебека как провинции не отличался от других. Акт о Брит. Сев. Америке предусматривал разделение сферы компетенции между центр. властью и провинциями. Федеральные органы ведали налогообложением, банковским делом, денежной эмиссией, гос. долгом, обороной, милицией и др., а также заботились о «Мире, Порядке и Добром правлении» (положение, которое впоследствии использовалось для обоснования расширения полномочий центра). Провинции занимались вопросами частного и местного характера, в т. ч. земельных ресурсов, образования и просвещения, денежных займов, строительства дорог и пр. С. х-во и иммиграция относились к совместному ведению. Ст. 93 Акта о Брит. Сев. Америке гарантировала права католич. меньшинства на отдельное образование в Онтарио и Квебеке. Акт о Брит. Сев. Америке отражал политически мотивированную концепцию сильной централизов. федерации и наделял федеральное правительство правом вето в отношении провинц. законов. На практике канад. федерализм стал эволюционировать в направлении «партнёрских» федерально-провинц. отношений. Конфедерация создавалась сверху, через компромисс между разл. политич. силами, тесно связанными с метрополией, но сознававшими собственные нац. интересы и объединёнными общим историч. прошлым, что принципиально отличало канад. путь обретения независимости от амер. революц. республиканизма.
Конфедерация в 1867–96. Задачи развития общего политич. пространства и создания единого экономич. рынка решались параллельно с территориальным расширением К. Выкупив принадлежавшие Компании Гудзонова зал. 8 млн. км2 Сев.-Зап. территорий, власти открыли для освоения канад. фронтьер, но проигнорировали имуществ., религ. и языковые права проживавших там франкоязычных метисов. В 1869 в районе р. Ред-Ривер начались волнения под рук. Л. Риэля, переросшие в вооруж. столкновение с регулярными войсками. В итоге часть Сев.-Зап. территорий получила в 1870 статус полноценной провинции и стала именоваться Манитобой. Гл. условием присоединения к конфедерации в 1871 ещё одной провинции – Брит. Колумбии стало обязательство федеральных властей построить трансконтинентальную железную дорогу. Создание «доминиона от моря до моря» завершилось в 1873 с вхождением в состав К. небольшой приморской пров. Остров Принца Эдуарда.
В 1870-х гг. в стране сформировалась устойчивая двухпартийная система. На обществ.-политич. борьбу влияли идеи канад. национализма, принимавшего разл. формы – от англоканадского империализма (движение «Канада прежде всего») до франкоканадского ультрамонтанства. В политике доминировали консерваторы, которые ненадолго уступили власть либералам после внеочередных выборов 1873. По инициативе либерального премьер-мин. А. Макензи (1873–1878) в К. появился Верховный суд, началось протоколирование дебатов Палаты общин, было введено тайное голосование. «Нац. политика» консерватора Дж. А. Макдональда (1867–73, 1878–1891) опиралась на взаимосвязанную программу протекционизма, строительства железных дорог и заселения Запада. Наибольшие различия между консерваторами и либералами наблюдались в вопросе о свободе торговли. Либералы выступали за более свободные торговые отношения с США.
Высокие таможенные пошлины стимулировали развитие канад. пром-сти. В 1885 завершилось строительство трансконтинентальной железной дороги, связавшей восток страны с тихоокеанским побережьем. Гос-во активно содействовало освоению зап. прерий. Закон 1872 регулировал земельные права фермеров, ж.-д. компаний и муниципальных властей. Созданная в 1873 Сев.-зап. конная королевская полиция следила за соблюдением договорных отношений с индейскими племенами, поддержанием закона и порядка. В 1885 в долине р. Саскачеван вспыхнуло второе восстание метисов (во главе которого вновь встал Л. Риэль), вызванное нарушениями прав местного населения. Подавление восстания и казнь Риэля вызвали возмущение франкофонов, расценивших происшедшее как проявление англосаксонского шовинизма и антифранцузских настроений. В результате в Квебеке усилились националистич. и изоляционистские настроения, на волне которых на провинц. выборах победил О. Мерсье. В 1890 в Манитобе был принят закон об отмене финансирования католич. школ (преподавание в них велось на франц. яз.). Хотя речь шла лишь о введении светской системы образования, решение вызвало острое недовольство франкоканадцев, посчитавших, что тем самым нарушаются права меньшинств, гарантированные Актом о Брит. Сев. Америке. «Школьный вопрос» перерос в острую полемику по проблеме отношений между федерацией и провинциями и о нац. политике и во многом обусловил поражение консерваторов на выборах 1896.
Канада с нач. 20 в. до кон. 1-й мировой войны. Либеральный премьер-мин. У. Лорье (1896–1911) продолжил политику «построения нации», проводившуюся его предшественником. Активная иммиграц. политика позволила заселить Запад и способствовала «пшеничному буму» первого десятилетия 20 в. К 1911 население К. достигло 7,2 млн. чел. В общем потоке многонациональной европ. иммиграции в К. из России переселились 7,5 тыс. духоборцев. В 1905 на Сев.-Зап. территориях возникли две новые провинции – Саскачеван и Альберта. Гос. поддержка ж.-д. строительства позволила канадцам создать ещё два трансконтинентальных маршрута. Вопреки ожиданиям, Лорье лишь незначительно изменил тарифную политику, сохранив осн. протекционистские меры. Рост пром. произ-ва сопровождался ускоренной урбанизацией, К. превращалась в аграрно-индустриальную страну, и, как следствие, множились ряды организованных в профсоюзы рабочих, возникали мелкие социалистич. партии и фермерские союзы.
Приверженец политики компромисса, У. Лорье поддержал введение провинциями светской системы образования, что в канад. условиях означало ущемление интересов франкоканадского католич. меньшинства, проживавшего вне Квебека, но договорился с либеральным премьер-мин. Манитобы Т. Гринуэем о факультативном преподавании на франц. языке. Критич. настрой квебекцев усилился в связи с участием К. в англо-бурской войне 1899–1902. Одним из гл. идеологов «канадизма» (макс. дистанцирования от политики метрополии) и нового франкоканадского национализма, а также пропагандистом идеи равноправного культурного развития франкофонов стал А. Бурасса.
У. Лорье проводил политику постепенного повышения статуса страны от «старшей колонии» к независимому гос-ву. Участвуя в колониальных конференциях, он отверг брит. планы создания «имперской федерации», подтвердил статус К. как самоуправляющегося доминиона, добился для неё права на самостоят. защиту сухопутных и мор. границ. В 1909 было образовано ведомство для обслуживания имперских связей, превратившееся со временем в полноценное мин-во иностр. дел. В 1911 канад. избиратели не поддержали планы Лорье договориться о более свободной торговле с США и проголосовали за консерваторов.
Премьер-мин. Р. Л. Борден (1911–20) возглавлял страну в годы 1-й мировой войны и острых социальных и нац. конфликтов. В войну К. вступила автоматически одновременно с метрополией, отправив в Европу 625 тыс. солдат (потери К. в 1-й мировой войне составили св. 60 тыс. чел. убитыми). Закон о мерах воен. времени (1914) способствовал созданию системы воен.-гос. капитализма и быстрому росту экономики. Нац. единение в начале войны сменилось социальными и этнич. конфликтами. Намерение правительства ввести обязат. призыв в армию вызвало раскол в обществе, спровоцировало острый политический (т. н. конскрипционный) кризис и беспорядки в Квебеке. Против конскрипции выступили либералы во главе с У. Лорье, поддержанные франкоканадцами, иммигранты небританского происхождения, радикальные рабочие партии. Выборы 1917 прошли по временному воен. избират. закону, по которому к голосованию были допущены все военнослужащие и члены их семей, независимо от пола и имущественного ценза, что позволило Бордену одержать победу над противниками конскрипции. Он сформировал юнионистское правительство, в котором объединились сторонники конскрипции из обеих партий. Канад. экспедиц. корпус принял участие в интервенции против Сов. России. Подпись канад. премьер-министра под Версальским мирным договором 1919 и самостоятельное, отдельное от Великобритании членство в Лиге Наций отражали новый, более высокий междунар. статус Канады.
Канада в 1920-х – сер. 1940-х гг. К нач. 1920-х гг. сельское и гор. население К. сравнялось по численности. Количество объединённых в профсоюзы рабочих к 1919 достигло 400 тыс. чел. Хозяйство страны продолжало модернизироваться; ускоренными темпами развивались электроэнергетика, отрасли, связанные с переработкой с.-х. продукции, и нефтедобывающая пром-сть, усилилась специализация регионов. Зап. провинции оставались «пшеничными», в центре (Онтарио, Квебек) сосредоточились гл. пром. объекты, сравнительно бедные приморские провинции жили за счёт рыболовства. В результате процесса концентрации произ-ва и капитала сложились 50 промышленно-финансовых монополий. Гос-во по традиции продолжало оказывать сильное влияние на экономику. Кризис в ж.-д. отрасли привёл к национализации убыточных компаний и появлению крупной гос. корпорации «Канад. нац. железная дорога». С 1927 канадцы начали получать пенсии по старости, отд. провинции ввели пособия по безработице, болезни, уходу за детьми.
Принципиальные изменения происходили в обществ.-политич. жизни К. Массовое рабочее и фермерское движение приобрело политич. характер. Всеобщая стачка в Виннипеге (1919), поход фермеров на Оттаву (1920) и др. акции протеста нередко заканчивались прямыми столкновениями с полицией, арестами и репрессиями против профсоюзных активистов и деятелей Рабочей партии К., стоявшей на коммунистич. позициях. Возникло сильное социал-демократич. движение, представленное многочисл. мелкими и средними партиями и организациями (Лига за социальную реконструкцию, Социальное проповедничество и др.). В противостоянии с кредитно-банковскими, ж.-д. и перерабатывающими компаниями, ущемлявшими экономич. интересы производителей с.-х. продукции, поднялась фермерская Национально-прогрессивная партия (НПП). Политич. система К. стала многопартийной.
Выборы 1921 проводились по избират. закону 1920, который подтвердил право голоса для женщин, но сохранил дискриминацию отд. групп населения по расовому и религ. признакам. Правительство сформировал лидер победившей Либеральной партии У. Л. М. Кинг (1921–1926, 1926–30, 1935–48). В 1925 несогласие НПП поддержать правительство Кинга, находившееся в меньшинстве, спровоцировало конфликт между премьер-министром и ген.-губернатором лордом А. Л. Бингом. Действуя в соответствии с конституц. полномочиями, Бинг отказался удовлетворить просьбу Кинга распустить парламент и назначить новые выборы. Консервативное правительство А. Мейгена, сформированное по поручению ген.-губернатора, однако получило вотум недоверия. Постановка вопроса о недопустимости вмешательства метрополии во внутр. дела К. имела особое значение на внеочередных выборах 1926 и обеспечила победу либералов.
Экономич. процветание К. в 1920-х гг. сменилось Великой депрессией 1930-х гг. Совокупный продукт в обрабатывающей пром-сти К. в 1929–32 сократился с 4,063 до 2,126 млрд. долл., численность рабочих уменьшилась на 45%, заработная плата лиц, сохранивших работу, снизилась на 15%. Резкое падение закупочных цен на с.-х. продукцию привело к увеличению задолженности и разорению фермерских хозяйств. Пост премьер-министра в годы мирового экономич. кризиса занимал консерватор Р. Б. Беннет (1930–35). Он проводил жёсткую политику в интересах крупного бизнеса и переложил решение социальных проблем на провинц. власти, что осложнило федерально-провинц. отношения и привело к обострению обстановки в стране. В 1929–35 в К. прошло 797 стачек; безработные, помещённые в трудовые лагеря, организовали «поход на Оттаву» 1935.
В 1932 образовалась Федерация кооперативного содружества (ФКС) – политич. партия с более широкой социальной опорой среди рабочих, служащих, наёмных работников. Партийная программа ФКС, гл. автором которой был Дж. Ш. Вудсворт, содержала положения о смешанной экономике, перераспределении материальных богатств в интересах всего общества, гос. планировании и ответственности за доступ к медицине, образованию и т. д. Идеи социального реформизма и социальной ответственности гос-ва постепенно проникали также в идеологию и практику Консервативной и Либеральной партий.
В провинциях возникали партии и движения регионального характера, которые со временем стали оказывать существенное влияние на политич. обстановку в целом в стране. Социального кредита движение, в основе идеологии которого лежали монетаристские теории о «социальном кредите», «социальном дивиденде» и перераспределении денежных средств, победило в 1935 на провинц. выборах в Альберте. Его лидер У. Аберхарт стал премьер-мин. провинции, а само движение получило устойчивое, хотя в целом немногочисленное, присутствие в федеральном парламенте. В Квебеке, где недовольство брит. и амер. компаниями традиционно усугублялось националистич. настроениями, консерваторы, католики-клерикалы и франкоканадские националисты объединились в партию Нац. союз. В 1936 «вождь» националистов М. Дюплесси победил на провинц. выборах. Доминирование Нац. союза в политич. жизни Квебека продолжалось до кон. 1950-х гг. и способствовало определённой изоляции квебекского общества. Дюплесси проводил авторитарный курс, направленный на укрепление позиций крупных корпораций и влияния католич. церкви, жёстко подавлял выступления рабочих и левых организаций. Одновременно в Квебеке осуществлялись гос. программы обществ. работ, гидроэнергетич. проекты, была введена миним. оплата труда.
Добившись «равного статуса» в империи, К. в период ближневосточного кризиса 1922 отказалась направить своих солдат на помощь британцам, заключила ряд торговых договоров и открыла дипломатич. представительства в некоторых европ. странах и США. Вестминстерский статут 1931 закрепил политич. независимость К. от Великобритании.
По решению парламента К. вслед за Великобританией и Францией вступила 10.9.1939 во 2-ю мировую войну. Она внесла заметный вклад в победу антигитлеровской коалиции (безвозвратные потери К. в войне составили 37 тыс. чел.). Экономика страны была переведена на воен. рельсы, усилилась воен.-политич. интеграция К. с США. При введении конскрипции в 1944 канад. правительству удалось избежать кризиса и сохранить нац. единство. Полевение в настроениях канад. избирателей привело в 1944 ФКС к победе на выборах в Саскачеване, по результатам которых было сформировано социалистич. правительство Т. Дугласа; в Онтарио ФКС заняла место офиц. оппозиции. Федеральное правительство постепенно расширяло сферу социальной ответственности гос-ва: в 1940 было введено страхование по безработице, в 1944 установлены пособия многодетным семьям. Благодаря победе в войне вырос междунар. авторитет К., «младшей среди великих держав». К. приняла деятельное участие в учреждении Организации Объединённых Наций.
Канада после 1945. В сфере экономич. политики Либеральная и Консервативная партии К. придерживались на протяжении 1950–70-х гг. идей кейнсианства, а в социальной сфере следовали умеренно-реформистским курсом, направленным на построение «гос-ва всеобщего благоденствия». Наиболее последовательной выразительницей левых социал-демократич. идей стала «третья» парламентская сила К. – Новая демократич. партия, возникшая в 1961. В центре обществ.-политич. борьбы находились проблемы федерализма и франкоканадского национализма. Гл. направлениями внешнеполитич. деятельности были развитие канадо-амер. отношений и континентальной интеграции, повышение роли К. в атлантич. сообществе (в 1949 К. стала членом НАТО) и мире в целом.
На политич. сцене К. в послевоенный период доминировали либералы. При сменившем У. Л. М. Кинга на посту премьер-мин. Л. Сен-Лоране (1948–57) дальнейшее развитие получили институты канад. государственности. В 1947 канадцы обрели собственное гражданство, в 1949 произошла «патриация» судебно-правовой системы – Верховный суд К. превратился в высшую апелляц. инстанцию. В 1949 в конфедерацию на правах провинции вошёл Ньюфаундленд. Результатом работы королевской комиссии по вопросам развития лит-ры, иск-ва и науки под председательством В. Мэсси, первого ген.-губернатора – уроженца К., стало создание Совета К. – агентства по оказанию гос. поддержки развитию нац. культуры.
