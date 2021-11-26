КАНА́ДА

Го­су­дар­ст­во в Северной Аме­ри­ке.

Об­щие све­де­ния

К. – го­су­дар­ст­во в Сев. Аме­ри­ке. За­ни­ма­ет сев. часть Сев. Аме­ри­ки и мно­го­числ. при­ле­гаю­щие ост­ро­ва, в т. ч. Ван­ку­вер, Ко­ро­ле­вы Шар­лот­ты (на за­па­де), Ка­над­ский Арк­ти­че­ский ар­хи­пе­лаг (на се­ве­ре), Нью­фа­унд­ленд, Ан­ти­кос­ти, Прин­ца Эду­ар­да (на юго-вос­то­ке). На юго-за­па­де омы­ва­ет­ся Ти­хим ок., на се­ве­ре – Сев. Ле­до­ви­тым ок. и его мо­рем Бо­фор­та, на вос­то­ке – Ат­лан­ти­че­ским ок., его мо­ря­ми Баф­фи­на и Лаб­ра­дор, а так­же Гуд­зо­но­вым зал. Дли­на бе­ре­го­вой ли­нии св. 243 тыс. км (вклю­чая по­бе­ре­жья ост­ро­вов; са­мая про­тя­жён­ная в ми­ре). На юге и се­ве­ро-за­па­де име­ет су­хо­пут­ную гра­ни­цу с США (про­тя­жён­ность 8,9 тыс. км, в т. ч. ок. 2,5 тыс. км – гра­ни­ца со шта­том Аля­ска).

Пл. 9984,7 тыс. км2 (в т. ч. внутр. во­ды – 891,2 тыс. км2), од­на из круп­ней­ших по пло­ща­ди стран, 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Рос­сии. Нас. 33,1 млн. чел. (2008). Сто­ли­ца – г. От­та­ва. Офи­ци­аль­ные язы­ки – анг­лий­ский и фран­цуз­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – ка­над­ский дол­лар.

К. – фе­де­ра­ция в со­ста­ве 10 про­вин­ций и 3 тер­ри­то­рий фе­де­раль­но­го под­чи­не­ния (табл.).

К. – член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), НАТО (1949), ОБСЕ (1973), АТЭС (1989), ОАГ (1990), ВТО (1995).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

К. – фе­де­ра­тив­ное гос-во. Ре­гу­ли­ро­ва­ние ос­нов кон­сти­туц. строя осу­ще­ст­в­ля­ет­ся сво­дом кон­сти­туц. ак­тов, брит. за­ко­нов и т. д. Осн. до­ку­мен­та­ми счи­та­ют­ся ак­ты о Брит. Сев. Аме­ри­ке 1867, 1871, 1886, 1907, 1915, Кон­сти­туц. акт 1982, ис­клю­чив­ший уча­стие брит. пар­ла­мен­та в ка­над. кон­сти­ту­ци­он­ном про­цес­се, др. за­ко­но­дат. ак­ты (Акт о пар­ла­мен­те 1875, Вест­мин­стер­ский ста­тут 1931). Фор­ма прав­ле­ния – кон­сти­ту­ци­он­ная мо­нар­хия. Вхо­дит в Со­дру­же­ст­во.

Офиц. гла­вой гос-ва яв­ля­ет­ся брит. мо­нарх (ко­ро­ле­ва Ели­за­ве­та II но­сит ти­тул ко­ро­ле­вы Ка­на­ды). Пред­ста­ви­тель ко­ро­ле­вы в К. – ген.-гу­бер­на­тор, на­зна­чае­мый ко­ро­ле­вой по со­ве­ту пре­мьер-ми­ни­ст­ра К. Его дея­тель­ность но­сит во мно­гом фор­маль­ный ха­рак­тер, по­сколь­ку боль­шин­ст­во сво­их пол­но­мо­чий он осу­ще­ст­в­ля­ет «по со­ве­ту» пра­ви­тель­ст­ва.

За­ко­но­дат. власть при­над­ле­жит мо­нар­ху и двух­па­лат­но­му пар­ла­мен­ту. Ниж­няя па­ла­та – Па­ла­та об­щин, де­пу­та­ты ко­то­рой из­би­ра­ют­ся на все­об­щих вы­бо­рах по ма­жо­ри­тар­ной сис­те­ме на 5 лет. Нор­ма пред­ста­ви­тель­ст­ва ус­та­нав­ли­ва­ет­ся про­пор­цио­наль­но чис­лен­но­сти на­се­ле­ния про­вин­ции. Верх­няя па­ла­та – Се­нат. Се­на­то­ры на­зна­ча­ют­ся ген.-гу­бер­на­то­ром по со­ве­ту пре­мьер-ми­ни­ст­ра из ре­гио­нов и со­сто­ят на служ­бе до дос­ти­же­ния ими 75 лет.

Ис­пол­нит. власть при­над­ле­жит мо­нар­ху и осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пра­ви­тель­ст­вом – Ка­би­не­том ми­ни­ст­ров. Воз­глав­ля­ет ка­би­нет пре­мьер-ми­нистр; им, как пра­ви­ло, на­зна­ча­ет­ся ли­дер пар­тии, по­лу­чив­шей боль­шин­ст­во мест в Па­ла­те об­щин. Пра­ви­тель­ст­во не­сёт от­вет­ст­вен­ность пе­ред Па­ла­той об­щин и долж­но уй­ти в от­став­ку, ес­ли па­ла­та вы­ра­зит ему не­до­ве­рие.

Ко­ро­лев­скую власть в про­вин­ци­ях пред­став­ля­ют лей­те­нант-гу­бер­на­то­ры, на­зна­чае­мые ген.-гу­бер­на­то­ром «по со­ве­ту» про­вин­ци­аль­но­го пра­ви­тель­ст­ва. В про­вин­ци­ях име­ют­ся за­ко­но­дат. со­б­ра­ния, как пра­ви­ло од­но­па­лат­ные. Ме­ст­ные ор­га­ны са­мо­управ­ле­ния – со­ве­ты графств и ок­ру­гов, му­ни­ци­па­ли­те­ты.

В К. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тич. пар­тии – Ли­бе­раль­ная пар­тия, Кон­сер­ва­тив­ная пар­тия, Кве­бек­ская пар­тия, Но­вая де­мо­кра­тич. пар­тия.

При­ро­да

Бе­ре­га. Бе­ре­га на се­ве­ре и час­тич­но на се­ве­ро-вос­то­ке низ­мен­ные, сла­бо­из­ре­зан­ные (осо­бен­но у Гуд­зо­но­ва за­ли­ва), на вос­то­ке – кру­тые, гл. обр. фьор­до­вые (о. Баф­фи­но­ва Зем­ля, п-ов Лаб­ра­дор, о. Нью­фа­унд­ленд), на за­па­де – го­ри­стые, глу­бо­ко из­ре­зан­ные за­ли­ва­ми – фьор­да­ми.

Рель­еф. Б. ч. тер­ри­то­рии К. от­ли­ча­ет­ся пре­им. рав­нин­ным рель­е­фом; на за­па­де вы­де­ля­ет­ся гор­ный по­яс Кор­диль­ер К. (ши­ри­ной до 1000 км) – часть Кор­диль­ер Се­вер­ной Аме­ри­ки. По­все­ме­ст­но раз­ви­ты сле­ды чет­вер­тич­ных по­кров­ных оле­де­не­ний, в мак­си­маль­ную ста­дию рас­про­стра­няв­ших­ся на всю тер­ри­то­рию К. Совр. мно­го­лет­не­мёрз­лые по­ро­ды за­нима­ют ок. 50% пл. стра­ны. На се­ве­ре, в зо­не сплош­но­го рас­про­стра­не­ния мно­го­лет­не­мёрз­лых по­род, их мощ­ность мо­жет дос­ти­гать 400 м, юж. гра­ни­ца пре­ры­ви­сто­го рас­про­стра­не­ния мно­го­лет­не­мёрз­лых по­род про­хо­дит на ши­ро­те от 60° с. ш. на за­па­де и до 52–55° с. ш. на вос­то­ке.

На край­нем се­ве­ре стра­ны рас­по­ло­жен Ка­над­ский Арк­тич. ар­хи­пе­лаг. Мно­го­числ. ост­ро­ва раз­де­ле­ны слож­ной сис­те­мой про­ли­вов и име­ют в осн. хол­ми­сто-рав­нин­ный рель­еф (ост­ро­ва Банкс, Вик­то­рия и др.). Ост­ро­ва вост. час­ти ар­хи­пе­ла­га пре­им. го­ри­стые (выс. до 2926 м на о. Эл­смир), с об­шир­ны­ми лед­ни­ко­вы­ми ку­по­ла­ми (на ост­ро­вах Эл­смир, Баф­фи­но­ва Зем­ля, Де­вон, Ак­сель-Хей­берг и др.).

Боль­шую часть ма­те­ри­ко­вой час­ти, вклю­чая п-ов Лаб­ра­дор, за­ни­ма­ет об­шир­ная Лав­рен­тий­ская воз­вы­шен­ность с хол­ми­стым рель­е­фом (ср. выс. 200–500 м), ос­лож­нён­ным ос­тан­цо­вы­ми воз­вы­шен­но­стя­ми выс. 900–1000 м. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны лед­ни­ко­вые фор­мы рель­е­фа (ба­ра­ньи лбы, друм­ли­ны и др.); ха­рак­тер­на вы­со­кая за­озё­рен­ность и за­бо­ло­чен­ность. По зап. и юж. ок­раи­нам воз­вы­шен­но­сти рас­по­ла­га­ет­ся се­рия круп­ных, т. н. бор­дюр­ных, озёр (Боль­шое Мед­ве­жье озе­ро, Боль­шое Не­воль­ни­чье озе­ро, Ата­ба­ска, Вин­ни­пег, Верх­нее озеро­, Гу­рон и др.), имею­щих гл. обр. лед­ни­ко­во-тек­то­нич. и лед­ни­ко­вое про­ис­хо­ж­де­ние. В центр. час­ти Лав­рен­тий­ская воз­вы­шен­ность раз­де­ле­на Гуд­зо­но­вым зал. и при­мы­каю­щей к его вы­ров­нен­но­му юго-зап. по­бе­ре­жью пло­ской, силь­но за­бо­ло­чен­ной низ­мен­но­стью Гуд­зо­но­ва зал. (её ши­ри­на до 500 км). Ме­ж­ду вост. под­но­жия­ми Кор­диль­ер К. и Лав­рен­тий­ской воз­вы­шен­но­стью про­тя­ги­ва­ет­ся по­ло­са Внутр. рав­нин К. (сев. часть Ве­ли­ких рав­нин), сни­жаю­щих­ся с за­пада на вос­ток от 1000 до 200 м. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны пла­сто­вые рав­ни­ны, куэ­сто­вые гря­ды, хол­ми­стые воз­вы­шен­но­сти; в пред­горь­ях Кор­диль­ер К. – вы­со­кие рав­ни­ны с силь­ным эро­зи­он­ным рас­чле­не­ни­ем и уча­ст­ка­ми бед­лен­дов. К юго-вост. скло­ну Лав­рен­тий­ской воз­вы­шен­но­сти при­мы­ка­ет пла­сто­вая рав­ни­на по до­ли­не р. Св. Лав­рен­тия. В рель­е­фе Сев. Ап­па­ла­чей (выс. до 1268 м в го­рах Нотр-Дам) и о. Нью­фа­унд­ленд, за­ни­маю­щих юго-вос­ток стра­ны, гос­под­ству­ют де­ну­да­ци­он­ные рав­ни­ны, воз­вы­шен­но­сти и плос­ко­го­рья (выс. 500–800 м). На край­нем юге рас­по­ло­же­ны куэ­сто­вые рав­ни­ны п-ова Он­та­рио – тер­ри­то­рии ме­ж­ду озё­ра­ми Гу­рон, Эри и Он­та­рио.

Гор­ный по­яс Кор­диль­ер К. ха­рак­те­ри­зу­ет­ся глу­бо­ким эро­зи­он­ным рас­чле­не­ни­ем, ре­лик­то­вы­ми и совр. фор­ма­ми гор­но-лед­ни­ко­во­го рель­е­фа. В его оро­гра­фич. струк­ту­ре чёт­ко вы­ра­же­ны три осн. про­доль­ные зо­ны. Зап. зо­ну об­ра­зу­ют го­ры Св. Ильи выс. до 5951 м (го­ра Ло­ган – выс­шая точ­ка К.), с об­шир­ны­ми снеж­ни­ка­ми и фир­но­вы­ми по­ля­ми, и про­тя­жён­ный Бе­ре­го­вой хре­бет (выс. 3994 м, го­ра Уод­динг­тон), для ко­то­ро­го ха­рак­тер­ны сгла­жен­ные лед­ни­ком ок­руг­лые фор­мы вер­шин, мно­го­числ. тро­го­вые до­ли­ны, фьор­до­вый тип бе­ре­гов, мощ­ное совр. оле­де­не­ние. Внутр. пла­то Кор­диль­ер К. на се­ве­ре пред­став­ле­ны об­шир­ным де­ну­да­ци­он­ным пла­то Юкон с гус­той се­тью глу­бо­ких (до 600–1000 м) до­лин, на юге – ла­во­вым пла­то Фрей­зер (Внутр. пла­то), под­ни­маю­щим­ся над дни­ща­ми до­лин на 500–1000 м, и пла­то Не­ча­ко с ши­ро­ки­ми реч­ны­ми до­ли­на­ми, мо­рен­ны­ми гря­да­ми, по­ля­ми друм­ли­нов, флю­ви­ог­ля­ци­аль­ны­ми тер­ра­са­ми и ос­та­точ­ны­ми озё­ра­ми. Вост. зо­ну Кор­диль­ер К. об­ра­зу­ют хре­бет Мак­кен­зи и Ска­ли­стые го­ры, пред­став­лен­ные се­ри­ей сво­до­во-склад­ча­тых вы­со­ко­гор­ных хреб­тов, дос­ти­гаю­щих в юж. час­ти выс. 3954 м (го­ра Роб­сон).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и полезные ископаемые. Б. ч. тер­ри­то­рии К. за­ни­ма­ет сев. по­ло­ви­на древ­ней Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ской плат­фор­мы. До­кем­брий­ский кри­стал­лич. фун­да­мент плат­фор­мы, вы­сту­паю­щий на по­верх­ность в её центр. и вост. час­ти в пре­де­лах Ка­над­ско­го щи­та, со­сто­ит из круп­ных и мел­ких ар­хей­ских гра­нит-зе­ле­но­ка­мен­ных бло­ков, или кра­то­нов (воз­раст до 2,5 млрд. лет), раз­де­лён­ных и окайм­лён­ных склад­ча­ты­ми сис­те­ма­ми и поя­са­ми ран­не­про­те­ро­зой­ско­го воз­рас­та (до 1,9–1,7 млрд. лет). Наи­бо­лее круп­ные ар­хей­ские бло­ки – Сью­пи­ри­ор (зап. часть п-ова Лаб­ра­дор и тер­ри­то­рия, ле­жа­щая ме­ж­ду Гуд­зо­но­вым зал., оз. Вин­ни­пег и Ве­ли­ки­ми озё­ра­ми), Слейв (за­ни­ма­ет по­ло­су ме­ж­ду Боль­шим Не­воль­ничь­им оз. и зал. Ко­ро­ней­шен) и Нейн (сев. часть ат­лан­тич. по­бе­ре­жья п-ова Лаб­ра­дор). Они сло­же­ны гней­са­ми, кри­стал­лич. слан­ца­ми, гра­ни­тои­да­ми, а так­же зе­ле­но­ка­мен­ны­ми поя­са­ми, об­ра­зо­ван­ны­ми ме­та­мор­фи­зов. вул­ка­ни­та­ми и об­ло­моч­ны­ми по­ро­да­ми. Круп­ней­шие ран­не­про­те­ро­зой­ские склад­ча­тые поя­са – Транс­гуд­зон­ский (ме­ж­ду бло­ка­ми Слейв и Сью­пи­ри­ор), Лаб­ра­дор­ский (ме­ж­ду бло­ка­ми Сью­пи­ри­ор и Нейн), Пе­но­кий­ский (к югу от бло­ка Сью­пи­ри­ор) и Уоп­мей (к за­па­ду от бло­ка Слейв). В их строе­нии при­сут­ст­ву­ют ре­лик­ты древ­ней океа­нич. ко­ры (офио­ли­ты), ост­ро­во­дуж­ные вул­ка­ни­ты, флиш, ис­пы­тав­шие ин­тен­сив­ные склад­ча­то-над­ви­го­вые де­фор­ма­ции и ре­гио­наль­ный ме­та­мор­физм (в осн. ам­фи­бо­ли­то­вой фа­ции) и про­рван­ные ин­тру­зия­ми гра­ни­тои­дов. Вдоль юго-вост. края щи­та про­тя­ги­ва­ет­ся Грен­виль­ский гра­ну­ли­то-гней­со­вый по­яс, пре­тер­пев­ший ин­тен­сив­ные де­фор­ма­ции и ме­та­мор­физм 1 млрд. лет на­зад и над­ви­ну­тый на ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ские струк­ту­ры фун­да­мен­та. В центр. час­ти щи­та – на­ло­жен­ная плат­фор­мен­ная впа­ди­на – си­нек­ли­за Гуд­зо­но­ва зал., вы­пол­нен­ная тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми и эва­по­ри­та­ми ор­до­ви­ка – де­во­на и пес­ча­ни­ка­ми ме­ла. На за­па­де и се­ве­ре кри­стал­лич. фун­да­мент по­ло­го по­гру­жа­ет­ся под па­лео­зой­ско-ме­зо­зой­ско-па­лео­ге­новый оса­доч­ный че­хол. На край­нем се­ве­ро-за­па­де (о. Вик­то­рия, пра­во­бе­ре­жье и дель­та р. Мак­кен­зи) под кем­брий­ски­ми от­ло­же­ния­ми за­ле­га­ют тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ные гип­со­нос­ные тол­щи ри­фея.

На вос­то­ке на Ка­над­ский щит вдоль т. н. ли­нии Ло­га­на над­ви­ну­та сев. часть па­лео­зой­ской склад­ча­то-над­ви­го­во-по­кров­ной сис­те­мы Ап­па­ла­чей, про­дол­жаю­щая­ся на о. Нью­фа­унд­ленд. Сев. Ап­па­ла­чи сло­же­ны верх­не­про­те­ро­зой­ски­ми и па­лео­зой­ски­ми (до сред­не­го де­во­на вклю­чи­тель­но), ин­тен­сив­но де­фор­ми­ров. и ме­та­мор­фи­зов. тол­ща­ми, вклю­чаю­щи­ми ост­ро­во­дуж­ные вул­ка­ни­ты, офио­ли­ты, осад­ки ок­ра­ин­ных мо­рей ран­не­сред­не­па­ле­о­зой­ско­го океа­на Япе­тус, ко­то­рые про­рва­ны гра­ни­та­ми и не­со­глас­но пе­ре­кры­ты верх­не­па­лео­зой­ски­ми от­ло­же­ния­ми, за­пол­няю­щи­ми на­ло­жен­ную впа­ди­ну. В сев. час­ти Ка­над­ско­го Арк­тич. ар­хи­пе­ла­га Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ская плат­фор­ма об­рам­ля­ет­ся па­лео­зой­ским Ин­ну­ит­ским склад­ча­тым поя­сом (за­клю­чит. де­фор­ма­ции в кон­це де­во­на), на ко­то­рый на­ло­же­на Свер­д­руп­ская си­нек­ли­за, за­пол­нен­ная верх­не­па­лео­зой­ски­ми, ме­зо­зой­ски­ми и па­лео­це­но­вы­ми от­ло­же­ния­ми. В пре­де­лах си­нек­ли­зы про­яв­ле­на со­ля­ная тек­то­ни­ка с об­ра­зо­ва­ни­ем ку­по­лов (диа­пи­ров) ниж­не­ка­мен­но­уголь­ной ка­мен­ной со­ли.

На за­па­де К. рас­по­ло­жен склад­ча­тый по­яс Кор­диль­ер Сев. Аме­ри­ки (за­клю­чит. де­фор­ма­ции в кон­це ме­ла – на­ча­ле па­лео­ге­на), в строе­нии ко­то­ро­го при­ни­ма­ют уча­стие по­ро­ды воз­рас­том от позд­не­го про­те­ро­зоя (позд­ний ри­фей – венд) до ме­зо­зоя вклю­чи­тель­но. Внеш­няя зо­на Кор­диль­ер Сев. Аме­ри­ки (Ска­ли­стые го­ры) об­ра­зо­ва­на тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми древ­ней пас­сив­ной ок­раи­ны Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ско­го кон­ти­нен­та, ко­то­рые сла­га­ют сис­те­му тек­то­нич. по­кро­вов, со­рван­ных с до­кем­брий­ско­го фун­да­мен­та и пе­ре­ме­щён­ных к вос­то­ку, в на­прав­ле­нии плат­фор­мы, где пе­ред их фрон­том воз­ник пе­ре­до­вой про­гиб Аль­бер­та, за­пол­нен­ный мел-кай­но­зой­ской мо­лас­сой. Внутр. зо­на Кор­диль­ер Сев. Аме­ри­ки (При­ти­хо­оке­ан­ская) име­ет очень слож­ное строе­ние; она сфор­ми­ро­ва­лась в про­цес­се при­чле­не­ния к кон­ти­нен­ту вул­ка­нич. ост­ров­ных дуг, ок­ра­ин­ных мо­рей, океа­нич. пла­то, по­сле­дую­щих де­фор­ма­ций и ре­гио­наль­но­го ме­та­мор­физ­ма сла­гаю­щих их ком­плек­сов по­род и вне­дре­ния круп­ных ин­тру­зий гра­ни­тои­дов. В кай­но­зое в Кор­диль­е­рах Сев. Аме­ри­ки, гл. обр. во внутр. зо­не, про­явил­ся ак­тив­ный вул­ка­низм.

В чет­вер­тич­ном пе­рио­де тер­ри­то­рия К. бы­ла ох­ва­че­на по­кров­ным оле­де­не­ни­ем.

Гл. сейс­мо­ак­тив­ная зо­на К. про­тя­ги­ва­ет­ся вдоль её ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья. Силь­ные раз­ру­ши­тель­ные зем­ле­тря­се­ния (маг­ни­ту­да 7–9) про­ис­хо­ди­ли на за­па­де К. в 1700, 1872, 1918, 1946, 1949. Ин­тен­сив­ная сейс­мич­ность обу­слов­ле­на го­ри­зон­таль­ным про­скаль­зы­ва­ни­ем Ти­хо­оке­ан­ской ли­то­сфер­ной пли­ты вдоль Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ской (по сдви­го­вой зо­не Ко­ро­ле­вы Шар­лот­ты), а так­же сбли­же­ни­ем этих плит. По­вы­шен­ная сейс­мич­ность ха­рак­тер­на так­же для юго-вост. рай­онов К., где раз­ру­шит. зем­ле­тря­се­ния с маг­ни­ту­дой 5–7 бал­лов про­ис­хо­ди­ли в 1925, 1929, 1935, 1944, 1988 и бы­ли свя­за­ны с круп­ной раз­лом­ной зо­ной, про­тя­ги­ваю­щей­ся вдоль до­ли­ны р. Св. Лав­рен­тия.

По­лез­ные ис­ко­пае­мые. К. об­ла­да­ет мощ­ной ми­не­раль­но-сырь­е­вой ба­зой, ко­то­рая по­зво­ля­ет обес­пе­чить внутр. по­треб­но­сти стра­ны в боль­шин­ст­ве по­лез­ных ис­ко­пае­мых и экс­пор­ти­ро­вать зна­чит. ко­ли­че­ст­ва руд цин­ка, свин­ца, ни­ке­ля, ме­ди, же­ле­за, зо­ло­та, ура­на; ка­лий­ных со­лей, неф­ти, при­род­но­го го­рю­че­го га­за. К. ис­пы­ты­ва­ет не­дос­та­ток гл. обр. в ру­дах мар­ган­ца, хро­ма, оло­ва, алю­ми­ния, фос­фо­ра.

По под­твер­ждён­ным за­па­сам неф­ти стра­на за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Са­уд. Ара­вии (нач. 2006). Осн. часть ме­сто­ро­ж­де­ний К. по за­па­сам – мел­кие. В не­драх К. так­же за­клю­че­ны круп­ные за­па­сы при­род­но­го го­рю­че­го га­за. Гл. неф­те­га­зо­нос­ные бас­сей­ны – За­пад­но-Ка­над­ский неф­те­га­зо­нос­ный бас­сейн (боль­шин­ст­во ме­сто­ро­ж­де­ний), а так­же Се­вер­ные Арк­ти­че­ские (Бо­фор­та, Свер­д­руп), Баф­фи­но-Лаб­ра­дор­ский и Но­вошот­ланд­ский. Круп­ней­шие неф­тя­ные ме­сто­ро­ж­де­ния – Тер­ра-Но­ва, Хи­бер­ния – на­хо­дят­ся на шель­фе Ат­лан­тич. ок. (при­над­ле­жат Баф­фи­но-Лаб­ра­дор­ско­му бас­сей­ну). Зна­чит. часть за­па­сов неф­ти скон­цен­три­ро­ва­на в би­ту­ми­ноз­ных пес­ках (см. Ата­ба­ска). Гл. уголь­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ло­ка­ли­зо­ва­ны в Сев. Ап­па­ла­чах и пред­горь­ях Ска­ли­стых гор (бас­сейн Аль­бер­та).

По об­щим за­па­сам цин­ка К. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ав­ст­ра­лии, вольф­ра­ма – 2-е ме­сто по­сле Ки­тая, ура­на – 3-е ме­сто по­сле Ав­ст­ра­лии и Ка­зах­ста­на, свин­ца – 4-е ме­сто по­сле Ав­ст­ра­лии, США и Ка­зах­ста­на (нач. 2005). Рас­по­ло­жен­ные на Ка­над­ском щи­те ура­но­вые ме­сто­ро­ж­де­ния из­вест­ны к юго-вос­то­ку от оз. Ата­ба­ска (Раб­бит-Лейк, Мак-Ар­тур-Ри­вер и др. – в пров. Сас­ка­че­ван), к юго-вос­то­ку от Боль­шо­го Не­воль­ничь­его оз., на сев. по­бе­ре­жье Боль­шо­го Мед­вежь­е­го оз., на сев. по­бе­ре­жье оз. Гу­рон. Гл. ис­точ­ник свин­ца и цин­ка – стра­ти­фи­ци­ро­ван­ные мед­но-свин­цо­во-цин­ко­вые ме­сто­ро­ж­де­ния: Кидд-Крик и др. в пров. Он­та­рио; Кал­ли­нан, Тра­ут-Лейк и др. в пров. Ма­ни­то­ба. Гид­ро­тер­маль­ные свин­цо­во-цин­ко­вые ме­сто­ро­ж­де­ния на­хо­дят­ся в про­вин­ци­ях Нью-Бран­су­ик (Бран­су­ик), Брит. Ко­лум­бия (Май­ра-Фолс), Нью­фа­унд­ленд и Лаб­ра­дор, Кве­бек. Б. ч. по­ли­ме­тал­лич. ме­сто­ро­ж­де­ний со­дер­жит зо­ло­то и се­реб­ро. Вольф­ра­мо­вые ме­сто­ро­ж­де­ния в К. ло­ка­ли­зу­ют­ся пре­им. в центр. час­ти Кор­диль­ер Сев. Аме­ри­ки (напр., Кан-Танг, Тан­г­стен – Сев.-Зап. тер­ри­то­рии), а так­же в Сев. Ап­па­ла­чах. Зна­чит. за­па­сы мо­либ­де­на (на­ря­ду с ме­дью) за­клю­че­ны в мед­но-мо­либ­де­но­вых ме­сто­ро­ж­де­ни­ях в Кор­диль­е­рах Сев. Аме­ри­ки (напр., Эн­да­ко, Гиб­рал­тар в пров. Брит. Ко­лум­бия). Мо­либ­ден-мед­но-пор­фи­ро­вые ме­сто­ро­ж­де­ния име­ют­ся в Сев. Ап­па­ла­чах, Кор­диль­е­рах Сев. Аме­ри­ки. Мно­го­числ. ко­баль­то­вые мед­но-ни­ке­ле­вые ме­сто­ро­ж­де­ния, за­клю­чаю­щие так­же за­па­сы ме­тал­лов пла­ти­но­вой груп­пы, а в не­ко­то­рых слу­ча­ях зо­ло­та и се­реб­ра, рас­по­ло­же­ны в центр. рай­онах стра­ны (напр., руд­ный бас­сейн Сад­бе­ри в пров. Он­та­рио, ме­сто­ро­ж­де­ние Томп­сон в пров. Ма­ни­то­ба); они свя­за­ны с ар­хей­ски­ми и ран­не­про­те­ро­зой­ски­ми ин­тру­зия­ми осн. и ульт­ра­ос­нов­ных по­род. Ко­рен­ные ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­та, при­уро­чен­ные к ар­хей­ским вул­ка­ни­там и ги­па­бис­саль­ным те­лам, из­вест­ны в пров. Он­та­рио (груп­пы ме­сто­ро­ж­де­ний Керк­ленд-Лейк, Пор­кь­ю­пайн и др.) и на Сев.-Зап. тер­ри­то­ри­ях (Йел­ло­унайф). Жиль­ные зо­ло­то­руд­ные ме­сто­ро­ж­де­ния, ас­со­ции­ро­ван­ные с гра­ни­тои­да­ми, име­ют­ся в про­вин­ци­ях Но­вая Шот­лан­дия и Брит. Ко­лум­бия. Рос­сып­ные ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­та в совр. и ис­ко­пае­мых ал­лю­ви­аль­ных тол­щах скон­цен­три­ро­ва­ны в до­ли­не р. Юкон (зо­ло­то­нос­ный рай­он Клон­дайк). Осн. за­па­сы же­лез­ных руд свя­за­ны с же­ле­зи­сты­ми квар­ци­та­ми до­кем­брия на п-ове Лаб­ра­дор (напр., ме­сто­ро­ж­де­ние Кэ­рол-Лейк в пров. Нью­фа­унд­ленд и Лаб­ра­дор, Ма­унт-Райт в пров. Кве­бек), к се­ве­ру от оз. Верх­нее (Верх­него озе­ра же­ле­зо­руд­ный бас­сейн), на о-вах Бел­чер в Гуд­зо­но­вом зал. Сре­ди же­ле­зо­руд­ных мес­то­ро­ж­де­ний К. др. ти­пов – за­ле­жи ооли­то­вых ге­ма­тит-маг­не­ти­то­вых руд на о. Нью­фа­унд­ленд (Уо­ба­на), ооли­то­вых ге­ма­ти­то­вых руд в бас­сей­не р. Пис (Клир-Хилс в пров. Аль­бер­та), скар­но­вые ме­сто­ро­ж­де­ния на при­бреж­ных ост­ро­вах в пров. Брит. Ко­лум­бия (Та­зу на о-вах Ко­ро­ле­вы Шар­лот­ты). Круп­ное маг­ма­тич. ме­сто­ро­ж­де­ние руд же­ле­за и ти­та­на с ва­на­ди­ем Лак-Тио на­хо­дит­ся в сев.-вост. час­ти пров. Кве­бек.

К. за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест в ми­ре по за­па­сам ал­ма­зов, пром. ме­сто­ро­ж­де­ния ко­то­рых рас­по­ло­же­ны в сев.-зап. час­ти стра­ны (см. Ка­над­ская ал­ма­зо­нос­ная про­вин­ция). В не­драх К. за­клю­че­но бо­лее по­ло­ви­ны ми­ро­вых ре­сур­сов ка­лий­ных со­лей, ме­сто­ро­ж­де­ния ко­то­рых при­над­ле­жат Сас­ка­че­ван­ско­му ка­лие­нос­но­му бас­сей­ну. В К. так­же из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния руд мар­ган­ца, хро­ма, бе­рил­лия, ли­тия, тан­та­ла, нио­бия, рту­ти, сурь­мы; ка­мен­ной со­ли, гип­са, ми­ра­би­ли­та, флюо­ри­та, ба­ри­та, ас­бе­ста, таль­ка, неф­ри­та, при­род­ных стро­ит. ма­те­риа­лов, пре­сных и ми­нер. вод.