Усиление экономич. и культурного влияния США вызывало в К. опасения относительно возможной утраты страной независимости. Лидер обновлённой Консервативной партии, сменившей назв. на Прогрессивно-консервативную партию (ПКП), Дж. Дж. Дифенбейкер победил на выборах 1957, использовав антиамериканские настроения в канад. обществе. С помощью налоговых и политич. рычагов он пытался оградить канад. рынок от амер. конкуренции и обеспечить бóльшую самостоятельность К. в сфере внешней политики. Отказ правительства Дифенбейкера выполнить обязательства по оснащению ядерными боеголовками систем вооружений, размещённых на территории К. в рамках соглашения 1958 о совместной противовоздушной обороне США и К., привёл к ухудшению отношений с США. Вызванный этим острый внутриполитич. кризис завершился поражением ПКП на выборах 1963. Либеральный премьер-мин. Л. Б. Пирсон (1963–68) следовал курсу «особых отношений» с США; в 1964 в К. поступило ядерное оружие. В период нахождения у власти кабинета Пирсона канад. система социального обеспечения получила дальнейшее развитие. В сер. 1960-х гг. были приняты «Канад. пенсионный план», «Канад. план вспомоществования» и программа мед. обслуживания. В 1965 К. обрела важный символ государственности – нац. флаг. В 1969 франц. яз. стал, наряду с английским, офиц. языком страны.
Продолжительная практика гос. регулирования экономики, расширения гос. сектора и социальных программ, достигшая пика в 1970-х гг., стала причиной возникновения бюджетного дефицита и замедления темпов роста канад. экономики. В последней четв. 20 в. произошла смена социально-экономич. приоритетов. Консервативные кабинеты под рук. Б. Малруни (1984–93) и либеральные правительства, возглавляемые Ж. Ж. Кретьеном (1993–2003), провели поэтапную приватизацию мн. гос. компаний, сократили финансирование социальных программ, прибегли к монетаристским методам укрепления финансовой системы, проводили курс на тесное экономич. сотрудничество с США. В 1988 между двумя странами было заключено соглашение о свободной торговле (вступило в силу в 1989).
Серьёзную угрозу единству канад. федерации представлял квебекский сепаратизм. Процесс реформирования и модернизации экономики, обществ.-политич. и социальной жизни Квебека, развернувшийся в 1960-х гг. и получивший назв. «тихая революция», не предотвратил роста сепаратистских и экстремистских настроений в среде франкоканадцев. Премьер-мин. К. от Либеральной партии П. Трюдо (1968–79, 1980–84) в дни «октябрьского кризиса» 1970 был вынужден прибегнуть к чрезвычайным мерам в связи с похищением членами Фронта освобождения Квебека брит. дипломата и мин. провинц. кабинета. Жёсткие действия сочетались с последоват. усилиями по развитию квебекской экономики и франкоканадской культуры. Провинц. правительство Р. Левека, лидера Квебекской партии, организовало в 1980 референдум по вопросу о суверенитете провинции, однако большинство принявших в нём участие высказалось против выхода Квебека из федерации. Второй референдум по вопросу о независимости Квебека, который состоялся в 1995, сторонники суверенитета проиграли с миним. разницей голосов, что стало тревожным сигналом для федеральных властей и общества в целом и свидетельствовало о необходимости особого внимания к проблемам франкоканадцев.
С момента принятия конституц. Акта 1982 (о «патриации» конституции К.) для канад. властей отпала формальная необходимость обращаться в Лондон по вопросам федерально-провинц. юрисдикции. Тем самым завершился процесс обретения К. всех атрибутов независимого гос-ва. Новая конституция К. открывалась Хартией прав и свобод, расширяла права провинций, определяла процедуру изменения конституции и т. д. Законы о многокультурности (с 1988) преследовали цель расширить культурно-этнич. пространство К. и предлагали альтернативу пониманию нац. проблем франкоканадцами. Попытки договориться с Квебеком об условиях подписания конституц. документов [Мич-Лейкское (1987) и Шарлоттаунское соглашения (1992)] закончились неудачей. Стремясь покончить с противостоянием центра и провинций, правительство Ж. Кретьена провело через парламент резолюцию о признании Квебека «особым обществом», предоставив ряду субъектов федерации, включая Квебек, право вето в отношении конституц. поправок. Этнополитич. ситуация в К. осложнялась возросшими требованиями коренных народов. В нач. 1990-х гг. правительство достигло соглашения с иннуитами о создании в зоне их компактного проживания на севере страны самоуправляемой территории Нунавут (1999).
Особенности канад. федерации получили отражение в парт.-политич. системе. В 1993 место офиц. оппозиции в федеральном парламенте заняла Квебекская партия, в 1997 и 2000 в роли парламентской оппозиции выступал Канад. альянс, объединивший реформистские и консервативные силы Альберты, Брит. Колумбии, Саскачевана и Манитобы. В 2006 премьер-мин. П. Мартин (Либеральная партия) проиграл выборы консерваторам, объединившимся с Канад. альянсом. Правительство меньшинства сформировал С. Харпер. Его кабинет сумел сократить налоги, наладить диалог с Квебеком и предложить канад. обществу программу укрепления нац. экономики, федерации, демократич. институтов, развития Арктики и повышения роли К. в системе междунар. отношений.
Дипломатич. отношения между К. и СССР были установлены 12.6.1942 в ходе сотрудничества двух стран в рамках антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны» привело к свёртыванию двусторонних контактов, восстановление которых началось с сер. 1950-х гг. и сопровождалось постепенным развитием торговых, науч.-технич. и культурных связей. 25.12.1991 установлены межгосударств. отношения между К. и РФ. Рос.-канад. партнёрство в междунар. делах затрагивает сферы нераспространения оружия массового поражения, борьбы с терроризмом, урегулирования региональных конфликтов и т. д. С 1990-х гг. политич., экономич. и культурные связи между двумя странами значительно расширились. Офиц. визит президента РФ В. В. Путина в К. в 2000 завершился подписанием совместного заявления о сотрудничестве в области стратегич. стабильности. Главы канад. правительств Ж. Кретьен, П. Мартин, С. Харпер посещали РФ с визитами в 2001, 2002, 2003, 2004 и 2006. Основу договорно-правовой базы двусторонних отношений составляют Договор о согласии и сотрудничестве (1992), соглашения, меморандумы и совместные заявления (2000–2006) о сотрудничестве между канад. провинциями и рос. регионами, о торговом режиме наибольшего благоприятствования, об избежании двойного налогообложения, о сотрудничестве в Арктике и на Севере, в области с. х-ва, энергетики, горнодобывающей пром-сти, коммуникаций и агропром. комплекса. Товарооборот РФ с К. в 2006 составил 1986,4 млн. долл. США. 28–29.11.2007 состоялся рабочий визит в К. рос. премьер-мин. В. А. Зубкова. По его итогам принят пакет совместных документов – 4 меморандума о взаимопонимании, 3 совместных заявления, 2 соглашения по конкретным направлениям рос.-канад. сотрудничества.
Хозяйство
К. входит в группу ведущих экономически развитых стран мира. По общему объёму ВВП (1266 млрд. долл. США, по паритету покупательной способности, 2007) страна занимает 13-е место в мире, по объёму ВВП на душу населения (38,4 тыс. долл.) из крупных стран уступает только США. По индексу человеческого развития (0,961; 4-е место среди 177 стран мира, 2005) с сер. 1990-х гг. входит в пятёрку мировых лидеров.
Структура экономики К. характерна для передовых постиндустриальных государств: 69% ВВП создаётся в сфере услуг, 29% – в пром-сти и строительстве, 2% – в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве (2006). Рост ВВП 2,6% (2007).
Осн. факторы, влияющие на хозяйств. систему К., – соседство США и постоянное развитие экономич. интеграции между двумя странами; огромная территория и относительно малочисленное население; богатство природных ресурсов; важная роль импорта капитала и иммиграции. Формирование в Сев. Америке самого крупного в мире регионального хозяйств. комплекса ускорилось после вступления в силу в 1989 Соглашения о свободной торговле между К. и США. С 1994 начало действовать Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) с участием США, К. и Мексики: стороны взяли обязательства всемерно содействовать торговле, облегчать доступ иностр. инвесторов на внутр. рынок, расширяя права всех инвесторов и ограничивая гос. регулирование экономики.
Либерализация торгово-инвестиц. режима оказывает многостороннее воздействие на хозяйств. развитие и политику гос-ва. При относительно небольшом объёме канад. внутр. рынка укрепление экономич. связей с США означает растущее амер. влияние. К 2003 на США приходилось ок. 85% экспорта товаров и 60% прямых инвестиций К. за рубежом; амер. капитал составил ок. 67% накопленных иностр. прямых инвестиций в канад. экономику. Амер. корпорации занимают ведущие позиции в ряде ключевых отраслей хозяйства страны. На долю предприятий, контролируемых иностранным (гл. обр. амер.) капиталом, в нач. 21 в. приходилось св. 50% объёма продаж продукции обрабатывающей пром-сти (в автомобилестроении – св. 85%), более 40% нефтедобычи, 60% совокупного оборота в оптовой торговле.
Среди крупнейших корпораций К.: «Manulife Financial» (страхование), «EnCana» (нефтегазовая пром-сть), «Sun Life Financial Services» (финансовые услуги), BCE (телекоммуникации), «Imperial Oil», «Petro-Canada» (нефтегазовая пром-сть), «Tomson» (деловые услуги), «Power Corporation of Canada» (финансовые услуги), «Alcan Inc.» (цветная металлургия).
Экономич. деятельность сосредоточена в осн. в юго-вост. части страны (юг провинций Онтарио и Квебек) и на крайнем юго-западе (юго-зап. часть Брит. Колумбии, юг Альберты).
Промышленность. Наиболее развиты добывающая пром-сть, энергетика, цветная металлургия, машиностроение (гл. обр. транспортное), химич. и нефтехимич., лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.
Добывающая промышленность – традиционно одна из базовых отраслей, в значит. степени ориентирована на экспорт: вывозится ок. 80% объёма добываемого сырья. К. – один из крупнейших мировых производителей минер. сырья (всего добывается ок. 60 видов); занимает лидирующие позиции по добыче руд ряда металлов, минер. топлива, сырья для химич. пром-сти, алмазов и др.
Топливно-энергетический комплекс. К. полностью обеспечивает внутр. потребности в энергоресурсах. В структуре энергопотребления на нефть приходится 30,6%, природный газ – 27,0%, гидроэнергию – 24,6%, на каменный уголь – 10,8%, атомную энергию – 7,0% (2006).
Объём добычи нефти (151,3 млн. т в 2006, 8-е место в мире) с сер. 1990-х гг. возрос на 25%; добыча природного газа ок. 190 млрд. м3 (3-е место в мире после России и США). Осн. регион добычи нефти и газа – пров. Альберта (ок. 70% добычи нефти, св. 80% – газа). Среди крупных месторождений: нефтяные Пембина и Редуотер, нефтегазовое Зама. Св. 50% добываемой нефти приходится на битуминозные пески (крупнейшие месторождения – Атабаска, Колд-Лейк и Пис-Ривер; пров. Альберта). В нач. 21 в. начата добыча нефти и газа в сев. районах страны (месторождения в дельте р. Маккензи, на шельфе м. Бофорта) и на шельфовых участках Атлантического ок. близ о. Ньюфаундленд (Терра-Нова, Хиберния). Ок. 2/3 добываемой нефти (ок. 90 млн. т в 2006) экспортируется (в т. ч. 99% – в США). Остальная часть по нефтепроводам поступает на нефтеперерабатывающие заводы (св. 20 суммарной мощностью св. 90 млн. т нефти в год), б. ч. которых расположена в гор. агломерациях Эдмонтона (пров. Альберта), Монреаля (пров. Квебек), Ванкувера (пров. Брит. Колумбия) и Сарнии (пров. Онтарио). Крупнейшие компании нефтегазовой отрасли – «EnCana», «Imperial Oil» (совместное предприятие амер. «ExxonMobil Corporation» и «Syncrude Canada Ltd.»), «Petro-Canada», «Canadian Natural Resources Limited», «Shell Canada Limited», «Suncor Energy», «Husky Energy».
Со 2-й пол. 1980-х гг. объёмы добычи каменного угля (62,9 млн. т в 2006) возросли в 3 раза за счёт увеличения добычи в зап. части страны и роста на него спроса на мировом рынке (около половины добываемого угля экспортируется, гл. обр. в Японию). Осн. районы добычи – провинции Альберта (ок. 50% объёма; месторождение Кардинал-Ривер), Брит. Колумбия (30%; месторождения Кол-Маунтин, Элквью, Лайн-Крик, Гринхилс, Фординг-Ривер) и Саскачеван (15%). Крупнейшая компания по добыче угля – «Elk Valley Coal Partnership».
К. – мировой лидер по добыче урановых руд (12,6 тыс. т в пересчёте на уран, 2005) и произ-ву уранового концентрата. Ок. 30% мировой добычи урана приходится на пров. Саскачеван (гл. обр. сев. часть). Среди крупнейших месторождений – Мак-Артур-Ривер (добытая руда поступает на обогатит. фабрику близ выработанного месторождения Ки-Лейк; 7,2 тыс. т в пересчёте на уран, 2006), Раббит-Лейк (ок. 2 тыс. т) и Мак-Клин-Лейк (690 т). Готовится к разработке (2008) месторождение Сигар-Лейк (одно из крупнейших в мире по запасам). Все этапы обогащения урана и произ-во ядерного топлива локализованы на предприятиях в городах Блайнд-Ривер, Порт-Хоп и Коберг (все – в пров. Онтарио). Крупнейшая компания урановой пром-сти – «Cameco Corp.» (один из мировых лидеров в отрасли); также действуют «AREVA Resources Canada Inc.» (дочерняя структура междунар. компании «AREVA»), японские TEPCO и «Idemitsu».
По произ-ву электроэнергии (616 млрд. кВт·ч в 2006) К. входит в десятку мировых лидеров. 62% электроэнергии вырабатывается на ГЭС, ок. 20% – на ТЭС, 15,6% – на АЭС, остальное приходится на нетрадиционные источники энергии. К. – мировой лидер по произ-ву электроэнергии на ГЭС (суммарная мощность канад. ГЭС св. 67 млн. кВт), св. 90% произ-ва приходится на провинции Квебек, Онтарио, Ньюфаундленд и Лабрадор, Манитоба, Брит. Колумбия. Крупнейшее гидросооружение в мире – каскад из 8 ГЭС «Complexe La Grande» (мощность св. 16 тыс. МВт; расположен на р. Ла-Гранд и её притоках, пров. Квебек), включает: «Robert Bourassa» (быв. «La Grande-2», 5616 МВт), «La Grande-4» (2779 МВт), «La Grande-3» (2418 МВт), «La Grande-2 А» (2106 МВт), «La Grande-1» (1436 МВт), «Laforge-1» (878 МВт), «Brisay» (469 МВт) и «Laforge-2» (319 МВт). Др. крупные гидросооружения: ГЭС «Churchill Falls» (5428 МВт; на р. Черчилл, пров. Ньюфаундленд и Лабрадор), каскад ГЭС «Manicouagan – Outardes» (св. 7300 МВт; на реках Маникуаган и Утард, пров. Квебек), ГЭС «Sir Adam Beck» (1600 МВт; на р. Ниагара, пров. Онтарио), каскад ГЭС «Nelson River» (ок. 3900 МВт; на р. Нельсон, пров. Манитоба), ГЭС «Gordon М. Shrum» (2730 МВт, на р. Пис-Ривер, Брит. Колумбия). Крупнейшие компании – «Нуdrо-Quebес», «Manitoba Hydro», «ВС Hydro».
Крупнейшие ТЭС расположены в городах Нантикок (св. 4000 МВт, крупнейшая в Сев. Америке ТЭС, работающая на угле; пров. Онтарио), Ламбтон (ок. 2000 МВт; на угле; пров. Квебек), Леннокс (2140 МВт; на газе; в окрестностях г. Кингстон, пров. Онтарио). С кон. 1990-х гг. число ТЭС, работающих на угле, сокращается (в т. ч. в 2005 закрыта ТЭС «Lakeview» в г. Миссиссога, пров. Онтарио); возрастает число ТЭС, в качестве топлива использующих природный газ (в т. ч. газотурбинных).
Атомная энергетика базируется на собств. сырье. Крупнейшие АЭС: «Bruce» (ок. 7000 МВт, одна из самых крупных в Сев. Америке), «Pickering» (св. 4000 МВт), «Darlington» (св. 3,5 МВт), все – в пров. Онтарио; АЭС действуют также в провинциях Квебек и Нью-Брансуик. Осн. оператор АЭС – гос. компания «Ontario Power Generation».
Металлургия – одна из ключевых отраслей обрабатывающей пром-сти, базируется гл. обр. на собств. сырье; б. ч. продукции производится предприятиями цветной металлургии (произ-во ориентировано на внешний рынок).
Добыча железной руды (17,9 млн. т в пересчёте на металл, 2005) ведётся на месторождениях Кэрол-Лейк (пров. Ньюфаундленд и Лабрадор; 62% канад. добычи) и Маунт-Райт (пров. Квебек; 37%). Осн. производители железорудного концентрата и окатышей (используют также импортное сырьё) – горно-обогатит. комбинаты в Кэрол-Лейке (мощность 16 млн. т концентрата и 12 млн. т окатышей в год; принадлежит компании «Iron Ore Company of Canada») и Маунт-Райте (ок. 17 млн. т концентрата и 7,5 млн. т окатышей в год; «Quebec Cartier Mining Co.»). Произ-во чугуна 8,8 млн. т, стали 17,0 млн. т, ферросплавов 87 тыс. т. Металлургич. предприятия производят широкий спектр изделий, включая горячекатаный и холоднокатаный прокат, трубы, металлоизделия (в т. ч. профили, заготовки). Ведущие металлургич. компании: «Dofasco Inc.» (комбинат в г. Гамильтон мощностью 4,5 млн. т стали и св. 3,6 млн. т чугуна в год), «U. S. Steel Canada» (быв. «Stelco Inc.», ныне в составе амер. «United States Steel Corporation»; заводы в Гамильтоне мощностью 2 млн. т стали в год, в г. Нантикок – 2,8 млн. т стали в год). Среди др. крупных производителей стали и проката – «Algoma Steel Inc.» (с 2007 в структуре междунар. компании «Essar Global Limited»; комбинат в г. Су-Сент-Мари, пров. Онтарио, мощностью 2,4 млн. т стали в год), амер. «Gerdau Ameristeel Corporation» (заводы в городах Кеймбридж и Уитби, пров. Онтарио, и в г. Селкерк, пров. Манитоба), «Mittal Canada Inc.» (подразделение междунар. компании «Mittal Steel»; завод в г. Контрекёр, пров. Квебек).
Из руд цветных металлов добывают кобальтсодержащие медно-никелевые руды (рудный бассейн Садбери месторождения Монткалм близ г. Тимминс в пров. Онтарио; Томпсон и Берчтри в пров. Манитоба, Раглан на севере пров. Квебек, Войси-Бей на п-ове Лабрадор), полиметаллич. руды (месторождения Брансуик-12, Майра-Фолс в пров. Брит. Колумбия, Ланглуа и Ла-Ронд в пров. Квебек, Кидд-Крик в пров. Онтарио, Каллинан и Траут-Лейк в пров. Манитоба), медно-молибденовые руды (месторождения Эндако, Гибралтар, Хайленд-Валли, Хаклберри в пров. Брит. Колумбия); из добываемых руд извлекают также св. 10 компонентов, в т. ч. золото, серебро, селен.
Добыча руд цветных металлов (в пересчёте на металл, тыс. т, 2005): цинка 666,7 (4-е место в мире после Китая, Австралии и Перу), меди 594,8, никеля 198,4 (3-е место в мире после России и Австралии), свинца 79,3, молибдена 7,9, кобальта 5,5, серебра 1,1, золота 0,1. Произ-во рафиниров. металлов (в т. ч. из импортных концентратов, тыс. т): цинка 722,9, меди 484,1, никеля 139,7, свинца 109,8, кобальта 5,0, серебра 1,5, селена 0,3. Крупнейшие компании цветной металлургии (осуществляют все стадии произ-ва – добычу, обогащение руд, выпуск готовой продукции) – «Vale Inco» (один из ведущих производителей меди, никеля, кобальта и драгоценных металлов; горно-обогатит. комбинат в г. Порт-Колборн, предприятия в городах Садбери, Томпсон, все – в пров. Онтарио), междунар. «Xstrata» [крупный производитель меди, никеля, цинка; металлургич. комбинаты в Садбери, близ месторождения Кидд-Крик; заводы в г. Норанда, пров. Квебек (черновая медь), и в г. Монреаль (рафиниров. медь); завод близ месторождения Брансуик (цинк); завод в пригороде Монреаля (вторичная медь) и др.], «HudBay Minerals Inc.» (цинк, медь, свинец, драгоценные металлы; металлургич. комбинат в г. Флин-Флон, пров. Манитоба), «Teck Cominco Limited» (цинк, свинец, медь и др.; металлургич. комбинат в г. Трейл, пров. Брит. Колумбия), «Sherritt International Corporation» (никель, кобальт; металлургич. комбинат в г. Форт-Саскачеван, пров. Альберта), междунар. «Johnson Mattley Limited» (драгоценные металлы; предприятие в пригороде Торонто).
Важное место в отрасли занимает произ-во первичного алюминия (2,9 млн. т; на базе браз. и австрал. сырья). Осн. район – юго-вост. часть пров. Квебек (близ крупных ГЭС), др. важный центр – г. Китимат (пров. Брит. Колумбия). Крупнейшая компания – «Alcan Inc.», которой принадлежат 4 завода в пров. Квебек, в городах Водрё (ок. 1200 тыс. т глинозёма в год), Альма (408 тыс. т первичного алюминия в год), Латтерьер (226 тыс. т) и Гранд-Бе (203 тыс. т), а также завод в Китимате (277 тыс. т). Вторая крупная компания – амер. «Alcoa Inc.»: заводы в пров. Квебек – в городах Бе-Комо (438 тыс. т первичного алюминия в год), Беканкур (св. 400 тыс. т) и др.
К. занимает лидирующие позиции в мире по добыче таких видов минер. сырья, как калийные соли, асбест и алмазы. По добыче калийных солей (10,6 млн. т в 2005) К. занимает 1-е место в мире. Осн. район – юж. часть пров. Саскачеван и пров. Нью-Брансуик. Всего разрабатывается ок. 10 крупных месторождений, в т. ч. Аллан, Кори и Ланиган (все – в окрестностях г. Саскатун), Роканвилл (юго-вост. часть Саскачевана) и Сассекс (к северо-востоку от г. Сент-Джон, пров. Нью-Брансуик), принадлежащие компании «Potash Corporation of Saskatchewan», а также месторождения Эстерхази (юго-вост. часть Саскачевана; разрабатывается «International Minerals & Chemical Corp. Ltd.») и Ванской (близ Саскатуна; «Agrium Inc.»). Б. ч. сырья экспортируется в США (ок. 60% объёма, 2005), Китай (15,2%), Бразилию (7,6%).
Добыча асбеста (243 млн. т в 2005, 4-е место в мире после России, Китая и Казахстана) ведётся гл. обр. в юж. части пров. Квебек: разработку месторождений Лак-д’Амьан-дю-Квебек и Белл-Майн (близ г. Тетфорд-Майнс) осуществляет компания «LAB Chrysolite Inc.», месторождения Джефри-Майнс (близ г. Асбестос) – «Jeffrey Mine Inc.». Б. ч. асбеста экспортируется в США.
Добыча алмазов (12,3 млн. кар в 2005; 4-е место после Ботсваны, России и Австралии) ведётся в сев. части страны на месторождениях Дайавик (с 2002; разработку ведёт компания «BHP Diamonds Inc.»), Экати (с 2005; «Diavik Diamond Mines Inc.»; оба месторождения – в районе оз. Гра, Сев.-Зап. территории), Джерико (с 2006; «Tahera Diamond Corporation»; в районе сев.-зап. оконечности оз. Контуойто), Снап-Лейк (кон. 2007; «De Beers Canada Inc.»; сев.-вост. часть Сев.-Зап. территорий).
Машиностроение (ок. 1/4 стоимости продукции обрабатывающей пром-сти) специализируется гл. обр. на выпуске транспортных средств, авиакосмич. техники, электронной продукции, телекоммуникац. оборудования.
Автомобилестроит. предприятия (12,5% стоимости пром. продукции, 2006) сосредоточены в осн. в юж. части пров. Онтарио. В 2005 произведено 2,5 млн. легковых автомобилей (стоимость продукции св. 65 млрд. долл.). Действуют сборочные заводы компаний «Ford Motor Company» (в Оквилле и Сент-Томасе), «General Motors» (3 завода, в т. ч. в Ошаве), «Honda» (2 завода в Эллистоне), «Toyota» (2 завода в Кеймбридже), «Chrysler LLC» (совместная собственность фонда «Cerberus Capital Management» и концерна «Daimler AG»; заводы в Уинсоре и Брамптоне), «CAMI Automotive» (совместное предприятие «General Motors» и «Suzuki»; завод в Ингерсолле).
Тяжёлые грузовые автомобили, шасси и автобусы (стоимость продукции св. 3,7 млрд. долл.) выпускают 35 предприятий в провинциях Онтарио, Квебек и Манитоба, в т. ч. заводы компании «Daimler AG» (произ-во автобусов в Миссиссоге; грузовых автомобилей – в Сент-Томасе, пров. Онтарио). Кузова, кабины и трейлеры (3,7 млрд. долл.) выпускают 400 предприятий; выпуск компонентов автомобилей и автозапчастей (31,4 млрд. долл.) осуществляют св. 930 фирм, в т. ч. компании «Magna International» (ок. 60 предприятий, в т. ч. в г. Орора), «A. G. Simpson Automotive Inc.» (в Ошаве, Кеймбридже, Уинсоре, Скарборо) и «Woodbridge Group» (в Миссиссоге и др.). Общий объём экспорта продукции автомобилестроения св. 82 млрд. долл., 98% продукции вывозится в США (в т. ч. 80% легковых и грузовых автомобилей, ок. 30% кузовов, кабин и трейлеров, ок. 65% автозапчастей); одновременно импорт продукции автостроения составляет 80 млрд. долл. (в т. ч. 78% – из США; 2005).
Ведущая канад. компания в области транспортного машиностроения – «Bombardier Inc.» (крупнейшая в стране и 4-я в Сев. Америке; объём годового оборота 11,5 млрд. долл., 2005), один из ведущих мировых производителей авиакосмич. техники (аэробус «Canadair Challenger», самолёты «Learjet», «Global Express», «Dash 8», самолёты-амфибии «Bombardier-415» и др.), также специализируется на выпуске скоростных поездов и подвижного ж.-д. состава (скоростные экспрессы TGV, локомотивы для скоростных поездов, подвижной состав для метрополитена). Штаб-квартира компании находится в Монреале, предприятия – в провинциях Квебек (Мирабель, Дорваль, Ла-Покатьер) и Онтарио (Торонто, Норт-Бей, Тандер-Бей). Среди др. крупных производителей – «Pratt & Whitney Canada Inc.» [авиац. двигатели; предприятия расположены в провинциях Квебек (в агломерации Монреаля), Онтарио (Миссиссога), Альберта (Летбридж) и Новая Шотландия (Галифакс)], CAE [один из мировых лидеров в области разработки и произ-ва авиац. и морских тренажёров; предприятия в Торонто, Монреале, Ванкувере и др. крупных городах].
Быстро развивается электронная пром-сть (выпуск телекоммуникац. оборудования, компьютеров и др. офисной техники). Среди ведущих производителей телекоммуникац. оборудования – «Nortel Networks» (один из мировых лидеров), «Alcatel-Lucent Canada», «Mitel Corporation», «JDS Uniphase Canada Ltd.», «Bell Canada», «EDS Canada», «Calian Technology»; программного обеспечения – «Corel Corporation» и «Cognos ULC» (быв. «Cognos Inc.»). Осн. центры – Торонто, Монреаль, Ванкувер.
Традиционно развиты также судостроение и судоремонт. Ведущие компании отрасли – «Irving Shipbuilding Inc.» (судоверфи в Галифаксе и Пикту, пров. Новая Шотландия), «Canadian Shipbuilding & Engineering Ltd.» (Сент-Катаринс, пров. Онтарио), «Groupe Maritime Verrault» (Ле-Мешен, пров. Квебек), «Allied Shipbuilders Ltd.» (Ванкувер), «Washington Marine Group» (Ванкувер, Виктория, пров. Брит. Колумбия). Машиностроит. предприятия выпускают также оборудование для электроэнергетики, добывающих отраслей, лесной пром-сти и др. Б. ч. предприятий отрасли сосредоточена в провинциях Онтарио (св. 60% стоимости продукции), Квебек (20%) и Брит. Колумбия (6%). Внутр. произ-во не удовлетворяет спрос на ряд видов пром. оборудования, в т. ч. станков.
Химическая и нефтехимическая промышленность базируется на собств. сырье. Производится широкий ассортимент продукции органич. синтеза (этилен, пропилен, разл. полимеры, синтетич. волокна, пластмассы и др.) и основной химии, минер. удобрения и др. Осн. производств. мощности сосредоточены в трёх провинциях: Онтарио (50% стоимости продукции, 55% занятых), Квебек (соответственно 25% и 30%) и Альберта (20% и 10%). Ведущие производители продукции органич. синтеза – компании «NOVA Chemicals» (нефтехимич. комплексы близ г. Сарния, пров. Онтарио, и близ г. Ред-Дир, пров. Альберта), «Dow Chemical Canada Inc.» (заводы в Форт-Саскачеване, пров. Альберта; близ г. Ред-Дир, а также в агломерациях Монреаля и Торонто), «Petromont» (агломерация Монреаля).
К. – один из крупнейших мировых производителей минер. удобрений. Ок. 80% произ-ва сосредоточено в пров. Альберта. Среди крупных компаний – «Potash Corporation of Saskatchewan» (один из ведущих поставщиков калийных удобрений; предприятия близ г. Саскатун, пров. Саскачеван; г. Сассекс, пров. Нью-Брансуик), «Agrium Inc.» (заводы в окрестностях Эдмонтона, пров. Альберта), «Simplot Canada Ltd.» (Брандон, пров. Манитоба), «Terra International Canada Inc.» (близ г. Сарния, пров. Онтарио). Свыше половины удобрений экспортируется (из них 86% в США).