Кли­мат. Б. ч. тер­ри­то­рии, за ис­клю­че­ни­ем край­не­го се­ве­ра, где раз­вит арк­тич. кли­мат, рас­по­ло­же­на в суб­арк­тич. и уме­рен­ном кли­ма­тич. поя­сах. Чёт­ко про­яв­ля­ет­ся се­зон­ность кли­ма­та, гос­под­ству­ет зап. пе­ре­нос возд. масс и раз­ви­та ци­кло­нич. дея­тель­ность с рез­кой из­мен­чи­во­стью по­год­ных ус­ло­вий. Наи­боль­шее влия­ние арк­тич. возд. масс ощу­ща­ет­ся в вост. рав­нин­ных рай­онах, в т. ч. бла­го­да­ря на­ли­чию вдаю­ще­го­ся в су­шу до 50–51° с. ш. Гуд­зо­но­ва зал. Ср. темп-ры ян­ва­ря от –35 °С на се­ве­ре Ка­над­ско­го Арк­тич. ар­хи­пе­ла­га до –7 ... –12 °С на ат­лан­тич. по­бе­ре­жье и 0–4 °С – на ти­хо­оке­ан­ском; ср. темп-ры ию­ля со­от­вет­ст­вен­но 4 °С, 18–21 °С, 13–16 °С. В пред­горь­ях Ска­ли­стых гор (до­ли­на Мак­кен­зи) лет­ние темп-ры обыч­но на 2–6 °С вы­ше, чем на тех же ши­ро­тах в вост. час­ти. Во внут­ри­гор­ных до­ли­нах и в пред­горь­ях юж. час­ти Кор­диль­ер К., наиболее изо­ли­ро­ван­ных от мор. влия­ний, сред­не­су­точ­ные темп-ры мо­гут пре­вы­шать 32 °С. Наи­боль­шее ко­ли­че­ст­во осад­ков вы­па­да­ет на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье (до 2500 мм в год и бо­лее) и в при­ат­лан­тич. рай­онах (1000–1200 мм), на ос­таль­ной тер­ри­то­рии сум­мы осад­ков умень­ша­ют­ся от 500 мм на юге до 150 мм и ме­нее на арк­тич. ост­ро­вах. Снеж­ный по­кров на­блю­да­ет­ся на всей тер­ри­то­рии стра­ны; макс. мощ­но­сти до 150 см и бо­лее он дос­ти­га­ет на п-ове Лаб­ра­дор, 100–125 см на скло­нах Кор­диль­ер; на по­бе­ре­жье Ти­хо­го ок., где обыч­но вы­па­да­ет снег с до­ж­дём, не пре­вы­ша­ет 25 см. Ок. 70% тер­ри­то­рии К. рас­по­ло­же­но к се­ве­ру от гра­ни­цы вы­зре­ва­ния с.-х. куль­тур, од­на­ко и юж. рай­оны под­вер­же­ны за­мо­роз­кам при втор­же­ни­ях арк­тич. воз­ду­ха; на рав­ни­нах юго-вос­то­ка ве­ли­ка ве­ро­ят­ность за­сух.

Пло­щадь совр. оле­де­не­ния со­став­ля­ет св. 195 тыс. км2, в т. ч. 146,5 тыс. км2 на ост­ро­вах Ка­над­ско­го Арк­тич. ар­хи­пе­ла­га. Гор­ное оле­де­не­ние раз­ви­то в го­рах Св. Ильи, Бе­ре­го­вом хреб­те и Ска­ли­стых го­рах. Вы­со­та сне­го­вой ли­нии по­вы­ша­ет­ся от 500 м на зап. скло­нах гор Св. Ильи до 2100 м в Ска­ли­стых го­рах.

Внут­рен­ние во­ды. Б. ч. тер­ри­то­рии (3500 тыс. км2) от­но­сит­ся к вы­де­ляе­мо­му в пре­де­лах бас­сей­на Сев. Ле­до­ви­то­го ок. бас­сей­ну Гуд­зо­но­ва зал., вклю­чаю­ще­го об­шир­ную озёр­но-реч­ную сис­те­му Сас­ка­че­ван – Нель­сон с озё­ра­ми Вин­ни­пег, Вин­ни­пе­го­сис, Ма­ни­то­ба и др., со­би­раю­щую во­ды с 900 тыс. км2, и сис­те­му р. Чер­чилл, по ко­то­рой осу­ще­ст­в­ля­ет­ся сток с пл. ок. 300 тыс. км2. К бас­сей­ну соб­ст­вен­но Сев. Ле­до­ви­то­го ок. при­над­ле­жит р. Мак­кен­зи (впа­да­ет в мо­ре Бо­фор­та), дре­ни­рую­щая б. ч. тер­ри­то­рии Внутр. рав­нин (пл. 1750 тыс. км2) и об­ра­зую­щая раз­ветв­лён­ную озёр­но-реч­ную сис­те­му, ку­да вхо­дят ре­ки Ата­ба­ска, Пис, Не­воль­ни­чья, Хей, Ли­ард и озё­ра Ата­ба­ска, Боль­шое Не­воль­ни­чье, Боль­шое Мед­ве­жье. К бас­сей­ну Ат­лан­ти­че­ско­го ок. (об­щая пл. 1508 тыс. км2) при­над­ле­жит юго-вос­ток К. Круп­ней­шая в пре­де­лах это­го бас­сей­на озёр­но-реч­ная сис­те­ма, вклю­чаю­щая р. Св. Лав­рен­тия и Ве­ли­кие озё­ра, ох­ва­ты­ва­ет ок. 800 тыс. км2. На край­нем юге Внутр. рав­нин не­боль­шая тер­ри­то­рия (26,3 тыс. км2) дре­ни­ру­ет­ся вер­ховь­я­ми ле­вых при­то­ков р. Мис­су­ри (бас­сейн Мек­си­кан­ско­го зал.). К бас­сей­ну Ти­хо­го ок. от­но­сит­ся б. ч. Кор­диль­ер К. (1042 тыс. км2); боль­шин­ст­во рек ко­рот­кие, с кру­тым па­де­ни­ем (круп­ней­шие – р. Фрей­зер и вер­хо­вья р. Юкон). Для всех рек К. ха­рак­те­рен ле­до­став, про­дол­жаю­щий­ся от 2,5–3 мес на юге и до 8–9 мес на край­нем се­ве­ре. Пи­та­ние рек пре­им. сне­го­во-до­ж­де­вое, на се­ве­ре гл. обр. сне­го­вое и сне­го­во-лед­ни­ко­вое, гор­ные ре­ки зап. по­бе­ре­жья име­ют ис­клю­чи­тель­но до­ж­де­вое пи­та­ние. Сток мн. рек су­ще­ст­вен­но за­ре­гу­ли­ро­ван бла­го­да­ря оби­лию озёр в их бас­сей­нах. Дос­та­точ­ное ко­ли­че­ст­во осад­ков, на­ли­чие круп­ных рек, гус­той реч­ной се­ти и оби­лие озёр (ок. 4 млн.) обу­сло­ви­ли об­щую вы­со­кую во­до­обес­пе­чен­ность тер­ри­то­рии К. Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 2902 км3, на ка­ж­до­го жи­те­ля стра­ны при­хо­дит­ся 93 тыс. м3 во­ды в год. Для хо­зяйств. це­лей рас­хо­ду­ет­ся все­го 2% имею­щих­ся ре­сур­сов (в т. ч. 70% – на ну­ж­ды пром-сти, 18% – на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 12% – на ну­ж­ды с. х-ва). Гид­ро­энер­ге­тич. ре­сур­сы реч­ных сис­тем стра­ны, оце­ни­ваю­щие­ся в 50–65 млн. кВт в год, час­тич­но ис­поль­зу­ют­ся на мно­гочис­лен­ных ГЭС. Для це­лей энер­ге­ти­ки соз­да­ны круп­ней­шие во­до­хра­ни­ли­ща Гор­дон М. Шрам в Кор­диль­е­рах и Смол­лвуд на п-ове Лаб­ра­дор, а так­же кас­ка­ды во­до­хра­ни­лищ Ма­ни­куа­ган, Утард-Катр, Ла-Гранд.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Арк­тич. пус­ты­ни, сев. мо­хо­во-ли­шай­ни­ко­вые, юж. мо­хо­во-кус­тар­нич­ко­вые тун­д­ры и ле­со­тун­д­ры за­ни­ма­ют ог­ром­ные про­стран­ст­ва на се­ве­ре стра­ны, про­сти­ра­ясь к югу до 60–62° с. ш. в пре­де­лах Кор­диль­ер и до 50–52° с. ш. на п-ове Лаб­ра­дор. Для рас­ти­тель­но­сти тундр наи­бо­лее ха­рак­тер­ны ас­со­циа­ции кус­ти­стых ли­шай­ни­ков, осо­бен­но т. н. олень­е­го мха (яге­ля), мес­та­ми об­ра­зую­ще­го сплош­ной ко­вёр, над ко­то­рым под­ни­ма­ют­ся кус­ти­ки кар­ли­ко­вой бе­рё­зы, лаб­ра­дор­ско­го чая, и яр­ко цве­ту­щие рас­те­ния – ла­планд­ский ро­до­ден­д­рон и кас­сио­пея, а в ле­со­тун­д­ре – еди­нич­ные ели или ли­ст­вен­ни­цы. В поч­вен­ном по­кро­ве до­ми­ни­ру­ют крио­зё­мы и глее­зё­мы. Ягель­ни­ки, слу­жа­щие кор­мо­вой ба­зой ди­ко­му се­вер­но­му оле­ню – ка­ри­бу, луч­ше все­го раз­ви­ты на п-ове Лаб­ра­дор. Ка­ме­ни­стые рос­сы­пи, ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ные на се­ве­ре, соз­да­ют осо­бый вид ланд­шаф­та – т. н. тун­д­ро­вые пус­то­ши. Зо­на тай­ги про­тя­ги­ва­ет­ся от ат­лан­тич. по­бе­ре­жья (о. Нью­фа­унд­ленд) до пред­го­рий Кор­диль­ер. Осн. дре­вес­ные ви­ды та­ёж­ных ле­сов: эн­де­мич­ные для Сев. Аме­ри­ки – бе­лая и чёр­ная ели, аме­ри­кан­ская ли­ст­вен­ни­ца, баль­за­мич. пих­та, со­сна Бан­кса и др. В поч­вен­ном по­кро­ве та­ёж­ной зо­ны раз­ви­ты аль­фе­гу­му­со­вые, под­зо­ли­стые и бо­лот­ные поч­вы, в сев. час­ти – крио­зё­мы. На вос­то­ке та­ёж­ные ле­са к югу от 50–47° с. ш. сме­ня­ют­ся сме­шан­ны­ми хвой­но-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ны­ми и ши­ро­ко­ли­ст­вен­ны­ми ле­са­ми на опод­зо­лен­ных бу­ро­зё­мах. В этих очень раз­но­об­раз­ных по фло­ри­стич. со­ста­ву ле­сах про­из­ра­ста­ют неск. ви­дов ду­бов, лип, клё­нов, ка­рии (ги­ко­ри), а так­же круп­но­ли­ст­ный бук, тюль­пан­ное дере­во и др. На Внутр. рав­ни­нах, на 53–50° с. ш. к югу от та­ёж­ных ле­сов, рас­по­ло­же­ны зо­ны ле­со­сте­пей и сте­пей. В ле­со­степ­ной зо­не на ти­пич­ных де­гра­ди­ро­ван­ных чер­но­зё­мах раз­ви­ты лу­го­вые зла­ко­во-раз­но­трав­ные сте­пи и пар­ко­вые ле­са (оси­но­вые кол­ки) на се­рых лес­ных поч­вах. В ти­пич­ных сте­пях на тём­но-каш­та­но­вых поч­вах до­ми­ни­ру­ют ко­вы­ли, в су­хих сте­пях – злак го­лу­бая гра­ма. Сте­пи К., об­ла­даю­щие пло­до­род­ны­ми поч­ва­ми, ис­поль­зу­ют­ся пре­им. в с. х-ве под по­се­вы зер­но­вых и па­ст­би­ща.

На б. ч. Кор­диль­ер К. чёт­ко вы­ра­же­на вы­сот­ная по­яс­ность поч­вен­но-рас­тит. по­кро­ва, а вслед­ст­вие суб­ме­ри­дио­наль­но­го про­сти­ра­ния гор­ной сис­те­мы на­блю­да­ет­ся так­же ши­рот­ная сме­на струк­ту­ры вы­сот­ных поя­сов. Раз­ви­тые на се­ве­ре гор­ные тун­д­ры и ред­ко­ле­сья к югу от 60–62° с. ш. сме­ня­ют­ся гор­но-та­ёж­ной рас­ти­тель­но­стью, ха­рак­тер­ной для всей центр. час­ти Кор­диль­ер К. На юго-вос­то­ке в струк­ту­ре вы­сот­ной по­яс­но­сти чёт­ко вы­ра­же­ны че­ты­ре поя­са: степ­ной (до 900–1000 м); по­яс пар­ко­вых ле­сов из ду­гла­сии (до 1200–1500 м); его сме­ня­ют гус­тые хвой­ные ле­са из Эн­гель­ма­но­вой ели; над верх­ней гра­ни­цей ле­са (вы­ше 2000 м) – аль­пий­ские лу­га с мно­же­ст­вом цве­ту­щих рас­те­ний (ане­мо­ны, флок­сы, ли­лии и др.). На обиль­но ув­лаж­няе­мых зап. скло­нах Бе­ре­го­во­го хреб­та от под­но­жий до выс. 1000 м раз­ви­ты влаж­ные хвой­ные ле­са, в по­род­ном со­ста­ве ко­то­рых до­ми­ни­ру­ют вы­со­ко­стволь­ные (до 50–60 м) по­ро­ды: ги­гант­ская туя, зап. хем­лок, ду­гла­сия и др. Столь же бо­га­тые по ви­до­во­му со­ста­ву вы­со­ко­стволь­ные хвой­ные ле­са – на зап. скло­нах Ска­ли­стых гор на выс. 750–1200 м.

Ле­са – од­ни из наи­бо­лее зна­чи­мых при­род­ных ре­сур­сов К. Об­щая ле­со­по­кры­тая пло­щадь пре­вы­ша­ет 1/3 тер­ри­то­рии стра­ны, про­мыш­лен­но цен­ные ле­са за­ни­ма­ют ок. 1/4 тер­ри­то­рии К. С наи­боль­шей ин­тен­сив­но­стью ис­поль­зу­ют­ся вы­со­ко­про­дук­тив­ные ле­са в лег­ко­дос­туп­ных рай­онах ти­хо­оке­ан­ско­го и ат­лан­тич. по­бе­ре­жий, где за­го­тов­ки ло­каль­но мо­гут пре­вы­шать еже­год­ный при­рост дре­ве­си­ны, хо­тя в це­лом по стра­не объ­ё­мы ру­бок не пре­вос­хо­дят до­пус­ти­мых пре­де­лов.

Бо­гат­ст­во жи­вот­но­го ми­ра обу­слов­ле­но раз­но­об­ра­зи­ем при­род­ных ус­ло­вий стра­ны. Для тундр ха­рак­тер­ны мус­кус­ный бык, оби­таю­щий на край­нем се­ве­ре Ка­над­ско­го Арк­тич. ар­хи­пе­ла­га, олень-ка­ри­бу, по­ляр­ный волк, по­ляр­ная лас­ка, пе­сец. Сре­ди та­ёж­ных ви­дов: лес­ной би­зон, ис­треб­лён­ный на б. ч. тер­ри­то­рии и со­хра­нив­ший­ся толь­ко в нац. пар­ке Вуд-Баф­фа­ло, аме­ри­кан­ский лось, се­ве­роаме­ри­кан­ский ди­ко­браз (иг­ло­шерст); про­мы­сло­вое зна­че­ние име­ют скунс, аме­ри­кан­ская ку­ни­ца, мус­кус­ная кры­са (он­дат­ра) и др. В сте­пях наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны гры­зу­ны: сус­ли­ки, эн­де­мич­ные для Сев. Аме­ри­ки лу­го­вые со­бач­ки, го­фе­ро­вые и др. Ареа­лы степ­ных ви­дов ко­пыт­ных – ви­ло­ро­га и чер­но­хво­сто­го оле­ня со­кра­ти­лись в ре­зуль­та­те ак­тив­но­го с.-х. ос­вое­ния сев. сте­пей. Гор­ный за­пад К. фау­ни­сти­че­ски бли­зок рав­нин­ным тер­ри­то­ри­ям вост. час­ти. Сре­ди соб­ст­вен­но гор­ных жи­вот­ных – ха­рак­тер­ные для аль­пий­ских вы­со­ко­го­рий снеж­ный ба­ран и снеж­ная ко­за, и со­хра­нив­шие­ся в наи­бо­лее труд­но­дос­туп­ных уча­ст­ках гор­ных ле­сов круп­ные хищ­ные – пу­ма и на­хо­дя­щий­ся на гра­ни ис­чез­но­ве­ния ка­над­ский гриз­ли. Все­го в со­ста­ве совр. фау­ны св. 200 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, св. 470 ви­дов птиц, ок. 40 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся. За вре­мя ев­роп. ко­ло­ни­за­ции с тер­ри­то­рии К. ис­чез­ли нью­фа­унд­ленд­ский волк, мор­ская нор­ка, ка­лан, аме­ри­кан­ский хо­рёк, лаб­ра­дор­ская га­га, ди­кая ин­дей­ка, стран­ст­вую­щий го­лубь и др. Со­кра­ти­лось чис­ло мор. птиц, умень­ши­лись по­пу­ля­ции ка­над­ско­го боб­ра, ро­со­ма­хи, бе­ло­хво­сто­го оле­ня, ря­да круп­ных хищ­ни­ков. Ны­не под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния на­хо­дят­ся 14 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, 19 ви­дов птиц, 2 ви­да пре­смы­каю­щих­ся.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Рас­тит. и жи­вот­ный мир К. ста­но­вят­ся всё бо­лее уяз­ви­мы­ми в ре­зуль­та­те ан­тро­по­ген­ной транс­фор­ма­ции ланд­шаф­тов, осо­бен­но ин­тен­сив­ной на юге стра­ны. К нач. 21 в. при­род­ные ус­ло­вия К. под­верг­лись ан­тро­по­ген­но­му пре­об­ра­зо­ва­нию при­бли­зи­тель­но на 25% тер­ри­то­рии стра­ны. Са­мая слож­ная эко­ло­гич. об­ста­нов­ка сло­жи­лась на рав­ни­нах п-ова Он­та­рио и в до­ли­не р. Св. Лав­рен­тия, где про­жи­ва­ет ок. 1/2 на­се­ле­ния К. и рас­по­ло­же­ны круп­ней­шие го­ро­да и осн. пром. цен­тры. Ко­рен­ные ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные ле­са здесь за­ме­ще­ны с.-х. угодь­я­ми и за­строй­кой. Наи­бо­лее ак­ту­аль­на про­бле­ма за­гряз­не­ния ат­мо­сфе­ры, вод и почв, в т. ч. за счёт вы­па­де­ния ки­слот­ных до­ж­дей, по­ло­ви­на ко­то­рых по­сту­па­ет в пре­де­лы К. из со­пре­дель­ных вост. рай­онов США. За­гряз­не­ние озёр­ных вод, ин­тен­сив­ный лов ры­бы, на­ру­ше­ние не­рес­ти­лищ, рас­про­стра­не­ние по сис­те­ме ка­на­лов ми­но­ги – хищ­ни­ка, унич­то­жаю­ще­го наи­бо­лее цен­ные ви­ды про­мы­сло­вых рыб (фо­рель, сиг), при­ве­ли к об­щей де­гра­да­ции их­тио­фау­ны Ве­ли­ких озёр, в ре­зуль­та­те че­го со­кра­ти­лись по­пу­ля­ции око­ло­вод­ных жи­вот­ных (вы­дра, аме­ри­кан­ская нор­ка) и ис­чез­ли мн. ви­ды око­ло­вод­ных птиц. За­гряз­не­ние вод у ат­лан­тич. по­бе­ре­жья спо­соб­ст­во­ва­ло со­кра­ще­нию стад трес­ки – ос­но­вы раз­ви­тия мор. ры­бо­лов­ст­ва. Вы­со­кий уро­вень ур­ба­ни­за­ции обо­ст­рил про­бле­му обес­пе­че­ния на­се­ле­ния ка­че­ст­вен­ной пить­е­вой во­дой.

Для та­ёж­ных рай­онов К. наи­бо­лее ост­рой эко­ло­гич. про­бле­мой яв­ля­ет­ся де­гра­да­ция лес­ных мас­си­вов в свя­зи с ле­со­за­го­тов­ка­ми и влия­ни­ем ки­слот­ных до­ж­дей. Ло­каль­но на­блю­да­ют­ся оча­ги за­гряз­не­ния и ут­ра­та био­раз­но­об­ра­зия, свя­зан­ные с круп­ны­ми го­ро­да­ми и пром. зо­на­ми (Шеф­фер­вилл, Сад­бе­ри, Томп­сон, Ура­ни­ум-Си­ти и др.). Зна­чи­тель­но на­ру­ше­ны до­лин­ные ланд­шаф­ты на р. Ата­ба­ска у г. Мак-Ма­ри, где раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся за­ле­жи би­ту­ми­ноз­ных пес­ков. В Кор­диль­е­рах ве­ли­ки тем­пы ис­треб­ле­ния вы­со­ко­стволь­ных ле­сов в ре­зуль­та­те ле­со­за­го­то­вок, еже­год­ный объ­ём ко­то­рых в це­лом по стра­не со­став­ля­ет до 100 млн. м3. На юге пров. Брит. Ко­лум­бия цен­ные ле­са вы­руб­ле­ны при­бли­зи­тель­но на 90 млн. га, а вос­ста­нов­ле­ны не бо­лее чем на 40%.

В степ­ных пред­гор­ных рай­онах пре­об­ла­да­ют ан­тро­по­ген­но-пре­об­ра­зо­ван­ные ланд­шаф­ты. Здесь со­сре­до­то­че­но до 60% па­хот­ных и до 80% па­ст­бищ­ных уго­дий, ве­дёт­ся до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, рас­по­ло­же­ны круп­ные го­ро­да (Кал­га­ри, Эд­мон­тон, Вин­ни­пег, Ред­жай­на, Сас­ка­тун), мно­го­числ. транс­порт­ные ком­му­ни­ка­ции и тру­бо­про­во­ды. В ус­ло­ви­ях за­суш­ли­во­го кли­ма­та и вы­со­кой ан­тро­по­ген­ной на­груз­ки эко­ло­ги­че­ски наи­бо­лее опас­ны эро­зия почв и ут­ра­та про­дук­тив­ных зе­мель, от­чу­ж­дае­мых под за­строй­ку и транс­порт­ные ком­му­ни­ка­ции.

В Ка­над­ской Арк­ти­ке эко­ло­гич. опас­ность для тра­диц. про­мы­слов ко­рен­ных на­ро­дов (ры­бо­лов­ст­ва, мор. про­мыс­ла и оле­не­вод­ст­ва) пред­став­ля­ют вы­па­де­ния ра­дио­ак­тив­ных ве­ществ, по­сту­паю­щих сю­да в ре­зуль­та­те об­щей цир­ку­ля­ции ат­мо­сфе­ры, а так­же стой­кие ор­га­нич. за­гряз­ни­те­ли, кон­цен­три­рую­щие­ся в тка­нях жи­вых ор­га­низ­мов. Не­смот­ря на то что при­ня­тый в 1970 За­кон об ох­ра­не арк­тич. вод при­ос­та­но­вил раз­ра­бот­ку неф­те­га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний и ис­клю­чил воз­мож­ность тан­кер­ных пе­ре­во­зок неф­ти и га­за че­рез про­ли­вы Ка­над­ско­го Арк­тич. ар­хи­пе­ла­га, по-преж­не­му су­ще­ст­ву­ет опас­ность за­гряз­не­ния мор. вод неф­те­про­дук­та­ми, в т. ч. в ре­зуль­та­те ос­вое­ния неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний в до­ли­не р. Мак­кен­зи и др.

К. об­ла­да­ет од­ной из наи­бо­лее раз­ветв­лён­ных в ми­ре сис­тем ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих 98,3 млн. га су­ши и 3,8 млн. га мор. при­бреж­ных вод (2005); в т. ч. до­ля нац. и про­винц. пар­ков со­став­ля­ет 7% пло­ща­ди стра­ны. Б. ч. круп­ней­ших ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий рас­по­ло­же­на в сев. рай­онах, в т. ч. нац. пар­ки Вуд-Баф­фа­ло (один из круп­ней­ших в ми­ре), Аую­ит­тук (св. 2 млн. га) на о. Баф­фи­но­ва Зем­ля, Сев. Юкон (1 млн. га); Йохо на ти­хо­оке­ан­ских скло­нах Ска­ли­стых гор и др. В чис­ло 15 био­сфер­ных ре­зер­ва­тов ЮНЕСКО вхо­дят круп­ней­шие по пло­ща­ди Рай­динг-Ма­ун­тин (1,332 млн. га) и Са­ут­вест-Но­ва (1,546 млн. га), а так­же со­здан­ные в 2000-е гг. Бух­та Джорд­жии на бе­ре­гу оз. Гу­рон, Фан­ди и Ма­куа­ган-Уа­биш­ка в при­ат­лан­тич. час­ти стра­ны. В спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия вклю­че­ны нац. пар­ки Вуд-Баф­фа­ло, На­хан­ни, Ми­гуа­ша, Грос-Морн, про­винц. парк Дай­но­сор, пар­ки Ка­над­ских Ска­ли­стых гор; рас­по­ло­жен­ные так­же и на тер­ри­то­рии США – пар­ки и ре­зер­ва­ты Клу­эйн, Го­ры Вран­ге­ля и Го­ры Св. Ильи, Глей­шер-Бэй, Ме­ж­ду­нар. парк ми­ра Уо­тер­тон-Глей­шер. Ус­пеш­но про­во­дя на сво­ей тер­ри­то­рии разл. ме­ро­прия­тия по ох­ра­не ок­ру­жаю­щей сре­ды, К. ак­тив­но вы­сту­па­ет и на ме­ж­ду­нар. аре­не, уде­ляя осо­бое вни­ма­ние эко­ло­гич. без­опас­но­сти арк­тич. рай­онов, соз­да­нию ме­ж­ду­нар. пра­вил ис­поль­зо­ва­ния и управ­ле­ния лес­ны­ми ре­сур­са­ми, за­щи­те мор. сре­ды и при­бреж­ных зон и др.

На­се­ле­ние

Об эт­нич. со­ста­ве на­се­ле­ния К. см. в ст. Ка­над­цы.

В 1901–2001 нас. К. уве­ли­чи­лось поч­ти в 6 раз (с 5,4 до 31,0 млн. чел.). При­рост на­се­ле­ния обес­пе­чи­вал­ся тра­ди­ци­он­но вы­со­кой ро­ж­дае­мо­стью (28,0 на 1000 тыс., 1-я пол. 1950-х гг.) и зна­чит. при­то­ком им­ми­гран­тов (по оцен­кам, ок. 50% при­рос­та на­се­ле­ния в 20 в.). С сер. 1970-х гг. из-за сни­же­ния ро­ж­дае­мо­сти (16,8 на 1000 жит. в 1971; 16,4 на 1000 жит. в 1991; 10,8 на 1000 жит. в 2007) со­кра­ща­ет­ся ес­теств. при­рост на­се­ле­ния (9,5 на 1000 жит. в 1971; 9,1 на 1000 жит. в 1991; 3,0 на 1000 жит. в 2007). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 1,61 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну (2007). Смерт­ность 7,8 на 1000 жит.; мла­ден­че­ская смерт­ность 4,6 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. Для воз­рас­тной струк­ту­ры на­се­ле­ния К. ха­рак­тер­на по­вы­шен­ная по срав­не­нию с др. раз­ви­ты­ми стра­на­ми до­ля де­тей (до 14 лет) – 17,3% и по­ни­жен­ная до­ля лиц стар­ше 65 лет – 13,5%; до­ля лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–64 го­да) 69,2%. Ср. воз­раст нас. 39,1 го­да. В сред­нем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 98 муж­чин (до 1970-х гг. чис­лен­но пре­об­ла­да­ли муж­чи­ны). Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 80,3 го­да (муж­чи­ны – 76,9, жен­щи­ны – 83,8 го­да), од­на из са­мых вы­со­ких в ми­ре.

В нач. 21 в. им­ми­гра­ция про­дол­жа­ет иг­рать важ­ную роль в рос­те об­щей чис­лен­но­сти на­се­ле­ния К. За 1991–2001 на­се­ле­ние стра­ны воз­рос­ло на 3 млн. чел. (из них 1,6 млн. им­ми­гран­тов); за июль 2006 – июнь 2007 – на 311,7 тыс. чел. (из них 238,1 тыс. им­ми­гран­тов). Во 2-й пол. 20 в. су­ще­ст­вен­но из­ме­нил­ся нац. со­став им­ми­гран­тов: до 1950-х гг. сре­ди при­бы­ваю­щих в К. пре­об­ла­да­ли вы­ход­цы из ев­роп. стран (в т. ч. ок. 25% из Ве­ли­ко­бри­та­нии), к нач. 21 в. ок. 60% въе­хав­ших – вы­ход­цы из стран Азии (в т. ч. ок. 25% из Ки­тая), ок. 20% – из стран Ев­ро­пы (в т. ч. ок. 14% из Юж. и Вост. Ев­ро­пы), ок. 8% – из стран Аф­ри­ки, св. 6% из Центр. Аме­ри­ки. Боль­шин­ст­во им­ми­гран­тов – ли­ца тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та, гл. обр. ква­ли­фи­ци­ров. спе­циа­ли­сты. Ко­эф. ми­грац. при­рос­та 57,9 на 10 тыс. жит. (2007). Эмиг­ра­ция не­зна­чи­тель­на (40–50 тыс. чел. еже­год­но).

Ср. плот­ность на­се­ле­ния К. низ­кая – 3 чел./км2. На­се­ле­ние раз­ме­ще­но край­не не­рав­но­мер­но: св. 90% жит. скон­цен­три­ро­ва­но в при­гра­нич­ной с США по­ло­се ши­ри­ной ок. 160 км. Св. 2/3 ка­над­цев про­жи­ва­ет на 5% пл. К., в юго-вост. час­ти стра­ны (юго-вос­ток пров. Он­та­рио, юго-за­пад пров. Кве­бек; плот­ность ок. 100 чел./км2), где со­сре­до­то­че­на б.ч. круп­ных го­ро­дов (ур­ба­ни­зи­ро­ван­ная по­ло­са То­рон­то – От­та­ва – Мон­ре­аль). Жи­те­ли сев. рай­онов (ок. 70% тер­ри­то­рии стра­ны) со­став­ля­ют 1,5% на­се­ле­ния (гл. обр. або­ри­ген­ные на­ро­ды, а так­же при­ез­жие ра­бо­чие – жи­те­ли вах­то­вых по­сёл­ков при руд­ни­ках). До­ля гор. нас. св. 80%; 3/4 про­жи­ваю­щих в сель­ской ме­ст­но­сти не за­ня­то в с.-х. про­из-ве. Круп­ней­шие гор. аг­ло­ме­ра­ции (2008, тыс. чел.): То­рон­то (6324,5), Мон­ре­аль (3763,7), Ван­ку­вер (2254,4), От­та­ва (1152,7), Кал­га­ри (1140,9), Эд­мон­тон (1031,9).

В эко­но­ми­ке за­ня­то ок. 17 млн. чел., из них в сфе­ре ус­луг (вклю­чая транс­порт и связь) – св. 76%, в пром-сти – 16% (в т. ч. в об­ра­ба­ты­ваю­щих от­рас­лях 13%), строи­тель­ст­ве – 6%, сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве – 2%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 5,9% (2007; 10% в 1-й пол. 1990-х гг.).

Ре­ли­гия

По дан­ным пе­ре­пи­си 2001, 77% нас. К. – хри­стиа­не, в т. ч. 43,6% – ка­то­ли­ки, 29,2% – пред­ста­ви­те­ли разл. про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций (пре­сви­те­риа­не, ме­то­ди­сты, кон­гре­га­цио­на­ли­сты, анг­ли­ка­не, бап­ти­сты, лю­те­ра­не, пя­ти­де­сят­ни­ки, мен­но­ни­ты, мор­мо­ны, по­сле­до­ва­те­ли Ар­мии спа­се­ния и др.), 1,6% – пра­во­слав­ные; 2% – му­суль­ма­не, 1,1% – иу­даи­сты, 1% – буд­ди­сты, 1% – ин­дуи­сты, 0,9% – сик­хи, 0,5% – пред­ста­ви­те­ли др. кон­фес­сий; 16,5% не при­чис­ля­ют се­бя ни к од­ной из кон­фес­сио­наль­ных групп.

Ка­то­ли­ки со­став­ля­ют боль­шин­ст­во на­се­ле­ния в Кве­бе­ке, на о. Прин­ца Эду­ар­да, в не­ко­то­рых рай­онах Но­вой Шот­лан­дии, Нью-Бран­суи­ка и Он­та­рио, на ос­таль­ной тер­ри­то­рии пре­об­ла­да­ют про­тес­тан­ты.

Пра­во­сла­вие пред­став­ле­но при­хо­да­ми, от­но­ся­щи­ми­ся к юрис­дик­ции Пра­во­слав­ной церк­ви в Аме­ри­ке, а так­же Мо­с­ков­ско­го, Кон­стан­ти­но­поль­ско­го, Ру­мын­ско­го, Серб­ско­го, Бол­гар­ско­го и Ан­ти­охий­ско­го пат­ри­ар­ха­тов.

Дей­ст­ву­ют 17 мит­ро­по­лий и 45 епар­хий Рим­ско-ка­то­лич. це­рк­ви и 1 мит­ро­по­лия и 7 епар­хий Вост. ка­то­лич. це­рк­вей (см. Уни­ат­ст­во).

Круп­ней­ши­ми про­тес­тант­ски­ми ор­га­ни­за­ция­ми яв­ля­ют­ся Объ­е­ди­нён­ная цер­ковь Ка­на­ды (ос­но­ва­на в 1925, объ­е­ди­ня­ет боль­шин­ст­во пре­сви­те­ри­ан, ме­то­ди­стов, кон­гре­га­цио­на­ли­стов и еван­гель­ских хри­сти­ан) и Анг­ли­кан­ская цер­ковь Ка­на­ды, вхо­дя­щая в Анг­ли­кан­ское со­дру­же­ст­во (см. в ст. Анг­ли­кан­ская цер­ковь).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Ка­на­да до ев­ро­пей­ской ко­ло­ни­за­ции. За­се­ле­ние че­ло­ве­ком тер­ри­то­рии К. на­ча­лось по­сле тая­ния Лав­рен­тий­ско­го и Кор­диль­ер­ско­го лед­ни­ко­вых щи­тов, по­кры­вав­ших её прак­ти­че­ски це­ли­ком (ок. 12 тыс. лет на­зад). Наи­бо­лее древ­ние ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­ки (Олд-Кроу, Блу­фиш-Кейв) от­но­сят­ся к т. н. па­лео­ин­дей­ско­му пе­рио­ду (11,5–8 тыс. лет на­зад). Для т. н. ар­ха­ич. пе­рио­да (8–2 тыс. лет на­зад) мож­но го­во­рить о су­ще­ст­во­ва­нии ря­да ар­хео­ло­гич. куль­тур на сев.-зап. по­бе­ре­жье, в сев. час­ти по­бе­ре­жья Гуд­зо­но­ва зал. (напр., куль­ту­ра Дор­сет), у Ве­ли­ких озёр, в до­ли­не р. Св. Лав­рен­тия. При­бли­зи­тель­но на ру­бе­же но­вой эры на об­шир­ной тер­ри­то­рии К. рас­про­стра­ни­лись ло­каль­ные ва­ри­ан­ты куль­ту­ры Вуд­ленд, поя­ви­лась ке­ра­ми­ка, в ря­де рай­онов на­ча­ло раз­ви­вать­ся зем­ле­де­лие (ку­ку­ру­за, фа­соль, ты­к­ва). На ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние фор­мы хо­зяй­ст­ва, ос­но­ван­но­го на ры­бо­лов­ст­ве (в пер­вую оче­редь се­зон­ный про­мы­сел ло­со­ся), охо­те на на­зем­ных и мор. жи­вот­ных и со­би­ра­тель­ст­ве. Под­роб­нее о куль­ту­ре ко­рен­ных на­ро­дов К. до ев­роп. ко­ло­ни­за­ции см. в стать­ях Ин­дей­цы, Эс­ки­мо­сы, а так­же Ал­гон­ки­ны, Иро­ке­зы.

На­ча­ло ев­ро­пей­ской ко­ло­ни­за­ции. Ар­хео­ло­гич. дан­ные под­твер­жда­ют опи­сан­ное в исл. са­гах («Са­га о Грен­лан­дии» и др.) ран­нее про­ник­но­ве­ние в Сев. Аме­ри­ку ви­кин­гов. На ру­бе­же 10–11 вв. по­бе­ре­жий Лаб­ра­до­ра и Нью­фа­унд­лен­да дос­тиг­ли экс­пе­ди­ции Бьяр­ни Херь­юльф­со­на, Лей­фа Эй­рик­со­на, Тор­фи­на Кар­лсеф­ни. Ви­кин­ги по­пы­та­лись ос­но­вать на Нью­фа­унд­лен­де тор­го­вую ко­лонию (см. Вин­ланд). Сла­бость, ма­ло­чис­лен­ность по­се­лен­цев и вра­ж­деб­ность ме­ст­но­го на­се­ле­ния об­рек­ли ко­ло­нию на ско­рое ис­чез­но­ве­ние.

Эпо­ха Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий по­ло­жи­ла на­ча­ло ак­тив­ной ко­ло­ни­за­ции Сев. Аме­ри­ки, став­шей ме­стом ост­ро­го со­пер­ни­че­ст­ва ев­роп. дер­жав. 24.6.1497 Дж. Ка­бот, италь­я­нец на служ­бе англ. ко­ро­ля, вы­са­дил­ся на по­бе­ре­жье Нью­фа­унд­лен­да, объ­я­вив от­кры­тые им зем­ли англ. вла­де­ни­ем. В 1524 франц. экс­пе­ди­ция под ко­манд. фло­рен­тий­ца Дж. Вер­рац­ца­но дос­тиг­ла бе­ре­гов Но­вой Шот­лан­дии и Нью­фа­унд­лен­да. В нач. 17 в. анг­ли­ча­не проч­но обос­но­ва­лись на бе­ре­гах Гуд­зо­но­ва зал. и зал. Джеймс, ус­пеш­но ос­ваи­ва­ли юго-вост. ат­лан­тич. по­бе­ре­жье кон­ти­нен­та. Франц. мо­ре­пла­ва­тель Ж. Кар­тье в по­ис­ках сев.-зап. пу­ти в Ин­дию три­ж­ды до­би­рал­ся до Сев. Аме­ри­ки. В 1534 он дос­тиг п-ова Гас­пе, где воз­двиг крест, обо­зна­чив власть франц. ко­ро­ля и ка­то­лич. церк­ви. В 1535 ин­дей­цы ука­за­ли Кар­тье путь в «Ка­на­ду» (букв. – де­рев­ня, на язы­ке иро­ке­зов), на юг от о. Ан­ти­кос­ти. Впо­след­ст­вии назв. «К.» упот­реб­ля­лось как си­но­ним франц. ко­ло­нии Но­вая Фран­ция. В бо­лее уз­ком смыс­ле под К. под­ра­зу­ме­ва­ли до­ли­ну ре­ки и зал. Св. Лав­рен­тия, ис­сле­до­ван­ные и на­не­сён­ные на кар­ту Кар­тье. Фран­цу­зы про­де­ла­ли путь по р. Св. Лав­рен­тия, ос­но­вав в 1541–42 не­боль­шую ко­ло­нию близ ин­дей­ско­го по­се­ле­ния Ста­да­ко­на (Ста­да­ко­не). От­кры­тия Кар­тье за­кре­пи­ли за Фран­ци­ей пре­иму­ще­ст­во в ос­вое­нии вод­но­го пу­ти в глубь кон­ти­нен­та. Кар­тье дос­та­вил на ро­ди­ну ми­не­ра­лы, при­ня­тые им за зо­ло­то и дра­го­цен­ные кам­ни. По­сле­до­вав­шее раз­оча­ро­ва­ние и труд­но­сти при по­пыт­ках за­кре­пить­ся на но­вых зем­лях, ре­лиг. вой­ны во Фран­ции за­ста­ви­ли фран­цу­зов на неск. де­ся­ти­ле­тий за­быть о Ка­на­де.

Но­вая Фран­ция. На­стоя­щая ко­ло­ни­за­ция К. раз­вер­ну­лась в 17 в. В 1608 С. де Шам­плейн, пу­те­ше­ст­вен­ник, кар­то­граф и ис­сле­до­ва­тель, име­нуе­мый «от­цом Но­вой Фран­ции», за­ло­жил кре­пость Кве­бек, став­шую цен­тром франц. ко­ло­нии Но­вая Фран­ция. Пуш­ной про­мы­сел пре­вра­тил­ся в гл. вид эко­но­мич. дея­тель­но­сти ко­ло­ни­стов и сти­му­ли­ро­вал их про­ник­но­ве­ние в глубь кон­ти­нен­та. Про­вод­ни­ка­ми ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки в 1608–63 бы­ли ча­ст­ные тор­го­вые ком­па­нии, объ­е­ди­няв­шие куп­цов из разл. франц. го­ро­дов. Франц. вла­де­ния пред­став­ля­ли со­бой сво­его ро­да тор­го­во-по­сред­нич. фак­то­рию, рас­ки­нув­шую­ся в до­ли­не р. Св. Лав­рен­тия. С 1627 по 1663 Но­вой Фран­ци­ей управ­ля­ла соз­дан­ная кар­ди­на­лом Ри­ше­льё ча­ст­ная ком­мер­че­ская Ста ак­цио­не­ров ком­па­ния. Од­на­ко уси­лия ком­па­ний, ка­то­лич. мис­сио­не­ров и тор­гов­цев пре­вра­тить ко­ло­нию в при­быль­ное и вли­ят. пред­при­ятие не увен­ча­лись ус­пе­хом. Чис­лен­ность ко­ло­ни­стов не пре­вы­ша­ла 3 тыс. чел., зем­ля поч­ти не об­ра­ба­ты­ва­лась, ле­со­за­го­тов­ки, рыб­ный про­мы­сел, др. ви­ды хо­зяйств. дея­тель­но­сти, за ис­клю­че­ни­ем тор­гов­ли ме­хом, не при­но­си­ли ожи­дае­мо­го до­хо­да. Не пре­кра­ща­лись вой­ны с иро­ке­за­ми и столк­но­ве­ния с анг­ли­ча­на­ми. Пре­сле­дуя цель уве­ли­чить на­се­ле­ние К. и уси­лить франц. влия­ние, Лю­до­вик XIV в 1663 объ­я­вил ко­ло­нию ко­ро­лев­ской про­вин­ци­ей. Ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция на­де­ля­лась не­ог­ра­нич. вла­стью. За обо­ро­ну ко­ло­нии и её внеш­ние свя­зи стал от­ве­чать гу­бер­на­тор; гражд. де­ла, пра­во­су­дие и фи­нан­сы бы­ли пе­ре­да­ны в ком­пе­тен­цию ин­тен­дан­та. Выс­ший со­вет рас­про­стра­нял ко­ро­лев­ские ука­зы и слу­жил ко­ло­ни­аль­ной су­деб­ной апел­ля­ци­он­ной ин­стан­ци­ей. Вы­даю­щую­ся роль в пре­вра­ще­нии Но­вой Фран­ции в пе­ре­се­ленч. ко­ло­нию сыг­ра­ли её пер­вый гу­бер­на­тор Л. де Фрон­те­нак, ин­тен­дант Ж. Та­лон и еп. Ф. Ла­валь. С по­мо­щью сол­дат при­быв­ше­го из Фран­ции Ка­ринь­ян-Саль­ер­ско­го пол­ка уда­лось за­щи­тить ко­ло­ни­стов от иро­ке­зов, по­сле че­го был за­клю­чён мир­ный до­го­вор с ин­дей­ца­ми. Та­лон со­дей­ст­во­вал хо­зяйств. раз­ви­тию ко­ло­нии, строи­тель­ст­ву ре­мес­лен­ных пред­при­ятий, ма­ну­фак­тур, тор­гов­ле, рыб­но­му про­мыс­лу и вклю­че­нию Но­вой Фран­ции в мер­кан­ти­ли­ст­скую по­ли­ти­ку ге­не­раль­но­го кон­тро­лё­ра фи­нан­сов Фран­ции Ж. Б. Коль­бе­ра. Се­ми­на­рия, ос­но­ван­ная Ла­ва­лем в Кве­бе­ке, пре­вра­ти­лась со вре­ме­нем в уни­вер­си­тет его име­ни. По­ли­ти­ка Лю­до­ви­ка XIV спо­соб­ст­во­ва­ла рас­про­стра­не­нию франц. влия­ния на но­вые тер­ри­то­рии и ус­пе­ху экс­пе­ди­ций Л. Жо­лье, Ж. Мар­ке­та, Р. Р. де Ла Са­ля в рай­он Ве­ли­ких озёр и р. Мис­си­си­пи.

Ис­клю­чи­тель­но важ­ную роль в жиз­ни по­се­лен­цев иг­ра­ла ка­то­лич. цер­ковь, за­ни­мав­шая­ся вос­пи­та­ни­ем и об­ра­зо­ва­ни­ем. Сень­о­ри­аль­ная сис­те­ма зем­ле­поль­зо­ва­ния ста­ла ос­но­вой со­ци­аль­но-эко­но­мич. и по­ли­тич. раз­ви­тия, ин­ст­ру­мен­том ко­ло­ни­зац. по­ли­ти­ки мет­ро­по­лии. Кре­сть­я­не-цен­зи­та­рии, не­ся феод. по­вин­но­сти, на­хо­ди­лись в лич­ной за­ви­си­мо­сти от сень­о­ра-зем­ле­вла­дель­ца, од­на­ко не­об­хо­ди­мость кол­лек­тив­но­го вы­жи­ва­ния во вра­ж­деб­ном ок­ру­же­нии со­кра­ща­ла со­ци­аль­ную дис­тан­цию ме­ж­ду гос­по­ди­ном и «аби­та­ном». В цен­тре сень­о­ри­аль­ной жиз­ни на­хо­дил­ся цер­ков­ный при­ход. Та­кая сис­те­ма фор­ми­ро­ва­ла осо­бый, со­лидар­но-об­щин­ный об­раз жиз­ни, спо­соб­ст­во­ва­ла скла­ды­ва­нию фран­ко­ка­над­ской на­ции, а позд­нее, по­сле за­вое­ва­ния К. анг­ли­ча­на­ми, ста­ла гл. пре­пят­ст­ви­ем на пу­ти ас­си­ми­ля­ции ими фран­цу­зов.

Экс­пан­сия ев­роп. дер­жав в Сев. Аме­ри­ке про­хо­ди­ла в ус­ло­ви­ях ост­рой кон­ку­рен­ции за тер­ри­то­рии и вы­год­ные тор­го­вые пу­ти и со­про­во­ж­да­лась мно­го­числ. кон­флик­та­ми и вой­на­ми (см. Анг­ло-фран­цуз­ские вой­ны в Ка­на­де 17–18 вв.). В 17 – 1-й тре­ти 18 вв. анг­ли­ча­не ос­но­ва­ли 13 ко­ло­ний в юго-вост. час­ти ма­те­ри­ка, анг­лий­ская Гуд­зо­но­ва за­ли­ва ком­па­ния 1670, по­лу­чив­шая ко­ро­лев­скую хар­тию на мо­но­поль­ную тор­гов­лю на об­шир­ных Сев.-Зап. тер­ри­то­ри­ях, бо­ро­лась с фран­цу­за­ми за кон­троль над ме­хо­вым про­мыс­лом, анг­ли­ча­не ос­па­ри­ва­ли пра­ва фран­цу­зов на Нью­фа­унд­ленд и Ака­дию. Анг­ло-франц. вой­ны в Сев. Аме­ри­ке ста­но­ви­лись про­дол­же­ни­ем мас­штаб­ных ев­роп. кон­флик­тов. В ре­зуль­та­те вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во Фран­ция, по ус­ло­ви­ям Ут­рехт­ско­го мира 1713­, окон­ча­тель­но по­те­ря­ла од­ну из сво­их луч­ших при­мор­ских ко­ло­ний, Ака­дию, по­лу­чив­шую впо­след­ст­вии назв. Но­вая Шот­лан­дия. К Ве­ли­ко­бри­та­нии пе­ре­шли так­же пра­ва на раз­ве­дан­ные тер­ри­то­рии в рай­оне Гуд­зо­но­ва зал. и на п-ове Нью­фа­унд­ленд. По­ра­же­ние Фран­ции в Се­ми­лет­ней вой­не 1756–63 на­нес­ло со­кру­шит. удар по её по­зи­ци­ям в Сев. Аме­ри­ке. Фран­ция бы­ла вы­ну­ж­де­на пе­ре­дать Ве­ли­ко­бри­та­нии К. с её 70-ты­сяч­ным фран­ко­ка­то­лич. на­се­ле­ни­ем, на про­тя­же­нии по­лу­то­ра ве­ков ком­пакт­но про­жи­вав­шим на ос­во­ен­ной им тер­ри­то­рии, го­во­рив­шим на сво­ём язы­ке, соз­дав­шим свою куль­ту­ру и рас­по­ла­гав­шим осо­бы­ми со­ци­аль­но-по­ли­тич. ин­сти­ту­та­ми. За­вое­ва­ние К. анг­ли­ча­на­ми име­ло да­ле­ко иду­щие эко­но­мич. и по­ли­тич. по­след­ст­вия, по­ро­ди­ло са­мую ост­рую внут­ри­по­ли­тич. про­бле­му К. – фран­ко­ка­над­ский во­прос.

Бри­тан­ский ко­ло­ни­аль­ный ре­жим. «Ро­ж­дён­ная фран­цуз­ской», К. ста­ла бри­тан­ской пров. Кве­бек. Брит. вла­сти не де­пор­ти­ро­ва­ли кве­бек­ское на­се­ле­ние, как это име­ло ме­сто в Ака­дии, но рас­счи­ты­ва­ли на ис­ход фран­цу­зов и их ско­рую ас­си­ми­ля­цию. Ко­ро­лев­ская про­кла­ма­ция 1763 уч­ре­ж­да­ла в Кве­бе­ке брит. ко­ло­ни­аль­ную ад­ми­ни­ст­ра­цию, от­стра­ня­ла фран­ко­ка­то­ли­ков от управ­ле­ния, со­хра­ня­ла сис­те­му феод. зем­ле­поль­зо­ва­ния и влия­ние ка­то­лич. церк­ви, за­кре­п­ля­ла под­чи­нён­ное по­ло­же­ние франц. на­се­ле­ния по от­но­ше­нию к по­бе­ди­те­лям-анг­ли­ча­нам. Тер­ри­то­рия Кве­бе­ка со­кра­ща­лась до гра­ниц до­ли­ны р. Св. Лав­рен­тия.

Пе­ред на­ча­лом Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775–83, с це­лью «за­щи­тить» франц. на­се­ле­ние от революционных идей и обес­пе­чить его ло­яль­ность брит. ко­ро­не, анг­ли­ча­не из­ме­ни­ли под­ход к управ­ле­нию Кве­бе­ком. В со­от­вет­ст­вии с Кве­бек­ским ак­том 1774 при брит. гу­бер­на­то­ре уч­ре­ж­дал­ся со­вещат. ор­ган, со­сто­яв­ший из пред­ста­ви­те­лей ме­ст­ной ари­сто­кра­тии, под­твер­жда­лись пра­ва и вос­ста­нав­ли­ва­лись при­ви­ле­гии ка­то­лич. церк­ви и ду­хо­вен­ст­ва, дей­ст­вие франц. гражд. пра­ва, со­хра­ня­лись сень­о­рии, ук­ре­п­ля­лись тра­диц. об­раз жиз­ни и су­ще­ст­вую­щая феод.-бю­ро­кра­тич. сис­те­ма. Кве­бе­ку бы­ла воз­вра­ще­на часть ра­нее от­торг­ну­тых зе­мель. Во­ен. кам­па­ния 1775–76 амер. ар­мии в Кве­бе­ке за­кон­чи­лась не­уда­чей. Со­хра­не­ние ка­над­ца­ми вер­но­сти брит. ко­ро­не объ­яс­ня­лось не толь­ко от­но­си­тель­ной со­ци­аль­но-эко­но­мич. от­ста­ло­стью К., но и же­ла­ни­ем его на­се­ле­ния со­хра­нить гаран­ти­ро­ван­ные вла­стя­ми ус­тои нац. и ре­лиг. жиз­ни.

С об­ра­зо­ва­ни­ем США воз­ник внеш­не­по­ли­тич. фак­тор, ока­зы­вав­ший в раз­ные пе­рио­ды ис­то­рии К. су­ще­ст­вен­ное влия­ние на пу­ти её гос., по­ли­тич. и эко­но­мич. раз­ви­тия. Спа­са­ясь от ре­во­лю­ции, в К. с тер­ри­то­рии США бе­жа­ли 40 тыс. лоя­ли­стов, по­том­ки ко­то­рых со­ста­ви­ли яд­ро анг­ло­ка­над­ской на­ции. Рас­се­лив­шись в Кве­бе­ке и час­ти Но­вой Шот­лан­дии, они до­би­лись в 1784 соз­да­ния на за­се­лён­ной ими тер­ри­то­рии отд. про­вин­ции Нью-Бран­су­ик с из­би­рае­мым за­ко­но­дат. со­б­ра­ни­ем, ас­самб­ле­ей и ча­ст­ным сво­бод­ным зем­ле­вла­де­ни­ем.

В кон. 18 в. брит. вла­сти про­ве­ли мас­штаб­ную ко­ло­ни­аль­ную ре­фор­му. На ос­но­ве Кон­сти­ту­ци­он­но­го ак­та 1791 тер­ри­то­рия Кве­бе­ка бы­ла раз­де­ле­на по эт­нич. прин­ци­пу на две про­вин­ции: англ. Верх­нюю Ка­на­ду и франц. Ниж­нюю Ка­на­ду. В обе­их про­вин­ци­ях соз­да­ва­лись пред­ста­ви­тель­ные ас­самб­леи. Вме­сте с тем вся пол­но­та ис­пол­нит. и за­ко­но­дат. вла­сти бы­ла со­сре­до­то­че­на в ру­ках ген.-гу­бер­на­то­ра – гла­вы Брит. Сев. Аме­ри­ки и на­зна­чае­мых в ис­пол­нит. со­ве­ты пред­ста­ви­те­лей оли­гар­хич. кла­нов, про­зван­ных в Ниж­ней Ка­на­де «двор­цо­вой кли­кой», а в Верх­ней – «се­мей­ным сою­зом». По­лу­фео­даль­ные по­ряд­ки, кон­сер­ви­ро­вав­шие­ся во франц. про­вин­ции, обес­пе­чи­ва­ли, на­ря­ду с ав­то­ном­ным нац. и куль­тур­ным су­ще­ст­во­ва­ни­ем, оп­ре­де­лён­ную изо­ля­цию фран­ко­ка­над­ско­го анк­ла­ва.

В 1812 тер­ри­то­рия К. ста­ла аре­ной во­ен. дей­ст­вий (см. Анг­ло-аме­ри­кан­ская вой­на 1812–14). Аме­ри­кан­цы пред­при­ня­ли без­ус­пеш­ную по­пыт­ку ан­нек­си­ро­вать К. и тем са­мым окон­ча­тель­но уст­ра­нить Ве­ли­ко­бри­та­нию с Амер. кон­ти­нен­та. Для К. эта вой­на ста­ла не толь­ко оче­ред­ной про­вер­кой ло­яль­но­сти мет­ро­по­лии, но од­но­вре­мен­но вой­ной за со­хра­не­ние свое­об­раз­ной «им­пер­ско-ко­ло­ни­аль­ной не­за­ви­си­мо­сти», спо­соб­ст­во­вав­шей фор­ми­ро­ва­нию нац. са­мо­соз­на­ния.

Эко­но­мич. и по­ли­тич. про­ти­во­ре­чия, по­сте­пен­но на­ка­п­ли­вав­шие­ся в обе­их про­вин­ци­ях, в 1837–38 вы­зва­ли подъ­ём нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния. Не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния вы­зы­ва­ла не­под­кон­троль­ная из­бран­ным де­пу­та­там дея­тель­ность гу­бер­на­то­ра и ко­ло­ни­аль­но­го бю­ро­кра­тич. ап­па­ра­та. Сво­бод­ное раз­ви­тие пром-сти и то­вар­но­го с. х-ва тор­мо­зи­лось по­лу­фео­даль­ным ха­рак­те­ром зем­ле­поль­зо­ва­ния, со­хра­не­ни­ем круп­ной зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти, сис­те­мой па­тро­на­жа. Во франц. про­вин­ции со­ци­аль­но-эко­но­мич. про­ти­во­ре­чия усу­губ­ля­лись нац. не­рав­но­пра­ви­ем фран­ко­фо­нов. Вес­ной 1837 дви­же­ние за ре­фор­мы при­об­ре­ло в Ниж­ней Ка­на­де ре­во­люц. ха­рак­тер. Во гла­ве на­цио­на­ли­сти­че­ски на­стро­ен­ных пат­рио­тов встал Л. Ж. Па­пи­но, в про­вин­ции дей­ст­во­ва­ла ра­ди­каль­ная орг-ция «Сы­ны сво­бо­ды», при­зы­вав­шая к свер­же­нию брит. ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства. Ко­ло­ни­аль­ные вла­сти си­лой ору­жия по­да­ви­ли оча­ги вос­ста­ния, од­на­ко вес­ной 1838 оно вспых­ну­ло вновь. На этот раз ли­дером пов­стан­цев был Р. Нель­сон, ко­ор­ди­ни­ро­вав­ший дея­тель­ность «тай­ных лож», опи­рав­ших­ся в борь­бе за ос­во­бо­ж­де­ние К. на со­чув­ст­во­вав­ших им аме­ри­кан­цев. Вос­ста­ние в Верх­ней Ка­на­де на­ча­лось осе­нью 1837. Ли­де­ры де­мо­кра­тич. дви­же­ния У. Л. Ма­кен­зи и П. Мэть­юз тре­бо­ва­ли при­ня­тия в К. кон­сти­ту­ции амер. об­раз­ца, га­ран­тий «су­ве­рен­ных прав ка­над­ско­го на­ро­да», от­ветств. ис­пол­нит. вла­сти, пре­дос­тав­ле­ния гражд. прав и сво­бод, от­ме­ны при­ви­ле­гий, феод. зе­мель­ных да­ре­ний. Бо­лее уме­рен­ное кры­ло оп­по­зи­ции во гла­ве с Р. Бол­дуи­ном скло­ня­лось к не­об­хо­ди­мо­сти до­би­вать­ся де­мо­кра­тич. ре­форм пу­тём пе­ре­го­во­ров с ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­стя­ми. В раз­гар вос­ста­ния в Брит. Сев. Аме­ри­ку при­был по­слан­ник ко­ро­ле­вы Вик­то­рии лорд Дж. Г. Да­рем, при­няв­ший до­лж­ность вер­хов­но­го ко­мис­са­ра и ген.-гу­бер­на­то­ра Брит. Сев. Аме­ри­ки. Изу­чив об­ста­нов­ку, он под­го­то­вил «Док­лад о со­стоя­нии дел в Брит. Сев. Аме­ри­ке» (1839), в ко­то­ром со­дер­жал­ся ана­лиз при­чин вос­ста­ния и план ре­форм. При­чи­ну вол­не­ний в брит. ко­ло­ни­ях Да­рем ви­дел не столь­ко в по­ли­тич. и эко­но­мич. про­бле­мах, сколь­ко в ра­со­вых про­ти­во­ре­чи­ях и «не­ве­же­ст­ве» фран­цу­зов. Для вос­ста­нов­ле­ния по­ряд­ка ре­ко­мен­до­ва­лось объ­еди­нить Верх­нюю и Ниж­нюю Ка­на­ду, «анг­ли­зо­вать» франц. жи­те­лей, вве­сти ме­ха­низм са­мо­управ­ле­ния и сфор­ми­ро­вать от­ветств. пра­ви­тель­ст­во. За­клю­чит. ак­том ос­во­бо­дит. дви­же­ния ста­ло про­воз­гла­ше­ние в дек. 1837 Ма­кен­зи и его сто­рон­ни­ка­ми рес­пуб­ли­ки на о. Ней­ви. Вос­ста­ние за­вер­ши­лось по­все­ме­ст­ным по­ра­же­ни­ем и ре­прес­сия­ми про­тив пов­стан­цев. Ру­ко­во­дство дви­же­ни­ем за эко­но­мич. и по­ли­тич. ре­фор­мы пе­ре­шло к «ари­сто­кра­там ре­форм» – ка­над. и брит. зна­ти, бо­га­тым про­мыш­лен­ни­кам и тор­гов­цам – и при­об­ре­ло мир­ный, вер­ху­шеч­ный ха­рак­тер.

В со­от­вет­ст­вии с Ак­том о сою­зе 1841 Верх­няя и Ниж­няя Ка­на­да бы­ли объ­еди­не­ны в пров. Ка­на­да. Уч­ре­ж­да­лось еди­ное пра­ви­тель­ст­во, вво­ди­лось пол­но­вла­стие гу­бер­на­то­ра и на­зна­чае­мо­го им ис­пол­нит. со­ве­та, а так­же соз­да­ва­лась из­би­рае­мая пред­ста­вит. ас­самб­лея с рав­ным чис­лом де­пу­та­тов от обе­их час­тей объ­еди­нён­ной про­вин­ции: За­пад­ной (быв. англ. Верх­ней Ка­на­ды) и Вос­точ­ной (быв. франц. Ниж­ней Ка­на­ды). Англ. язык объ­яв­лял­ся един­ст­вен­ным офиц. язы­ком К. Со­хра­ня­лось до­ми­ни­рую­щее по­ло­же­ние анг­ло­ка­над­ско­го мень­шин­ст­ва, фран­ко­ка­над­цы ли­ша­лись сво­ей адм.-терр. ав­то­но­мии. Акт о сою­зе 1841 имел ре­ак­ци­он­ный ха­рак­тер, од­на­ко не ис­клю­чал воз­мож­но­сти по­этап­но­го ре­фор­ми­ро­ва­ния по­ли­ти­ко-эко­но­мич. уст­рой­ст­ва Брит. Сев. Аме­ри­ки. Борь­ба за са­мо­управ­ле­ние при­об­ре­ла пар­ла­мент­ские фор­мы. В та­ком ви­де адм.-терр. си­сте­ма К. про­су­ще­ст­во­ва­ла до 1867. В этот пе­ри­од бы­ли про­ве­де­ны важ­ные по­ли­тич. и эко­но­мич. ре­фор­мы. В 1848 в К. при­сту­пи­ло к ра­бо­те сфор­ми­ро­ван­ное пар­ла­мент­ским боль­шин­ст­вом пра­ви­тель­ст­во Бол­дуи­на – Ла­фон­те­на. Форми­ро­ва­ние от­ветств. пра­ви­тель­ст­ва ста­ло воз­мож­ным бла­го­да­ря объ­е­ди­не­нию уси­лий по­ли­ти­ков-де­мо­кра­тов обе­их на­ций – Р. Бол­дуи­на, Ф. Хин­кса, Л. И. Ла­фон­те­на, О. Мо­ре­на, Э. Па­рэ­на и др., а так­же по­зи­ции ген.-гу­бер­на­то­ров Ч. Бэ­го­та и Дж. Брю­са (гр. Элд­жин и Кин­кар­дайн). В по­ли­тич. жиз­ни К. про­изош­ли прин­ци­пи­аль­ные из­ме­не­ния, ут­вер­ди­лось фак­тич. са­мо­управ­ле­ние, из­ме­ни­лась и роль ген.-гу­бер­на­то­ра, ко­то­рый пе­ре­стал управ­лять про­вин­ци­ей еди­но­лич­но. В 1848 бы­ла от­ме­не­на дис­кри­ми­на­ци­он­ная в от­но­ше­нии франц. яз. ста­тья Ак­та о сою­зе 1841. По­лу­чи­ли ам­ни­стию уча­ст­ни­ки вос­ста­ния 1837–1838. В пе­ри­од с 1848 по 1855 прин­цип фор­ми­ро­ва­ния от­ветств. пра­ви­тель­ст­ва рас­про­стра­нил­ся на др. про­вин­ции Брит. Сев. Аме­ри­ки – Но­вую Шот­лан­дию, Нью-Бран­су­ик, Ост­ров Прин­ца Эду­ар­да, Нью­фа­унд­ленд.

Борь­ба за по­ли­тич., аг­рар­ную и со­ци­аль­ную ре­фор­мы и са­мо­управ­ле­ние, про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми и про­тив­ни­ка­ми им­пер­ской идеи, про­цесс фор­ми­ро­ва­ния нац. иден­тич­но­сти ка­над­цев, разл. взгля­ды на роль церк­ви и от­но­ше­ния церк­ви и гос-ва, на­пря­жён­ные от­но­ше­ния ме­ж­ду анг­ло- и фран­ко­фо­на­ми и др. про­бле­мы по­бу­ж­да­ли еди­но­мыш­лен­ни­ков объ­е­ди­нять­ся в по­ли­тич. сою­зы, коа­ли­ции и груп­пы. На вы­бо­рах 1854 по­бе­ди­ла Ли­бе­раль­но-кон­сер­ва­тив­ная пар­тия, на ба­зе ко­то­рой в даль­ней­шем сфор­ми­ро­ва­лись две пар­тии: Кон­сер­ва­тив­ная пар­тия, ко­то­рую от­ли­ча­ли уме­рен­ный ре­фор­мизм, им­пер­ская ло­яль­ность, при­вер­жен­ность мо­нар­хич. идее, и Ли­бе­раль­ная пар­тия, объ­е­ди­нив­шая на­след­ни­ков франц. де­мо­кра­тов-ру­жи­стов и англ. за­щит­ни­ков уни­вер­саль­ной де­мо­кра­тии амер. об­раз­ца, ко­то­рые, ут­ра­тив со вре­ме­нем ра­ди­ка­лизм, при­ня­ли идео­ло­гию англ. ли­бе­ра­лиз­ма, вы­сту­па­ли с бо­лее по­сле­до­ва­тель­ных ан­ти­кле­ри­каль­ных по­зи­ций, тре­бо­ва­ли раз­ви­тия сво­бод­ной тор­гов­ли с США и рас­ши­ре­ния из­би­рат. прав. В 1854 в К. на­ча­лась аг­рар­ная ре­фор­ма, на­прав­лен­ная на от­ме­ну сень­о­ри­аль­ных прав на зем­лю и ли­к­ви­да­цию цер­ков­ных зе­мель­ных ре­зер­вов. Вы­куп кре­сть­я­на­ми зем­ли рас­тя­нул­ся поч­ти на сто­ле­тие. Ре­фор­ма в сфе­ре про­све­ще­ния по­ло­жи­ла на­ча­ло об­ще­дос­туп­но­му свет­ско­му му­ни­ци­паль­но­му об­ра­зо­ва­нию, осо­бен­но вос­тре­бо­ван­но­му в ус­ло­ви­ях раз­вер­нув­шей­ся про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ции. Про­ве­дён­ные в 1840–1850-х гг. ре­фор­мы спо­соб­ст­во­ва­ли рос­ту бла­го­сос­тоя­ния ко­ло­нии и уве­ли­че­нию чис­лен­но­сти её на­се­ле­ния. Фак­ти­че­ски са­мо­управ­ле­ние со­че­та­лось при этом с пол­но­цен­ным ко­ло­ни­аль­ным ста­ту­сом К. Ли­бе­раль­но-кон­сер­ва­тив­ная пар­тия, на­хо­дясь у вла­сти в за­вер­шаю­щий пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния пров. Ка­нада, под­го­то­ви­ла объ­е­ди­не­ние раз­роз­нен­ных вла­де­ний Брит. Сев. Аме­ри­ки в еди­ное гос-во.