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность использует богатейшие лесные ресурсы. Леса в осн. находятся в гос. собственности, лесозаготовки на основе арендных соглашений ведут гл. обр. крупные лесопромышленные компании. В нач. 21 в. произ-во (тыс. м3) деловой древесины ок. 190, в т. ч. пиломатериалов и крепёжных материалов ок. 150, древесины для произ-ва целлюлозы св. 30. Б. ч. деловой древесины заготавливается в провинциях Брит. Колумбия (ок. 70 тыс. м3) и Квебек (св. 40 тыс. м3); осн. произ-во пиломатериалов сосредоточено в провинциях Брит. Колумбия, Квебек и Онтарио. Предприятия целлюлозно-бумажной пром-сти (всего св. 155, большинство – крупные) выпускают разл. виды бумаги и картона (стоимость продукции св. 25 млрд. долл. в год, нач. 21 в.). Ок. 2/3 мощностей отрасли сконцентрировано в юго-вост. части страны (вблизи крупных ГЭС), а также на юго-западе К. (пров. Брит. Колумбия). Б. ч. крупнейших компаний – т. н. интегрированные (объединяют все стадии произ-ва – от лесозаготовок до произ-ва конечной продукции). Ведущие производители – компании «Abitibi Consolidated Inc.» (бумага, в т. ч. газетная, целлюлоза и др.; предприятия в провинциях Квебек, Онтарио, Брит. Колумбия), «Domtar» (бумага, в т. ч. газетная; провинции Онтарио, Квебек), «Interfor» (гл. обр. пиломатериалы; пров. Брит. Колумбия), «Canfor Corporation» и «West Fraser Timber» (пиломатериалы, фанера, целлюлоза, бумага; многочисл. предприятия в провинциях Брит. Колумбия и Альберта), «Catalyst Paper Corporation» (целлюлоза, бумага; в агломерации Ванкувера), «Cascades» (разл. виды бумаги, в т. ч. упаковочной для пищевой пром-сти; пров. Квебек), «Buchanan Lumber» (пиломатериалы; завод в г. Хай-Прери, пров. Альберта), амер. «International Paper» (один из крупнейших частных лесовладельцев; предприятия по произ-ву упаковочного материала в пров. Онтарио), «Weyerhaeuser Canada» (широкий ассортимент продукции деревообработки, целлюлозы, бумаги, в т. ч. газетной; предприятия в провинциях Брит. Колумбия, Альберта, Саскачеван, Онтарио и Нью-Брансуик). К. – крупный экспортёр продукции отрасли (в ср. ок. 10% товарного экспорта страны), гл. потребитель – США (ок. 80%).
Произ-во текстиля и одежды, кожевенных изделий и обуви сконцентрировано в Монреале (ок. 50%), среди др. центров – Торонто, Ванкувер, Виннипег.
Пищевая пром-сть ориентирована гл. обр. на переработку собств. с.-х. сырья (мяса, молока, зерна) и рыбы. В структуре отрасли выделяются мясная (произ-во охлаждённого и замороженного мяса, а также широкого ассортимента мясных изделий), молочная (разнообразная традиц. продукция; с 2008 начата разработка инновац. продуктов, в т. ч. на одном из крупнейших сыроваренных заводов «Thornloe Cheese Plant», расположенном к северу от г. Нью-Лискард, пров. Онтарио) и мукомольная отрасли, а также произ-во пива [ведущие компании – «Molson Canada Breweries», «Labatt Brewing Company Ltd.» (в составе междунар. пивоваренной компании «InBev»), «Sleeman Breweries Ltd.» (в составе япон. компании «Sapporo Breweries Ltd.»)], этилового спирта и крепких спиртных напитков (виски, рома, джина, ликёров). Многочисл. рыбоперерабатывающие предприятия расположены в прибрежных районах на востоке и юго-западе страны.
Сельское хозяйство. К. – один из крупнейших мировых производителей с.-х. продукции; полностью обеспечивает внутр. потребности в осн. видах продовольствия, по объёму экспорта аграрной продукции занимает одно из первых мест в мире (экспортируется ок. 1/2 с.-х. продукции). Для аграрного сектора характерны высокая степень специализации, концентрации произ-ва (ок. 75% обрабатываемых земель приходится на юж. часть степных провинций – Манитобы, Саскачевана и Альберты), высокий уровень механизации и производительности труда. В нач. 21 в. канад. с.-х. производители испытывают растущую конкуренцию со стороны амер. фермеров.
Пл. с.-х. угодий ок. 68 млн. га (7,4% территории К.), из них ок. 53% занято пашней, 47% – лугами и пастбищами. Преобладают фермерские хозяйства (св. 229 тыс. в 2006; с 1996 их число сократилось на 10%), св. 95% фермеров – собственники земли, остальные – арендаторы. Осн. производители с.-х. продукции – крупные специализир. хозяйства; ср. размер ферм ок. 300 га (с нач. 1990-х гг. увеличился в 1,25 раза). Широко используется совр. с.-х. техника, но из-за большого размера ферм К. сильно отстаёт от др. высокоразвитых государств по показателю числа тракторов на 1000 га (16 шт., 2005).
Ведущая отрасль – животноводство (св. 60% стоимости с.-х. продукции); важное значение имеют мясное и молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство и овцеводство. Поголовье (млн. голов, 2007): крупного рогатого скота 15,9 (в т. ч. молочное стадо ок. 1,5), свиней ок. 14,5, овец ок. 0,6, домашней птицы св. 660. Произ-во осн. видов продукции животноводства: молоко (включая сливки) 7,6 млрд. л, говядина 32,6 млн. т, телятина ок. 1,5 млн. т, свинина ок. 50 млн. т, баранина ок. 2,2 млн. т, мясо птицы св. 58 млн. т, яйца 6,9 млрд. шт.
Развиты также пушное звероводство (стоимость продукции 90,2 млн. долл., 2006) и пушной промысел (31,4 млн. долл.). Звероводческие фермы специализируются гл. обр. на выращивании норки: произ-во 1652,2 тыс. шкурок (в т. ч. св. 99% – норка, ок. 1% – лиса). Б. ч. ферм находится в вост. части К. (провинции Квебек, Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор, Нью-Брансуик, Новая Шотландия). Охотниками добыто 943,5 тыс. шкур (2005), из них ок. 28% – шкуры выхухоля, 21% – бобра, 14% – куницы, 9% – белки, 7% – койота. Св. 70% шкур диких животных добывается в провинциях Онтарио, Квебек, Альберта и Манитоба. Б. ч. необработанных шкурок экспортируется.
На растениеводство приходится ок. 40% стоимости с.-х. продукции. К. – один из крупнейших мировых производителей пшеницы (сбор 26,8 млн. т в 2007; 5–6-е место в мире). Произ-во пшеницы в значит. степени ориентировано на экспорт (вывозится ок. 80%). Др. важные с.-х. культуры (сбор, млн. т, 2007): ячмень 12,5, канола (рапс) 9,7, кукуруза (на зерно) 9,5, кукуруза (на фураж) 7,5, овёс 3,4, соя 3,2, горох 3,1, чечевица 1,3. В зап. провинциях К. (Манитоба, Альберта, Саскачеван и Брит. Колумбия) действует федеральный Канад. пшеничный к-т (нац. агентство по закупкам пшеницы и ячменя, их хранению, транспортировке, продаже внутри и за пределами страны; контролирует весь импорт зерна; штаб-квартира – в г. Виннипег). Выращивают также овощи (тепличные и грунтовые), гречиху (гл. обр. в пров. Манитоба), горчицу, подсолнечник, рожь и др. В некоторых юж. районах страны развито садоводство (яблоки, груши, персики, абрикосы, вишня, черешня), а также виноградарство. Один из традиц. канад. продуктов – кленовый сироп (ок. 30 млн. л в 2006; ок. 80% мирового произ-ва); ок. 70% сиропа производится в пров. Квебек.
Гл. район с.-х. произ-ва – юж. часть провинций Манитоба, Саскачеван и Альберта; осн. специализация – произ-во зерновых культур (св. 50% пшеницы производится в пров. Саскачеван), развито пастбищное мясное скотоводство и мясо-шёрстное овцеводство. Второй важный район – юг провинций Онтарио и Квебек, где развито животноводство (с преобладанием молочного скотоводства), овощеводство и садоводство (гл. обр. на Ниагарском п-ове). Др. специализир. с.-х. районы: о. Принца Эдуарда и пров. Нью-Брансуик (картофель), пров. Новая Шотландия (в долине р. Аннаполис собирают ок. 10% канад. урожая яблок), юг пров. Брит. Колумбия (садоводство и виноградарство в долине р. Оканоган, молочное скотоводство), центр. часть Брит. Колумбии (гл. обр. мясное скотоводство).
Важное значение имеет рыболовство. Добывается св. 600 тыс. т морской рыбы (2004; гл. обр. треска, сельдь, лососёвые, палтус) и ок. 530 тыс. т морепродуктов (крабы, омары, устрицы). Рыболовство развито в вост. провинциях (Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор) и на западе (ок. 1/3 канад. улова приходится на пров. Брит. Колумбия). К. – один из ведущих мировых экспортёров мороженой рыбы.
Сфера услуг. Крупнейший сектор экономики страны. В нач. 21 в. наибольшее значение имеют финансовые и деловые услуги (обеспечивают ок. 25% ВВП). Финансовые услуги включают банковско-кредитный сектор, страховой бизнес, биржевую деятельность. В банковско-кредитном секторе доминирует «большая пятёрка» крупнейших коммерческих банков: Royal Bank of Canada, Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Toronto-Dominion Bank, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank. Среди ведущих компаний, предоставляющих разл. финансовые услуги, – «Sun Life Financial Services», «Power Corporation of Canada» и «Brookfield Asset Management». Крупнейшие представители страхового бизнеса – компании «Manulife Financial» и «Fairfax Financial Holdings». В секторе деловых услуг (включая бухгалтерско-аудиторские, информационно-консультативные, инженерно-технич., компьютерные, юридич. и др.) лидирующие позиции занимают компании «Thomson» и «Quebecor».
Важное значение имеют рекреационные услуги, а также связанные с ними гостиничный бизнес и ресторанное дело. В 2005 К. посетили 36 млн. чел. (в т. ч. 14,4 млн. чел. – из США; быстро растёт число туристов из Китая), доходы от туризма составили 14 млрд. долл. Гл. центры туризма – Квебек, Монреаль, Торонто, Ванкувер. Туристов привлекают также природные объекты – Ниагарский водопад (на территории К. находится его часть – Подковообразный водопад шириной ок. 800 м и выс. ок. 48 м), ледник Колумбия в Скалистых горах, озёрные ландшафты. Быстро развивается экологич. туризм в нац. парках и заповедниках провинций Альберта, Брит. Колумбия.
Транспорт. Особенности транспортной системы определяет специфика территориальной структуры хозяйства и расселения населения: издержки на перевозку грузов в К. значительно выше, чем в др. странах с большой территорией, а ср. дальность поездок пассажиров меньше. Гл. транспортный коридор-полоса (неск. параллельных ж.-д. и автомобильных магистралей, связывающих порты атлантического и тихоокеанского побережий) сформировался на юге страны. Вдоль этого коридора сконцентрированы все немногочисл. крупные транспортные узлы и осн. транспортные потоки.
В структуре грузооборота (805,6 млрд. т·км, 2005) на трубопроводный транспорт приходится 39% (в т. ч. на газопроводный ок. 26%), железнодорожный – 38%, автомобильный – 17%, водный (включая морской) – ок. 6%; в структуре пассажирооборота (518,0 млрд. пассажиро-километров, 2003) лидирует автомобильный транспорт – 93% перевозок (из них 47% – личными автомобилями), на воздушный приходится 6,4%. В объёме перевозок грузов (1207,8 млн. т, 2005) доля автотранспорта 43%, трубопроводного транспорта – 31%, железнодорожного – ок. 19%, водного – ок. 6% (в т. ч. морского – 3,5%).
Длина автодорог 1408,8 тыс. км (2006, из них ок. 40% с твёрдым покрытием), в т. ч. 7,3% – скоростные автомагистрали и нац. шоссе. Осн. ось автодорожной сети юга страны – Трансканадское шоссе (Виктория, о. Ванкувер/паромная переправа – Ванкувер – Калгари – Реджайна – Виннипег – Тандер-Бей – Су-Сент-Мари – Садбери – Оттава – Монреаль – Квебек – Фредериктон – Сидни Майнс/паромная переправа на о. Ньюфаундленд – Чаннел-Порт-о-Баск – Сент-Джонс) с ответвлениями на Торонто, Галифакс и о. Принца Эдуарда (мост длиной 13 км, 1997). В сев. часть страны ведут меридиональные автомагистрали Руэн – Форт-Джордж (пров. Квебек); Виннипег – Гранд-Рапидс – Томпсон – Кинусао (север пров. Манитоба); Саскатун – Принс-Альберт – Саутенд; Саскатун – Баффало-Нарроус (север пров. Саскачеван); Эдмонтон – Форт-Мак-Марри – Битьюмаунт (северо-восток пров. Альберта). Др. важные автомагистрали севера К.: шоссе Маккензи (связывает юг пров. Альберта с Сев.-Зап. территориями), Аляскинское шоссе [от границы провинций Альберта и Брит. Колумбия; соединяет населённые пункты территории Юкон с г. Фэрбанкс (Аляска, США)], шоссе Клондайк [г. Скагуэй (Аляска, США) – Уайтхорс – Кармакс – Стьюарт-Кроссинг – Доусон – Ток (Аляска, США)]. Всего зарегистрировано 19740 тыс. автомобилей (в т. ч. 10201 тыс. легковых, 8336 тыс. лёгких грузовиков), 485 тыс. мотоциклов, 80,5 тыс. автобусов. Уровень автомобилизации высокий: св. 590 автомобилей на 1000 жит. (2006).
Длина железных дорог (74,6 тыс. км, 2006; из них 64,5% со стандартной шириной колеи – 1435 мм, 2008) с сер. 1970-х гг. сократилась почти на четверть. В 1995 из-за экономич. неэффективности предприятия ж.-д. транспорта были приватизированы, что привело к уменьшению числа действующих линий, закрытию ряда нерентабельных участков сети, созданию многочисл. мелких частных компаний (всего св. 35). Б. ч. ж.-д. сети эксплуатируется компаниями «Canadian National Railway» и «Canadian Pacific Railway» (осуществляют до 90% всех грузоперевозок). Каркас ж.-д. сети состоит из 3 трансканадских магистралей: Галифакс – Квебек – Кокран – Виннипег – Саскатун – Эдмонтон – Принс-Джордж – Принс-Руперт; Квебек – Монреаль – Торонто – Садбери – Тандер-Бей – Виннипег – Реджайна – Калгари – Камлупс – Ванкувер; Квебек – Монреаль – Каприол – Виннипег – Эдмонтон – Ванкувер. От осн. магистралей на север и юг отходят меридиональные ответвления. Изолированные ж.-д. линии существуют на о. Ванкувер, на северо-востоке пров. Квебек (для вывоза минер. сырья в мор. порты), на юге территории Юкон (используется в рекреационных целях). Метрополитен действует в Торонто (с 1954) и Монреале (1966).