Об­ра­зо­ва­ние еди­но­го ка­над­ско­го го­су­дар­ст­ва. К сер. 19 в. в по­ли­ти­ко-адм. от­но­ше­нии Брит. Сев. Аме­ри­ка пред­став­ля­ла со­бой конг­ло­ме­рат раз­роз­нен­ных ко­ло­ний, что при не­раз­ви­то­сти ком­му­ни­ка­ций и ото­рван­но­сти ко­ло­ний друг от дру­га соз­да­ва­ло уг­ро­зу их по­гло­ще­ния США. Объ­е­ди­не­ние ко­ло­ний в еди­ное цен­тра­ли­зов. гос-во от­ве­ча­ло це­лям им­пер­ской по­ли­ти­ки Ве­ли­ко­бри­та­нии, а так­же фи­нан­со­вым и по­ли­тич. ин­те­ре­сам зна­чит. час­ти ме­ст­ных нац. элит. До­пол­нит. сти­му­лом к объ­е­ди­не­нию по­слу­жи­ла Гра­ж­дан­ская вой­на в США 1861–65, во вре­мя ко­то­рой уси­ли­лась опас­ность ан­нек­сии К. и при­мор­ских про­вин­ций Со­еди­нён­ны­ми Шта­та­ми Аме­ри­ки. В хо­де Шар­лот­та­ун­ской (1864), Кве­бек­ской (1864) и Лон­дон­ской (1866) кон­фе­рен­ций Дж. А. Мак­до­нальд, Ж. Э. Кар­тье, Дж. Бра­ун, А. Голт из Ка­на­ды, Ч. Тап­пер из Но­вой Шот­лан­дии, С. Л. Тил­ли из Нью-Бран­суи­ка и др. (впо­след­ст­вии их бу­дут на­зы­вать «от­ца­ми ка­над. кон­фе­де­ра­ции») дос­тиг­ли со­гла­ше­ния о соз­да­нии со­юз­но­го гос-ва. 72 ре­зо­лю­ции, на­пи­сан­ные в осн. Мак­до­наль­дом, лег­ли в ос­но­ву пер­вой ка­над. кон­сти­ту­ции – Ак­та о Брит. Сев. Аме­ри­ке, ут­вер­ждён­но­го брит. пар­ла­мен­том и ко­ро­ле­вой. 1.7.1867 воз­ник­ло но­вое гос-во, до­ми­ни­он Ка­на­да, вклю­чав­шее 4 про­вин­ции: Но­вую Шот­лан­дию, Нью-Бран­су­ик, Он­та­рио и Кве­бек. По­яв­ле­ние двух по­след­них про­вин­ций ста­ло ре­зуль­та­том до­го­во­рён­но­стей ме­ж­ду анг­ло- и фран­ко­ка­над­ски­ми по­ли­ти­ка­ми, раз­де­лив­ши­ми пров. Ка­на­да на две час­ти по ста­ро­му тер­ри­то­ри­аль­но-нац. прин­ци­пу. В со­от­вет­ст­вии с Ак­том о Брит. Сев. Аме­ри­ке К. ста­ла фе­де­ра­тив­ным гос-вом («кон­фе­де­ра­ци­ей»), кон­сти­туц. мо­нар­хи­ей, пар­ла­мент­ской де­мо­кра­ти­ей. Гла­вой гос-ва объ­яв­ля­лась брит. ко­ро­ле­ва, ко­то­рую пред­став­лял ген.-гу­бер­на­тор. Свое­об­раз­ный ха­рак­тер ка­над. го­су­дар­ст­вен­но­сти объ­яс­нял­ся внут­ри- и внеш­не­по­ли­тич. ус­ло­вия­ми её фор­ми­ро­ва­ния. Со­че­та­ние мо­нар­хи­че­ских, пар­ла­мент­ских и фе­де­раль­ных прин­ци­пов прав­ле­ния обу­сло­ви­ло слож­ный и гро­мозд­кий тип гос. уст­рой­ст­ва. Про­вин­ции за­клю­чи­ли рав­но­прав­ный со­юз, в рам­ках ко­то­ро­го фран­ко­ка­над­цы вер­ну­ли се­бе тер­ри­то­ри­аль­но-по­ли­тич. ав­то­но­мию, при этом ста­тус Кве­бе­ка как про­вин­ции не от­ли­чал­ся от дру­гих. Акт о Брит. Сев. Аме­ри­ке пре­ду­смат­ри­вал раз­де­ле­ние сфе­ры ком­пе­тен­ции ме­ж­ду центр. вла­стью и про­вин­ция­ми. Фе­де­раль­ные ор­га­ны ве­да­ли на­ло­го­об­ло­же­ни­ем, бан­ков­ским де­лом, де­неж­ной эмис­си­ей, гос. дол­гом, обо­ро­ной, ми­ли­ци­ей и др., а так­же за­бо­ти­лись о «Ми­ре, По­ряд­ке и Доб­ром прав­ле­нии» (по­ло­же­ние, ко­то­рое впо­след­ст­вии ис­поль­зо­ва­лось для обос­но­ва­ния рас­ши­ре­ния пол­но­мо­чий цен­тра). Про­вин­ции за­ни­ма­лись во­про­са­ми ча­ст­но­го и ме­ст­но­го ха­рак­те­ра, в т. ч. зе­мель­ных ре­сур­сов, об­ра­зо­ва­ния и про­све­ще­ния, де­неж­ных зай­мов, строи­тель­ст­ва до­рог и пр. С. х-во и им­ми­гра­ция от­но­си­лись к со­вме­ст­но­му ве­де­нию. Ст. 93 Ак­та о Брит. Сев. Аме­ри­ке га­ран­ти­ро­ва­ла пра­ва ка­то­лич. мень­шин­ст­ва на от­дель­ное об­ра­зо­ва­ние в Он­та­рио и Кве­бе­ке. Акт о Брит. Сев. Аме­ри­ке от­ра­жал по­ли­ти­че­ски мо­ти­ви­ро­ван­ную кон­цеп­цию силь­ной цен­тра­ли­зов. фе­де­ра­ции и на­де­лял фе­де­раль­ное пра­ви­тель­ст­во пра­вом ве­то в от­но­ше­нии про­винц. за­ко­нов. На прак­ти­ке ка­над. фе­де­ра­лизм стал эво­лю­цио­ни­ро­вать в на­прав­ле­нии «парт­нёр­ских» фе­де­раль­но-про­винц. от­но­ше­ний. Кон­фе­де­ра­ция соз­да­ва­лась свер­ху, че­рез ком­про­мисс ме­ж­ду разл. по­ли­тич. си­ла­ми, тес­но свя­зан­ны­ми с мет­ро­по­ли­ей, но со­зна­вав­ши­ми соб­ст­вен­ные нац. ин­те­ре­сы и объ­е­ди­нён­ны­ми об­щим ис­то­рич. про­шлым, что прин­ци­пи­аль­но от­ли­ча­ло ка­над. путь об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти от амер. ре­во­люц. рес­пуб­ли­ка­низ­ма.

Кон­фе­де­ра­ция в 1867–96. За­да­чи раз­ви­тия об­ще­го по­ли­тич. про­стран­ст­ва и соз­да­ния еди­но­го эко­но­мич. рын­ка ре­ша­лись па­рал­лель­но с тер­ри­то­ри­аль­ным рас­ши­ре­ни­ем К. Вы­ку­пив при­над­ле­жав­шие Ком­па­нии Гуд­зо­но­ва зал. 8 млн. км2 Сев.-Зап. тер­ри­то­рий, вла­сти от­кры­ли для ос­вое­ния ка­над. фрон­ть­ер, но про­иг­но­ри­ро­ва­ли иму­ществ., ре­лиг. и язы­ко­вые пра­ва про­жи­вав­ших там фран­коя­зыч­ных ме­ти­сов. В 1869 в рай­оне р. Ред-Ри­вер на­ча­лись вол­не­ния под рук. Л. Ри­эля, пе­ре­рос­шие в воо­руж. столк­но­ве­ние с ре­гу­ляр­ны­ми вой­ска­ми. В ито­ге часть Сев.-Зап. тер­ри­то­рий по­лу­чи­ла в 1870 ста­тус пол­но­цен­ной про­вин­ции и ста­ла име­но­вать­ся Ма­ни­то­бой. Гл. ус­ло­ви­ем при­сое­ди­не­ния к кон­фе­де­ра­ции в 1871 ещё од­ной про­вин­ции – Брит. Ко­лум­бии ста­ло обя­за­тель­ст­во фе­де­раль­ных вла­стей по­стро­ить транс­кон­ти­нен­таль­ную же­лез­ную до­ро­гу. Соз­да­ние «до­ми­нио­на от мо­ря до мо­ря» за­вер­ши­лось в 1873 с вхо­ж­де­ни­ем в со­став К. не­боль­шой при­мор­ской пров. Ост­ров Прин­ца Эду­ар­да.

В 1870-х гг. в стра­не сфор­ми­ро­ва­лась ус­той­чи­вая двух­пар­тий­ная сис­те­ма. На об­ществ.-по­ли­тич. борь­бу влия­ли идеи ка­над. на­цио­на­лиз­ма, при­ни­мав­ше­го разл. фор­мы – от анг­ло­ка­над­ско­го им­пе­риа­лиз­ма (дви­же­ние «Ка­на­да пре­ж­де все­го») до фран­ко­ка­над­ско­го ульт­ра­мон­тан­ст­ва. В по­ли­ти­ке до­ми­ни­ро­ва­ли кон­сер­ва­то­ры, ко­то­рые не­на­дол­го ус­ту­пи­ли власть ли­бера­лам по­сле вне­оче­ред­ных вы­бо­ров 1873. По ини­циа­ти­ве ли­бе­раль­но­го пре­мьер-мин. А. Ма­кен­зи (1873–1878) в К. поя­вил­ся Вер­хов­ный суд, на­ча­лось про­то­ко­ли­ро­ва­ние де­ба­тов Па­ла­ты об­щин, бы­ло вве­де­но тай­ное го­ло­со­ва­ние. «Нац. по­ли­ти­ка» кон­сер­ва­то­ра Дж. А. Мак­до­наль­да (1867–73, 1878–1891) опи­ра­лась на взаи­мо­свя­зан­ную про­грам­му про­тек­цио­низ­ма, строи­тель­ст­ва же­лез­ных до­рог и за­се­ле­ния За­па­да. Наи­боль­шие раз­ли­чия ме­ж­ду кон­сер­ва­то­ра­ми и ли­бе­ра­ла­ми на­блю­да­лись в во­про­се о сво­бо­де тор­гов­ли. Ли­бе­ра­лы вы­сту­па­ли за бо­лее сво­бод­ные тор­го­вые от­но­ше­ния с США.

Вы­со­кие та­мо­жен­ные по­шли­ны сти­му­ли­ро­ва­ли раз­ви­тие ка­над. пром-сти. В 1885 за­вер­ши­лось строи­тель­ст­во транс­кон­ти­нен­таль­ной же­лез­ной до­ро­ги, свя­зав­шей вос­ток стра­ны с ти­хо­оке­ан­ским по­бе­режь­ем. Гос-во ак­тив­но со­дей­ст­во­ва­ло ос­вое­нию зап. пре­рий. За­кон 1872 ре­гу­ли­ро­вал зе­мель­ные пра­ва фер­ме­ров, ж.-д. ком­па­ний и му­ни­ци­паль­ных вла­стей. Соз­дан­ная в 1873 Сев.-зап. кон­ная ко­ро­лев­ская по­ли­ция сле­ди­ла за со­блю­де­ни­ем до­го­вор­ных от­но­ше­ний с ин­дей­ски­ми пле­ме­на­ми, под­дер­жа­ни­ем за­ко­на и по­ряд­ка. В 1885 в до­ли­не р. Сас­ка­че­ван вспых­ну­ло вто­рое вос­ста­ние ме­ти­сов (во гла­ве ко­то­ро­го вновь встал Л. Ри­эль), вы­зван­ное на­ру­ше­ния­ми прав ме­ст­но­го на­се­ле­ния. По­дав­ле­ние вос­ста­ния и казнь Ри­эля вы­зва­ли воз­му­ще­ние фран­ко­фо­нов, рас­це­нив­ших про­ис­шед­шее как про­яв­ле­ние анг­ло­сак­сон­ско­го шо­ви­низ­ма и ан­ти­фран­цуз­ских на­строе­ний. В ре­зуль­та­те в Кве­бе­ке уси­ли­лись на­цио­на­ли­стич. и изо­ля­цио­ни­ст­ские на­строе­ния, на вол­не ко­то­рых на про­винц. вы­бо­рах по­бе­дил О. Мер­сье. В 1890 в Ма­ни­то­бе был при­нят за­кон об от­ме­не фи­нан­си­ро­ва­ния ка­то­лич. школ (пре­по­да­ва­ние в них ве­лось на франц. яз.). Хо­тя речь шла лишь о вве­де­нии свет­ской сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, ре­ше­ние вы­зва­ло ост­рое не­до­воль­ст­во фран­ко­ка­над­цев, по­счи­тав­ших, что тем са­мым на­ру­ша­ют­ся пра­ва мень­шинств, га­ран­ти­ро­ван­ные Ак­том о Брит. Сев. Аме­ри­ке. «Школь­ный во­прос» пе­ре­рос в ост­рую по­ле­ми­ку по про­бле­ме от­но­ше­ний ме­ж­ду фе­де­ра­ци­ей и про­вин­ция­ми и о нац. по­ли­ти­ке и во мно­гом обу­сло­вил по­ра­же­ние кон­сер­ва­то­ров на вы­бо­рах 1896.

Ка­на­да с нач. 20 в. до кон. 1-й ми­ро­вой вой­ны. Ли­бе­раль­ный пре­мьер-мин. У. Ло­рье (1896–1911) про­дол­жил по­лити­ку «по­строе­ния на­ции», про­во­див­шую­ся его пред­ше­ст­вен­ни­ком. Ак­тив­ная им­ми­грац. по­ли­ти­ка по­зво­ли­ла за­се­лить За­пад и спо­соб­ст­во­ва­ла «пше­нич­но­му бу­му» пер­во­го де­ся­ти­ле­тия 20 в. К 1911 на­се­ле­ние К. дос­тиг­ло 7,2 млн. чел. В об­щем по­то­ке мно­го­на­цио­наль­ной ев­роп. им­ми­гра­ции в К. из Рос­сии пе­ре­се­ли­лись 7,5 тыс. ду­хо­бор­цев. В 1905 на Сев.-Зап. тер­ри­то­ри­ях воз­ник­ли две но­вые про­вин­ции – Сас­ка­че­ван и Аль­бер­та. Гос. под­держ­ка ж.-д. строи­тель­ст­ва по­зво­ли­ла ка­над­цам соз­дать ещё два транс­кон­ти­нен­таль­ных мар­шру­та. Во­пре­ки ожи­да­ни­ям, Ло­рье лишь не­зна­чи­тель­но из­ме­нил та­риф­ную по­ли­ти­ку, со­хра­нив осн. про­тек­цио­ни­ст­ские ме­ры. Рост пром. про­из-ва со­про­во­ж­дал­ся ус­ко­рен­ной ур­ба­ни­за­ци­ей, К. пре­вра­ща­лась в аг­рар­но-ин­ду­ст­ри­аль­ную стра­ну, и, как след­ст­вие, мно­жи­лись ря­ды ор­га­ни­зо­ван­ных в проф­сою­зы ра­бо­чих, воз­ни­ка­ли мел­кие со­циа­ли­стич. пар­тии и фер­мер­ские сою­зы.

При­вер­же­нец по­ли­ти­ки ком­про­мис­са, У. Ло­рье под­дер­жал вве­де­ние про­вин­ци­ями свет­ской сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, что в ка­над. ус­ло­ви­ях оз­на­ча­ло ущем­ление ин­те­ре­сов фран­ко­ка­над­ско­го ка­то­лич. мень­шин­ст­ва, про­жи­вав­ше­го вне Кве­бе­ка, но до­го­во­рил­ся с ли­бе­раль­ным пре­мьер-мин. Ма­ни­то­бы Т. Гри­нуэ­ем о фа­куль­та­тив­ном пре­по­да­ва­нии на франц. язы­ке. Кри­тич. на­строй кве­бек­цев уси­лил­ся в свя­зи с уча­сти­ем К. в анг­ло-бур­ской вой­не 1899–1902. Од­ним из гл. идео­ло­гов «ка­на­диз­ма» (макс. дис­тан­ци­ро­ва­ния от по­ли­ти­ки мет­ро­по­лии) и но­во­го фран­ко­ка­над­ско­го на­цио­на­лиз­ма, а так­же про­па­ган­ди­стом идеи рав­но­прав­но­го куль­тур­но­го раз­ви­тия фран­ко­фо­нов стал А. Бу­рас­са.

У. Ло­рье про­во­дил по­ли­ти­ку по­сте­пен­но­го по­вы­ше­ния ста­ту­са стра­ны от «стар­шей ко­ло­нии» к не­за­ви­си­мо­му гос-ву. Уча­ст­вуя в ко­ло­ни­аль­ных кон­фе­рен­ци­ях, он от­верг брит. пла­ны соз­да­ния «им­пер­ской фе­де­ра­ции», под­твер­дил ста­тус К. как са­мо­управ­ляю­ще­го­ся до­ми­нио­на, до­бил­ся для неё пра­ва на са­мо­сто­ят. за­щи­ту су­хо­пут­ных и мор. гра­ниц. В 1909 бы­ло об­ра­зо­ва­но ве­дом­ст­во для об­слу­жи­ва­ния им­пер­ских свя­зей, пре­вра­тив­шее­ся со вре­ме­нем в пол­но­цен­ное мин-во иностр. дел. В 1911 ка­над. из­би­ра­те­ли не под­дер­жа­ли пла­ны Ло­рье до­го­во­рить­ся о бо­лее сво­бод­ной тор­гов­ле с США и про­го­ло­со­ва­ли за кон­сер­ва­то­ров.

Пре­мьер-мин. Р. Л. Бор­ден (1911–20) воз­глав­лял стра­ну в го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны и ост­рых со­ци­аль­ных и нац. кон­флик­тов. В вой­ну К. всту­пи­ла ав­то­ма­ти­че­ски од­но­вре­мен­но с мет­ро­по­ли­ей, от­пра­вив в Ев­ро­пу 625 тыс. сол­дат (по­те­ри К. в 1-й ми­ро­вой вой­не со­ста­ви­ли св. 60 тыс. чел. уби­ты­ми). За­кон о ме­рах во­ен. вре­ме­ни (1914) спо­соб­ст­во­вал соз­да­нию сис­те­мы во­ен.-гос. ка­пи­та­лиз­ма и бы­ст­ро­му рос­ту эко­но­ми­ки. Нац. еди­не­ние в на­ча­ле вой­ны сме­ни­лось со­ци­аль­ны­ми и эт­нич. кон­флик­та­ми. На­ме­ре­ние пра­ви­тель­ст­ва вве­сти обя­зат. при­зыв в ар­мию вы­зва­ло рас­кол в об­ще­ст­ве, спро­во­ци­ро­ва­ло ост­рый по­ли­ти­че­ский (т. н. кон­ск­рип­ци­он­ный) кри­зис и бес­по­ряд­ки в Кве­бе­ке. Про­тив кон­ск­рип­ции вы­сту­пи­ли ли­бе­ра­лы во гла­ве с У. Ло­рье, под­дер­жан­ные фран­ко­ка­над­ца­ми, им­ми­гран­ты не­бри­тан­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, ра­ди­каль­ные ра­бо­чие пар­тии. Вы­бо­ры 1917 про­шли по вре­мен­но­му во­ен. из­би­рат. за­ко­ну, по ко­то­ро­му к го­ло­со­ва­нию бы­ли до­пу­ще­ны все во­ен­но­слу­жа­щие и чле­ны их се­мей, не­за­ви­си­мо от по­ла и иму­ще­ст­вен­но­го цен­за, что по­зво­ли­ло Бор­де­ну одер­жать по­бе­ду над про­тив­ни­ка­ми кон­ск­рип­ции. Он сфор­ми­ро­вал юнио­ни­ст­ское пра­ви­тель­ст­во, в ко­то­ром объ­е­ди­ни­лись сто­рон­ни­ки кон­ск­рип­ции из обе­их пар­тий. Ка­над. экс­пе­диц. кор­пус при­нял уча­стие в ин­тер­вен­ции про­тив Сов. Рос­сии. Под­пись ка­над. пре­мьер-ми­ни­ст­ра под Вер­саль­ским мир­ным до­го­во­ром 1919 и са­мо­стоя­тель­ное, от­дель­ное от Ве­ли­ко­бри­та­нии член­ст­во в Ли­ге На­ций от­ра­жа­ли но­вый, бо­лее вы­со­кий ме­ж­ду­нар. ста­тус Ка­на­ды.

Ка­на­да в 1920-х – сер. 1940-х гг. К нач. 1920-х гг. сель­ское и гор. на­се­ле­ние К. срав­ня­лось по чис­лен­но­сти. Ко­ли­че­ст­во объ­е­ди­нён­ных в проф­сою­зы ра­бо­чих к 1919 дос­тиг­ло 400 тыс. чел. Хозяй­ст­во стра­ны про­дол­жа­ло мо­дер­ни­зи­ро­вать­ся; ус­ко­рен­ны­ми тем­па­ми раз­ви­ва­лись элек­тро­энер­ге­ти­ка, от­рас­ли, свя­зан­ные с пе­ре­ра­бот­кой с.-х. про­дук­ции, и неф­те­до­бы­ваю­щая пром-сть, уси­ли­лась спе­циа­ли­за­ция ре­гио­нов. Зап. про­вин­ции ос­та­ва­лись «пше­нич­ны­ми», в цен­тре (Он­та­рио, Кве­бек) со­сре­до­то­чи­лись гл. пром. объ­ек­ты, срав­ни­тель­но бед­ные при­мор­ские про­вин­ции жи­ли за счёт ры­бо­лов­ст­ва. В ре­зуль­та­те про­цес­са кон­цен­тра­ции про­из-ва и ка­пи­та­ла сло­жи­лись 50 про­мыш­лен­но-фи­нан­со­вых мо­но­по­лий. Гос-во по тра­ди­ции про­дол­жа­ло ока­зы­вать силь­ное влия­ние на эко­но­ми­ку. Кри­зис в ж.-д. от­рас­ли при­вёл к на­цио­на­ли­за­ции убы­точ­ных ком­па­ний и по­яв­ле­нию круп­ной гос. кор­по­ра­ции «Ка­над. нац. же­лез­ная до­ро­га». С 1927 ка­над­цы на­ча­ли по­лу­чать пен­сии по ста­рос­ти, отд. про­вин­ции вве­ли по­со­бия по без­ра­бо­ти­це, бо­лез­ни, ухо­ду за деть­ми.

Прин­ци­пи­аль­ные из­ме­не­ния про­ис­хо­ди­ли в об­ществ.-по­ли­тич. жиз­ни К. Мас­со­вое ра­бо­чее и фер­мер­ское дви­же­ние при­об­ре­ло по­ли­тич. ха­рак­тер. Все­об­щая стач­ка в Вин­ни­пе­ге (1919), по­ход фер­ме­ров на От­та­ву (1920) и др. ак­ции про­тес­та не­ред­ко за­кан­чи­ва­лись пря­мы­ми столк­но­ве­ния­ми с по­ли­ци­ей, аре­ста­ми и ре­прес­сия­ми про­тив проф­со­юз­ных ак­ти­ви­стов и дея­те­лей Ра­бо­чей пар­тии К., сто­яв­шей на ком­му­ни­стич. по­зи­ци­ях. Воз­ник­ло силь­ное со­ци­ал-де­мо­кра­тич. дви­же­ние, пред­став­лен­ное мно­го­числ. мелки­ми и сред­ни­ми пар­тия­ми и ор­га­ни­за­ция­ми (Ли­га за со­ци­аль­ную ре­кон­ст­рук­цию, Со­ци­аль­ное про­по­вед­ни­че­ст­во и др.). В про­ти­во­стоя­нии с кре­дит­но-бан­ков­ски­ми, ж.-д. и пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щи­ми ком­па­ни­я­ми, ущем­ляв­ши­ми эко­но­мич. ин­те­ре­сы про­из­во­ди­те­лей с.-х. про­дук­ции, под­ня­лась фер­мер­ская На­цио­наль­но-про­грес­сив­ная пар­тия (НПП). По­ли­тич. сис­те­ма К. ста­ла мно­го­пар­тий­ной.

Вы­бо­ры 1921 про­во­ди­лись по из­би­рат. за­ко­ну 1920, ко­то­рый под­твер­дил пра­во го­ло­са для жен­щин, но со­хра­нил дис­кри­ми­на­цию отд. групп на­се­ле­ния по ра­со­во­му и ре­лиг. при­зна­кам. Пра­ви­тель­ст­во сфор­ми­ро­вал ли­дер по­бе­див­шей Ли­бе­раль­ной пар­тии У. Л. М. Кинг (1921–1926, 1926–30, 1935–48). В 1925 не­со­гла­сие НПП под­дер­жать пра­ви­тель­ст­во Кин­га, на­хо­див­шее­ся в мень­шин­ст­ве, спро­во­ци­ро­ва­ло кон­фликт ме­ж­ду пре­мь­ер-ми­ни­ст­ром и ген.-гу­бер­на­то­ром лор­дом А. Л. Бин­гом. Дей­ст­вуя в со­от­вет­ст­вии с кон­сти­туц. пол­но­мо­чия­ми, Бинг от­ка­зал­ся удов­ле­тво­рить прось­бу Кин­га рас­пус­тить пар­ла­мент и на­зна­чить но­вые вы­бо­ры. Кон­сер­ва­тив­ное пра­ви­тель­ст­во А. Мей­ге­на, сфор­ми­ро­ван­ное по по­ру­че­нию ген.-гу­бер­на­то­ра, од­на­ко по­лу­чи­ло во­тум не­до­ве­рия. По­ста­нов­ка во­про­са о не­до­пус­ти­мо­сти вме­ша­тель­ст­ва мет­ро­по­лии во внутр. де­ла К. име­ла осо­бое зна­че­ние на вне­оче­ред­ных вы­бо­рах 1926 и обес­пе­чи­ла по­бе­ду ли­бе­ра­лов.

Эко­но­мич. про­цве­та­ние К. в 1920-х гг. сме­ни­лось Ве­ли­кой де­прес­си­ей 1930-х гг. Со­во­куп­ный про­дукт в об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти К. в 1929–32 со­кра­тил­ся с 4,063 до 2,126 млрд. долл., чис­лен­ность ра­бо­чих умень­ши­лась на 45%, за­ра­бот­ная пла­та лиц, со­хра­нив­ших ра­бо­ту, сни­зи­лась на 15%. Рез­кое па­де­ние за­ку­поч­ных цен на с.-х. про­дук­цию при­ве­ло к уве­ли­че­нию за­дол­жен­но­сти и ра­зо­ре­нию фер­мер­ских хо­зяйств. Пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра в го­ды ми­ро­во­го эко­но­мич. кри­зи­са за­ни­мал кон­сер­ва­тор Р. Б. Бен­нет (1930–35). Он про­во­дил жё­ст­кую по­ли­ти­ку в ин­те­ре­сах круп­но­го биз­не­са и пе­ре­ло­жил ре­ше­ние со­ци­аль­ных про­блем на про­винц. вла­сти, что ос­лож­ни­ло фе­де­раль­но-про­винц. от­но­ше­ния и при­ве­ло к обо­ст­ре­нию об­ста­нов­ки в стра­не. В 1929–35 в К. про­шло 797 ста­чек; без­ра­бот­ные, по­ме­щён­ные в тру­до­вые ла­ге­ря, ор­га­ни­зо­ва­ли «по­ход на От­та­ву» 1935.

В 1932 об­ра­зо­ва­лась Фе­де­ра­ция ко­опе­ра­тив­но­го со­дру­же­ст­ва (ФКС) – по­ли­тич. пар­тия с бо­лее ши­ро­кой со­ци­аль­ной опо­рой сре­ди ра­бо­чих, слу­жа­щих, на­ём­ных ра­бот­ни­ков. Пар­тий­ная про­грам­ма ФКС, гл. ав­то­ром ко­то­рой был Дж. Ш. Вуд­сворт, со­дер­жа­ла по­ло­же­ния о сме­шан­ной эко­но­ми­ке, пе­ре­рас­пре­де­ле­нии ма­те­ри­аль­ных бо­гатств в ин­те­ре­сах все­го об­ще­ст­ва, гос. пла­ниро­ва­нии и от­вет­ст­вен­но­сти за дос­туп к ме­ди­ци­не, об­ра­зо­ва­нию и т. д. Идеи со­ци­аль­но­го ре­фор­миз­ма и со­ци­аль­ной от­вет­ст­вен­но­сти гос-ва по­сте­пен­но про­ни­ка­ли так­же в идео­ло­гию и прак­ти­ку Кон­сер­ва­тив­ной и Ли­бе­раль­ной пар­тий.

В про­вин­ци­ях воз­ни­ка­ли пар­тии и дви­же­ния ре­гио­наль­но­го ха­рак­те­ра, ко­то­рые со вре­ме­нем ста­ли ока­зы­вать су­ще­ст­вен­ное влия­ние на по­ли­тич. об­ста­нов­ку в це­лом в стра­не. Со­ци­аль­но­го кре­ди­та дви­же­ние, в ос­но­ве идео­ло­гии ко­то­ро­го ле­жа­ли мо­не­та­ри­ст­ские тео­рии о «со­ци­аль­ном кре­ди­те», «со­ци­аль­ном ди­ви­ден­де» и пе­ре­рас­пре­де­ле­нии де­неж­ных средств, по­бе­ди­ло в 1935 на про­винц. вы­бо­рах в Аль­бер­те. Его ли­дер У. Абер­харт стал пре­мьер-мин. про­вин­ции, а са­мо дви­же­ние по­лу­чи­ло ус­той­чи­вое, хо­тя в це­лом не­мно­го­чис­лен­ное, при­сут­ст­вие в фе­де­раль­ном пар­ла­мен­те. В Кве­бе­ке, где не­до­воль­ст­во брит. и амер. ком­па­ния­ми тра­ди­ци­он­но усу­губ­ля­лось на­цио­на­ли­стич. на­строе­ния­ми, кон­сер­ва­то­ры, ка­то­ли­ки-кле­ри­ка­лы и фран­ко­ка­над­ские на­цио­на­ли­сты объ­е­ди­ни­лись в пар­тию Нац. со­юз. В 1936 «вождь» на­цио­на­ли­стов М. Дю­п­лес­си по­бе­дил на про­винц. вы­бо­рах. До­ми­ни­ро­ва­ние Нац. сою­за в по­ли­тич. жиз­ни Кве­бе­ка про­дол­жа­лось до кон. 1950-х гг. и спо­соб­ст­во­ва­ло оп­ре­де­лён­ной изо­ля­ции кве­бек­ско­го об­ще­ст­ва. Дю­п­лес­си про­во­дил ав­то­ри­тар­ный курс, на­прав­лен­ный на ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций круп­ных кор­по­ра­ций и влия­ния ка­то­лич. церк­ви, жё­ст­ко по­дав­лял вы­сту­п­ле­ния ра­бо­чих и ле­вых ор­га­ни­за­ций. Од­но­вре­мен­но в Кве­бе­ке осу­ще­ст­в­ля­лись гос. про­грам­мы об­ществ. ра­бот, гид­ро­энер­ге­тич. про­ек­ты, бы­ла вве­де­на ми­ним. оп­ла­та тру­да.