Длина трубопроводов св. 360 тыс. км (2005; из них 27% магистральные), в т. ч. 316,8 тыс. км – газопроводы (из них 23,7% магистральные), 45,7 тыс. км – нефтепроводы и нефтепродуктопроводы (из них св. 50% магистральные). Сеть трубопроводов контролируется и управляется гос-вом. Важнейшие магистральные газопроводы: «TransCanada Pipeline» (пров. Альберта – Торонто – Монреаль – Сет-Иль, ветка до Галифакса), «Westcoast Transmission» (пров. Альберта – пров. Брит. Колумбия), «TransGas Pipeline» (через провинции Альберта, Саскачеван и Манитоба – в США), «Alberta Gas Trunklines» (пров. Альберта), «Northwest Pipeline» и «Gas Transmission Northwest» [оба: пров. Альберта – штаты Вашингтон – Орегон – Калифорния (США)]. В 2000 введены в строй газопроводы «Maritimes & Northeast Pipeline» [пров. Новая Шотландия – пров. Нью-Брансуик – штаты Мэн, Нью-Гэмпшир и Массачусетс (США)] и Форт-Сент-Джон – штат Сев. Дакота – Чикаго (США); строится (2008) газопровод «Mackenzie Valley» (1220 км), который соединяет месторождения природного газа Сев.-Зап. территорий (на шельфе м. Бофорта и в дельте р. Маккензи) с сетью газопроводов пров. Альберта. Нефтепроводы связывают месторождения провинций Альберта, Саскачеван и Сев.-Зап. территорий с потребителями внутри страны (в т. ч. на востоке К.) и в США.
Мор. транспорт осуществляет значит. часть внешнеторговых перевозок (64% экспортных и 42% импортных грузов К.). Мор. торговый флот включает 171 судно (св. 1000 рег. бр.-т каждое; всего 2191,1 тыс. рег. бр.-т, или 2815,4 тыс. т дедвейта, 2007); 8 судов принадлежат иностр. судовладельцам; под флагами др. стран ходят 130 канад. мор. торговых судов. Действуют 549 портов, которые в 2005 обработали 470,1 млн. т грузов. Крупнейшие порты (грузооборот, млн. т, 2005): Ванкувер (пров. Брит. Колумбия) 76,5, Кам-Бай-Чанс (юго-восток о. Ньюфаундленд) 43,3, Сент-Джон (пров. Нью-Брансуик) 30,8, Порт-Хоксбери (юго-запад о. Кейп-Бретон, пров. Новая Шотландия) 30,2, Монреаль 24,3 (крупнейший контейнерный порт К.), Квебек 21,9, Сет-Иль (пров. Квебек) 21,2, Галифакс (пров. Новая Шотландия) 13,8, Пор-Картье (пров. Квебек) 13,3. Б. ч. междунар. грузоперевозок приходится на порты провинций Брит. Колумбия (95,4 млн. т, 2004), Квебек (76,4 млн. т) и Онтарио (47,2 млн. т). В каботажных перевозках (всего св. 90 млн. т, 2003) на порты т. н. пути Св. Лаврентия приходится 39,4% грузооборота, порты атлантического побережья – 37,2%, тихоокеанского побережья – 23,4%. Действуют многочисл. паромные линии, связывающие: о. Ванкувер, о-ва Королевы Шарлотты и континентальную часть пров. Брит. Колумбия; города Сент-Джон (пров. Нью-Брансуик) и Дигби (пров. Новая Шотландия); о. Ньюфаундленд и о. Кейп-Бретон; о-ва Мадлен и о. Принца Эдуарда; о. Ньюфаундленд и порты п-ова Лабрадор, и др.
Судоходство осуществляется по р. Св. Лаврентия и Великим озёрам (т. н. система водных путей Св. Лаврентия; длина ок. 3,8 тыс. км, пригодна для прохода мор. судов, соединяет порты Атлантического ок. с портами Великих озёр). Объёмы перевозок между озёрными портами К. и США 67 млн. т (2004; гл. обр. уголь, железная руда, зерно). Судоходны также участки рек Фрейзер, Оттава и др.
Авиац. транспортом перевезено св. 100 млн. пассажиров; авиапарк насчитывает св. 24 тыс. воздушных судов (2006). Имеется св. 1300 аэропортов, в т. ч. св. 500 со взлётно-посадочными полосами с твёрдым покрытием (2007). Крупнейшие аэропорты (млн. пассажиров, 2007): Торонто («Lester B. Pearson Intl.») 31,5, Ванкувер 17,5, Монреаль («Pierre Elliott Trudeau») 12,4, Калгари 12,2, Эдмонтон 5,3. Аэропорт Гандер на о. Ньюфаундленд, ранее игравший важную роль в междунар. перевозках (здесь делали посадку для дозаправки все суда трансатлантич. рейсов), ныне пропускает всего 70 тыс. пассажиров в год. Ведущая авиакомпания – «Air Canada» (344 воздушных судна; ок. 55% всех авиапассажиров). Со 2-й пол. 2001 возросла конкуренция со стороны низкобюджетных (в т. ч. «WestJet», основана в 1996, имеет 73 судна; ок. 25% всех пассажиров, обслуживает в осн. внутр. линии; «Air Transat», 1986; 17 судов, работает гл. обр. на междунар. линиях) и чартерных авиакомпаний.
Внешнеэкономические связи. К. занимает 9-е место в мире по экспорту (3,2% мирового экспорта, 2006) и импорту товаров (2,9% мирового импорта). Сальдо внешней торговли положительное: стоимость товарного экспорта 389,5 млрд. долл., импорта 357,7 млрд. долл. Экспортная квота (доля экспорта в ВВП) высока и достигает 31%.
Св. 1/2 стоимости экспорта (55,6%) приходится на продукцию отраслей обрабатывающей пром-сти. Гл. товарные группы экспорта (%, 2007): нефть, газ, уголь 19,7, продукция автомобилестроения 16,7, металлы и сплавы 8,1, продукция с. х-ва и рыболовства 7,5, химич. и нефтехимич. пром-сти 7,2, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной пром-сти 6,3, общего машиностроения 4,9, авиастроения 4,5. В структуре импорта преобладает продукция обрабатывающей пром-сти (78,2%, 2006). Важнейшие статьи импорта (%, 2007): продукция автомобилестроения 19,2, потребительские товары 13,2, нефть 8,8, продукция общего машиностроения 7,6, химич. и нефтехимич. пром-сти 7,3, металлургии 6,9, с. х-ва и рыболовства 6,1.
Осн. торговый партнёр К. – США (ок. 79% товарного экспорта и 54,2% импорта, 2007). В торговле с США К. традиционно имеет положительное сальдо, что помогает ей компенсировать отрицательный баланс в торговле с др. государствами, прежде всего со странами ЕС и Японией. Др. важные торговые партнёры: Китай (9,4% экспорта и 2,1% импорта), Мексика (соответственно 4,2% и 1,1%), Япония (3,8% и 2,1%), Великобритания (2,8% и 2,9%), Норвегия (1,3% и 0,8%).
Для внешней торговли услугами К. характерно резко отрицательное сальдо; стоимость экспорта услуг 57,8 млрд. долл., импорта – 71,7 млрд. долл. (2006). Наибольшую роль играют туристические (25,4% экспорта и 28,6% импорта) и транспортные (соответственно 18,5% и 23,6%) услуги.
Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) К. (66,7 тыс. чел.; 2007) состоят из Командований Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС (каждое включает регулярные войска и резерв) и вспомогат. командования – набора, обучения и подготовки личного состава. В 2006 в ВС созданы 4 оперативных командования (Командование сил на территории страны, Командование экспедиц. сил, Командование сил спец. операций и Командование обеспечения операций) во главе с командующими оперативными командованиями ВС страны. В их состав выделены необходимые воинские формирования из всех видов ВС. Воен. бюджет 14,1 млрд. долл. (2006).
Верховным главнокомандующим формально считается брит. монарх, которого представляет ген.-губернатор, фактически ВС руководит мин. нац. обороны (гражд. лицо), назначаемый премьер-министром, через штаб нац. обороны. При министре нац. обороны существует Совет нац. обороны (состав – мин. нац. обороны, его заместители, нач. штаба нац. обороны и его 1-й зам., пред. воен. научно-исследовательского совета, помощник министра нац. обороны по вопросам оборонной политики), а также К-т по вопросам руководства ВС, являющийся постоянно действующим консультативным органом при министре нац. обороны и занимающийся вопросами строительства и повседневной деятельности ВС. Штаб нац. обороны занимается вопросами состояния боевой готовности и управления ВС в мирное и воен. время, а нач. штаба нац. обороны является гл. советником министра нац. обороны, премьер-министра и ген.-губернатора по воен. вопросам.
Командование СВ состоит из регулярных войск (21 тыс. чел.) и резерва (16,2 тыс. чел.), сведённых в 4 воен. округа (Западный, Центральный, Квебек и Атлантический). В состав регулярных войск входят штаб оперативной группы дивизии (формируемой в чрезвычайной обстановке), 3 мотопехотные бригадные группы (в каждой – танковый, арт. и инж. полки, 3 пех. батальона, разведыват. батальон и зенитная ракетная батарея), отд. зенитный ракетный дивизион, отд. инж. полк и подразделение «коммандос»; в резерв – 10 бригадных групп, 18 танковых, 51 пехотный, 12 инж. батальонов, 20 батальонов тыла и др. На вооружении СВ находится 144 танка, св. 300 БРМ, 1,1 тыс. боевых брониров. машин, 1,3 тыс. БТР, св. 1,4 тыс. орудий и миномётов, 575 ПУ ПТУР, ок. 250 зенитных средств (в т. ч. 110 ПЗРК).
В Командование ВВС, состоящее из регулярных сил (13,5 тыс. чел.) и резерва (2,2 тыс. чел.), входит штаб авиац. дивизии, 9 эскадрилий боевой авиации и 21 эскадрилья вспомогат. авиации. На их вооружении 120 боевых самолётов; 150 самолётов вспомогат. авиации и ок. 100 вертолётов. Осн. воен.-возд. базы: Баговиль, Виннипег, Гринвуд и др.
Командование ВМС, состоящее из регулярных сил (10 тыс. чел.) и резерва (3,8 тыс. чел.), включает 2 командования регулярных сил ВМС – в Атлантическом и Тихом океанах. Регулярные силы ВМС имеют в своём составе ок. 30 боевых кораблей, в т. ч. 4 ПЛ, 3 эсминца УРО, 12 фрегатов, ок. 10 тральщиков, а также 10 водолазных катеров и 18 исследовательских судов. Осн. воен.-мор. базы: Ардженшия, Галифакс, Эскуаймолт.
Комплектование ВС – по найму. Подготовка офицерских кадров осуществляется в нац. воен. колледжах и школах подготовки офицеров резерва, а также в командных и штабных колледжах США и Великобритании. Подготовленный резерв 22,2 тыс. чел., мобилизац. ресурсы 8,4 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 7,2 млн. чел.
Незначит. часть канадских ВС (до 200 чел.) находится в составе ОВС НАТО в Европе. В воен. области К. активно сотрудничает с США. На её территории проводятся испытания амер. крылатых ракет и др. видов вооружений, действует Объединённое амер.-канад. командование воздушно-космич. обороны Сев. Америки.
Здравоохранение
В К. на 100 тыс. жит. приходится 220 врачей, 1000 лиц ср. мед. персонала (2005), 59 стоматологов, 67 фармацевтов (2004); 29 больничных коек на 10 тыс. жит. (2005). Общие расходы на здравоохранение составляют 9,8% ВВП (бюджетное финансирование – 70,3%, частный сектор – 29,7%) (2005). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется законами: о здравоохранении (1984, 2001), об агентстве по здравоохранению (2004), о финансировании здравоохранения (2003), о карантине (2003, 2004), о профилактике распространения инфекц. заболеваний (2004), о курении табака (1998, 2005), о контроле над наркотиками (1998, 2005). Осн. принципы здравоохранения: гос. управление на некоммерч. основе; всесторонний подход ко всем мед. службам на основе страхования здоровья; универсальность (все застрахованные получают одинаковую по уровню помощь); доступность; перемена места жительства не влияет на возможность получения мед. помощи. Здравоохранение основано на системе социализиров. планов страхования здоровья граждан К., которые дополняются планами частного страхования (услуги стоматолога, окулиста, выписывание рецептов на лекарства). Финансирование осуществляется из бюджетов федерального, провинц. и территориального уровней. Осн. профилактич. и мед. помощь оказывают врачи первичного звена, высокоспециализир. мед. помощь – в частных клиниках; доступны больничная помощь, стоматологич. хирургия и дополнит. мед. услуги, что приводит к полному охвату мед. помощью всего населения вне зависимости от состояния здоровья, доходов и уровня жизни. Осн. причины смерти взрослого населения: сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования (2004). Курорты: Банф, Грейвенхерст, Сент-Катаринс и др.
Спорт
К. считается родиной лякросса (видоизменённой версии индейской игры баггатавей, популярной среди населения Сев. Америки в 15 в.) и хоккея с шайбой. В лякросс (игру со спец. клюшкой с привязанным на конце сеткой-карманом) впервые играли в Квебеке (в нач. 19 в.); в 1867 в К. создана нац. ассоциация лякросса. Первый офиц. матч по хоккею с шайбой состоялся на катке «Виктория» в Монреале 3.3.1875. В нач. 1890-х гг. построены первые крытые ледовые арены, в 1904 основана первая проф. хоккейная орг-ция – Междунар. хоккейная лига, которая после ряда преобразований стала гл. хоккейной орг-цией Сев. Америки – Национальной хоккейной лигой (НХЛ).
Операции над абзацем: В 1961 федеральное правительство приняло спец. закон «О физич. подготовке в любительском спорте» и постановление о создании ин-та «Спорт-Канада» со спец. гос. финансированием.
С 1967 проводятся Канадские летние игры (1 раз в 4 года); в 16 видах спорта участвуют юноши и девушки в возрасте от 15 до 20 лет. По инициативе олимпийского чемпиона Р. Джексона в сер. 1970-х гг. основана Канад. тренерская ассоциация. Среди наиболее популярных видов спорта – хоккей с шайбой, бейсбол, плавание, теннис, баскетбол, бокс, лёгкая атлетика, горнолыжный спорт, бобслей, фигурное катание, кёрлинг, автомобильный, гребной и др. Нац. олимпийский к-т основан в 1904, признан МОК в 1907. Спортсмены К. дебютировали на Олимпийских играх в Париже (1900); легкоатлет Дж. Ортон (1873–1958) был удостоен двух наград: золотой – за победу в беге на 3000 м (по др. данным, 2500 м) с препятствиями (стипл-чейз) и бронзовой – в беге на 400 м с барьерами. Всего в 1900–2008 спортсмены К. завоевали на Олимпийских играх 96 золотых, 132 серебряные и 151 бронзовую олимпийскую награду, в т. ч. на летних Олимпиадах (1900–2008, не участвовали только в 1980 в Москве) 58 золотых, 94 серебряные и 108 бронзовых и на зимних Олимпиадах (1924–2006) 38 золотых, 38 серебряных и 43 бронзовые. В К. проходили Олимпийские игры в Монреале (1976), Олимпийские зимние игры – в Калгари (1988) и должны состояться в Ванкувере (2010). Первую золотую медаль на Олимпийских зимних играх выиграла в 1924 (Шамони) хоккейная сборная команда. Всего мужская сборная К. – 7-кратный олимпийский чемпион (1920–2002; в 1920 турнир хоккеистов входил в программу Олимпиады в Антверпене) и 24-кратный чемпион мира (1920–2007); женская – 2-кратный чемпион Олимпийских зимних игр (2002, 2006) и 9-кратный чемпион мира (1990–2007).
В историю мирового хоккея вошли мн. игроки НХЛ, в т. ч. С. Айзерман, Э. Бельфор, Ж. Беливо, П. Бушар, У. Гретцки, К. Драйден, Б. Кларк, П. Коффи, Г. Лапойнт, Г. Лафлёр, М. Лемьё, П. и Ф. Маховлич, М. Мессье, С. Микита, Р. Орр, Ж. Плант, Р. Робитайл, М. Ришар, П. Роу, Т. Савчук, Ж. Тибо, Г. Хоу, Ф. Эспозито. В 2007 лучшим спортсменом К. признан 20-летний нападающий «Питтсбург Пингвинс» С. Кросби. В 1976, 1981, 1984, 1987, 1991 разыгрывался Кубок Канады по хоккею [4 раза побеждала сборная К. и один раз – сборная СССР (1981)].