До­бив­шись «рав­но­го ста­ту­са» в им­пе­рии, К. в пе­ри­од ближ­не­во­сточ­но­го кри­зи­са 1922 от­ка­за­лась на­пра­вить сво­их сол­дат на по­мощь бри­тан­цам, за­клю­чи­ла ряд тор­го­вых до­го­во­ров и от­кры­ла ди­пло­ма­тич. пред­ста­ви­тель­ст­ва в не­ко­то­рых ев­роп. стра­нах и США. Вест­мин­стер­ский ста­тут 1931 за­кре­пил по­ли­тич. не­за­ви­си­мость К. от Ве­ли­ко­бри­та­нии.

По ре­ше­нию пар­ла­мен­та К. вслед за Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей всту­пи­ла 10.9.1939 во 2-ю ми­ро­вую вой­ну. Она вне­сла за­мет­ный вклад в по­бе­ду ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции (без­воз­врат­ные по­те­ри К. в вой­не со­ста­ви­ли 37 тыс. чел.). Эко­но­ми­ка стра­ны бы­ла пе­ре­ве­де­на на во­ен. рель­сы, уси­ли­лась во­ен.-по­ли­тич. ин­те­гра­ция К. с США. При вве­де­нии кон­ск­рип­ции в 1944 ка­над. пра­ви­тель­ст­ву уда­лось из­бе­жать кри­зи­са и со­хра­нить нац. един­ст­во. По­ле­ве­ние в на­строе­ни­ях ка­над. из­би­ра­те­лей при­ве­ло в 1944 ФКС к по­бе­де на вы­бо­рах в Сас­ка­че­ва­не, по ре­зуль­та­там ко­то­рых бы­ло сфор­ми­ро­ва­но со­циа­ли­стич. пра­ви­тель­ст­во Т. Ду­гла­са; в Он­та­рио ФКС за­ня­ла ме­сто офиц. оп­по­зи­ции. Фе­де­раль­ное пра­ви­тель­ст­во по­сте­пен­но рас­ши­ря­ло сфе­ру со­ци­аль­ной от­вет­ст­вен­но­сти гос-ва: в 1940 бы­ло вве­де­но стра­хо­ва­ние по без­ра­бо­ти­це, в 1944 ус­та­нов­ле­ны по­со­бия мно­го­дет­ным семь­ям. Бла­го­да­ря по­бе­де в вой­не вы­рос ме­ж­ду­нар. ав­то­ри­тет К., «млад­шей сре­ди ве­ли­ких дер­жав». К. при­ня­ла дея­тель­ное уча­стие в уч­ре­ж­де­нии Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций.

Ка­на­да по­сле 1945. В сфе­ре эко­но­мич. по­ли­ти­ки Ли­бе­раль­ная и Кон­сер­ва­тив­ная пар­тии К. при­дер­жи­ва­лись на про­тя­же­нии 1950–70-х гг. идей кейн­си­ан­ст­ва, а в со­ци­аль­ной сфе­ре сле­до­ва­ли уме­рен­но-ре­фор­ми­ст­ским кур­сом, на­прав­лен­ным на по­строе­ние «гос-ва все­об­ще­го бла­го­ден­ст­вия». Наи­бо­лее по­сле­до­ва­тель­ной вы­ра­зи­тель­ни­цей ле­вых со­ци­ал-де­мо­кра­тич. идей ста­ла «тре­тья» пар­ла­мент­ская си­ла К. – Но­вая де­мо­кра­тич. пар­тия, воз­ник­шая в 1961. В цен­тре об­ществ.-по­ли­тич. борь­бы на­хо­ди­лись про­бле­мы фе­де­ра­лиз­ма и фран­ко­ка­над­ско­го на­цио­на­лиз­ма. Гл. на­прав­ле­ния­ми внеш­не­по­ли­тич. дея­тель­но­сти бы­ли раз­ви­тие ка­на­до-амер. от­но­ше­ний и кон­ти­нен­таль­ной ин­те­гра­ции, по­вы­ше­ние ро­ли К. в ат­лан­тич. со­об­ще­ст­ве (в 1949 К. ста­ла чле­ном НАТО) и ми­ре в це­лом.

На по­ли­тич. сце­не К. в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од до­ми­ни­ро­ва­ли ли­бе­ра­лы. При сме­нив­шем У. Л. М. Кин­га на по­сту пре­мьер-мин. Л. Сен-Ло­ра­не (1948–57) даль­ней­шее раз­ви­тие по­лу­чи­ли ин­сти­ту­ты ка­над. го­су­дар­ст­вен­но­сти. В 1947 ка­над­цы об­ре­ли соб­ст­вен­ное гра­ж­дан­ст­во, в 1949 про­изош­ла «пат­риа­ция» су­деб­но-пра­во­вой сис­те­мы – Вер­хов­ный суд К. пре­вра­тил­ся в выс­шую апел­ляц. ин­стан­цию. В 1949 в кон­фе­де­ра­цию на пра­вах про­вин­ции во­шёл Нью­фа­унд­ленд. Ре­зуль­та­том ра­бо­ты ко­ро­лев­ской ко­мис­сии по во­про­сам раз­ви­тия лит-ры, иск-ва и нау­ки под пред­се­да­тель­ст­вом В. Мэс­си, пер­во­го ген.-гу­бер­на­то­ра – уро­жен­ца К., ста­ло соз­да­ние Со­ве­та К. – агент­ст­ва по ока­за­нию гос. под­держ­ки раз­ви­тию нац. куль­ту­ры.

Уси­ле­ние эко­но­мич. и куль­тур­но­го влия­ния США вы­зы­ва­ло в К. опа­се­ния от­но­си­тель­но воз­мож­ной ут­ра­ты стра­ной не­за­ви­си­мо­сти. Ли­дер об­нов­лён­ной Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии, сме­нив­шей назв. на Про­грес­сив­но-кон­сер­ва­тив­ную пар­тию (ПКП), Дж. Дж. Ди­фен­бей­кер по­бе­дил на вы­бо­рах 1957, ис­поль­зо­вав ан­ти­аме­ри­кан­ские на­строе­ния в ка­над. об­ще­ст­ве. С по­мо­щью на­ло­го­вых и по­ли­тич. ры­ча­гов он пы­тал­ся ог­ра­дить ка­над. ры­нок от амер. кон­ку­рен­ции и обес­пе­чить бóль­шую са­мо­стоя­тель­ность К. в сфе­ре внеш­ней по­ли­ти­ки. От­каз пра­ви­тель­ст­ва Ди­фен­бей­ке­ра вы­пол­нить обя­за­тель­ст­ва по ос­на­ще­нию ядер­ны­ми бое­го­лов­ка­ми сис­тем воо­ру­же­ний, раз­ме­щён­ных на тер­ри­то­рии К. в рам­ках со­гла­ше­ния 1958 о со­вме­ст­ной про­ти­во­воз­душ­ной обо­ро­не США и К., при­вёл к ухуд­ше­нию от­но­ше­ний с США. Вы­зван­ный этим ост­рый внут­ри­по­ли­тич. кри­зис за­вер­шил­ся по­ра­же­ни­ем ПКП на вы­бо­рах 1963. Ли­бераль­ный пре­мьер-мин. Л. Б. Пир­сон (1963–68) сле­до­вал кур­су «осо­бых от­но­ше­ний» с США; в 1964 в К. по­сту­пи­ло ядер­ное ору­жие. В пе­ри­од на­хо­ж­де­ния у вла­сти ка­би­не­та Пир­со­на ка­над. сис­те­ма со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния по­лу­чи­ла даль­ней­шее раз­ви­тие. В сер. 1960-х гг. бы­ли при­ня­ты «Ка­над. пен­си­он­ный план», «Ка­над. план вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния» и про­грам­ма мед. об­слу­жи­ва­ния. В 1965 К. об­ре­ла важ­ный сим­вол го­су­дар­ст­вен­но­сти – нац. флаг. В 1969 франц. яз. стал, на­ря­ду с анг­лий­ским, офиц. язы­ком стра­ны.

Про­дол­жи­тель­ная прак­ти­ка гос. ре­гу­ли­ро­ва­ния эко­но­ми­ки, рас­ши­ре­ния гос. сек­то­ра и со­ци­аль­ных про­грамм, дос­тиг­шая пи­ка в 1970-х гг., ста­ла при­чи­ной воз­ник­но­ве­ния бюд­жет­но­го де­фи­ци­та и за­мед­ле­ния тем­пов рос­та ка­над. эко­но­ми­ки. В по­след­ней четв. 20 в. про­изош­ла сме­на со­ци­аль­но-эко­но­мич. при­ори­те­тов. Кон­сер­ва­тив­ные ка­би­не­ты под рук. Б. Мал­ру­ни (1984–93) и ли­бе­раль­ные пра­ви­тель­ст­ва, воз­глав­ляе­мые Ж. Ж. Креть­е­ном (1993–2003), про­ве­ли по­этап­ную при­ва­ти­за­цию мн. гос. ком­па­ний, со­кра­ти­ли фи­нан­си­ро­ва­ние со­ци­аль­ных про­грамм, при­бег­ли к мо­не­та­ри­ст­ским ме­то­дам ук­ре­п­ле­ния фи­нан­со­вой сис­те­мы, про­во­ди­ли курс на тес­ное эко­но­мич. со­труд­ни­че­ст­во с США. В 1988 ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми бы­ло за­клю­че­но со­гла­ше­ние о сво­бод­ной тор­гов­ле (всту­пи­ло в си­лу в 1989).

Серь­ёз­ную уг­ро­зу един­ст­ву ка­над. фе­де­ра­ции пред­став­лял кве­бек­ский се­па­ра­тизм. Про­цесс ре­фор­ми­ро­ва­ния и мо­дер­ни­за­ции эко­но­ми­ки, об­ществ.-по­ли­тич. и со­ци­аль­ной жиз­ни Кве­бе­ка, раз­вер­нув­ший­ся в 1960-х гг. и по­лу­чив­ший назв. «ти­хая ре­во­лю­ция», не пре­дот­вра­тил рос­та се­па­ра­ти­ст­ских и экс­тре­ми­ст­ских на­строе­ний в сре­де фран­ко­ка­над­цев. Пре­мьер-мин. К. от Ли­бе­раль­ной пар­тии П. Трю­до (1968–79, 1980–84) в дни «ок­тябрь­ско­го кри­зи­са» 1970 был вы­ну­ж­ден при­бег­нуть к чрез­вы­чай­ным ме­рам в свя­зи с по­хи­ще­ни­ем чле­на­ми Фрон­та ос­во­бо­ж­де­ния Кве­бе­ка брит. ди­пло­ма­та и мин. про­винц. ка­би­не­та. Жё­ст­кие дей­ст­вия со­че­та­лись с по­сле­до­ват. уси­лия­ми по раз­ви­тию кве­бек­ской эко­но­ми­ки и фран­ко­ка­надской куль­ту­ры. Про­винц. пра­ви­тель­ст­во Р. Ле­ве­ка, ли­де­ра Кве­бек­ской пар­тии, ор­га­ни­зо­ва­ло в 1980 ре­фе­рен­дум по во­про­су о су­ве­ре­ни­те­те про­вин­ции, од­на­ко боль­шин­ст­во при­няв­ших в нём уча­стие вы­ска­за­лось про­тив вы­хо­да Кве­бе­ка из фе­де­ра­ции. Вто­рой ре­фе­рен­дум по во­про­су о не­за­ви­си­мо­сти Кве­бе­ка, ко­то­рый со­сто­ял­ся в 1995, сто­рон­ни­ки су­ве­ре­ни­те­та про­иг­ра­ли с ми­ним. раз­ни­цей го­ло­сов, что ста­ло тре­вож­ным сиг­на­лом для фе­де­раль­ных вла­стей и об­ще­ст­ва в целом и сви­де­тель­ст­во­ва­ло о не­об­хо­ди­мо­сти осо­бо­го вни­ма­ния к про­бле­мам фран­ко­ка­над­цев.

С мо­мен­та при­ня­тия кон­сти­туц. Ак­та 1982 (о «пат­риа­ции» кон­сти­ту­ции К.) для ка­над. вла­стей от­па­ла фор­маль­ная не­об­хо­ди­мость об­ра­щать­ся в Лон­дон по во­про­сам фе­де­раль­но-про­винц. юрис­дик­ции. Тем са­мым за­вер­шил­ся про­цесс об­ре­те­ния К. всех ат­ри­бу­тов не­за­ви­си­мо­го гос-ва. Но­вая кон­сти­ту­ция К. от­кры­ва­лась Хар­ти­ей прав и сво­бод, рас­ши­ря­ла пра­ва про­вин­ций, оп­ре­де­ля­ла про­це­ду­ру из­ме­не­ния кон­сти­ту­ции и т. д. За­ко­ны о мно­го­куль­тур­но­сти (с 1988) пре­сле­до­ва­ли цель рас­ши­рить куль­тур­но-эт­нич. про­стран­ст­во К. и пред­ла­га­ли аль­тер­на­ти­ву по­ни­ма­нию нац. про­блем фран­ко­ка­над­ца­ми. По­пыт­ки до­го­во­рить­ся с Кве­бе­ком об ус­ло­ви­ях под­пи­са­ния кон­сти­туц. до­ку­мен­тов [Мич-Лейк­ское (1987) и Шар­лот­та­ун­ское со­гла­ше­ния (1992)] за­кон­чи­лись не­уда­чей. Стре­мясь по­кон­чить с про­ти­во­стоя­ни­ем цен­тра и про­вин­ций, пра­ви­тель­ст­во Ж. Креть­е­на про­ве­ло че­рез пар­ла­мент ре­зо­лю­цию о при­зна­нии Кве­бе­ка «осо­бым об­ще­ст­вом», пре­дос­та­вив ря­ду субъ­ек­тов фе­де­ра­ции, вклю­чая Кве­бек, пра­во ве­то в от­но­ше­нии кон­сти­туц. по­пра­вок. Эт­но­по­ли­тич. си­туа­ция в К. ос­лож­ня­лась воз­рос­ши­ми тре­бо­ва­ния­ми ко­рен­ных на­ро­дов. В нач. 1990-х гг. пра­ви­тель­ст­во дос­тиг­ло со­гла­ше­ния с ин­нуи­та­ми о соз­да­нии в зо­не их ком­пакт­но­го про­жи­ва­ния на се­ве­ре стра­ны са­мо­управ­ляе­мой тер­ри­то­рии Ну­на­вут (1999).

Осо­бен­но­сти ка­над. фе­де­ра­ции по­лу­чи­ли от­ра­же­ние в парт.-по­ли­тич. сис­те­ме. В 1993 ме­сто офиц. оп­по­зи­ции в фе­де­раль­ном пар­ла­мен­те за­ня­ла Кве­бек­ская пар­тия, в 1997 и 2000 в ро­ли пар­ла­мент­ской оп­по­зи­ции вы­сту­пал Ка­над. аль­янс, объ­е­ди­нив­ший ре­фор­ми­ст­ские и кон­сер­ва­тив­ные си­лы Аль­бер­ты, Брит. Ко­лум­бии, Сас­ка­че­ва­на и Ма­ни­то­бы. В 2006 пре­мьер-мин. П. Мар­тин (Ли­бе­раль­ная пар­тия) про­иг­рал вы­бо­ры кон­сер­ва­то­рам, объ­е­ди­нив­шим­ся с Ка­над. аль­ян­сом. Пра­ви­тель­ст­во мень­шин­ст­ва сфор­ми­ро­вал С. Хар­пер. Его ка­би­нет су­мел со­кра­тить на­ло­ги, на­ла­дить диа­лог с Кве­бе­ком и пред­ло­жить ка­над. об­ще­ст­ву про­грам­му ук­ре­п­ле­ния нац. эко­но­ми­ки, фе­де­ра­ции, де­мо­кра­тич. ин­сти­ту­тов, раз­ви­тия Арк­ти­ки и по­вы­ше­ния ро­ли К. в сис­те­ме ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний.

Ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния ме­ж­ду К. и СССР бы­ли ус­та­нов­ле­ны 12.6.1942 в хо­де со­труд­ни­че­ст­ва двух стран в рам­ках ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции. На­ча­ло «хо­лод­ной вой­ны» при­ве­ло к свёр­ты­ва­нию дву­сто­рон­них кон­так­тов, вос­ста­нов­ле­ние ко­то­рых на­ча­лось с сер. 1950-х гг. и со­про­во­ж­да­лось по­сте­пен­ным раз­ви­ти­ем тор­го­вых, на­уч.-тех­нич. и куль­тур­ных свя­зей. 25.12.1991 ус­та­нов­ле­ны меж­го­су­дарств. от­но­ше­ния ме­ж­ду К. и РФ. Рос.-ка­над. парт­нёр­ст­во в ме­ж­ду­нар. де­лах за­тра­ги­ва­ет сфе­ры не­рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния, борь­бы с тер­ро­риз­мом, уре­гу­ли­ро­ва­ния ре­гио­наль­ных кон­флик­тов и т. д. С 1990-х гг. по­ли­тич., эко­но­мич. и куль­тур­ные свя­зи ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лись. Офиц. ви­зит пре­зи­ден­та РФ В. В. Пу­ти­на в К. в 2000 за­вер­шил­ся под­пи­са­ни­ем со­вме­ст­но­го за­яв­ле­ния о со­труд­ни­че­ст­ве в об­лас­ти стра­те­гич. ста­биль­но­сти. Гла­вы ка­над. пра­ви­тельств Ж. Креть­ен, П. Мар­тин, С. Хар­пер по­се­ща­ли РФ с ви­зи­та­ми в 2001, 2002, 2003, 2004 и 2006. Ос­но­ву до­го­вор­но-пра­во­вой ба­зы дву­сто­рон­них от­но­ше­ний со­став­ля­ют До­го­вор о со­гла­сии и со­труд­ни­че­ст­ве (1992), со­гла­ше­ния, ме­мо­ран­ду­мы и со­вме­ст­ные за­яв­ле­ния (2000–2006) о со­труд­ни­че­ст­ве ме­ж­ду ка­над. про­вин­ция­ми и рос. ре­гио­на­ми, о тор­го­вом ре­жи­ме наи­боль­ше­го бла­го­при­ят­ст­во­ва­ния, об из­бе­жа­нии двой­но­го на­ло­го­об­ло­же­ния, о со­труд­ни­че­ст­ве в Арк­ти­ке и на Се­ве­ре, в об­лас­ти с. х-ва, энер­ге­ти­ки, гор­но­до­бы­ваю­щей пром-сти, ком­му­ни­ка­ций и аг­ро­пром. ком­плек­са. То­ва­ро­обо­рот РФ с К. в 2006 со­ста­вил 1986,4 млн. долл. США. 28–29.11.2007 со­сто­ял­ся ра­бо­чий ви­зит в К. рос. пре­мьер-мин. В. А. Зуб­ко­ва. По его ито­гам при­нят па­кет со­вме­ст­ных до­ку­мен­тов – 4 ме­мо­ран­ду­ма о взаи­мо­по­ни­ма­нии, 3 со­вме­ст­ных за­яв­ле­ния, 2 со­гла­ше­ния по кон­крет­ным на­прав­ле­ни­ям рос.-ка­над. со­труд­ни­че­ст­ва.

Хо­зяй­ст­во

К. вхо­дит в груп­пу ве­ду­щих эко­но­ми­че­ски раз­ви­тых стран ми­ра. По об­ще­му объ­ё­му ВВП (1266 млрд. долл. США, по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2007) стра­на за­ни­ма­ет 13-е ме­сто в ми­ре, по объ­ё­му ВВП на ду­шу на­се­ле­ния (38,4 тыс. долл.) из круп­ных стран ус­ту­па­ет толь­ко США. По ин­дек­су че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия (0,961; 4-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра, 2005) с сер. 1990-х гг. вхо­дит в пя­тёр­ку ми­ро­вых ли­де­ров.

Струк­ту­ра эко­но­ми­ки К. ха­рак­тер­на для пе­ре­до­вых по­стин­ду­ст­ри­аль­ных го­су­дарств: 69% ВВП соз­да­ёт­ся в сфе­ре ус­луг, 29% – в пром-сти и строи­тель­ст­ве, 2% – в сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве (2006). Рост ВВП 2,6% (2007).

Осн. фак­то­ры, влияю­щие на хо­зяйств. сис­те­му К., – со­сед­ст­во США и по­сто­ян­ное раз­ви­тие эко­но­мич. ин­те­гра­ции ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми; ог­ром­ная тер­ри­то­рия и от­но­си­тель­но ма­ло­чис­лен­ное на­се­ле­ние; бо­гат­ст­во при­род­ных ре­сур­сов; важ­ная роль им­пор­та ка­пи­та­ла и им­ми­гра­ции. Фор­ми­ро­ва­ние в Сев. Аме­ри­ке са­мо­го круп­но­го в ми­ре ре­гио­наль­но­го хо­зяйств. ком­плек­са ус­ко­ри­лось по­сле всту­п­ле­ния в си­лу в 1989 Со­гла­ше­ния о сво­бод­ной тор­гов­ле ме­ж­ду К. и США. С 1994 на­ча­ло дей­ст­во­вать Се­ве­ро­аме­ри­кан­ское со­гла­ше­ние о сво­бод­ной тор­гов­ле (НАФТА) с уча­сти­ем США, К. и Мек­си­ки: сто­ро­ны взя­ли обя­за­тель­ст­ва все­мер­но со­дей­ст­во­вать тор­гов­ле, об­лег­чать дос­туп иностр. ин­ве­сто­ров на внутр. ры­нок, рас­ши­ряя пра­ва всех ин­ве­сто­ров и ог­ра­ни­чи­вая гос. ре­гу­ли­ро­ва­ние эко­но­ми­ки.

Ли­бе­ра­ли­за­ция тор­го­во-ин­ве­стиц. ре­жи­ма ока­зы­ва­ет мно­го­сто­рон­нее воз­дей­ст­вие на хо­зяйств. раз­ви­тие и по­ли­ти­ку гос-ва. При от­но­си­тель­но не­боль­шом объ­ё­ме ка­над. внутр. рын­ка ук­ре­п­ле­ние эко­но­мич. свя­зей с США оз­на­ча­ет рас­ту­щее амер. влия­ние. К 2003 на США при­хо­ди­лось ок. 85% экс­пор­та то­ва­ров и 60% пря­мых ин­ве­сти­ций К. за ру­бе­жом; амер. ка­пи­тал со­ста­вил ок. 67% на­ко­п­лен­ных иностр. пря­мых ин­ве­сти­ций в ка­над. эко­но­ми­ку. Амер. кор­по­ра­ции за­ни­ма­ют ве­ду­щие по­зи­ции в ря­де клю­че­вых от­рас­лей хо­зяй­ст­ва стра­ны. На до­лю пред­при­ятий, кон­тро­ли­руе­мых ино­стран­ным (гл. обр. амер.) ка­пи­та­лом, в нач. 21 в. при­хо­ди­лось св. 50% объ­ё­ма про­даж про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти (в ав­то­мо­би­ле­строе­нии – св. 85%), бо­лее 40% неф­те­до­бы­чи, 60% со­во­куп­но­го обо­ро­та в оп­то­вой тор­гов­ле.

Сре­ди круп­ней­ших кор­по­ра­ций К.: «Ma­nulife Financial» (стра­хо­ва­ние), «EnCa­na» (неф­те­га­зо­вая пром-сть), «Sun Life Financial Services» (фи­нан­со­вые ус­лу­ги), BCE (те­ле­ком­му­ни­ка­ции), «Imperial Oil», «Petro-Canada» (неф­те­га­зо­вая пром-сть), «Tomson» (де­ло­вые ус­лу­ги), «Power Corporation of Canada» (фи­нан­со­вые ус­лу­ги), «Alcan Inc.» (цвет­ная ме­тал­лур­гия).

Эко­но­мич. дея­тель­ность со­сре­до­то­че­на в осн. в юго-вост. час­ти стра­ны (юг про­вин­ций Он­та­рио и Кве­бек) и на край­нем юго-за­па­де (юго-зап. часть Брит. Ко­лум­бии, юг Альберты).

Про­мыш­лен­ность. Наи­бо­лее раз­ви­ты до­бы­ваю­щая пром-сть, энер­ге­ти­ка, цвет­ная ме­тал­лур­гия, ма­ши­но­строе­ние (гл. обр. транс­порт­ное), хи­мич. и неф­те­хи­мич., лес­ная, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная про­мыш­лен­ность.

До­бы­ваю­щая про­мыш­лен­ность – тра­ди­ци­он­но од­на из ба­зо­вых от­рас­лей, в зна­чит. сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­на на экс­порт: вы­во­зит­ся ок. 80% объ­ё­ма до­бы­вае­мо­го сы­рья. К. – один из круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей ми­нер. сы­рья (все­го до­бы­ва­ет­ся ок. 60 ви­дов); за­ни­ма­ет ли­ди­рую­щие по­зи­ции по до­бы­че руд ря­да ме­тал­лов, ми­нер. то­п­ли­ва, сы­рья для хи­мич. пром-сти, ал­ма­зов и др.

То­п­лив­но-энер­ге­ти­че­ский ком­плекс. К. пол­но­стью обес­пе­чи­ва­ет внутр. по­треб­но­сти в энер­го­ре­сур­сах. В струк­ту­ре энер­го­по­треб­ле­ния на нефть при­хо­дит­ся 30,6%, при­род­ный газ – 27,0%, гид­ро­энер­гию – 24,6%, на ка­мен­ный уголь – 10,8%, атом­ную энер­гию – 7,0% (2006).

Объ­ём до­бы­чи неф­ти (151,3 млн. т в 2006, 8-е ме­сто в ми­ре) с сер. 1990-х гг. воз­рос на 25%; до­бы­ча при­род­но­го га­за ок. 190 млрд. м3 (3-е ме­сто в ми­ре пос­ле Рос­сии и США). Осн. ре­ги­он до­бы­чи неф­ти и га­за – пров. Аль­бер­та (ок. 70% до­бы­чи неф­ти, св. 80% – га­за). Сре­ди круп­ных ме­сто­ро­ж­де­ний: неф­тя­ные Пем­би­на и Ре­дуо­тер, неф­те­га­зо­вое За­ма. Св. 50% до­бы­вае­мой неф­ти при­хо­дит­ся на би­ту­ми­ноз­ные пес­ки (круп­ней­шие ме­сто­ро­ж­де­ния – Ата­ба­ска, Колд-Лейк и Пис-Ри­вер; пров. Аль­бер­та). В нач. 21 в. на­ча­та до­бы­ча неф­ти и га­за в сев. рай­онах стра­ны (ме­сто­ро­ж­де­ния в дель­те р. Мак­кен­зи, на шель­фе м. Бо­фор­та) и на шель­фо­вых уча­ст­ках Ат­лан­ти­че­ско­го ок. близ о. Нью­фа­унд­ленд (Тер­ра-Но­ва, Хи­бер­ния). Ок. 2/3 до­бы­вае­мой неф­ти (ок. 90 млн. т в 2006) экс­пор­ти­ру­ет­ся (в т. ч. 99% – в США). Ос­таль­ная часть по неф­те­про­во­дам по­сту­па­ет на неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие за­во­ды (св. 20 сум­мар­ной мощ­но­стью св. 90 млн. т неф­ти в год), б. ч. ко­то­рых рас­по­ло­же­на в гор. аг­ло­ме­ра­ци­ях Эд­мон­то­на (пров. Аль­бер­та), Мон­реа­ля (пров. Кве­бек), Ван­ку­ве­ра (пров. Брит. Ко­лум­бия) и Сар­нии (пров. Он­та­рио). Круп­ней­шие ком­па­нии неф­те­га­зо­вой от­рас­ли – «EnCana», «Imperial Oil» (со­вме­ст­ное пред­при­ятие амер. «Exxon­Mobil Corporation» и «Syncrude Canada Ltd.»), «Petro-Canada», «Canadian Na­tural Reso­urces Limited», «Shell Canada Li­mi­ted», «Suncor Energy», «Husky Energy».

Со 2-й пол. 1980-х гг. объ­ё­мы до­бы­чи ка­мен­но­го уг­ля (62,9 млн. т в 2006) воз­рос­ли в 3 раза за счёт уве­ли­че­ния до­бы­чи в зап. час­ти стра­ны и рос­та на не­го спро­са на ми­ро­вом рын­ке (око­ло по­ло­ви­ны до­бы­вае­мо­го уг­ля экс­пор­ти­ру­ет­ся, гл. обр. в Япо­нию). Осн. рай­оны до­бы­чи – про­вин­ции Аль­бер­та (ок. 50% объ­ё­ма; ме­сто­ро­ж­де­ние Карди­нал-Ри­вер), Брит. Ко­лум­бия (30%; ме­сто­ро­ж­де­ния Кол-Ма­ун­тин, Элквью, Лайн-Крик, Грин­хилс, Фор­динг-Ри­вер) и Сас­ка­че­ван (15%). Круп­ней­шая ком­па­ния по до­бы­че уг­ля – «Elk Valley Coal Partnership».

К. – ми­ро­вой ли­дер по до­бы­че ура­но­вых руд (12,6 тыс. т в пе­ре­счё­те на уран, 2005) и про­из-ву ура­но­во­го кон­цен­тра­та. Ок. 30% ми­ро­вой до­бы­чи ура­на при­хо­дит­ся на пров. Сас­ка­че­ван (гл. обр. сев. часть). Сре­ди круп­ней­ших ме­сто­ро­ж­де­ний – Мак-Ар­тур-Ри­вер (до­бы­тая ру­да по­сту­па­ет на обо­га­тит. фаб­ри­ку близ вы­ра­бо­тан­но­го ме­сто­ро­ж­де­ния Ки-Лейк; 7,2 тыс. т в пе­ре­счё­те на уран, 2006), Раб­бит-Лейк (ок. 2 тыс. т) и Мак-Клин-Лейк (690 т). Го­то­вит­ся к раз­ра­бот­ке (2008) ме­сто­ро­ж­де­ние Си­гар-Лейк (од­но из круп­ней­ших в ми­ре по за­па­сам). Все эта­пы обо­га­ще­ния ура­на и про­из-во ядер­но­го то­п­ли­ва ло­ка­ли­зо­ва­ны на пред­при­яти­ях в го­ро­дах Блайнд-Ри­вер, Порт-Хоп и Ко­берг (все – в пров. Он­та­рио). Круп­ней­шая ком­па­ния ура­но­вой пром-сти – «Cameco Corp.» (один из ми­ро­вых ли­де­ров в от­рас­ли); так­же дей­ст­ву­ют «AREVA Resources Canada Inc.» (до­чер­няя струк­ту­ра ме­ж­ду­нар. ком­па­нии «AREVA»), япон­ские TEPCO и «Ide­mitsu».

По про­из-ву элек­тро­энер­гии (616 млрд. кВт·ч в 2006) К. вхо­дит в де­сят­ку ми­ро­вых ли­де­ров. 62% элек­тро­энер­гии вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на ГЭС, ок. 20% – на ТЭС, 15,6% – на АЭС, ос­таль­ное при­хо­дит­ся на не­тра­ди­ци­он­ные ис­точ­ни­ки энер­гии. К. – ми­ро­вой ли­дер по про­из-ву элек­тро­энер­гии на ГЭС (сум­мар­ная мощ­ность ка­над. ГЭС св. 67 млн. кВт), св. 90% про­из-ва при­хо­дит­ся на про­вин­ции Кве­бек, Он­та­рио, Нью­фа­унд­ленд и Лаб­ра­дор, Ма­ни­то­ба, Брит. Ко­лум­бия. Круп­ней­шее гид­ро­со­ору­же­ние в ми­ре – кас­кад из 8 ГЭС «Complexe La Grande» (мощ­ность св. 16 тыс. МВт; рас­по­ло­жен на р. Ла-Гранд и её при­то­ках, пров. Кве­бек), вклю­ча­ет: «Robert Bourassa» (быв. «La Grande-2», 5616 МВт), «La Gran­de-4» (2779 МВт), «La Grande-3» (2418 МВт), «La Grande-2 А» (2106 МВт), «La Gran­de-1» (1436 МВт), «Laforge-1» (878 МВт), «Brisay» (469 МВт) и «La­forge-2» (319 МВт). Др. круп­ные гид­ро­со­ору­же­ния: ГЭС «Churchill Falls» (5428 МВт; на р. Чер­чилл, пров. Нью­фа­унд­ленд и Лаб­ра­дор), кас­кад ГЭС «Ma­nicouagan – Outardes» (св. 7300 МВт; на ре­ках Ма­ни­куа­ган и Утард, пров. Кве­бек), ГЭС «Sir Adam Beck» (1600 МВт; на р. Ниа­га­ра, пров. Он­та­рио), кас­кад ГЭС «Nel­son River» (ок. 3900 МВт; на р. Нель­сон, пров. Ма­ни­то­ба), ГЭС «Gordon М. Shrum» (2730 МВт, на р. Пис-Ри­вер, Брит. Ко­лум­бия). Круп­ней­шие ком­па­нии – «Нуdrо-Quebес», «Manitoba Hy­dro», «ВС Hydro».