Неоднократно добивались успеха в престижных соревнованиях канад. фигуристы: Б. Э. Скотт победила в одиночном женском катании на Олимпийских зимних играх в Санкт-Морице (1948); Б. Вагнер и Р. Пол стали победителями в парном катании на Олимпийских зимних играх в Скво-Вэлли (1960) и 4 раза на чемпионатах мира (1957–60); Ж. Сале и Д. Пеллетье – золотые медалисты Олимпийских зимних игр в Солт-Лейк-Сити (2002) в том же виде программы; К. Браунинг 4 раза становился чемпионом мира (1989–91, 1993) в одиночном мужском катании.
С 1967 проводится Гран-при Канады – этап чемпионата мира «Формулы-1»; до 1978 – на трассах «Моспортпарк» и «Мон-Трамблан», с 1978 – на монреальском «Кольце Нотр-Дам» (с 1982 им. Жиля Вильнёва). Успешные выступления автогонщиков – Жиля Вильнёва (победителя ряда Гран-при «Формулы-1») и его сына Жака Вильнёва [чемпиона мира серии «Индикар» (1995) и «Формулы-1» (1997)] – способствовали развитию популярности автомобильного спорта в К. Среди канад. спортсменов, добившихся наибольших успехов в конькобежном спорте: Г. Буше – 2-кратный олимпийский чемпион (Сараево, 1984) в беге на 1000 м и 1500 м и Дж. Уотерспун – серебряный призёр Олимпийских зимних игр в Нагано (1998), 4-кратный чемпион мира по спринтерскому многоборью (1999–2001, 2003) и 12-кратный чемпион мира (1998–2008) на отд. дистанциях.
Больших успехов неоднократно добивались канадские боксёры. Т. Бёрнс (наст. имя и фам. Ной Бруссо) стал первым в истории К. чемпионом мира среди профессионалов в тяжёлой весовой категории (1906); уроженец Ямайки Т. Бербик – чемпион мира в тяжёлой категории по версии Всемирного боксёрского совета (WBC; 1986); А. Гатти – чемпион мира в первой полулёгкой [версия Междунар. боксёрской федерации (IBF; 1995–98)] и первой полусредней (версия WBC; 2004–05) категориях; Л. Льюис в 1988 стал чемпионом Олимпийских игр (Сеул, 1988) в составе сборной команды К.; С. Молитор – чемпион мира в первой полулёгкой категории (по версии IBF; 2006).
Сборная К. – постоянный участник Всемирных шахматных олимпиад (с 1939); лучший результат – 8-е место среди 48 команд в 1976. Среди крупнейших шахматных состязаний, проходивших в К., – матч на первенство мира по шахматам Эм. Ласкер – В. Стейниц (1894, неск. партий сыграно в Монреале); т. н. турнир звёзд в Монреале (1979) с участием сильнейших шахматистов мира. Первым междунар. гроссмейстером К. стал в 1964 Д. А. Яновский. В 1995 основан проф. баскетбольный клуб «Торонто Рапторс», выступающий в Нац. баскетбольной ассоциации (НБА) и способствующий развитию популярности баскетбола в стране. Одним из сильнейших разыгрывающих НБА в 2000-х гг. является игрок «Финикс Санс» С. Нэш, который дважды признавался самым ценным игроком НБА (2005 и 2006).
Спортсмены К. успешно выступают в состязаниях по кёрлингу (чемпион мира 2007 и 2008 среди женских команд), лякроссу, горнолыжному спорту, плаванию и др. В 2007 в К. состоялся чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд. В Торонто и Монреале ежегодно проводятся традиц. теннисные турниры.
Образование. Учреждения науки и культуры
В К. нет единой системы образования. Управление образованием децентрализовано. Для координации деятельности провинц. министерств образования в 1960 создан К-т министров образования (с 1967 Совет министров образования; секретариат в Торонто). В каждой из провинций и территорий К. структура и организация школьного образования имеет свои особенности. Функционируют дошкольные учреждения для детей 4–5 лет. В большинстве провинций полное среднее образование занимает 12 лет, в Манитобе и Онтарио – 13 лет, в Квебеке – 11 лет. Функционируют 6-летние начальные (в Манитобе и Онтарио – 8-летние), 3-летние общие средние, 3-летние полные средние школы. Обучение ведётся на одном из офиц. языков страны – английском или французском. Подавляющее большинство детей (более 95%) обучаются в гос. и католич. школах. Количество негосударств. школ незначительно. Дошкольными учреждениями охвачено 80% детей, начальными – 95%, средними – 91% (2005). В К. насчитывается ок. 175 гос. и негосударств. колледжей (ок. 300 тыс. уч-ся). Колледжи подразделяются на общественные (Community Colleges), предлагающие академич. программы, технические (Technical Institutes) и колледжи общего и проф. образования системы CEGEP (College d’Etudes Generales et d’Education Professionnelle; наиболее распространены в пров. Квебек). В системе высшего образования ок. 100 вузов (университеты, университетские колледжи; св. 1,5 млн. студентов). Старейший вуз К. – Ун-т пров. Нью-Брансуик в г. Фредериктон (1785). Крупнейшие вузы: Ун-т Торонто (1827), Оттавский ун-т (1848), Ун-т Лаваля в Квебеке (1852), Ун-т Виннипега (1871), Монреальский ун-т (1876), Ун-т Манитобы в Виннипеге (1877), Ун-т Альберты в Эдмонтоне (1908), Ун-т Брит. Колумбии в Ванкувере (1908), Ун-т Карлетон в Оттаве (1942), Ун-т Виктории (1963), Ун-т им. Саймона Фрейзера в Ванкувере (1965), объединённый Ун-т Квебека (1968; филиалы – в Квебеке, Монреале и др. городах К.), Ун-т Конкордия в Монреале (1974). Консерватории – в Торонто (1886), Монреале (1942), Квебеке (1944). Библиотеки: Большая юридич. б-ка Манитобы в Виннипеге (1877), Канадская с.-х. б-ка в Оттаве (1910), Б-ка и архивы К. в Оттаве (образованы в 2004 объединением Нац. б-ки и Нац. архивов К.); публичные библиотеки Гамильтона, Оттавы, Эдмонтона, Реджайны; библиотеки академий, университетов, колледжей и НИИ. Архивы: пров. Брит. Колумбия – в Виктории (1893), пров. Манитоба – в Виннипеге (1884), пров. Квебек – в г. Квебек (1920), пров. Новая Шотландия – в Галифаксе (1929), пров. Альберта – в Эдмонтоне (1963), пров. Нью-Брансуик – в Фредериктоне (1968). В К. св. 2 тыс. музеев и историч. парков. Наиболее известные музеи находятся в Оттаве, Ванкувере, Виктории, Виннипеге, Калгари, Квебеке, Торонто, Галифаксе. Среди др. музеев – историч. деревня индейцев, музей освоения К. – в Портидж-ла-Прери; археологич. музей, музей канад. вооруж. сил, худож. и историч. музеи – в Лондоне (пров. Онтарио).
Старейшая науч. орг-ция страны – Королевское об-во К. в Оттаве (1882; реорганизовано в 1974). В его составе Академия лит-ры и гуманитарных наук, Академия гуманитарных и социальных наук. Среди др. науч. учреждений – Геологич. служба К. (1842), Ин-т астрофизики им. Г. Херцберга (1975), Канад. академия технологии (1987), Канад. ин-т исследований в области здравоохранения (2000), все – в Оттаве; Королевский ин-т К. (1849), Королевская академия искусств К. (1880), Академия медицины (1907), Нац. ин-т рака (1943), все – в Торонто; Канад. технологич. ин-т в Кингстоне (1887); Канад. ин-т горного дела, металлургии и нефти (1898), Академия лит-ры пров. Квебек в Монреале (1944), Нац. исследовательский совет К. (1916; отделения в Монреале и Оттаве), Исследовательский совет пров. Альберта в Эдмонтоне (1921), Агентство по атомной энергии в Миссиссоге (1952).
Средства массовой информации
В К. издаётся св. 100 ежедневных газет, суммарный еженедельный тираж которых составляет более 31 млн. экз. (2006), из них 11 издаются на французском, остальные – на англ. яз. Первая канад. газ. «Halifax Gazette» вышла в Новой Шотландии в 1752. В Новой Франции газеты не издавались, и только после брит. завоевания, с 1764, стала печататься двуязычная газ. «Quebec Gazette». Крупнейшая совр. ежедневная газета – «The Toronto Star» (с 1892, 450 тыс. экз.). Две англоязычные газеты «Globe and Mail» и «National Post» (обе – в Торонто) считаются общенациональными, все прочие имеют региональное распространение. Владельцами газетного рынка выступают 14 медийных групп, в т. ч. «CanWest Media Works» (13 газет), «Quebecor/Sun Media» (17 газет) и «Glacier Canadian Newspapers» (9 газет). 4 газеты, включая франкоязычную «Le Devoir» (основана в 1910), находятся в руках независимых собственников. Первый канад. ж. «The Nova Scotia Magazine and Comprehensive Review of Literature, Politics and News», выходил в 1789–92. Двуязычный ж. «Le Magasine de Québec», издававшийся в Нижней Канаде в 1792–1794, имел целью сближение англ. и франц. культур в условиях зарождавшегося нац.-освободит. движения. Среди совр. канад. журналов наибольшие тиражи имеют выходящие на англ. и франц. языках «Reader’s Digest» (1,7 млн. экз.), «Chatelaine» (1,4 млн. экз.), «Canadian Living» (656 тыс. экз.), а также еженедельник «Maclean’s» (ок. 500 тыс. экз.). Самым старым из ныне существующих является ж. «Saturday Night» (с 1887). Старейший политич. журнал – социал-демократич. «Canadian Forum» (с 1920).
Развитие радио с 1930-х гг. и телевидения с 1950-х гг. происходило при активном участии гос-ва. В 1936 гос. корпорация «Canadian Broadcasting Corporation» (СВС) заменила образованную в 1932 канад. Радиовещательную комиссию, превратившись в гл. оператора, контролёра, регулятора и производителя канад. нац. радиопрограмм, а с сент. 1952 – и телевизионных программ. СВС остаётся лидером общенационального информац. радио- и телевещания.
Гл. агентство новостей К. – Canadian Press (основано в 1917); его совместным учредителем и владельцем являются ведущие канад. газеты. Частным канад. информац. агентством Thomson Corp., специализирующимся на новостях в области бизнеса, в 2007 поглощено брит. информац. агентство Рейтер.
Литература
Лит-ра канад. народа развивается на франц. и англ. языках. Ей предшествовала местная фольклорная традиция индейцев (см. в ст. Индейские литературы) и эскимосов.
Литература на французском языке. Традиции канад. словесности на франц. яз. были заложены в 16–17 вв. переселенцами из Франции (отчёты о путешествии Ж. Картье, С. де Шамплейна, реляции иезуитов и др.). Многочисл. хроники, истории, путевые дневники, бортовые журналы переселенцев, печатавшиеся во Франции, наполнены сведениями о жизни индейцев, описаниями природы К. и др. этнографич. материалами. Важнейшим источником по истории К. являются письма монахини М. де Л’Инкарнасьон. Этнографич. характер носит проза первых писателей, родившихся в К. (П. Буше, М. Морен и др.). Во 2-й пол. 18 в. начала развиваться журналистика, на страницах газет и журналов появлялись выполненные в духе классицизма произведения Ж. Кенеля, Ж. Мерме и др. Одной из первых изданных в К. поэтич. книг стал сб. «Послания, сатиры, песни, эпиграммы и другие стихи» М. Бибо (1830). Получивший распространение во 2-й трети 19 в. романтизм нашёл своё воплощение в лирике Ф. К. Гарно, Н. Обена, О. Ж. Кремази, А. Р. Касгрена, а также Л. Фрешета (сб. «Легенда народа», 1887, и др.), П. Леме, А. Пуассона, У. Шапмана, А. Гарно и др. Влияние творчества Э. Сю, О. де Бальзака, Дж. Ф. Купера отразили авантюрно-бытоописательные романы Ф. О. де Гаспе-сына (роман «Искатель сокровища, или Влияние одной книги», 1837, и др.). Героизация нац. прошлого стала осн. чертой романтич. историографии (Ф. К. Гарно, Э. Руа), а также творчества романистов-почвенников сер. – 2-й пол. 19 в. П. Лакомба («Земля отцов», 1846), П. Ж. О. Шово («Шарль Герен», 1853), Ф. де Гаспе-отца («Канадцы прежних времён», 1863), А. Жерен-Лажуа, Ж. Мармета, Э. Руссо, а также Н. Бурасса, автора историч. романа «Жак и Мари» (1865), повествующего о жизни первых поселенцев. Эпистолярно-дневниковый роман «Анжелина де Монбрен» Лоры Конан (псевд. Ф. д’Анжер) (1881) стал одним из первых опытов психологич. прозы. Заметное оживление лит. жизни связано с возникновением в 1895 монреальской лит. школы (Ж. Шарбонно, Э. Неллиган, ранний Ш. Жиль, А. Лозо и др.), развивавшей худож. традиции франц. парнасцев и символистов. Патриархальная почвенническая школа (А. Ферлан, Б. Ламонтань, Д. Потвен, А. Ривар и др.) культивировала преим. регионалистскую прозу. Роман «Мария Шапделен» Л. Эмона (1916) положил начало развитию реализма, представленного в 1920–30-х гг. творчеством Ринге (псевд. Ф. Паннетона), А. Лабержа, К. А. Гриньона, Ф. А. Савара, Ж. Ш. Арве и др. Поэзия Э. де Сен-Дени Гарно создана в традициях символизма; эксперим. характер присущ лирике А. Гранбуа, А. Эбер, Ж. Эно, Г. Мирона и др. В прозе 2-й пол. 20 в. доминируют роман и повесть. Жанр семейной хроники развивали Р. Лемелен («Семья Плуфф», 1948; «Пьер Великолепный», 1952), Г. Руа («Счастье по случаю», 1945). К социальным проблемам обращены произведения П. Желина́, Ж. Ж. Ришара и др. Проза Р. Эли, И. Терио, Ж. Бессета, А. Мажора, а также А. Ланжевена (роман «Цепь в парке», 1974) и др. отмечена глубоким психологизмом. Ю. Акен, Ж. Годбу и др. использовали в своём творчестве опыт европ. нового романа. Известность получил историч. роман А. Майе «Пелажи-повозка» (1979). Крупнейшим драматургом 2-й пол. 20 в. стал М. Трембле (пьесы «Сводные сёстры», 1968, «Настоящий мир?», 1987, и др.). Среди наиболее знаменитых прозаиков и поэтов кон. 20 в. – М. К. Бле, Р. Дюшарм, Р. Карье, Р. Жигер, Ж. Г. Пилон, Ф. Улетт, П. Тротье.
Литература на английском языке. Истоки англоязычной лит-ры К. – письма, мемуары и описательная проза переселенцев из Англии. Эпистолярная традиция оказала решающее влияние на роман «История Эмили Монтегю» Ф. Брук (1769). Индейская тематика нашла отражение в созданном как подражание В. Скотту и Дж. Ф. Куперу историч. романе «Вакуста» Дж. Ричардсона (1832). Лирика сер. 19 в. была ориентирована на англ. поэтич. традиции 17–18 вв. (А. Маклахлан, Ч. Хевисидж и др.). В 1880–90-х гг. в англоканадской лит-ре развивался романтизм, ярко воплотившийся в поэзии Ч. Дж. Робертса (сб. «Орион и др. стихотворения», 1880), А. Лампмена, У. Б. Кармена, Д. Скотта, П. Джонсон и др. Романтич. веяния ощутимы в драматургии кон. 19 в. (Ч. Мейр, У. Кэмпбелл, и др.), историч. романах У. Керби и Г. Паркера. Поэты-неоромантики (Р. Сервис, Э. Дж. Прэтт, Ф. Прюэтт) культивировали описательную поэзию. Романы Р. Коннора («Небесный кормчий», 1899, «Иностранец», 1909, и др.) стали одним из ярких проявлений жанра «местной идиллии», в которой прославлялось возвращение к крестьянскому труду, патриархальная система ценностей. Заметным явлением прозы кон. 19 – нач. 20 вв. стала анималистика (Э. Сетон-Томпсон, Ч. Дж. Робертс, У. А. Фрейзер, Э. Беллами, писавший под псевд. Серая Сова, М. Сондерс и др.). В 1920–40-е гг. активно развивалась драматургия, ориентированная преим. на интерпретацию актуальных социальных проблем (пьесы Т. Маквайра, Е. М. Феерберна и др.). Эксперим. характер отличает модернистскую лирику монреальской группы поэтов (А. Смит, Ф. Скотт, Л. Кеннеди, Р. Финч и др.), испытавших влияние Т. С. Элиота и Э. Паунда. Реалистич. тенденции заметны в юмористич. новеллах и публицистике С. Ликока, в творчестве Ф. Грова (романы «Жители болот», 1925, «Хозяин мельницы», 1944, и др.); социально-психологич. тематика доминирует в прозе Т. Аллана, М. Лаури, Э. Карр, М. Каллагэна. Тема «маленького человека» остро заявлена в романе Ф. Чайлда «Мистер Эймс против времени» (1949). Ш. Уотсон стала одним из зачинателей канад. фантастич. лит-ры, традиции которой были продолжены романами М. Хьюз. М. Лоренс в своей психологич. прозе, используя приёмы У. Фолкнера, показала напряжённый драматизм обыденного существования человека. Проблема поиска нац. идентичности жителей К. заявлена в романах У. Тигерта («Против ветра», 1962), Х. Мак-Леннана («Возвращение сфинкса», 1967), Б. Мура («Сценарий революции», 1971), Дж. Риги. Темы личной ответственности, социального долга затрагиваются в творчестве Х. Гарнера (роман «Капустный город», 1950), К. Шилдс, Д. Ричардса, К. Говир и др. Трагедия индейского населения осмысляется в произведениях Г. Такера (роман «Текумсе», 1956), Х. Эванса, Ф. Моуэта, Д. Л. Битти, Дж. Риги (пьеса «Экстаз Риты Джо», 1967), а также Р. Вибе (романы «Искушение Большого Медведя», 1973, «Люди сожжённого леса», 1977), М. Эйкорна (поэтич. сб. «Остров означает Минаго», 1975). Социальная тематика и описательность характерны для поэзии К. Лесли, П. Пейдж, Д. Лайвси и др. Модернистские тенденции в поэзии 2-й трети 20 в. развивали Л. Дьюдек, Р. Сустер, И. Лейтон, Э. Бёрни, Р. Дейвис. Модернизм в театре представлен пьесами Д. Уотмоу (сб. «Пепел для пасхи и другие монодрамы», 1972), Д. Рини; социальные и историч. сюжеты характерны для драм Л. Петерсона. Среди поэтов 1970–90-х гг. – Э. Парди, О. Наулан, Дж. Ньюлав, Г. Мак-Юэн, Л. Коэн; среди прозаиков – Р. Дейвис, Г. Вандерхейг, С. Бердселл, У. П. Кинселла. Значит. явлением в лит. жизни К. кон. 20 – нач. 21 вв. стало творчество М. Этвуд, синтезировавшее традиции ландшафтных зарисовок и анималистики с тонким описанием душевного мира человека (романы «Та самая Грейс», 1996, «Орикс и коростель», 2003)
Архитектура и изобразительное искусство
Худож. культура К. соединяет черты иск-ва коренных жителей (индейцев и эскимосов) и иск-ва переселенцев из Европы и США. У индейцев тихоокеанского побережья (Сев.-Зап. побережье Сев. Америки) были развиты резьба и роспись по дереву, узорное ткачество (с характерным антропозоогеометрич. орнаментом), у лесных охотников (индейцев Субарктики) – вышивка оленьим и лосиным волосом, иглами дикобраза, у эскимосов – резьба по камню, кости и рогу.
В 17 в. выходцы из Франции принесли в Вост. К. свои ремесленные традиции. Жилая, обществ. и культовая архитектура Новой Франции в колониальном стиле примечательна точным воспроизведением построек метрополии, стилистич. единством (простота и монументальность объёмов, крутые высокие гонтовые крыши, мощные каминные трубы). Первые укреплённые поселения строились из дерева (Пор-Руаяль, Новая Шотландия, 1605), часто с каменными башнями (форт Реми в Лашине, 1671); с сер. 17 в. возводились каменные постройки. Жилые дома квебекского типа, вытянутые в плане, имели оштукатуренные стены, прорезанные люкарнами; дома монреальского типа в плане ближе к квадрату, неоштукатуренные стены выкладывались из дикого камня. С первым епископом Квебека Лавалем связывается создание в сер. 17 в. местного типа зальной церкви, сочетающей ср.-век. и барочные черты: скромный, но гармоничный внешний облик (строго очерченный объём с сильно выступающим трансептом, полукруглая апсида, одна-две башенки, часто деревянные, на зап. фасаде) контрастирует с пышным резным убранством интерьера. Таковы церкви на о. Орлеан близ Квебека – в Сен-Лоране (1695), Сен-Пьере (1716) и Сент-Фамий (1743–46). В постройках Ж. Демера и сотрудничавшего с ним Т. Байарже появляются классицистич. детали. Обществ. здания – госпитали, семинарии – возводились по франц. образцам (семинария в г. Николе, пров. Квебек, 1827–33, по проекту Демера и Байарже).
Англичане создали в приморских провинциях (Ньюфаундленд, Новая Шотландия) местный, независимый от англ. зодчества, рациональный и практичный тип каркасного дерев. дома; характерны функциональная обусловленность композиции, отсутствие ордерных форм («Старый дом собраний» в Баррингтоне, Новая Шотландия, 1765). Города Дублин, Кингстон, Олд-Ирокуой застраивались в кон. 18 – нач. 19 вв. домами англ. типа, но осн. строит. материалом был, в отличие от Англии, камень, а не кирпич. Обществ. здания и церкви нач. 19 в. обнаруживают влияние классицизма в духе братьев Адам (парламент пров. Новая Шотландия в Галифаксе, 1811–18) или более героического «федерального стиля» США (ц. Сент-Андру в Ниагара-он-те-Лейк, пров. Онтарио, 1831).
Первые успехи изобразит. иск-ва К. связаны с деятельностью франц. ремесленных династий: се́мьи Левассёр и Байарже в Квебеке, Лаброс в Монреале изготовляли в 18 в. для церквей резную дерев. скульптуру в духе франц. нар. и барочно-рокайльных традиций. К кон. 18 в. возникает проф. портретная живопись, находившаяся под влиянием позднего франц. рококо (Ф. Бокур), а позднее – классицизма (А. Пламондон). Англ. К. стала родиной наиболее популярного жанра канад. живописи – пейзажа (Т. Дейвис, П. Кейн). Самобытную окраску получили пейзажи и сцены крестьянского быта у последователей барбизонской школы Х. Уотсона и Х. Уокера, первых канад. импрессионистов М. О. де Фуа Сюзор-Коте и М. Каллена.
Во 2-й пол. 19 в. определилась стандартная структура новых городов с малоэтажной дерев. застройкой, прямоугольной сеткой улиц и деловыми центрами, где стали появляться небоскрёбы амер. типа. Исторические стили (гл. обр. неоклассика и неоготика) характерны для обществ. и деловых зданий, церквей, особняков, отелей 2-й пол. 19 – 1-й трети 20 вв. Наиболее яркое воплощение они нашли в зданиях парламентов в Оттаве и столицах провинций, в постройках Э. Леннокса. Дж. Лайл пытался создать «канадский стиль», включая мотивы индейского иск-ва, местной флоры и фауны в орнаментальный декор своих неоклассич. зданий (банк в Калгари, пров. Альберта, 1929). Ф. Дарлинг применял новейшие материалы и конструкции (стальной каркас, железобетон, стекло), сочетая их с ордерным декором (деловые здания в Монреале и Торонто). В стилистике ар деко работали архитекторы Э. Кормье, М. Б. Паризо (1930–40-е гг.). Во 2-й пол. 20 в. получил распространение интернациональный стиль (деловой комплекс Доминион-сентер в Торонто, 1964–71, арх. Л. Мис ван дер Роэ; Нац. худож. центр в Оттаве, 1964–69). Принципы совр. градостроительства (прямоугольная сеть магистралей, зонирование территории, озеленение) реализованы в пром. комплексе Аннесис-Айленд (пров. Брит. Колумбия, 1954–56), в городах при пром. предприятиях (Китимат, Эллиот-Лейк), в т. ч. заполярных (Инувик). Разработаны планы развития Торонто, Ванкувера, Оттавы. Возведены новая Ратуша в Торонто (1965, фин. арх. В. Ревелль), пл. Виль-Мари и комплекс построек Всемирной выставки 1967 в Монреале (одним из экспонатов стал эксперим. жилой комплекс «Habitat’67», арх. М. Сафди); в 1975 построена телевизионная башня «CN Tower» в Торонто (выс. св. 553 м), остававшаяся до 2007 самым высоким сооружением в мире. С кон. 1970-х гг. получает развитие архитектура многофункциональных пассажей (Итон-сентер в Торонто, 1975–78); с использованием достижений инновац. технологий построены новое здание Канад. центра архитектуры в Монреале (1989, архитекторы П. Роуз, Ф. Ламберт) и здание Канад. нац. галереи в Оттаве (1988, арх. Сафди).
Расцвет изобразит. иск-ва в 20 в. нашёл выражение в лирич. городских и сельских пейзажах (Дж. У. Моррис, К. Ганьон), эпических, ярко декоративных и романтичных образах нетронутой природы (Т. Томсон; художники «Группы семи» – Дж. Макдоналд, А. Лизмер, Ф. Варли, А. Джэксон и др.), в пронизанной нар. мотивами скульптуре Ф. Лоринг, в анималистич. графике художника и писателя Э. Сетон-Томпсона. В совр. изобразит. иск-ве преобладают модернистские течения: они ощущаются в примитивистской живописи Д. Милна и пейзажах Э. Карр, сюрреалистич. работах А. Пеллана, абстракциях П. Э. Бордюа, Ж. П. Риопеля, скульптурных композициях Л. Аршамбо; т. н. резкофокусный оптич. стиль отличает работы Г. Смита и Т. Танабы. Концептуальное искусство, мультимедийные техники представлены в работах В. Френкель, П. Вонга, К. Кэмпбелла. Развиваются дизайн, декоративно-прикладное иск-во (обработка металла, ковроделие, керамика) и нар. творчество (резьба по дереву и вышивка украинцев, каменная скульптура эскимосов).
Музыка
Специфика муз. культуры К. определяется традициями осн. групп населения – европ. иммигрантов и индейцев, причём традиции англоканадцев и франкоканадцев развиваются в значит. мере независимо друг от друга. В 1819 возник первый в К. симфонич. оркестр «Гармоническое об-во Квебека» (работал с перерывами, распущен в 1878). Первые филармонич. общества появились в Торонто (1845–94, работало с перерывами) и Монреале (1875–99). Важную роль в развитии хоровой культуры страны сыграл Мендельсоновский хор Монреаля (1864–1894). Мн. музыканты – уроженцы К. – работали в Европе и США, напр. певицы Э. Альбани (в 1870-х гг. гастролировала в С.-Петербурге) и Э. Готье. Среди англоканадцев получила популярность патриотич. песня «Кленовый лист навсегда» (создана в 1867 любителем музыки А. Мьюиром). В числе первых проф. канад. композиторов: К. Лавалле – автор патриотич. песни франкоканадцев «О, Канада» (1880; с 1980 Нац. гимн К.), А. Контан – автор первой канад. оратории «Каин» (1905), Г. Кутюр – создатель первого написанного в К. реквиема (ок. 1904), большой оратории «Иоанн Предтеча» (1909). Во 2-й пол. 19 в. музыканты получали проф. образование на муз. факультетах ун-тов К., первая независимая муз. школа основана в Квебеке в 1868 (Муз. академия Квебека, существовала до 1988). Один из её организаторов, органист, педагог, этномузыковед Э. Ганьон опубликовал сб-к фольклора франкоканадцев «Народные песни Канады» (1865–67).
Виднейший композитор и педагог 1-й пол. 20 в. – Х. Уиллан, создатель оперы «Деирдра» (Канадское радио, 1946). В его творчестве, а также в произведениях К. Шампаня («Гаспесьенская симфония», 1945), Дж. Вейнцвейга (балет «Рыжий початок», на франкоканадский фольклорный комич. сюжет о лущильщиках кукурузы; Торонто, 1949) продолжалось освоение классико-романтич. жанров в подчёркнуто нац. манере. В числе известных канад. композиторов 2-й пол. 20 в.: Дж. Бекуит, Н. Бикрофт, Б. Матер, Ф. Морель, Ж. Этю, С. Гаран, А. Прево, Г. Сомерс; особенно выделился экспериментатор К. Вивье (ученик К. Штокхаузена). Всемирную известность завоевали уроженцы К. – пианист Г. Гульд, джазовый пианист О. Питерсон. Среди известных исполнителей 20 в.: певицы Т. Стратас и Н. Арджента, певцы Й. Виккерс, П. Барца, Дж. Фаннинг, пианист и композитор М. А. Амлен, дирижёр и виолончелист Ш. Удре, клавесинист К. Гилберт. Крупные канад. музыковеды – И. Шартье, Т. Бейли, Т. Макджи.
В 1-й пол. 20 в. в крупнейших городах К. были основаны симфонич. оркестры: в Квебеке (1902; с 1942 Симфонич. оркестр Квебека), Торонто (1906; в 1931–56 его возглавлял Э. Макмиллан, первый крупный канад. дирижёр), Ванкувере (1930), Монреале (1934; ведущий канад. оркестр, худ. рук. и гл. дирижёр – К. Нагано). Ныне симфонич. оркестры есть во многих провинц. городах страны. Ведущая оперная сцена – Канад. оперная компания (1946, Торонто; назв. с 1977). Оперные театры открыты в Ванкувере (1959), Эдмонтоне (1963), Виннипеге (Манитобская оперная ассоциация, 1969), Калгари (1972), Виктории (Тихоокеанская опера, 1975), Монреале, Гамильтоне (1980), Квебеке, Оттаве (1984). Муз. театр «Орфей» в Оттаве (1906) – старейшая в Сев. Америке опереточная сцена. В 1954 в Торонто организован первый канад. проф. хор «Фестивал Сингерс» (на базе основанного в 1894 любительского хора). Ансамбль Об-ва совр. музыки Квебека (1968) пропагандирует новейшую музыку (гл. обр. канад. композиторов). Междунар. известность приобрёл основанный в 1979 ансамбль «Тафельмузик» (по назв. сочинения Г. Ф. Телемана), специализирующийся на аутентичных интерпретациях барочной и классич. инструментальной музыки. Постановки барочных опер осуществляет компания «Опера-Ателье» (1983).