Круп­ней­шие ТЭС рас­по­ло­же­ны в го­ро­дах Нан­ти­кок (св. 4000 МВт, круп­ней­шая в Сев. Аме­ри­ке ТЭС, ра­бо­таю­щая на уг­ле; пров. Он­та­рио), Ламб­тон (ок. 2000 МВт; на уг­ле; пров. Кве­бек), Лен­нокс (2140 МВт; на га­зе; в ок­ре­ст­но­стях г. Кинг­стон, пров. Он­та­рио). С кон. 1990-х гг. чис­ло ТЭС, ра­бо­таю­щих на уг­ле, со­кра­ща­ет­ся (в т. ч. в 2005 за­кры­та ТЭС «Lakeview» в г. Мис­сис­со­га, пров. Он­та­рио); воз­рас­та­ет чис­ло ТЭС, в ка­че­ст­ве то­п­ли­ва ис­поль­зую­щих при­род­ный газ (в т. ч. га­зо­тур­бин­ных).

Атом­ная энер­ге­ти­ка ба­зи­ру­ет­ся на собств. сы­рье. Круп­ней­шие АЭС: «Bruce» (ок. 7000 МВт, од­на из са­мых круп­ных в Сев. Аме­ри­ке), «Pickering» (св. 4000 МВт), «Darlington» (св. 3,5 МВт), все – в пров. Он­та­рио; АЭС дей­ст­ву­ют так­же в про­вин­ци­ях Кве­бек и Нью-Бран­су­ик. Осн. опе­ра­тор АЭС – гос. ком­па­ния «Ontario Power Generation».

Ме­тал­лур­гия – од­на из клю­че­вых от­рас­лей об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти, ба­зи­ру­ет­ся гл. обр. на собств. сы­рье; б. ч. про­дук­ции про­из­во­дит­ся пред­при­ятия­ми цвет­ной ме­тал­лур­гии (про­из-во ори­ен­ти­ро­ва­но на внеш­ний ры­нок).

До­бы­ча же­лез­ной ру­ды (17,9 млн. т в пе­ре­счё­те на ме­талл, 2005) ве­дёт­ся на ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Кэ­рол-Лейк (пров. Нью­фа­унд­ленд и Лаб­ра­дор; 62% ка­над. до­бы­чи) и Ма­унт-Райт (пров. Кве­бек; 37%). Осн. про­из­во­ди­те­ли же­ле­зо­руд­но­го кон­цен­тра­та и ока­ты­шей (ис­поль­зу­ют так­же им­порт­ное сы­рьё) – гор­но-обо­га­тит. ком­би­на­ты в Кэ­рол-Лей­ке (мощ­ность 16 млн. т кон­цен­тра­та и 12 млн. т ока­ты­шей в год; при­над­ле­жит ком­па­нии «Iron Ore Company of Canada») и Ма­унт-Рай­те (ок. 17 млн. т кон­цен­тра­та и 7,5 млн. т ока­ты­шей в год; «Quebec Cartier Mining Co.»). Про­из-во чу­гу­на 8,8 млн. т, ста­ли 17,0 млн. т, фер­ро­спла­вов 87 тыс. т. Ме­тал­лур­гич. пред­при­ятия про­из­во­дят ши­ро­кий спектр из­де­лий, вклю­чая го­ря­че­ка­та­ный и хо­лод­но­ка­та­ный про­кат, тру­бы, ме­тал­ло­из­де­лия (в т. ч. про­фи­ли, за­го­тов­ки). Ве­ду­щие ме­тал­лур­гич. ком­па­нии: «Dofasco Inc.» (ком­би­нат в г. Га­миль­тон мощ­но­стью 4,5 млн. т ста­ли и св. 3,6 млн. т чу­гу­на в год), «U. S. Steel Canada» (быв. «Stelco Inc.», ны­не в со­ста­ве амер. «United States Steel Cor­poration»; за­во­ды в Га­миль­то­не мощ­но­стью 2 млн. т ста­ли в год, в г. Нан­ти­кок – 2,8 млн. т ста­ли в год). Сре­ди др. круп­ных про­из­во­ди­те­лей ста­ли и про­ка­та – «Algoma Steel Inc.» (с 2007 в струк­ту­ре ме­ж­ду­нар. ком­па­нии «Essar Global Limited»; ком­би­нат в г. Су-Сент-Ма­ри, пров. Он­та­рио, мощ­но­стью 2,4 млн. т ста­ли в год), амер. «Gerdau Ameristeel Corporation» (за­во­ды в го­ро­дах Кейм­бридж и Уит­би, пров. Он­та­рио, и в г. Сел­керк, пров. Ма­ни­то­ба), «Mittal Canada Inc.» (под­раз­де­ле­ние ме­ж­ду­нар. ком­па­нии «Mittal Steel»; за­вод в г. Кон­тре­кёр, пров. Кве­бек).

Из руд цвет­ных ме­тал­лов до­бы­ва­ют ко­бальт­со­дер­жа­щие мед­но-ни­ке­ле­вые ру­ды (руд­ный бас­сейн Сад­бе­ри ме­сто­ро­ж­де­ния Монт­калм близ г. Тим­минс в пров. Он­та­рио; Томп­сон и Бер­чт­ри в пров. Ма­ни­то­ба, Раг­лан на се­ве­ре пров. Кве­бек, Вой­си-Бей на п-ове Лаб­ра­дор), по­ли­ме­тал­лич. ру­ды (ме­сто­ро­ж­де­ния Бран­су­ик-12, Май­ра-Фолс в пров. Брит. Ко­лум­бия, Ланг­луа и Ла-Ронд в пров. Кве­бек, Кидд-Крик в пров. Он­та­рио, Кал­ли­нан и Тра­ут-Лейк в пров. Ма­ни­то­ба), мед­но-мо­либ­де­но­вые ру­ды (ме­сто­ро­ж­де­ния Эн­да­ко, Гиб­рал­тар, Хай­ленд-Вал­ли, Хак­л­бер­ри в пров. Брит. Ко­лум­бия); из до­бы­вае­мых руд из­вле­ка­ют так­же св. 10 ком­по­нен­тов, в т. ч. зо­ло­то, се­реб­ро, се­лен.

До­бы­ча руд цвет­ных ме­тал­лов (в пе­ре­счё­те на ме­талл, тыс. т, 2005): цин­ка 666,7 (4-е ме­сто в ми­ре по­сле Ки­тая, Ав­ст­ра­лии и Пе­ру), ме­ди 594,8, ни­ке­ля 198,4 (3-е ме­сто в ми­ре по­сле Рос­сии и Ав­ст­ра­лии), свин­ца 79,3, мо­либ­де­на 7,9, ко­баль­та 5,5, се­реб­ра 1,1, зо­ло­та 0,1. Про­из-во ра­фи­ни­ров. ме­тал­лов (в т. ч. из им­порт­ных кон­цен­тра­тов, тыс. т): цин­ка 722,9, ме­ди 484,1, ни­ке­ля 139,7, свин­ца 109,8, ко­баль­та 5,0, се­реб­ра 1,5, се­ле­на 0,3. Круп­ней­шие ком­па­нии цвет­ной ме­тал­лур­гии (осу­ще­ст­в­ля­ют все ста­дии про­из-ва – до­бы­чу, обо­га­ще­ние руд, вы­пуск го­то­вой про­дук­ции) – «Vale Inco» (один из ве­ду­щих про­из­во­ди­те­лей ме­ди, ни­ке­ля, ко­баль­та и дра­го­цен­ных ме­тал­лов; гор­но-обо­га­тит. ком­би­нат в г. Порт-Кол­борн, пред­при­ятия в го­ро­дах Сад­бе­ри, Томп­сон, все – в пров. Он­та­рио), ме­ж­ду­нар. «Xstrata» [круп­ный про­из­во­ди­тель ме­ди, ни­ке­ля, цин­ка; ме­тал­лур­гич. ком­би­на­ты в Сад­бе­ри, близ ме­сто­ро­ж­де­ния Кидд-Крик; за­во­ды в г. Но­ран­да, пров. Кве­бек (чер­но­вая медь), и в г. Мон­ре­аль (ра­фи­ни­ров. медь); за­вод близ ме­сто­ро­ж­де­ния Бран­су­ик (цинк); за­вод в при­го­ро­де Мон­реа­ля (вто­рич­ная медь) и др.], «HudBay Minerals Inc.» (цинк, медь, сви­нец, дра­го­цен­ные ме­тал­лы; ме­тал­лур­гич. ком­би­нат в г. Флин-Флон, пров. Ма­ни­то­ба), «Teck Cominco Li­mi­ted» (цинк, сви­нец, медь и др.; ме­тал­лур­гич. ком­би­нат в г. Трейл, пров. Брит. Ко­лум­бия), «Sherritt International Corporation» (ни­кель, ко­бальт; ме­тал­лур­гич. ком­би­нат в г. Форт-Сас­ка­че­ван, пров. Аль­бер­та), ме­ж­ду­нар. «Johnson Mattley Limited» (дра­го­цен­ные ме­тал­лы; пред­при­ятие в при­го­ро­де То­рон­то).

Важ­ное ме­сто в от­рас­ли за­ни­ма­ет про­из-во пер­вич­но­го алю­ми­ния (2,9 млн. т; на ба­зе браз. и ав­ст­рал. сы­рья). Осн. рай­он – юго-вост. часть пров. Кве­бек (близ круп­ных ГЭС), др. важ­ный центр – г. Ки­ти­мат (пров. Брит. Ко­лум­бия). Круп­ней­шая ком­па­ния – «Alcan Inc.», ко­то­рой при­над­ле­жат 4 за­во­да в пров. Кве­бек, в го­ро­дах Во­дрё (ок. 1200 тыс. т гли­но­зё­ма в год), Аль­ма (408 тыс. т пер­вич­но­го алю­ми­ния в год), Лат­терь­ер (226 тыс. т) и Гранд-Бе (203 тыс. т), а так­же за­вод в Ки­ти­ма­те (277 тыс. т). Вто­рая круп­ная ком­па­ния – амер. «Al­coa Inc.»: за­во­ды в пров. Кве­бек – в го­ро­дах Бе-Ко­мо (438 тыс. т пер­вич­но­го алю­ми­ния в год), Бе­кан­кур (св. 400 тыс. т) и др.

К. за­ни­ма­ет ли­ди­рую­щие по­зи­ции в ми­ре по до­бы­че та­ких ви­дов ми­нер. сы­рья, как ка­лий­ные со­ли, ас­бест и ал­ма­зы. По до­бы­че ка­лий­ных со­лей (10,6 млн. т в 2005) К. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ми­ре. Осн. рай­он – юж. часть пров. Сас­ка­че­ван и пров. Нью-Бран­су­ик. Все­го раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся ок. 10 круп­ных ме­сто­ро­ж­де­ний, в т. ч. Ал­лан, Ко­ри и Ла­ни­ган (все – в ок­ре­ст­но­стях г. Сас­ка­тун), Ро­кан­вилл (юго-вост. часть Сас­ка­че­ва­на) и Сас­секс (к се­ве­ро-вос­то­ку от г. Сент-Джон, пров. Нью-Бран­су­ик), при­над­ле­жа­щие ком­па­нии «Potash Corporation of Saskatchewan», а так­же ме­сто­ро­ж­де­ния Эс­тер­ха­зи (юго-вост. часть Сас­ка­че­ва­на; раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся «International Minerals & Chemical Corp. Ltd.») и Ван­ской (близ Сас­ка­ту­на; «Agrium Inc.»). Б. ч. сы­рья экс­пор­ти­ру­ет­ся в США (ок. 60% объ­ё­ма, 2005), Ки­тай (15,2%), Бра­зи­лию (7,6%).

До­бы­ча ас­бе­ста (243 млн. т в 2005, 4-е ме­сто в ми­ре по­сле Рос­сии, Ки­тая и Ка­зах­ста­на) ве­дёт­ся гл. обр. в юж. час­ти пров. Кве­бек: раз­ра­бот­ку ме­сто­ро­ж­де­ний Лак-д’Амьан-дю-Кве­бек и Белл-Майн (близ г. Тет­форд-Майнс) осу­ще­ст­в­ля­ет ком­па­ния «LAB Chrysolite Inc.», ме­сто­ро­ж­де­ния Джеф­ри-Майнс (близ г. Ас­бе­стос) – «Jeffrey Mine Inc.». Б. ч. ас­бе­ста экс­пор­ти­ру­ет­ся в США.

До­бы­ча ал­ма­зов (12,3 млн. кар в 2005; 4-е ме­сто по­сле Бот­сва­ны, Рос­сии и Ав­ст­ра­лии) ве­дёт­ся в сев. час­ти стра­ны на ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Дай­а­вик (с 2002; раз­ра­бот­ку ве­дёт ком­па­ния «BHP Diamonds Inc.»), Эка­ти (с 2005; «Diavik Diamond Mines Inc.»; оба ме­сто­ро­ж­де­ния – в рай­оне оз. Гра, Сев.-Зап. тер­ри­то­рии), Дже­ри­ко (с 2006; «Tahera Diamond Corporation»; в рай­оне сев.-зап. око­неч­но­сти оз. Кон­ту­ой­то), Снап-Лейк (кон. 2007; «De Beers Canada Inc.»; сев.-вост. часть Сев.-Зап. тер­ри­то­рий).

Ма­ши­но­строе­ние (ок. 1/4 стои­мо­сти про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся гл. обр. на вы­пус­ке транс­порт­ных средств, авиа­кос­мич. тех­ни­ки, элек­трон­ной про­дук­ции, те­ле­ком­му­ни­кац. обо­ру­до­ва­ния.

Ав­то­мо­би­ле­строит. пред­при­ятия (12,5% стои­мо­сти пром. про­дук­ции, 2006) со­сре­до­то­че­ны в осн. в юж. час­ти пров. Он­та­рио. В 2005 про­из­ве­де­но 2,5 млн. лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей (стои­мость про­дук­ции св. 65 млрд. долл.). Дей­ст­ву­ют сбо­роч­ные за­во­ды ком­па­ний «Ford Motor Com­pany» (в Ок­вил­ле и Сент-То­ма­се), «Ge­ne­ral Motors» (3 за­во­да, в т. ч. в Оша­ве), «Honda» (2 за­во­да в Эл­ли­сто­не), «Toyota» (2 за­во­да в Кейм­брид­же), «Chrys­ler LLC» (со­вме­ст­ная соб­ст­вен­ность фон­да «Cerberus Capital Management» и кон­цер­на «Daimler AG»; за­во­ды в Уин­со­ре и Брам­пто­не), «CAMI Automotive» (со­вме­ст­ное пред­при­ятие «General Motors» и «Suzuki»; за­вод в Ин­гер­сол­ле).

Тя­жё­лые гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли, шас­си и ав­то­бу­сы (стои­мость про­дук­ции св. 3,7 млрд. долл.) вы­пус­ка­ют 35 пред­при­ятий в про­вин­ци­ях Он­та­рио, Кве­бек и Ма­ни­то­ба, в т. ч. за­во­ды ком­па­нии «Daimler AG» (про­из-во ав­то­бу­сов в Мис­сис­со­ге; гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей – в Сент-То­ма­се, пров. Он­та­рио). Ку­зо­ва, ка­би­ны и трей­ле­ры (3,7 млрд. долл.) вы­пус­ка­ют 400 пред­при­ятий; вы­пуск ком­по­нен­тов ав­то­мо­би­лей и ав­то­зап­ча­стей (31,4 млрд. долл.) осу­ще­ст­в­ля­ют св. 930 фирм, в т. ч. ком­па­нии «Magna International» (ок. 60 пред­при­ятий, в т. ч. в г. Оро­ра), «A. G. Simpson Automotive Inc.» (в Оша­ве, Кейм­брид­же, Уин­со­ре, Скар­бо­ро) и «Woodbridge Group» (в Мис­сис­со­ге и др.). Об­щий объ­ём экс­пор­та про­дук­ции ав­то­мо­би­ле­строе­ния св. 82 млрд. долл., 98% про­дук­ции вы­во­зит­ся в США (в т. ч. 80% лег­ко­вых и гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, ок. 30% ку­зо­вов, ка­бин и трей­ле­ров, ок. 65% ав­то­зап­ча­стей); од­но­вре­мен­но им­порт про­дук­ции ав­то­строе­ния со­став­ля­ет 80 млрд. долл. (в т. ч. 78% – из США; 2005).

Ве­ду­щая ка­над. ком­па­ния в об­лас­ти транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния – «Bom­bardier Inc.» (круп­ней­шая в стра­не и 4-я в Сев. Аме­ри­ке; объ­ём го­до­во­го обо­ро­та 11,5 млрд. долл., 2005), один из ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей авиа­кос­мич. тех­ни­ки (аэ­ро­бус «Canadair Challenger», са­мо­лё­ты «Learjet», «Global Ex­press», «Dash 8», са­мо­лё­ты-ам­фи­бии «Bombardier-415» и др.), так­же спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке ско­ро­ст­ных по­ез­дов и по­движ­но­го ж.-д. со­ста­ва (ско­ро­ст­ные экс­прес­сы TGV, ло­ко­мо­ти­вы для ско­ро­ст­ных по­ез­дов, под­виж­ной со­став для мет­ро­по­ли­те­на). Штаб-квар­ти­ра ком­па­нии на­хо­дит­ся в Мон­реа­ле, пред­при­ятия – в про­вин­ци­ях Кве­бек (Ми­ра­бель, Дор­валь, Ла-По­кать­ер) и Он­та­рио (То­рон­то, Норт-Бей, Тан­дер-Бей). Сре­ди др. круп­ных про­из­во­ди­те­лей – «Pratt & Whit­ney Canada Inc.» [авиац. дви­га­те­ли; пред­при­ятия рас­по­ло­же­ны в про­вин­ци­ях Кве­бек (в аг­ло­ме­ра­ции Мон­реа­ля), Он­та­рио (Мис­сис­со­га), Аль­бер­та (Лет­бридж) и Но­вая Шот­лан­дия (Га­ли­факс)], CAE [один из ми­ро­вых ли­де­ров в об­лас­ти раз­ра­бот­ки и про­из-ва авиац. и мор­ских тре­на­жё­ров; пред­при­ятия в То­рон­то, Мон­ре­а­ле, Ван­ку­ве­ре и др. круп­ных го­ро­дах].

Бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся элек­трон­ная пром-сть (вы­пуск те­ле­ком­му­ни­кац. обо­ру­до­ва­ния, ком­пь­ю­те­ров и др. офис­ной тех­ни­ки). Сре­ди ве­ду­щих про­из­во­ди­те­лей те­ле­ком­му­ни­кац. обо­ру­до­ва­ния – «Nortel Networks» (один из ми­ро­вых ли­де­ров), «Alcatel-Lucent Canada», «Mitel Corporation», «JDS Uniphase Canada Ltd.», «Bell Canada», «EDS Canada», «Ca­lian Technology»; про­грамм­но­го обес­пе­че­ния – «Corel Corporation» и «Cog­nos ULC» (быв. «Cognos Inc.»). Осн. цен­тры – То­рон­то, Мон­ре­аль, Ван­ку­вер.

Тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты так­же су­до­стро­е­ние и су­до­ре­монт. Ве­ду­щие ком­па­нии от­рас­ли – «Irving Shipbuilding Inc.» (су­до­вер­фи в Га­ли­фак­се и Пик­ту, пров. Но­вая Шот­лан­дия), «Canadian Shipbuil­ding & Engineering Ltd.» (Сент-Ка­та­ринс, пров. Он­та­рио), «Groupe Maritime Verrault» (Ле-Ме­шен, пров. Кве­бек), «Al­lied Shipbuilders Ltd.» (Ван­ку­вер), «Washington Marine Group» (Ван­ку­вер, Вик­то­рия, пров. Брит. Ко­лум­бия). Ма­ши­но­стро­ит. пред­при­ятия вы­пус­ка­ют так­же обо­ру­до­ва­ние для элек­тро­энер­ге­ти­ки, до­бы­ваю­щих от­рас­лей, лес­ной пром-сти и др. Б. ч. пред­при­ятий от­рас­ли со­сре­до­то­че­на в про­вин­ци­ях Он­та­рио (св. 60% стои­мо­сти про­дук­ции), Кве­бек (20%) и Брит. Ко­лум­бия (6%). Внутр. про­из-во не удов­ле­тво­ря­ет спрос на ряд ви­дов пром. обо­ру­до­ва­ния, в т. ч. стан­ков.

Хи­ми­че­ская и неф­те­хи­ми­че­ская про­мыш­лен­ность ба­зи­ру­ет­ся на собств. сы­рье. Про­из­во­дит­ся ши­ро­кий ас­сор­ти­мент про­дук­ции ор­га­нич. син­те­за (эти­лен, про­пи­лен, разл. по­ли­ме­ры, син­те­тич. во­лок­на, пла­ст­мас­сы и др.) и ос­нов­ной хи­мии, ми­нер. удоб­ре­ния и др. Осн. про­из­водств. мощ­но­сти со­сре­до­то­че­ны в трёх про­вин­ци­ях: Он­та­рио (50% стои­мо­сти про­дук­ции, 55% за­ня­тых), Кве­бек (со­от­вет­ст­вен­но 25% и 30%) и Аль­бер­та (20% и 10%). Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли про­дук­ции ор­га­нич. син­те­за – ком­па­нии «NOVA Chemicals» (неф­те­хи­мич. ком­плек­сы близ г. Сар­ния, пров. Он­та­рио, и близ г. Ред-Дир, пров. Аль­бер­та), «Dow Chemical Canada Inc.» (за­во­ды в Форт-Сас­ка­че­ва­не, пров. Аль­бер­та; близ г. Ред-Дир, а так­же в аг­ло­ме­ра­ци­ях Мон­реа­ля и То­рон­то), «Pet­ro­mont» (аг­ло­ме­ра­ция Мон­реа­ля).

К. – один из круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей ми­нер. удоб­ре­ний. Ок. 80% про­из-ва со­сре­до­то­че­но в пров. Аль­бер­та. Сре­ди круп­ных ком­па­ний – «Po­tash Corporation of Saskatchewan» (один из ве­ду­щих по­став­щи­ков ка­лий­ных удоб­ре­ний; пред­при­ятия близ г. Сас­ка­тун, пров. Сас­ка­че­ван; г. Сас­секс, пров. Нью-Бран­су­ик), «Agrium Inc.» (за­во­ды в ок­ре­ст­но­стях Эд­мон­то­на, пров. Аль­бер­та), «Simplot Canada Ltd.» (Бран­дон, пров. Ма­ни­то­ба), «Terra International Canada Inc.» (близ г. Сар­ния, пров. Он­та­рио). Свы­ше по­ло­ви­ны удоб­ре­ний экс­пор­ти­ру­ет­ся (из них 86% в США).

Лес­ная, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная про­мыш­лен­ность ис­поль­зу­ет бо­га­тей­шие лес­ные ре­сур­сы. Ле­са в осн. на­хо­дят­ся в гос. соб­ст­вен­но­сти, ле­со­за­го­тов­ки на ос­но­ве аренд­ных со­гла­ше­ний ве­дут гл. обр. круп­ные ле­со­про­мыш­лен­ные ком­па­нии. В нач. 21 в. про­из-во (тыс. м3) де­ло­вой дре­ве­си­ны ок. 190, в т. ч. пи­ло­ма­те­риа­лов и кре­пёж­ных ма­те­риа­лов ок. 150, дре­ве­си­ны для про­из-ва цел­лю­ло­зы св. 30. Б. ч. де­ло­вой дре­ве­си­ны за­го­тав­ли­ва­ет­ся в про­вин­ци­ях Брит. Ко­лум­бия (ок. 70 тыс. м3) и Кве­бек (св. 40 тыс. м3); осн. про­из-во пи­ло­ма­те­риа­лов со­сре­до­то­че­но в про­вин­ци­ях Бри­т. Ко­лум­бия, Кве­бек и Он­та­рио. Пред­при­ятия цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной пром-сти (все­го св. 155, боль­шин­ст­во – круп­ные) вы­пус­ка­ют разл. ви­ды бу­ма­ги и кар­то­на (стои­мость про­дук­ции св. 25 млрд. долл. в год, нач. 21 в.). Ок. 2/3 мощ­но­стей от­рас­ли скон­цен­три­ро­ва­но в юго-вост. час­ти стра­ны (вбли­зи круп­ных ГЭС), а так­же на юго-за­па­де К. (пров. Брит. Ко­лум­бия). Б. ч. круп­ней­ших ком­па­ний – т. н. ин­тег­ри­ро­ван­ные (объ­е­ди­ня­ют все ста­дии про­из-ва – от ле­со­за­го­то­вок до про­из-ва ко­неч­ной про­дук­ции). Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли – ком­па­нии «Abitibi Consolidated Inc.» (бу­ма­га, в т. ч. га­зет­ная, цел­лю­ло­за и др.; пред­при­ятия в про­вин­ци­ях Кве­бек, Он­та­рио, Брит. Ко­лум­бия), «Dom­tar» (бу­ма­га, в т. ч. га­зет­ная; про­вин­ции Он­та­рио, Кве­бек), «Interfor» (гл. обр. пи­ло­ма­те­риа­лы; пров. Брит. Ко­лум­бия), «Canfor Corporation» и «West Fra­ser Tim­ber» (пи­ло­ма­те­риа­лы, фа­не­ра, цел­лю­ло­за, бу­ма­га; мно­го­числ. пред­при­ятия в про­вин­ци­ях Брит. Ко­лум­бия и Аль­бер­та), «Catalyst Paper Corporation» (цел­лю­ло­за, бу­ма­га; в аг­ло­ме­ра­ции Ван­ку­ве­ра), «Cascades» (разл. ви­ды бу­ма­ги, в т. ч. упа­ко­воч­ной для пи­ще­вой пром-сти; пров. Кве­бек), «Buchanan Lum­ber» (пи­ло­ма­те­риа­лы; за­вод в г. Хай-Пре­ри, пров. Аль­бер­та), амер. «Inter­national Pa­per» (один из круп­ней­ших ча­ст­ных ле­со­вла­дель­цев; пред­при­ятия по про­из-ву упа­ко­воч­но­го ма­те­риа­ла в пров. Он­та­рио), «Weyerhaeuser Canada» (ши­ро­кий ас­сор­ти­мент про­дук­ции де­ре­во­об­ра­бот­ки, цел­лю­ло­зы, бу­ма­ги, в т. ч. га­зет­ной; пред­при­ятия в про­вин­ци­ях Брит. Ко­лум­бия, Аль­бер­та, Сас­ка­че­ван, Он­та­рио и Нью-Бран­су­ик). К. – круп­ный экс­пор­тёр про­дук­ции от­рас­ли (в ср. ок. 10% то­вар­но­го экс­пор­та стра­ны), гл. по­тре­би­тель – США (ок. 80%).

Про­из-во тек­сти­ля и оде­ж­ды, ко­же­вен­ных из­де­лий и обу­ви скон­цен­три­ро­ва­но в Мон­реа­ле (ок. 50%), сре­ди др. цен­тров – То­рон­то, Ван­ку­вер, Вин­ни­пег.

Пи­ще­вая пром-сть ори­ен­ти­ро­ва­на гл. обр. на пе­ре­ра­бот­ку собств. с.-х. сы­рья (мя­са, мо­ло­ка, зер­на) и ры­бы. В струк­ту­ре от­рас­ли вы­де­ля­ют­ся мяс­ная (про­из-во ох­ла­ж­дён­но­го и за­мо­ро­жен­но­го мя­са, а так­же ши­ро­ко­го ас­сор­ти­мен­та мяс­ных из­де­лий), мо­лоч­ная (раз­но­об­раз­ная тра­диц. про­дук­ция; с 2008 на­ча­та раз­ра­бот­ка ин­но­вац. про­дук­тов, в т. ч. на од­ном из круп­ней­ших сы­ро­ва­рен­ных за­во­дов «Thornloe Cheese Plant», рас­по­ло­жен­ном к се­ве­ру от г. Нью-Лис­кард, пров. Он­та­рио) и му­ко­моль­ная от­рас­ли, а так­же про­из-во пи­ва [ве­ду­щие ком­па­нии – «Mol­son Canada Breweries», «Labatt Bre­wing Company Ltd.» (в со­ста­ве ме­ж­ду­на­р. пи­во­варен­ной ком­па­нии «InBev»), «Sleeman Breweries Ltd.» (в со­ста­ве япон. ком­па­нии «Sapporo Breweries Ltd.»)], эти­ло­во­го спир­та и креп­ких спирт­ных на­пит­ков (вис­ки, ро­ма, джи­на, ли­кёров). Мно­го­числ. ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия рас­по­ло­же­ны в при­бреж­ных рай­онах на вос­то­ке и юго-за­па­де стра­ны.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. К. – один из круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей с.-х. про­дук­ции; пол­но­стью обес­пе­чи­ва­ет внутр. по­треб­но­сти в осн. ви­дах про­до­воль­ст­вия, по объ­ё­му экс­пор­та аг­рар­ной про­дук­ции за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест в ми­ре (эк­спор­ти­ру­ет­ся ок. 1/2 с.-х. про­дук­ции). Для аг­рар­но­го сек­то­ра ха­рак­тер­ны вы­со­кая сте­пень спе­циа­ли­за­ции, кон­цен­тра­ции про­из-ва (ок. 75% об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель при­хо­дит­ся на юж. часть степ­ных про­вин­ций – Ма­ни­то­бы, Сас­ка­че­ва­на и Аль­бер­ты), вы­со­кий уро­вень ме­ха­ни­за­ции и про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да. В нач. 21 в. ка­над. с.-х. про­из­во­ди­те­ли ис­пы­ты­ва­ют рас­ту­щую кон­ку­рен­цию со сто­ро­ны амер. фер­ме­ров.

Пл. с.-х. уго­дий ок. 68 млн. га (7,4% тер­ри­то­рии К.), из них ок. 53% за­ня­то паш­ней, 47% – лу­га­ми и па­ст­би­ща­ми. Пре­об­ла­да­ют фер­мер­ские хо­зяй­ст­ва (св. 229 тыс. в 2006; с 1996 их чис­ло со­крати­лось на 10%), св. 95% фер­ме­ров – соб­ст­вен­ни­ки зем­ли, ос­таль­ные – арен­да­то­ры. Осн. про­из­во­ди­те­ли с.-х. про­дук­ции – круп­ные спе­циа­ли­зир. хо­зяй­ст­ва; ср. раз­мер ферм ок. 300 га (с нач. 1990-х гг. уве­ли­чил­ся в 1,25 раза). Ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся совр. с.-х. тех­ни­ка, но из-за боль­шо­го раз­ме­ра ферм К. силь­но от­ста­ёт от др. вы­со­ко­раз­ви­тых го­су­дарств по по­ка­за­те­лю чис­ла трак­то­ров на 1000 га (16 шт., 2005).

Ве­ду­щая от­расль – жи­вот­но­вод­ст­во (св. 60% стои­мо­сти с.-х. про­дук­ции); важ­ное зна­че­ние име­ют мяс­ное и мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во, сви­но­вод­ст­во, пти­це­вод­ст­во и ов­це­вод­ст­во. По­го­ло­вье (млн. го­лов, 2007): круп­но­го ро­га­то­го ско­та 15,9 (в т. ч. мо­лоч­ное ста­до ок. 1,5), сви­ней ок. 14,5, овец ок. 0,6, до­маш­ней пти­цы св. 660. Про­из-во осн. ви­дов про­дук­ции жи­вот­но­вод­ст­ва: мо­ло­ко (вклю­чая слив­ки) 7,6 млрд. л, го­вя­ди­на 32,6 млн. т, те­ля­ти­на ок. 1,5 млн. т, сви­ни­на ок. 50 млн. т, ба­ра­ни­на ок. 2,2 млн. т, мя­со пти­цы св. 58 млн. т, яй­ца 6,9 млрд. шт.

Раз­ви­ты так­же пуш­ное зве­ро­вод­ст­во (стои­мость про­дук­ции 90,2 млн. долл., 2006) и пуш­ной про­мы­сел (31,4 млн. долл.). Зве­ро­вод­че­ские фер­мы спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся гл. обр. на вы­ра­щи­ва­нии нор­ки: про­из-во 1652,2 тыс. шку­рок (в т. ч. св. 99% – нор­ка, ок. 1% – ли­са). Б. ч. ферм на­хо­дит­ся в вост. час­ти К. (про­вин­ции Кве­бек, Ост­ров Прин­ца Эду­ар­да, Нью­фа­унд­ленд и Лаб­ра­дор, Нью-Бран­су­ик, Но­вая Шот­лан­дия). Охот­ни­ка­ми до­бы­то 943,5 тыс. шкур (2005), из них ок. 28% – шку­ры вы­ху­хо­ля, 21% – боб­ра, 14% – ку­ни­цы, 9% – бел­ки, 7% – кой­о­та. Св. 70% шкур ди­ких жи­вот­ных до­бы­ва­ет­ся в про­вин­ци­ях Он­та­рио, Кве­бек, Аль­бер­та и Ма­ни­то­ба. Б. ч. не­об­ра­бо­тан­ных шку­рок экс­пор­ти­ру­ет­ся.

На рас­те­ние­вод­ст­во при­хо­дит­ся ок. 40% стои­мо­сти с.-х. про­дук­ции. К. – один из круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей пше­ни­цы (сбор 26,8 млн. т в 2007; 5–6-е ме­сто в ми­ре). Про­из-во пше­ни­цы в зна­чит. сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­но на экс­порт (вы­во­зит­ся ок. 80%). Др. важ­ные с.-х. куль­ту­ры (сбор, млн. т, 2007): яч­мень 12,5, ка­но­ла (рапс) 9,7, ку­ку­ру­за (на зер­но) 9,5, ку­ку­ру­за (на фу­раж) 7,5, овёс 3,4, соя 3,2, го­рох 3,1, че­че­ви­ца 1,3. В зап. про­вин­ци­ях К. (Ма­ни­то­ба, Аль­бер­та, Сас­ка­че­ван и Брит. Ко­лум­бия) дей­ст­ву­ет фе­де­раль­ный Ка­над. пше­нич­ный к-т (нац. агент­ст­во по за­куп­кам пше­ни­цы и яч­ме­ня, их хра­не­нию, транс­пор­ти­ров­ке, про­да­же внут­ри и за пре­де­ла­ми стра­ны; кон­тро­ли­ру­ет весь им­порт зер­на; штаб-квар­ти­ра – в г. Вин­ни­пег). Вы­ра­щи­ва­ют так­же ово­щи (те­п­лич­ные и грун­то­вые), гре­чи­ху (гл. обр. в пров. Ма­ни­то­ба), гор­чи­цу, под­сол­неч­ник, рожь и др. В не­ко­то­рых юж. рай­онах стра­ны раз­ви­то са­до­вод­ст­во (яб­ло­ки, гру­ши, пер­си­ки, аб­ри­ко­сы, виш­ня, че­реш­ня), а так­же ви­но­гра­дар­ст­во. Один из тра­диц. ка­над. про­дук­тов – кле­но­вый си­роп (ок. 30 млн. л в 2006; ок. 80% ми­ро­во­го про­из-ва); ок. 70% си­ро­па про­из­во­дит­ся в пров. Кве­бек.

Гл. рай­он с.-х. про­из-ва – юж. часть про­вин­ций Ма­ни­то­ба, Сас­ка­че­ван и Аль­бер­та; осн. спе­циа­ли­за­ция – про­из-во зер­но­вых куль­тур (св. 50% пше­ни­цы про­из­во­дит­ся в пров. Сас­ка­че­ван), раз­ви­то па­ст­бищ­ное мяс­ное ско­то­вод­ст­во и мя­со-шёр­ст­ное ов­це­вод­ст­во. Вто­рой важ­ный рай­он – юг про­вин­ций Он­та­рио и Кве­бек, где раз­ви­то жи­вот­но­вод­ст­во (с пре­об­ла­да­ни­ем мо­лоч­но­го ско­то­вод­ст­ва), ово­ще­вод­ст­во и са­до­вод­ст­во (гл. обр. на Ниа­гар­ском п-ове). Др. спе­циа­ли­зир. с.-х. рай­оны: о. Прин­ца Эду­ар­да и пров. Нью-Бран­су­ик (кар­то­фель), пров. Но­вая Шот­лан­дия (в до­ли­не р. Ан­на­по­лис со­би­ра­ют ок. 10% ка­над. уро­жая яб­лок), юг пров. Брит. Ко­лум­бия (са­до­вод­ст­во и ви­но­гра­дар­ст­во в до­ли­не р. Ока­но­ган, мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во), центр. часть Брит. Ко­лум­бии (гл. обр. мяс­ное ско­то­вод­ст­во).

Важ­ное зна­че­ние име­ет ры­бо­лов­ст­во. До­бы­ва­ет­ся св. 600 тыс. т мор­ской ры­бы (2004; гл. обр. трес­ка, сельдь, ло­со­сё­вые, пал­тус) и ок. 530 тыс. т мо­ре­про­дук­тов (кра­бы, ома­ры, уст­ри­цы). Ры­бо­лов­ст­во раз­ви­то в вост. про­вин­ци­ях (Но­вая Шот­лан­дия, Нью-Бран­су­ик, Нью­фа­унд­ленд и Лаб­ра­дор) и на за­па­де (ок. 1/3 ка­над. уло­ва при­хо­дит­ся на пров. Брит. Ко­лум­бия). К. – один из ве­ду­щих ми­ро­вых экс­пор­тё­ров мо­ро­же­ной ры­бы.

Сфе­ра ус­луг. Круп­ней­ший сек­тор эко­но­ми­ки стра­ны. В нач. 21 в. наи­боль­шее зна­че­ние име­ют фи­нан­со­вые и де­ло­вые ус­лу­ги (обес­пе­чи­ва­ют ок. 25% ВВП). Фи­нан­со­вые ус­лу­ги вклю­ча­ют бан­ков­ско-кре­дит­ный сек­тор, стра­хо­вой биз­нес, бир­же­вую дея­тель­ность. В бан­ков­ско-кре­дит­ном сек­то­ре до­ми­ни­ру­ет «боль­шая пя­тёр­ка» круп­ней­ших ком­мер­че­ских бан­ков: Royal Bank of Canada, Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Toronto-Dominion Bank, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank. Сре­ди ве­ду­щих ком­па­ний, пре­дос­тав­ляю­щих разл. фи­нан­со­вые ус­лу­ги, – «Sun Life Financial Services», «Power Corporation of Canada» и «Brook­field Asset Management». Круп­ней­шие пред­ста­ви­те­ли стра­хо­во­го биз­не­са – ком­па­нии «Manulife Financial» и «Fairfax Financial Holdings». В сек­то­ре де­ло­вых ус­луг (вклю­чая бух­гал­тер­ско-ау­ди­тор­ские, ин­фор­ма­ци­он­но-кон­суль­та­тив­ные, ин­же­нер­но-тех­нич., ком­пь­ю­тер­ные, юри­дич. и др.) ли­ди­рую­щие по­зи­ции за­ни­ма­ют ком­па­нии «Thomson» и «Quebecor».

Важ­ное зна­че­ние име­ют рек­реа­ци­он­ные ус­лу­ги, а так­же свя­зан­ные с ни­ми гос­ти­нич­ный биз­нес и рес­то­ран­ное де­ло. В 2005 К. по­се­ти­ли 36 млн. чел. (в т. ч. 14,4 млн. чел. – из США; бы­ст­ро рас­тёт чис­ло ту­ри­стов из Ки­тая), до­хо­ды от ту­риз­ма со­ста­ви­ли 14 млрд. долл. Гл. цен­тры ту­риз­ма – Кве­бек, Мон­ре­аль, То­рон­то, Ван­ку­вер. Ту­ри­стов при­вле­ка­ют так­же при­род­ные объ­ек­ты – Ниа­гар­ский во­до­пад (на тер­ри­то­рии К. на­хо­дит­ся его часть – Под­ко­во­об­раз­ный во­до­пад ши­ри­ной ок. 800 м и выс. ок. 48 м), лед­ник Ко­лум­бия в Ска­ли­стых го­рах, озёр­ные ланд­шаф­ты. Бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся эко­ло­гич. ту­ризм в нац. пар­ках и за­по­вед­ни­ках про­вин­ций Аль­бер­та, Брит. Ко­лум­бия.

Транс­порт. Осо­бен­но­сти транс­порт­ной сис­те­мы оп­ре­де­ля­ет спе­ци­фи­ка тер­ри­то­ри­аль­ной струк­ту­ры хо­зяй­ст­ва и рас­се­ле­ния на­се­ле­ния: из­держ­ки на пе­ре­воз­ку гру­зов в К. зна­чи­тель­но вы­ше, чем в др. стра­нах с боль­шой тер­ри­то­ри­ей, а ср. даль­ность по­ез­док пас­са­жи­ров мень­ше. Гл. транс­порт­ный ко­ри­дор-по­ло­са (неск. па­рал­лель­ных ж.-д. и ав­то­мо­биль­ных ма­ги­ст­ра­лей, свя­зы­ваю­щих пор­ты ат­лан­ти­че­ско­го и ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жий) сфор­ми­ро­вал­ся на юге стра­ны. Вдоль это­го ко­ри­до­ра скон­цен­три­ро­ва­ны все не­мно­го­числ. круп­ные транс­порт­ные уз­лы и осн. транс­порт­ные по­то­ки.

В струк­ту­ре гру­зо­обо­ро­та (805,6 млрд. т·км, 2005) на тру­бо­про­вод­ный транс­порт при­хо­дит­ся 39% (в т. ч. на га­зо­про­вод­ный ок. 26%), же­лез­но­до­рож­ный – 38%, ав­то­мо­биль­ный – 17%, вод­ный (вклю­чая мор­ской) – ок. 6%; в струк­ту­ре пас­са­жи­ро­обо­ро­та (518,0 млрд. пас­са­жи­ро-ки­ло­мет­ров, 2003) ли­ди­ру­ет ав­то­мо­биль­ный транс­порт – 93% пе­ре­во­зок (из них 47% – лич­ны­ми ав­то­мо­би­ля­ми), на воз­душ­ный при­хо­дит­ся 6,4%. В объ­ё­ме пе­ре­во­зок гру­зов (1207,8 млн. т, 2005) до­ля ав­то­транс­пор­та 43%, тру­бо­про­вод­но­го транс­пор­та – 31%, же­лез­но­до­рож­но­го – ок. 19%, вод­но­го – ок. 6% (в т. ч. мор­ско­го – 3,5%).

Дли­на ав­то­до­рог 1408,8 тыс. км (2006, из них ок. 40% с твёр­дым по­кры­ти­ем), в т. ч. 7,3% – ско­ро­ст­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли и нац. шос­се. Осн. ось ав­то­до­рож­ной се­ти юга стра­ны – Транс­ка­над­ское шос­се (Вик­то­рия, о. Ван­ку­вер/па­ром­ная пе­ре­пра­ва – Ван­ку­вер – Кал­га­ри – Ред­жай­на – Вин­ни­пег – Тан­дер-Бей – Су-Сент-Ма­ри – Сад­бе­ри – От­та­ва – Мон­ре­аль – Кве­бек – Фре­де­рик­тон – Сид­ни Майнс/па­ром­ная пе­ре­пра­ва на о. Нью­фа­унд­ленд – Чан­нел-Порт-о-Баск – Сент-Джонс) с от­ветв­ле­ния­ми на То­рон­то, Га­ли­факс и о. Прин­ца Эду­ар­да (мост дли­ной 13 км, 1997). В сев. часть стра­ны ве­дут ме­ри­дио­наль­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли Ру­эн – Форт-Джордж (пров. Кве­бек); Вин­ни­пег – Гранд-Ра­пидс – Томп­сон – Ки­ну­сао (се­вер пров. Ма­ни­то­ба); Сас­ка­тун – Принс-Аль­берт – Сау­тенд; Сас­ка­тун – Баф­фа­ло-Нар­ро­ус (се­вер пров. Сас­ка­че­ван); Эд­мон­тон – Форт-Мак-Мар­ри – Бить­ю­ма­унт (се­ве­ро-вос­ток пров. Аль­бер­та). Др. важ­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли се­ве­ра К.: шос­се Мак­кен­зи (свя­зы­ва­ет юг пров. Аль­бер­та с Сев.-Зап. тер­ри­то­рия­ми), Аля­скин­ское шос­се [от гра­ни­цы про­вин­ций Аль­бер­та и Брит. Ко­лум­бия; со­еди­ня­ет на­се­лён­ные пунк­ты тер­ри­то­рии Юкон с г. Фэр­банкс (Аля­ска, США)], шос­се Клон­дайк [г. Ска­гу­эй (Аля­ска, США) – Уайт­хорс – Кар­макс – Стьюарт-Крос­синг – До­усон – Ток (Аля­ска, США)]. Все­го за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 19740 тыс. ав­то­мо­би­лей (в т. ч. 10201 тыс. лег­ко­вых, 8336 тыс. лёг­ких гру­зо­ви­ков), 485 тыс. мо­то­цик­лов, 80,5 тыс. ав­то­бу­сов. Уро­вень ав­то­мо­би­ли­за­ции вы­со­кий: св. 590 ав­то­мо­би­лей на 1000 жит. (2006).

Дли­на же­лез­ных до­рог (74,6 тыс. км, 2006; из них 64,5% со стан­дарт­ной ши­ри­ной ко­леи – 1435 мм, 2008) с сер. 1970-х гг. со­кра­ти­лась поч­ти на чет­верть. В 1995 из-за эко­но­мич. не­эф­фек­тив­но­сти пред­при­ятия ж.-д. транс­пор­та бы­ли при­ва­ти­зи­ро­ва­ны, что при­ве­ло к умень­ше­нию чис­ла дей­ст­вую­щих ли­ний, за­кры­тию ря­да не­рен­та­бель­ных уча­ст­ков се­ти, соз­да­нию мно­го­числ. мел­ких ча­ст­ных ком­па­ний (все­го св. 35). Б. ч. ж.-д. се­ти экс­плуа­ти­ру­ет­ся ком­па­ния­ми «Canadian National Railway» и «Canadian Pacific Railway» (осу­ще­ст­в­ля­ют до 90% всех гру­зо­пе­ре­во­зок). Кар­кас ж.-д. се­ти со­сто­ит из 3 транс­ка­над­ских ма­ги­ст­ра­лей: Га­ли­факс – Кве­бек – Ко­кран – Вин­ни­пег – Сас­ка­тун – Эд­мон­тон – Принс-Джордж – Принс-Ру­перт; Кве­бек – Мон­ре­аль – То­рон­то – Сад­бе­ри – Тан­дер-Бей – Вин­ни­пег – Ред­жай­на – Кал­га­ри – Кам­лупс – Ван­ку­вер; Кве­бек – Мон­ре­аль – Ка­при­ол – Вин­ни­пег – Эд­мон­тон – Ван­ку­вер. От осн. ма­ги­ст­ра­лей на се­вер и юг от­хо­дят ме­ри­дио­наль­ные от­ветв­ле­ния. Изо­ли­ро­ван­ные ж.-д. ли­нии су­ще­ст­ву­ют на о. Ван­ку­вер, на се­ве­ро-вос­то­ке пров. Кве­бек (для вы­во­за ми­нер. сы­рья в мор. пор­ты), на юге тер­ри­то­рии Юкон (ис­поль­зу­ет­ся в рек­реа­ци­он­ных це­лях). Мет­ро­по­ли­тен дей­ст­ву­ет в То­рон­то (с 1954) и Мон­реа­ле (1966).

Дли­на тру­бо­про­во­дов св. 360 тыс. км (2005; из них 27% ма­ги­ст­раль­ные), в т. ч. 316,8 тыс. км – га­зо­про­во­ды (из них 23,7% ма­ги­ст­раль­ные), 45,7 тыс. км – неф­те­про­во­ды и неф­те­про­дук­то­про­во­ды (из них св. 50% ма­ги­ст­раль­ные). Сеть тру­бо­про­во­дов кон­тро­ли­ру­ет­ся и управ­ля­ет­ся гос-вом. Важ­ней­шие ма­ги­ст­раль­ные га­зо­про­во­ды: «TransCanada Pipeline» (пров. Аль­бер­та – То­рон­то – Мон­ре­аль – Сет-Иль, вет­ка до Га­ли­фак­са), «Westcoast Transmission» (пров. Аль­бер­та – пров. Брит. Ко­лум­бия), «TransGas Pipeline» (че­рез про­вин­ции Аль­бер­та, Сас­ка­че­ван и Ма­ни­то­ба – в США), «Alberta Gas Trunklines» (пров. Аль­бер­та), «Northwest Pipeline» и «Gas Transmission Northwest» [оба: пров. Аль­бер­та – шта­ты Ва­шинг­тон – Оре­гон – Ка­ли­фор­ния (США)]. В 2000 вве­де­ны в строй га­зо­про­во­ды «Maritimes & Northeast Pipeline» [пров. Но­вая Шот­лан­дия – пров. Нью-Бран­су­ик – шта­ты Мэн, Нью-Гэмп­шир и Мас­са­чу­сетс (США)] и Форт-Сент-Джон – штат Сев. Да­ко­та – Чи­ка­го (США); стро­ит­ся (2008) га­зо­про­вод «Mackenzie Valley» (1220 км), ко­то­рый сое­ди­ня­ет ме­сто­ро­ж­де­ния при­род­но­го га­за Сев.-Зап. тер­ри­то­рий (на шель­фе м. Бо­фор­та и в дель­те р. Мак­кен­зи) с се­тью га­зо­про­во­дов пров. Аль­бер­та. Неф­те­про­во­ды свя­зы­ва­ют ме­сто­ро­ж­де­ния про­вин­ций Аль­бер­та, Сас­ка­че­ван и Сев.-Зап. тер­ри­то­рий с по­тре­би­те­ля­ми внут­ри стра­ны (в т. ч. на вос­то­ке К.) и в США.

Мор. транс­порт осу­ще­ст­в­ля­ет зна­чит. часть внеш­не­тор­го­вых пе­ре­во­зок (64% экс­порт­ных и 42% им­порт­ных гру­зов К.). Мор. тор­го­вый флот вклю­ча­ет 171 суд­но (св. 1000 рег. бр.-т ка­ж­дое; все­го 2191,1 тыс. рег. бр.-т, или 2815,4 тыс. т дед­вей­та, 2007); 8 су­дов при­над­ле­жат иностр. су­дов­ла­дель­цам; под фла­га­ми др. стран хо­дят 130 ка­над. мор. тор­го­вых су­дов. Дей­ст­ву­ют 549 пор­тов, ко­то­рые в 2005 об­ра­бо­та­ли 470,1 млн. т гру­зов. Круп­ней­шие пор­ты (гру­зо­обо­рот, млн. т, 2005): Ван­ку­вер (пров. Брит. Ко­лум­бия) 76,5, Кам-Бай-Чанс (юго-вос­ток о. Нью­фа­унд­ленд) 43,3, Сент-Джон (пров. Нью-Бран­су­ик) 30,8, Порт-Хок­сбе­ри (юго-за­пад о. Кейп-Бре­тон, пров. Но­вая Шот­лан­дия) 30,2, Мон­ре­аль 24,3 (круп­ней­ший кон­тей­нер­ный порт К.), Кве­бек 21,9, Сет-Иль (пров. Кве­бек) 21,2, Га­ли­факс (пров. Но­вая Шот­лан­дия) 13,8, Пор-Кар­тье (пров. Кве­бек) 13,3. Б. ч. ме­ж­ду­нар. гру­зо­пе­ре­во­зок при­хо­дит­ся на пор­ты про­вин­ций Брит. Ко­лум­бия (95,4 млн. т, 2004), Кве­бек (76,4 млн. т) и Он­та­рио (47,2 млн. т). В ка­бо­таж­ных пе­ре­воз­ках (все­го св. 90 млн. т, 2003) на пор­ты т. н. пу­ти Св. Лав­рен­тия при­хо­дит­ся 39,4% гру­зо­обо­ро­та, пор­ты ат­лан­ти­че­ско­го по­бе­ре­жья – 37,2%, ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья – 23,4%. Дей­ст­ву­ют мно­го­числ. па­ром­ные ли­нии, свя­зы­ваю­щие: о. Ван­ку­вер, о-ва Ко­ро­ле­вы Шар­лот­ты и кон­ти­нен­таль­ную часть пров. Брит. Ко­лум­бия; го­ро­да Сент-Джон (пров. Нью-Бран­су­ик) и Диг­би (пров. Но­вая Шот­лан­дия); о. Нью­фа­унд­ленд и о. Кейп-Бре­тон; о-ва Мад­лен и о. Прин­ца Эду­ар­да; о. Нью­фа­унд­ленд и пор­ты п-ова Лаб­ра­дор, и др.

Су­до­ход­ст­во осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по р. Св. Лав­рен­тия и Ве­ли­ким озё­рам (т. н. сис­те­ма вод­ных пу­тей Св. Лав­рен­тия; дли­на ок. 3,8 тыс. км, при­год­на для про­хо­да мор. су­дов, со­еди­ня­ет пор­ты Ат­лан­ти­че­ско­го ок. с пор­та­ми Ве­ли­ких озёр). Объ­ё­мы пе­ре­во­зок ме­ж­ду озёр­ны­ми пор­та­ми К. и США 67 млн. т (2004; гл. обр. уголь, же­лез­ная ру­да, зер­но). Су­до­ход­ны так­же уча­ст­ки рек Фрей­зер, От­та­ва и др.

Авиац. транс­пор­том пе­ре­ве­зе­но св. 100 млн. пас­са­жи­ров; авиа­парк на­счи­ты­ва­ет св. 24 тыс. воз­душ­ных су­дов (2006). Име­ет­ся св. 1300 аэ­ро­пор­тов, в т. ч. св. 500 со взлёт­но-по­са­доч­ны­ми по­ло­са­ми с твёр­дым по­кры­ти­ем (2007). Круп­ней­шие аэ­ро­пор­ты (млн. пас­са­жи­ров, 2007): То­рон­то («Lester B. Pearson Intl.») 31,5, Ван­ку­вер 17,5, Мон­ре­аль («Pierre Elliott Trudeau») 12,4, Кал­га­ри 12,2, Эд­мон­тон 5,3. Аэ­ро­порт Ган­дер на о. Нью­фа­унд­ленд, ра­нее иг­рав­ший важ­ную роль в ме­ж­ду­нар. пе­ре­воз­ках (здесь де­ла­ли по­сад­ку для до­за­прав­ки все су­да транс­ат­лан­тич. рей­сов), ны­не про­пус­ка­ет все­го 70 тыс. пас­са­жи­ров в год. Ве­ду­щая авиа­ком­па­ния – «Air Canada» (344 воз­душ­ных суд­на; ок. 55% всех авиа­пас­са­жи­ров). Со 2-й пол. 2001 воз­рос­ла кон­курен­ция со сто­ро­ны низ­ко­бюд­жет­ных (в т. ч. «WestJet», ос­но­ва­на в 1996, име­ет 73 суд­на; ок. 25% всех пас­са­жи­ров, об­слу­жи­ва­ет в осн. внутр. ли­нии; «Air Tran­sat», 1986; 17 су­дов, ра­бо­та­ет гл. обр. на ме­ж­ду­нар. ли­ни­ях) и чар­тер­ных авиа­ком­па­ний.

Внеш­не­эко­но­ми­че­ские свя­зи. К. за­ни­ма­ет 9-е ме­сто в ми­ре по экс­пор­ту (3,2% ми­ро­во­го экс­пор­та, 2006) и им­пор­ту то­ва­ров (2,9% ми­ро­во­го им­пор­та). Саль­до внеш­ней тор­гов­ли по­ло­жи­тель­ное: стои­мость то­вар­но­го экс­пор­та 389,5 млрд. долл., им­пор­та 357,7 млрд. долл. Экс­порт­ная кво­та (до­ля экс­пор­та в ВВП) вы­со­ка и дос­ти­га­ет 31%.

Св. 1/2 стои­мо­сти экс­пор­та (55,6%) при­хо­дит­ся на про­дук­цию от­рас­лей об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти. Гл. то­вар­ные груп­пы экс­пор­та (%, 2007): нефть, газ, уголь 19,7, про­дук­ция ав­то­мо­би­ле­строе­ния 16,7, ме­тал­лы и спла­вы 8,1, про­дук­ция с. х-ва и ры­бо­лов­ст­ва 7,5, хи­мич. и неф­те­хи­мич. пром-сти 7,2, лес­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной пром-сти 6,3, об­ще­го ма­ши­но­стро­е­ния 4,9, авиа­строе­ния 4,5. В струк­ту­ре им­пор­та пре­об­ла­да­ет про­дук­ция об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти (78,2%, 2006). Важ­ней­шие ста­тьи им­пор­та (%, 2007): про­дук­ция ав­то­мо­би­ле­строе­ния 19,2, по­тре­би­тель­ские то­ва­ры 13,2, нефть 8,8, про­дук­ция об­ще­го ма­ши­но­строе­ния 7,6, хи­мич. и неф­те­хи­мич. пром-сти 7,3, ме­тал­лур­гии 6,9, с. х-ва и ры­бо­лов­ст­ва 6,1.

Осн. тор­го­вый парт­нёр К. – США (ок. 79% то­вар­но­го экс­пор­та и 54,2% им­пор­та, 2007). В тор­гов­ле с США К. тра­ди­ци­он­но име­ет по­ло­жи­тель­ное саль­до, что по­мо­га­ет ей ком­пен­си­ро­вать от­ри­ца­тель­ный ба­ланс в тор­гов­ле с др. го­су­дар­ст­ва­ми, пре­ж­де все­го со стра­на­ми ЕС и Япо­ни­ей. Др. важ­ные тор­го­вые парт­нё­ры: Ки­тай (9,4% экс­пор­та и 2,1% им­пор­та), Мек­си­ка (со­от­вет­ст­вен­но 4,2% и 1,1%), Япо­ния (3,8% и 2,1%), Ве­ли­ко­бри­та­ния (2,8% и 2,9%), Нор­ве­гия (1,3% и 0,8%).

Для внеш­ней тор­гов­ли ус­лу­га­ми К. ха­рак­тер­но рез­ко от­ри­ца­тель­ное саль­до; стои­мость экс­пор­та ус­луг 57,8 млрд. долл., им­пор­та – 71,7 млрд. долл. (2006). Наи­боль­шую роль иг­ра­ют ту­ри­сти­че­ские (25,4% экс­пор­та и 28,6% им­пор­та) и транс­порт­ные (со­от­вет­ст­вен­но 18,5% и 23,6%) ус­лу­ги.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руж. си­лы (ВС) К. (66,7 тыс. чел.; 2007) со­сто­ят из Ко­ман­до­ва­ний Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС (ка­ж­дое вклю­ча­ет ре­гу­ляр­ные вой­ска и ре­зерв) и вспо­мо­гат. ко­ман­до­ва­ния – на­бо­ра, обу­че­ния и под­го­тов­ки лич­но­го со­ста­ва. В 2006 в ВС соз­да­ны 4 опе­ра­тив­ных ко­ман­до­ва­ния (Ко­ман­до­ва­ние сил на тер­ри­то­рии стра­ны, Ко­ман­до­ва­ние экс­пе­диц. сил, Ко­ман­до­ва­ние сил спец. опе­ра­ций и Ко­ман­до­ва­ние обес­пе­че­ния опе­ра­ций) во гла­ве с ко­ман­дую­щи­ми опе­ра­тив­ны­ми ко­ман­до­ва­ния­ми ВС стра­ны. В их со­став вы­де­ле­ны не­об­хо­ди­мые во­ин­ские фор­ми­ро­ва­ния из всех ви­дов ВС. Во­ен. бюд­жет 14,1 млрд. долл. (2006).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим фор­маль­но счи­та­ет­ся брит. мо­нарх, ко­то­ро­го пред­став­ля­ет ген.-гу­бер­на­тор, фак­ти­че­ски ВС ру­ко­во­дит мин. нац. обо­ро­ны (гражд. ли­цо), на­зна­чае­мый пре­мьер-ми­ни­ст­ром, че­рез штаб нац. обо­ро­ны. При ми­ни­ст­ре нац. обо­ро­ны су­ще­ст­ву­ет Со­вет нац. обо­ро­ны (со­став – мин. нац. обо­ро­ны, его за­мес­ти­те­ли, нач. шта­ба нац. обо­ро­ны и его 1-й зам., пред. во­ен. на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ско­го со­ве­та, по­мощ­ник ми­ни­ст­ра нац. обо­ро­ны по во­про­сам обо­рон­ной по­ли­ти­ки), а так­же К-т по во­про­сам ру­ко­во­дства ВС, яв­ляю­щий­ся по­сто­ян­но дей­ст­вую­щим кон­суль­та­тив­ным ор­га­ном при ми­ни­ст­ре нац. обо­ро­ны и за­ни­маю­щий­ся во­про­са­ми строи­тель­ст­ва и по­все­днев­ной дея­тель­но­сти ВС. Штаб нац. обо­ро­ны за­ни­ма­ет­ся во­про­са­ми со­стоя­ния бое­вой го­тов­но­сти и управ­ле­ния ВС в мир­ное и во­ен. вре­мя, а нач. шта­ба нац. обо­ро­ны яв­ля­ет­ся гл. со­вет­ни­ком ми­ни­ст­ра нац. обо­ро­ны, пре­мьер-ми­ни­ст­ра и ген.-гу­бер­на­то­ра по во­ен. во­про­сам.

Ко­ман­до­ва­ние СВ со­сто­ит из ре­гу­ляр­ных войск (21 тыс. чел.) и ре­зер­ва (16,2 тыс. чел.), све­дён­ных в 4 во­ен. ок­ру­га (За­пад­ный, Цен­траль­ный, Кве­бек и Ат­лан­ти­че­ский). В со­став ре­гу­ляр­ных войск вхо­дят штаб опе­ра­тив­ной груп­пы ди­ви­зии (фор­ми­руе­мой в чрез­вы­чай­ной об­ста­нов­ке), 3 мо­то­пе­хот­ные бри­гад­ные груп­пы (в ка­ж­дой – тан­ко­вый, арт. и инж. пол­ки, 3 пех. ба­таль­о­на, раз­ве­ды­ват. ба­таль­он и зе­нит­ная ра­кет­ная ба­та­рея), отд. зе­нит­ный ра­кет­ный ди­ви­зи­он, отд. инж. полк и под­раз­де­ле­ние «ком­ман­дос»; в ре­зерв – 10 бри­гад­ных групп, 18 тан­ко­вых, 51 пе­хот­ный, 12 инж. ба­таль­о­нов, 20 ба­таль­о­нов ты­ла и др. На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дит­ся 144 тан­ка, св. 300 БРМ, 1,1 тыс. бое­вых бро­ни­ров. ма­шин, 1,3 тыс. БТР, св. 1,4 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, 575 ПУ ПТУР, ок. 250 зе­нит­ных средств (в т. ч. 110 ПЗРК).

В Ко­ман­до­ва­ние ВВС, со­стоя­щее из ре­гу­ляр­ных сил (13,5 тыс. чел.) и ре­зер­ва (2,2 тыс. чел.), вхо­дит штаб авиац. ди­ви­зии, 9 эс­кад­ри­лий бое­вой авиа­ции и 21 эс­кад­ри­лья вспо­мо­гат. авиа­ции. На их воо­ру­же­нии 120 бое­вых са­мо­лё­тов; 150 са­мо­лё­тов вспо­мо­гат. авиа­ции и ок. 100 вер­то­лё­тов. Осн. во­ен.-возд. ба­зы: Ба­го­виль, Вин­ни­пег, Грин­вуд и др.

Ко­ман­до­ва­ние ВМС, со­стоя­щее из ре­гу­ляр­ных сил (10 тыс. чел.) и ре­зер­ва (3,8 тыс. чел.), вклю­ча­ет 2 ко­ман­до­ва­ния ре­гу­ляр­ных сил ВМС – в Ат­лан­ти­че­ском и Ти­хом океа­нах. Ре­гу­ляр­ные си­лы ВМС име­ют в сво­ём со­ста­ве ок. 30 бое­вых ко­раб­лей, в т. ч. 4 ПЛ, 3 эс­мин­ца УРО, 12 фре­га­тов, ок. 10 траль­щи­ков, а так­же 10 во­до­лаз­ных ка­те­ров и 18 ис­сле­до­ва­тель­ских су­дов. Осн. во­ен.-мор. ба­зы: Ард­жен­шия, Га­ли­факс, Эс­ку­ай­молт.

Ком­плек­то­ва­ние ВС – по най­му. Под­го­тов­ка офи­цер­ских кад­ров осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в нац. во­ен. кол­лед­жах и шко­лах под­го­тов­ки офи­це­ров ре­зер­ва, а так­же в ко­манд­ных и штаб­ных кол­лед­жах США и Ве­ли­ко­бри­та­нии. Под­го­тов­лен­ный ре­зерв 22,2 тыс. чел., мо­би­ли­зац. ре­сур­сы 8,4 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе 7,2 млн. чел.

Не­зна­чит. часть ка­над­ских ВС (до 200 чел.) на­хо­дит­ся в со­ста­ве ОВС НАТО в Ев­ро­пе. В во­ен. об­лас­ти К. ак­тив­но со­труд­ни­ча­ет с США. На её тер­ри­то­рии про­во­дят­ся ис­пы­та­ния амер. кры­ла­тых ра­кет и др. ви­дов воо­ру­же­ний, дей­ст­ву­ет Объ­е­ди­нён­ное амер.-ка­над. ко­ман­до­ва­ние воз­душ­но-кос­мич. обо­ро­ны Сев. Аме­ри­ки.