В 1886 в Торонто образована консерватория, которая поныне является крупнейшей в стране. В 1887 в Галифаксе основана Приморская консерватория (с 1998 Приморская консерватория исполнительских искусств), в 1904 в Монреале – Консерватория Мак-Гилла. Муз. консерватория Квебека объединяет 7 учебных заведений в разных городах, в т. ч. в Монреале (1942) и Квебеке (1944).
В К. проходит много междунар. конкурсов и фестивалей, среди них: конкурс пианистов, скрипачей и вокалистов в Монреале (1965–91, с 2002 ежегодно), конкурс струнных квартетов в Банфе (с 1983, один раз в 3 года), фестиваль камерной музыки в Оттаве (с 1994), фестиваль барочной музыки в Ламеке (с 1976, ежегодно), фестиваль новой музыки в Монреале (с 2003, один раз в 2 года), джазовый фестиваль в Монреале (один из крупнейших в мире, с 1980, ежегодно).
Балет
Первые балетные коллективы появились в нач. 1930-х гг. На базе любительской школы и балетного клуба в Виннипеге англ. хореограф Г. Ллойд и танцовщица Б. Фаралли организовали полупрофессиональную труппу, которая в 1939 дала первое публичное представление (в 1941 получила назв. «Виннипегский балет», с 1953 Королевский балет Виннипега). В 1940-х гг. репертуар труппы составляли классич. балетные спектакли и постановки Ллойда и Фаралли. С 1955 коллектив выступал под худож. руководством Фаралли (до кон. 1970-х гг. ставились балеты только совр. хореографов). В 1958–88 труппой руководил А. Спор (в 1951–54 один из ведущих танцовщиков), особое внимание уделявший канад. балетмейстерам – Б. Макдональду (поставил первый многоактный балет на нац. сюжет «Роз Латюлип» Х. Фридмена, 1966), Н. Везаку («В поисках солнца» Дж. Мартиндейла, 1975). Под рук. Спора труппа успешно гастролировала в Европе. В дальнейшем Королевским балетом Виннипега руководили: Х. Джурриенс (1988–89), Дж. Михен (1990–93), В. Уайтнер (1993–1995), А. Люис (с 1996). В репертуаре балеты Дж. Баланчина, И. Килиана, Х. ван Манена и др., а также канад. хореографа М. Годдена (с 1990 первый постоянный хореограф труппы). В разное время в труппе работали танцовщики: О. Н. Моисеева, А. А. Макаров, Э. Харт, С. Тавернер, Ф. Стробел, К. Хеннесси, Д. Морони, Р. Ратерфорд, М. Эглевская, Б. Уайкофф. В 1970 при Королевском балете Виннипега открыта школа.
В 1951 в Торонто С. Франка основала Нац. балет К., ставший крупнейшей в стране балетной труппой. В репертуаре балеты классич. наследия в редакциях Франки («Шопениана», 1951, «Жизель» А. Адана, 1952), Э. Бруна («Лебединое озеро» П. И. Чайковского, 1967), Р. Х. Нуреева («Спящая красавица» П. И. Чайковского, 1972) и др., а также постановки А. Тюдора, Ф. Аштона, Дж. Кранко и др. Труппу возглавляли А. Грант (1976–83), Брун (1983–86), Р. Андерсон (1989–96), Дж. Куделка (1996–2005), К. Кайн (с 2005). Среди ведущих артистов – В. Теннант, Ф. Огастин. В 1959 при Нац. балете К. образована балетная школа.
В 1957 в Монреале на базе существовавшей с 1955 телевизионной труппы «Балет Людмилы Ширяевой» был создан Большой канад. балет (Л. С. Ширяева руководила им до 1974, а также возглавляла балетную школу, организованную в 1958). Вначале основу репертуара составляли совр. эксперим. спектакли Ширяевой, основанные на нац. тематике. Хореограф Ф. Но, приглашённый в труппу в 1965, включил в репертуар более масштабные постановки («Кармина Бурана» на муз. К. Орфа, «Симфония псалмов» на муз. И. Ф. Стравинского); в 1977–89 появились спектакли совр. балетмейстеров (Н. Дуато, И. Килиана, М. Морриса), в т. ч. представителей танца модерн (П. Тейлора, У. Форсайта). В 1989–99 труппу возглавлял Л. Роудс, с 1999 худ. рук. – Г. Панков.
В К. получили широкое распространение разл. формы свободного танца; среди крупнейших танцовщиков этого направления: Э. Лок, М. Гиллис, Д. Гроссман. Также в К. работают труппы: «Совр. танцовщики Виннипега» (1964), «Группа Королевской площади» (1966, Монреаль), Танцевальный театр Торонто (1968; имеет свою школу), Балет Брит. Колумбии (1986, Ванкувер), Танцевальная компания К. Беланже (2001, Квебек), Балет Квебека (2005). С 1985 в Монреале проводится Междунар. фестиваль нового танца.
Театр
В К. параллельно развиваются франкоязычный и англоязычный театры, их традиции схожи; вплоть до нач. 21 в. англоязычные труппы иногда играют спектакли на франц. яз., а франкоязычные – на англ. языке. Первые театральные представления после колонизации К. в нач. 17 в. давались на франц. языке. 14.11.1606 в театре «Нептун» в поселении Пор-Руаяль была поставлена стихотворная пьеса М. Лескарбо «Морская маска». В любительских спектаклях принимали участие представители разл. слоёв общества, в т. ч. солдаты, купцы, лавочники. Так, в постановке «Школы злословия» Р. Шеридана, осуществлённой в гарнизоне Галифакса в 1788, офицеры играли и женские роли. В 1780-х гг. в К. работали две проф. театральные труппы: «Компания комедиантов Аллена» и «Молодые канадцы». При отсутствии спец. зданий спектакли проходили в любых помещениях, включая таверны. В 1789 построен Новый Большой театр в Галифаксе, в 1825 – Королевский театр в Монреале и Королевский цирк (вскоре также переименованный в Королевский театр) в Квебеке. В 1820-х гг. был создан первый театр в Торонто, в 1862 – в городах Виктория и Гамильтон. В репертуар театральных трупп входили произведения канад. драматургов Ж. Кенеля, Ч. Хевисиджа, Ч. Мейра. С кон. 1880-х гг. была распространена система проф. передвижных театров, пришедшая в упадок после 1-й мировой войны из-за жёсткой конкуренции со стороны радио и кино. В 1920–30-х гг. многочисл. любительские труппы организовывались при университетах, школах, церквах, клубах; наиболее крупные работали в Монреале, Оттаве, Сент-Бонифейсе, Ванкувере, Торонто, Реджайне. В кон. 1940-х гг. появились проф. труппы в крупных городах. Старейшая из них – «Ридо вер» (Монреаль). В 1950–60-х гг. получили известность труппы: «Нью плей сосайети», «Тиэтр Торонто» (обе – в Торонто), «Нептун» (Галифакс), «Цитадель» (Эдмонтон), «Глобус» (Реджайна), «Манитоба тиэтр сентер» (Виннипег), «Канейдиан репертори» (Оттава), «Новый свет», «Канадская комедия» (обе – в Монреале) и др. В их репертуаре пьесы канад. драматургов Р. Дейвиса, М. Дюбе, Дж. Коултера, Г. Фэриса, Ш. Фоука, Л. Синклера, М. Каллагана, Н. Уиллиса соседствовали с произведениями мировой классич. и совр. драматургии. Значит. вклад в формирование нац. традиции внесли деятели театрального иск-ва: Дж. Коликос, И. Бринд’Амур, Ф. Хайленд, Д. Пеллетье, У. Хатт, К. Пламмер, Ж. Гаскон, Дж. Коултер, Л. Синклер, М. Мур и др. В кон. 1970-х гг. популярность завоевали авангардные театральные движения, среди видных представителей которых – Д. Френч, М. Трамбле, Дж. Томпсон. В Торонто, Монреале, Ванкувере появились этнич. театры («Кахутс Тиэтр Проджектс», «Тисри Дунья Тиэтр» и др.). Среди ключевых фигур театра К. рубежа 20–21 вв. – Ж. Маё и Р. Лепаж. Ученик Э. Декру и Э. Барбы, Маё в 1975 основал в Монреале театр «Дети райка» (с 1981 «Карбон 14», с 1995 «Завод С»). Режиссёр, сценограф, драматург и актёр Лепаж открыл свой театр «Ex Machina» в 1990 в Квебеке. Разрушая классич. представления о театре, широко используя совр. технологии, Лепаж создаёт новую сценич. реальность на стыке разл. искусств и жанров. Широкое развитие в К. получило альтернативное движение «фриндж» (fringe) – создание эксперим. мобильных театральных трупп, открытых разнообразным культурным веяниям, осваивающих всевозможные нетрадиц. сценич. формы. С 1953 проводится Шекспировский фестиваль в Стратфорде, с 1962 – Шоу-фестиваль в Онтарио. Также театральные фестивали проходят в Эдмонтоне (с 1982), Ванкувере (с 1985), Оттаве (с 1997), Калгари (с 2000) и др.
Кино
Кино К. развивается в ситуации тесного взаимодействия с кинематографом США и сосуществования двух культурных традиций – англоязычной и франкоязычной (в пров. Квебек). Первый фильм на территории К. был снят сотрудниками Т. А. Эдисона в 1898 и носил рекламный характер. С 1900-х гг. началось произ-во документальных фильмов с целью привлечения в страну иммигрантов. Первый постоянно действующий кинотеатр открыт в 1906 в Монреале. Первый игровой фильм – «Эванжелина» И. П. Салливена и У. Х. Ковано (1914). В это время в кинематографе К. преобладали мотивы местной экзотики, способствовавшие расширению туристич. индустрии. В 1918 при Мин-ве торговли и пром-сти было организовано Выставочно-рекламное бюро (в 1923 преобразовано в Канад. правительств. кинобюро). В 1922 американец Р. Флаэрти снял в К. знаменитый фильм о жизни и быте эскимосов «Нанук с Севера». Появление звукового кино в кон. 1920-х гг. усилило конкуренцию из-за рубежа, несмотря на значит. успех в 1931 первого канад. звукового ф. «Викинг» В. Фрисселла и Дж. Мелфорда. Большой резонанс получил полнометражный хроникально-документальный фильм о 1-й мировой войне «Незабываемое» Ф. Бэджли (1935), где отчётливо звучал мотив формирования нац. самосознания канадцев. Новый этап развития канад. киноискусства ознаменовало приглашение в кон. 1930-х гг. для руководства вновь созданным Нац. киносоветом брит. режиссёра документального кино Дж. Грирсона. Был принят ряд новых законодат. и организац. мер поощрения кинодокументалистики, что способствовало выдвижению К. в годы 2-й мировой войны в ряд лидеров мирового документального кино (созданные разными режиссёрами в годы войны циклы «Сражающаяся Канада» и «Мир в борьбе» вошли в золотой фонд мирового киноискусства). В 1943 Н. Мак-Ларен основал секцию анимации (мультипликации) Нац. киносовета (гос. поддержка способствовала созданию влиятельной анимац. нац. школы, выдвинувшейся на первый план в 1960–70-х гг.). В 1950 принят новый закон о кино, регулировавший отношения между гос-вом и частными фирмами, занимавшимися кинопроизводством (как правило, не приносившим дохода) в разных провинциях страны. В 1952 снят первый цветной канад. фильм – «Этьен Брюле, негодяй» М. Е. Тернера. За пределами К. получил известность ф. «Удача Джинджера Коффи» И. Кершнера (1964, совм. с США). В целом в 1950-х – нач. 1960-х гг. кинематограф К. переживал период стагнации (что, в частности, вынудило покинуть страну перспективных режиссёров Н. Джуисона и Т. Котчеффа, впоследствии прославившихся в Голливуде). Исключение составляло франкоязычное кино. Фильмы на франц. яз. начали снимать в годы 2-й мировой войны («Отец Шопен» Ф. Оцепа, 1943). В 1950-х гг. кинопроизводство в пров. Квебек приняло систематич. характер, а в 1960-х гг. получило признание мировой критики (в первую очередь французской).
Начиная с 1960-х гг. на новый этап развития вышла документалистика – «прямое кино» и «синема-верите» («Чтобы мир продолжался» М. Бро и П. Перро, 1963; «Между морем и пресной водой» Бро, 1967). Появились и самобытные игровые фильмы режиссёров Ж. Карля («Счастливая жизнь Леопольда З.», 1965; «Истинная натура Бернадетты», 1972), К. Жютра («Мой дядя Антуан», 1971; «Камураска», 1973), Д. Аркана («Проклятые деньги», 1972; «Иисус из Монреаля», 1989, пр. Мкф в Канне), А. Форсье («Бар-салон», 1974) и др. Создание в 1967 Канад. корпорации по развитию кино способствовало росту кинопроизводства. Однако среди англоязычных фильмов успехом пользовалась лишь работа Т. Котчеффа «Вступление в жизнь Дадди Крэвитца» (1974). Прорыв канад. кино, отличающегося разнообразием творч. поисков, к мировому зрителю (в первую очередь фестивальному) произошёл на рубеже 20–21 вв. Всемирное признание завоевали грустные комедии Аркана («Закат американской империи», 1986; «Нашествие варваров», 2003, пр. «Оскар»; «Век тьмы», 2007), фильмы ужасов Д. Кроненберга («Дрожь», 1975; «Видеодром», 1983; «Экзистенция», 1999; «Восточные обещания», др. назв. «Порок на экспорт», 2007), психологич. драмы А. Эгояна («Экзотика», 1994; «Арарат» – о трагедии арм. народа, 2002), эстетич. изыски Г. Маддина («Самая печальная музыка на свете», 2003). В области авангардистского кино экспериментируют М. Сноу («Длина волны», 1967; «Завтрак», 1976; «Жилая комната», 2000) и Ж. Лефебвр (цикл фильмов «Век изображения», 1994–95). К мифологич. сюжетам тяготеет З. Кунук («Атанаржуат, или Быстрый бегун», по легенде инуитов, 2001). Гендерной проблематике отводят центр. место женщины-режиссёры П. Розема («Когда наступает ночь», 1995; «Парк Мэнсфилд», 1999), Л. Пуль («Унеси меня», 1999; «Потеряна и в бреду», 2001), Д. Мехта («Болливуд/Голливуд», 2002) и др. Междунар. кинофестивали проходят в Монреале (Фестиваль нового кино, с 1971, Фестиваль фильмов мира, с 1977), Торонто (с 1976) и др.
Цирк
С кон. 18 в. на территории К. гастролировали амер. цирковые труппы. Первый нац. цирк – «Сирк дю Солей» («Цирк Солнца») под рук. Г. Лалиберте, открывшийся в 1984 в Монреале. С его появлением родилось новое направление в мировом цирковом иск-ве. Всемирное признание завоевали подчинённые единому режиссёрскому замыслу красочные шоу, в которых органично сочетаются элементы циркового, хореографич., вокального иск-ва, эстетика традиц. драматич. театра и уличных представлений. Сквозной сюжет объединяет выступления акробатов, гимнастов, жонглёров, клоунов, спортсменов и др. К нач. 21 в. коллектив превратился в транснациональную корпорацию, в которой работают более 500 артистов из разных стран; она включает стационарные труппы («О», «Мистер», «Ла Нуба», «Зуманити») и цирки-шапито, гастролирующие по всему миру («Салтимбанко», «Алегрия», «Квидам», «Дралион» и др.). В 1993 в Квебеке выпускниками Монреальского циркового уч-ща (основано в 1981) создан молодёжный цирк «Элуаз».
Иллюстрация:
Флаг Канады. Архив БРЭ.
Автор статьи: А. И. Черкасов, А. В. Табарев, И. А. Аггеева, А. В. Чонка, В. И. Линдер, А. В. Голубков.