Здра­во­охра­не­ние

В К. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 220 вра­чей, 1000 лиц ср. мед. пер­со­на­ла (2005), 59 сто­ма­то­ло­гов, 67 фар­ма­цев­тов (2004); 29 боль­нич­ных ко­ек на 10 тыс. жит. (2005). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 9,8% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 70,3%, ча­ст­ный сек­тор – 29,7%) (2005). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся за­ко­на­ми: о здра­во­охра­не­нии (1984, 2001), об агент­ст­ве по здра­во­охра­не­нию (2004), о фи­нан­си­ро­ва­нии здра­во­охра­не­ния (2003), о ка­ран­ти­не (2003, 2004), о про­фи­лак­ти­ке рас­про­стра­не­ния ин­фекц. за­бо­ле­ва­ний (2004), о ку­ре­нии та­ба­ка (1998, 2005), о кон­тро­ле над нар­ко­ти­ка­ми (1998, 2005). Осн. прин­ци­пы здра­во­охра­не­ния: гос. управ­ле­ние на не­ком­мерч. ос­но­ве; все­сто­рон­ний под­ход ко всем мед. служ­бам на ос­но­ве стра­хо­ва­ния здо­ро­вья; уни­вер­саль­ность (все за­стра­хо­ван­ные по­лу­ча­ют оди­на­ко­вую по уров­ню по­мощь); дос­туп­ность; пе­ре­ме­на мес­та жи­тель­ст­ва не влия­ет на воз­мож­ность по­лу­че­ния мед. по­мо­щи. Здра­во­охра­не­ние ос­но­ва­но на сис­те­ме со­циа­ли­зи­ров. пла­нов стра­хо­ва­ния здо­ровья гра­ж­дан К., ко­то­рые до­пол­ня­ют­ся пла­на­ми ча­ст­но­го стра­хо­ва­ния (ус­лу­ги сто­ма­то­ло­га, оку­ли­ста, вы­пи­сы­ва­ние ре­цеп­тов на ле­кар­ст­ва). Фи­нан­си­ро­ва­ние осу­ще­ст­в­ля­ет­ся из бюд­же­тов фе­де­раль­но­го, про­винц. и тер­ри­то­ри­аль­но­го уров­ней. Осн. про­фи­лак­тич. и мед. по­мощь ока­зы­ва­ют вра­чи пер­вич­но­го зве­на, вы­со­ко­спе­циа­ли­зир. мед. по­мощь – в ча­ст­ных кли­ни­ках; дос­туп­ны боль­нич­ная по­мощь, сто­ма­то­ло­гич. хи­рур­гия и до­пол­нит. мед. ус­лу­ги, что при­во­дит к пол­но­му ох­ва­ту мед. по­мо­щью все­го на­се­ле­ния вне за­ви­си­мо­сти от со­стоя­ния здо­ро­вья, до­хо­дов и уров­ня жиз­ни. Осн. при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния: сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния, зло­ка­че­ст­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния (2004). Ку­рор­ты: Банф, Грей­венхерст, Сент-Ка­та­ринс и др.

Спорт

К. счи­та­ет­ся ро­ди­ной ляк­рос­са (ви­доиз­ме­нён­ной вер­сии ин­дей­ской иг­ры баг­га­та­вей, по­пу­ляр­ной сре­ди на­се­ле­ния Сев. Аме­ри­ки в 15 в.) и хок­кея с шай­бой. В ляк­росс (иг­ру со спец. клюш­кой с при­вя­зан­ным на кон­це сет­кой-кар­ма­ном) впер­вые иг­ра­ли в Кве­бе­ке (в нач. 19 в.); в 1867 в К. соз­да­на нац. ас­со­циа­ция ляк­рос­са. Пер­вый офиц. матч по хок­кею с шай­бой со­сто­ял­ся на кат­ке «Вик­то­рия» в Мон­реа­ле 3.3.1875. В нач. 1890-х гг. по­строе­ны пер­вые кры­тые ле­до­вые аре­ны, в 1904 ос­но­ва­на пер­вая проф. хок­кей­ная орг-ция – Ме­ж­ду­нар. хок­кей­ная ли­га, ко­то­рая по­сле ря­да пре­об­ра­зо­ва­ний ста­ла гл. хок­кей­ной орг-ци­ей Сев. Аме­ри­ки – На­цио­наль­ной хок­кей­ной ли­гой (НХЛ).

Операции над абзацем: В 1961 фе­де­раль­ное пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло спец. за­кон «О фи­зич. под­го­тов­ке в лю­би­тель­ском спор­те» и по­ста­нов­ле­ние о соз­да­нии ин-та «Спорт-Ка­на­да» со спец. гос. фи­нан­си­ро­ва­ни­ем.

С 1967 про­во­дят­ся Ка­над­ские лет­ние иг­ры (1 раз в 4 го­да); в 16 ви­дах спор­та уча­ст­ву­ют юно­ши и де­вуш­ки в воз­рас­те от 15 до 20 лет. По ини­циа­ти­ве олим­пий­ско­го чем­пио­на Р. Джек­со­на в сер. 1970-х гг. ос­но­ва­на Ка­над. тре­нер­ская ас­со­циа­ция. Сре­ди наи­бо­лее по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та – хок­кей с шай­бой, бейс­бол, пла­ва­ние, тен­нис, бас­кет­бол, бокс, лёг­кая ат­ле­ти­ка, гор­но­лыж­ный спорт, боб­слей, фи­гур­ное ка­та­ние, кёр­линг, ав­то­мо­биль­ный, греб­ной и др. Нац. олим­пий­ский к-т ос­но­ван в 1904, при­знан МОК в 1907. Спорт­сме­ны К. де­бю­ти­ро­ва­ли на Олим­пий­ских иг­рах в Па­ри­же (1900); лег­ко­ат­лет Дж. Ор­тон (1873–1958) был удо­сто­ен двух на­град: зо­лотой – за по­бе­ду в бе­ге на 3000 м (по др. дан­ным, 2500 м) с пре­пят­ст­вия­ми (стипл-чейз) и брон­зо­вой – в бе­ге на 400 м с барь­е­ра­ми. Все­го в 1900–2008 спорт­сме­ны К. за­вое­ва­ли на Олим­пий­ских иг­рах 96 зо­ло­тых, 132 се­реб­ря­ные и 151 брон­зо­вую олим­пий­скую на­граду, в т. ч. на лет­них Олим­пиа­дах (1900–2008, не уча­ст­во­ва­ли толь­ко в 1980 в Мо­ск­ве) 58 зо­ло­тых, 94 се­реб­ря­ные и 108 брон­зо­вых и на зим­них Олим­пиа­дах (1924–2006) 38 зо­ло­тых, 38 се­реб­ря­ных и 43 брон­зо­вые. В К. про­хо­ди­ли Олим­пий­ские иг­ры в Мон­реа­ле (1976), Олим­пий­ские зим­ние иг­ры – в Кал­га­ри (1988) и долж­ны со­сто­ять­ся в Ван­ку­ве­ре (2010). Пер­вую зо­ло­тую ме­даль на Олим­пий­ских зим­них иг­рах вы­иг­ра­ла в 1924 (Ша­мо­ни) хок­кей­ная сбор­ная ко­ман­да. Все­го муж­ская сбор­ная К. – 7-крат­ный олим­пий­ский чем­пи­он (1920–2002; в 1920 тур­нир хок­ке­истов вхо­дил в про­грам­му Олим­пиа­ды в Ант­вер­пе­не) и 24-крат­ный чем­пи­он ми­ра (1920–2007); жен­ская – 2-крат­ный чем­пи­он Олим­пий­ских зим­них игр (2002, 2006) и 9-крат­ный чем­пи­он ми­ра (1990–2007).

В ис­то­рию ми­ро­во­го хок­кея во­шли мн. иг­ро­ки НХЛ, в т. ч. С. Ай­зер­ман, Э. Бель­фор, Ж. Бе­ли­во, П. Бу­шар, У. Гре­тц­ки, К. Драй­ден, Б. Кларк, П. Коф­фи, Г. Ла­пойнт, Г. Лаф­лёр, М. Ле­мьё, П. и Ф. Ма­хов­лич, М. Мес­сье, С. Ми­ки­та, Р. Орр, Ж. Плант, Р. Ро­би­тайл, М. Ри­шар, П. Роу, Т. Сав­чук, Ж. Ти­бо, Г. Хоу, Ф. Эс­по­зи­то. В 2007 луч­шим спорт­сме­ном К. при­знан 20-лет­ний на­па­даю­щий «Питтс­бург Пин­гвинс» С. Крос­би. В 1976, 1981, 1984, 1987, 1991 ра­зыг­ры­вал­ся Ку­бок Ка­на­ды по хок­кею [4 раза по­бе­ж­да­ла сбор­ная К. и один раз – сбор­ная СССР (1981)].

Не­од­но­крат­но до­би­ва­лись ус­пе­ха в пре­стиж­ных со­рев­но­ва­ни­ях ка­над. фи­гу­ри­сты: Б. Э. Скотт по­бе­ди­ла в оди­ноч­ном жен­ском ка­та­нии на Олим­пий­ских зим­них иг­рах в Санкт-Мо­ри­це (1948); Б. Ваг­нер и Р. Пол ста­ли по­бе­ди­те­ля­ми в пар­ном ка­та­нии на Олим­пий­ских зим­них иг­рах в Скво-Вэл­ли (1960) и 4 раза на чем­пио­на­тах ми­ра (1957–60); Ж. Са­ле и Д. Пел­ле­тье – зо­ло­тые ме­да­ли­сты Олим­пий­ских зим­них игр в Солт-Лейк-Си­ти (2002) в том же ви­де про­грам­мы; К. Брау­нинг 4 ра­за ста­но­вил­ся чем­пио­ном ми­ра (1989–91, 1993) в оди­ноч­ном муж­ском ка­та­нии.

С 1967 про­во­дит­ся Гран-при Ка­на­ды – этап чем­пио­на­та ми­ра «Фор­му­лы-1»; до 1978 – на трас­сах «Мос­порт­парк» и «Мон-Трамб­лан», с 1978 – на мон­ре­аль­ском «Коль­це Нотр-Дам» (с 1982 им. Жи­ля Виль­нё­ва). Ус­пеш­ные вы­сту­п­ле­ния ав­то­гон­щи­ков – Жи­ля Виль­нё­ва (по­бе­ди­те­ля ря­да Гран-при «Фор­му­лы-1») и его сы­на Жа­ка Виль­нё­ва [чем­пио­на ми­ра се­рии «Ин­ди­кар» (1995) и «Фор­му­лы-1» (1997)] – спо­соб­ст­во­ва­ли развитию по­пу­ляр­но­сти ав­то­мо­биль­но­го спор­та в К. Сре­ди ка­над. спорт­сме­нов, до­бив­ших­ся наи­боль­ших ус­пе­хов в конь­ко­беж­ном спор­те: Г. Бу­ше – 2-крат­ный олим­пий­ский чем­пи­он (Са­рае­во, 1984) в бе­ге на 1000 м и 1500 м и Дж. Уо­тер­спун – се­реб­ря­ный при­зёр Олим­пий­ских зим­них игр в На­га­но (1998), 4-крат­ный чем­пи­он ми­ра по сприн­тер­ско­му мно­го­бо­рью (1999–2001, 2003) и 12-крат­ный чем­пи­он ми­ра (1998–2008) на отд. дис­тан­ци­ях.

Боль­ших ус­пе­хов не­од­но­крат­но до­бива­лись ка­над­ские бок­сё­ры. Т. Бёрнс (наст. имя и фам. Ной Брус­со) стал пер­вым в ис­то­рии К. чем­пио­ном ми­ра сре­ди про­фес­сио­на­лов в тя­жё­лой ве­со­вой ка­те­го­рии (1906); уро­же­нец Ямай­ки Т. Бер­бик – чем­пи­он ми­ра в тя­жё­лой ка­те­го­рии по вер­сии Все­мир­но­го бок­сёр­ско­го со­ве­та (WBC; 1986); А. Гат­ти – чем­пи­он ми­ра в пер­вой по­лу­лёг­кой [вер­сия Ме­ж­ду­нар. бок­сёр­ской фе­де­ра­ции (IBF; 1995–98)] и пер­вой по­лу­сред­ней (вер­сия WBC; 2004–05) ка­те­го­ри­ях; Л. Льюис в 1988 стал чем­пио­ном Олим­пий­ских игр (Се­ул, 1988) в со­ста­ве сбор­ной ко­ман­ды К.; С. Мо­ли­тор – чем­пи­он ми­ра в пер­вой по­лу­лёг­кой ка­те­го­рии (по вер­сии IBF; 2006).

Сбор­ная К. – по­сто­ян­ный уча­ст­ник Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пи­ад (с 1939); луч­ший ре­зуль­тат – 8-е ме­сто сре­ди 48 ко­манд в 1976. Сре­ди круп­ней­ших шах­мат­ных со­стя­за­ний, про­хо­див­ших в К., – матч на пер­вен­ст­во ми­ра по шах­ма­там Эм. Лас­кер – В. Стей­ниц (1894, неск. пар­тий сыг­ра­но в Мон­реа­ле); т. н. тур­нир звёзд в Мон­реа­ле (1979) с уча­сти­ем силь­ней­ших шах­ма­ти­стов ми­ра. Пер­вым ме­ж­ду­нар. гросс­мей­сте­ром К. стал в 1964 Д. А. Янов­ский. В 1995 ос­но­ван проф. бас­кет­боль­ный клуб «То­рон­то Рап­торс», вы­сту­паю­щий в Нац. бас­кет­боль­ной ас­со­циа­ции (НБА) и спо­соб­ст­вую­щий раз­ви­тию по­пу­ляр­но­сти бас­кет­бо­ла в стра­не. Од­ним из силь­ней­ших ра­зыг­ры­ваю­щих НБА в 2000-х гг. яв­ля­ет­ся иг­рок «Фи­никс Санс» С. Нэш, ко­то­рый два­ж­ды при­зна­вал­ся са­мым цен­ным иг­ро­ком НБА (2005 и 2006).

Спорт­сме­ны К. ус­пеш­но вы­сту­па­ют в со­стя­за­ни­ях по кёр­лин­гу (чем­пи­он ми­ра 2007 и 2008 сре­ди жен­ских ко­манд), ляк­рос­су, гор­но­лыж­но­му спор­ту, пла­ва­нию и др. В 2007 в К. со­сто­ял­ся чем­пио­нат ми­ра по фут­бо­лу сре­ди мо­ло­дёж­ных ко­манд. В То­рон­то и Мон­реа­ле еже­год­но про­во­дят­ся тра­диц. тен­нис­ные тур­ни­ры.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

В К. нет еди­ной сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния. Управ­ле­ние об­ра­зо­ва­ни­ем де­цен­тра­ли­зо­ва­но. Для ко­ор­ди­на­ции дея­тель­но­сти про­винц. ми­ни­стерств об­ра­зо­ва­ния в 1960 соз­дан К-т ми­ни­ст­ров об­ра­зо­ва­ния (с 1967 Со­вет ми­ни­ст­ров об­ра­зо­ва­ния; сек­ре­та­ри­ат в То­рон­то). В ка­ж­дой из про­вин­ций и тер­ри­то­рий К. струк­ту­ра и ор­га­ни­за­ция школь­но­го об­ра­зо­ва­ния име­ет свои осо­бен­но­сти. Функ­цио­ни­ру­ют до­шко­ль­ные уч­ре­ж­де­ния для де­тей 4–5 лет. В боль­шин­ст­ве про­вин­ций пол­ное сред­нее об­ра­зо­ва­ние за­ни­ма­ет 12 лет, в Ма­ни­то­бе и Он­та­рио – 13 лет, в Кве­бе­ке – 11 лет. Функ­цио­ни­ру­ют 6-лет­ние на­чаль­ные (в Ма­ни­то­бе и Он­та­рио – 8-лет­ние), 3-лет­ние об­щие сред­ние, 3-лет­ние пол­ные сред­ние шко­лы. Обу­че­ние ве­дёт­ся на од­ном из офиц. язы­ков стра­ны – анг­лий­ском или фран­цуз­ском. По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во де­тей (бо­лее 95%) обу­ча­ют­ся в гос. и ка­то­лич. шко­лах. Ко­ли­че­ст­во не­го­су­дарств. школ не­зна­чи­тель­но. До­шко­ль­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми ох­ва­че­но 80% де­тей, на­чаль­ны­ми – 95%, сред­ни­ми – 91% (2005). В К. на­счи­ты­ва­ет­ся ок. 175 гос. и не­го­су­дарств. кол­лед­жей (ок. 300 тыс. уч-ся). Кол­лед­жи под­раз­де­ля­ют­ся на об­ще­ст­вен­ные (Com­mu­nity Colleges), пред­ла­гаю­щие ака­де­мич. про­грам­мы, тех­ни­че­ские (Technical Insti­tutes) и кол­лед­жи об­ще­го и проф. об­ра­зо­ва­ния сис­те­мы CEGEP (College d’Etu­des Generales et d’Education Pro­fes­sion­nelle; наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны в пров. Кве­бек). В сис­те­ме выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния ок. 100 ву­зов (уни­вер­си­те­ты, уни­вер­си­тет­ские кол­лед­жи; св. 1,5 млн. сту­ден­тов). Ста­рей­ший вуз К. – Ун-т пров. Нью-Бран­су­ик в г. Фре­де­рик­тон (1785). Круп­ней­шие ву­зы: Ун-т То­рон­то (1827), От­тав­ский ун-т (1848), Ун-т Ла­ва­ля в Кве­бе­ке (1852), Ун-т Вин­ни­пе­га (1871), Мон­ре­аль­ский ун-т (1876), Ун-т Ма­ни­то­бы в Вин­ни­пе­ге (1877), Ун-т Аль­бер­ты в Эд­мон­то­не (1908), Ун-т Брит. Ко­лум­бии в Ван­ку­ве­ре (1908), Ун-т Кар­ле­тон в От­та­ве (1942), Ун-т Вик­то­рии (1963), Ун-т им. Сай­мо­на Фрей­зе­ра в Ван­ку­ве­ре (1965), объ­е­ди­нён­ный Ун-т Кве­бе­ка (1968; фи­лиа­лы – в Кве­бе­ке, Мон­реа­ле и др. го­ро­дах К.), Ун-т Кон­кор­дия в Мон­реа­ле (1974). Кон­сер­ва­то­рии – в То­рон­то (1886), Мон­реа­ле (1942), Кве­бе­ке (1944). Биб­лио­те­ки: Боль­шая юри­дич. б-ка Ма­ни­то­бы в Вин­ни­пе­ге (1877), Ка­над­ская с.-х. б-ка в От­та­ве (1910), Б-ка и ар­хи­вы К. в От­та­ве (об­ра­зо­ва­ны в 2004 объ­е­ди­не­ни­ем Нац. б-ки и Нац. ар­хи­вов К.); пуб­лич­ные биб­лио­те­ки Га­миль­то­на, От­та­вы, Эд­мон­то­на, Ред­жай­ны; биб­лио­те­ки ака­де­мий, уни­вер­си­те­тов, кол­лед­жей и НИИ. Ар­хи­вы: пров. Брит. Ко­лум­бия – в Вик­то­рии (1893), пров. Ма­ни­то­ба – в Вин­ни­пе­ге (1884), пров. Кве­бек – в г. Кве­бек (1920), пров. Но­вая Шот­лан­дия – в Га­ли­фак­се (1929), пров. Аль­бер­та – в Эд­мон­то­не (1963), пров. Нью-Бран­су­ик – в Фре­де­рик­то­не (1968). В К. св. 2 тыс. му­зе­ев и ис­то­рич. пар­ков. Наи­бо­лее из­вест­ные му­зеи на­хо­дят­ся в От­та­ве, Ван­ку­ве­ре, Вик­то­рии, Вин­ни­пе­ге, Кал­га­ри, Кве­бе­ке, То­рон­то, Га­ли­фак­се. Сре­ди др. му­зе­ев – ис­то­рич. де­рев­ня ин­дей­цев, му­зей ос­вое­ния К. – в Пор­тидж-ла-Пре­ри; ар­хео­ло­гич. му­зей, му­зей ка­над. воо­руж. сил, ху­дож. и ис­то­рич. му­зеи – в Лон­до­не (пров. Он­та­рио).

Ста­рей­шая на­уч. орг-ция стра­ны – Ко­ро­лев­ское об-во К. в От­та­ве (1882; ре­ор­га­ни­зо­ва­но в 1974). В его со­ста­ве Ака­де­мия лит-ры и гу­ма­ни­тар­ных на­ук, Ака­де­мия гу­ма­ни­тар­ных и со­ци­аль­ных на­ук. Сре­ди др. на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Гео­ло­гич. служ­ба К. (1842), Ин-т ас­т­ро­фи­зи­ки им. Г. Херц­бер­га (1975), Ка­над. ака­де­мия тех­но­ло­гии (1987), Ка­над. ин-т ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти здра­во­охра­не­ния (2000), все – в От­та­ве; Ко­ро­лев­ский ин-т К. (1849), Ко­ро­лев­ская ака­де­мия ис­кусств К. (1880), Ака­де­мия ме­ди­ци­ны (1907), Нац. ин-т ра­ка (1943), все – в То­рон­то; Ка­над. тех­но­ло­гич. ин-т в Кин­г­сто­не (1887); Ка­над. ин-т гор­но­го де­ла, ме­тал­лур­гии и неф­ти (1898), Ака­де­мия лит-ры пров. Кве­бек в Мон­реа­ле (1944), Нац. ис­сле­до­ва­тель­ский со­вет К. (1916; от­де­ле­ния в Мон­реа­ле и От­та­ве), Ис­сле­до­ва­тель­ский со­вет пров. Аль­бер­та в Эд­мон­то­не (1921), Агент­ст­во по атом­ной энер­гии в Мис­сис­со­ге (1952).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

В К. из­да­ёт­ся св. 100 еже­днев­ных га­зет, сум­мар­ный еже­не­дель­ный ти­раж ко­то­рых со­став­ля­ет бо­лее 31 млн. экз. (2006), из них 11 из­да­ют­ся на фран­цуз­ском, ос­таль­ные – на англ. яз. Пер­вая ка­над. газ. «Halifax Gazette» вы­шла в Но­вой Шот­лан­дии в 1752. В Но­вой Фран­ции га­зе­ты не из­да­ва­лись, и толь­ко по­сле брит. за­вое­ва­ния, с 1764, ста­ла пе­ча­тать­ся дву­языч­ная газ. «Quebec Ga­zette». Круп­ней­шая совр. еже­днев­ная га­зе­та – «The Toronto Star» (с 1892, 450 тыс. экз.). Две анг­лоя­зыч­ные га­зе­ты «Globe and Mail» и «National Post» (обе – в То­рон­то) счи­та­ют­ся об­ще­на­цио­наль­ны­ми, все про­чие име­ют ре­гио­наль­ное рас­про­стра­не­ние. Вла­дель­ца­ми га­зет­но­го рын­ка вы­сту­па­ют 14 ме­дий­ных групп, в т. ч. «Can­West Media Works» (13 га­зет), «Quebecor/Sun Me­dia» (17 га­зет) и «Gla­cier Canadian New­spapers» (9 га­зет). 4 га­зе­ты, вклю­чая фран­коя­зыч­ную «Le De­voir» (ос­но­ва­на в 1910), на­хо­дят­ся в ру­ках не­за­ви­си­мых соб­ст­вен­ни­ков. Пер­вый ка­над. ж. «The Nova Scotia Magazine and Com­pre­hensive Review of Literature, Po­li­tics and News», вы­хо­дил в 1789–92. Дву­языч­ный ж. «Le Magasine de Québec», из­да­вав­ший­ся в Ниж­ней Ка­на­де в 1792–1794, имел це­лью сбли­же­ние англ. и франц. куль­тур в ус­ло­ви­ях за­ро­ж­дав­ше­го­ся нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния. Сре­ди совр. ка­над. жур­на­лов наи­боль­шие ти­ра­жи име­ют вы­хо­дя­щие на англ. и франц. язы­ках «Reader’s Digest» (1,7 млн. экз.), «Chatelaine» (1,4 млн. экз.), «Ca­nadian Living» (656 тыс. экз.), а так­же еже­не­дель­ник «Maclean’s» (ок. 500 тыс. экз.). Са­мым ста­рым из ны­не су­ще­ст­вую­щих яв­ля­ет­ся ж. «Saturday Night» (с 1887). Ста­рей­ший по­ли­тич. жур­нал – со­ци­ал-де­мо­кра­тич. «Canadian Forum» (с 1920).

Раз­ви­тие ра­дио с 1930-х гг. и те­ле­ви­де­ния с 1950-х гг. про­ис­хо­ди­ло при ак­тив­ном уча­стии гос-ва. В 1936 гос. кор­по­ра­ция «Canadian Broadcasting Corporation» (СВС) за­ме­ни­ла об­ра­зо­ван­ную в 1932 ка­над. Ра­дио­ве­ща­тель­ную ко­мис­сию, пре­вра­тив­шись в гл. опе­ра­то­ра, кон­тро­лё­ра, ре­гу­ля­то­ра и про­из­во­ди­те­ля ка­над. нац. ра­дио­про­грамм, а с сент. 1952 – и те­леви­зи­он­ных про­грамм. СВС ос­та­ёт­ся ли­де­ром об­ще­на­цио­наль­но­го ин­фор­мац. ра­дио- и те­ле­ве­ща­ния.

Гл. агент­ст­во но­во­стей К. – Canadian Press (ос­но­ва­но в 1917); его со­вме­ст­ным уч­ре­ди­те­лем и вла­дель­цем яв­ля­ют­ся ве­ду­щие ка­над. га­зе­ты. Ча­ст­ным ка­над. ин­фор­мац. агент­ст­вом Thomson Corp., спе­циа­ли­зи­рую­щим­ся на но­во­стях в об­лас­ти биз­не­са, в 2007 по­гло­ще­но брит. ин­фор­мац. агент­ст­во Рей­тер.

Ли­те­ра­ту­ра

Лит-ра ка­над. на­ро­да раз­ви­ва­ет­ся на франц. и англ. язы­ках. Ей пред­ше­ст­во­ва­ла ме­ст­ная фольк­лор­ная тра­ди­ция ин­дей­цев (см. в ст. Ин­дей­ские ли­те­ра­ту­ры) и эс­ки­мо­сов.

Ли­те­ра­ту­ра на фран­цуз­ском язы­ке. Тра­ди­ции ка­над. сло­вес­но­сти на франц. яз. бы­ли за­ло­же­ны в 16–17 вв. пе­ре­се­лен­ца­ми из Фран­ции (от­чё­ты о пу­те­ше­ст­вии Ж. Кар­тье, С. де Шам­плей­на, ре­ля­ции ие­зуи­тов и др.). Мно­го­числ. хро­ни­ки, ис­то­рии, пу­те­вые днев­ни­ки, бор­то­вые жур­на­лы пе­ре­се­лен­цев, пе­ча­тав­шие­ся во Фран­ции, на­пол­не­ны све­де­ния­ми о жиз­ни ин­дей­цев, опи­са­ния­ми при­ро­ды К. и др. эт­но­гра­фич. ма­те­риа­ла­ми. Важ­ней­шим ис­точ­ни­ком по ис­то­рии К. яв­ля­ют­ся пись­ма мо­на­хи­ни М. де Л’Ин­карнасьон. Эт­но­гра­фич. ха­рак­тер но­сит про­за пер­вых пи­са­те­лей, ро­див­ших­ся в К. (П. Бу­ше, М. Мо­рен и др.). Во 2-й пол. 18 в. на­ча­ла раз­ви­вать­ся жур­на­ли­сти­ка, на стра­ни­цах га­зет и жур­на­лов по­яв­ля­лись вы­пол­нен­ные в ду­хе клас­си­циз­ма про­из­ве­де­ния Ж. Ке­не­ля, Ж. Мер­ме и др. Од­ной из пер­вых из­дан­ных в К. поэ­тич. книг стал сб. «По­сла­ния, са­ти­ры, пес­ни, эпи­грам­мы и дру­гие сти­хи» М. Би­бо (1830). По­лу­чив­ший рас­про­стра­не­ние во 2-й тре­ти 19 в. ро­ман­тизм на­шёл своё во­пло­ще­ние в ли­ри­ке Ф. К. Гар­но, Н. Обе­на, О. Ж. Кре­ма­зи, А. Р. Кас­гре­на, а так­же Л. Фре­ше­та (сб. «Ле­ген­да на­ро­да», 1887, и др.), П. Ле­ме, А. Пу­ас­со­на, У. Шап­ма­на, А. Гар­но и др. Влия­ние твор­че­ст­ва Э. Сю, О. де Баль­за­ка, Дж. Ф. Ку­пе­ра от­ра­зи­ли аван­тюр­но-бы­то­опи­са­тель­ные ро­ма­ны Ф. О. де Гас­пе-сы­на (ро­ман «Ис­ка­тель со­кро­ви­ща, или Влия­ние од­ной кни­ги», 1837, и др.). Ге­рои­за­ция нац. про­шло­го ста­ла осн. чер­той ро­ман­тич. ис­то­рио­гра­фии (Ф. К. Гар­но, Э. Руа), а так­же твор­че­ст­ва ро­ма­ни­стов-поч­вен­ни­ков сер. – 2-й пол. 19 в. П. Ла­ком­ба («Зем­ля от­цов», 1846), П. Ж. О. Шо­во («Шарль Ге­рен», 1853), Ф. де Гас­пе-от­ца («Ка­над­цы преж­них вре­мён», 1863), А. Же­рен-Ла­жуа, Ж. Мар­ме­та, Э. Рус­со, а так­же Н. Бу­рас­са, ав­то­ра ис­то­рич. ро­ма­на «Жак и Ма­ри» (1865), по­ве­ст­ву­ю­ще­го о жиз­ни пер­вых по­се­лен­цев. Эпи­сто­ляр­но-днев­ни­ко­вый ро­ман «Ан­же­ли­на де Мон­брен» Ло­ры Ко­нан (псевд. Ф. д’Анжер) (1881) стал од­ним из пер­вых опы­тов пси­хо­ло­гич. про­зы. За­мет­ное ожив­ле­ние лит. жиз­ни свя­за­но с воз­ник­но­ве­ни­ем в 1895 мон­ре­аль­ской лит. шко­лы (Ж. Шар­бон­но, Э. Нел­ли­ган, ран­ний Ш. Жиль, А. Ло­зо и др.), раз­ви­вав­шей ху­дож. тра­ди­ции франц. пар­нас­цев и сим­во­ли­стов. Пат­ри­ар­халь­ная поч­вен­ни­че­ская шко­ла (А. Фер­лан, Б. Ла­мон­тань, Д. По­твен, А. Ри­вар и др.) куль­ти­ви­ро­ва­ла пре­им. ре­гио­на­ли­ст­скую про­зу. Ро­ман «Ма­рия Шап­де­лен» Л. Эмо­на (1916) по­ло­жил на­ча­ло раз­ви­тию реа­лиз­ма, пред­став­лен­но­го в 1920–30-х гг. твор­че­ст­вом Рин­ге (псевд. Ф. Пан­не­то­на), А. Ла­бер­жа, К. А. Гринь­о­на, Ф. А. Са­ва­ра, Ж. Ш. Ар­ве и др. По­эзия Э. де Сен-Де­ни Гар­но соз­да­на в тра­ди­ци­ях сим­во­лиз­ма; экс­пе­рим. ха­рак­тер при­сущ ли­ри­ке А. Гран­буа, А. Эбер, Ж. Эно, Г. Ми­ро­на и др. В про­зе 2-й пол. 20 в. до­ми­ни­ру­ют ро­ман и по­весть. Жанр се­мей­ной хро­ни­ки раз­ви­ва­ли Р. Ле­ме­лен («Се­мья Плуфф», 1948; «Пьер Ве­ли­ко­леп­ный», 1952), Г. Руа («Сча­стье по слу­чаю», 1945). К со­ци­аль­ным про­бле­мам об­ра­ще­ны про­из­ве­де­ния П. Же­ли­на́, Ж. Ж. Ри­ша­ра и др. Про­за Р. Эли, И. Те­рио, Ж. Бес­се­та, А. Ма­жо­ра, а так­же А. Лан­же­ве­на (ро­ман «Цепь в пар­ке», 1974) и др. от­ме­че­на глу­бо­ким пси­хо­ло­гиз­мом. Ю. Акен, Ж. Год­бу и др. ис­поль­зо­ва­ли в сво­ём твор­че­ст­ве опыт ев­роп. но­во­го ро­ма­на. Из­вест­ность по­лу­чил ис­то­рич. ро­ман А. Майе «Пе­ла­жи-по­воз­ка» (1979). Круп­ней­шим дра­ма­тур­гом 2-й пол. 20 в. стал М. Тремб­ле (пье­сы «Свод­ные сё­ст­ры», 1968, «На­сто­я­щий мир?», 1987, и др.). Сре­ди наи­бо­лее зна­ме­ни­тых про­заи­ков и по­этов кон. 20 в. – М. К. Бле, Р. Дю­шарм, Р. Ка­рье, Р. Жи­гер, Ж. Г. Пи­лон, Ф. Улетт, П. Тро­тье.

Ли­те­ра­ту­ра на анг­лий­ском язы­ке. Ис­то­ки анг­лоя­зыч­ной лит-ры К. – пись­ма, ме­муа­ры и опи­са­тель­ная про­за пе­ре­се­лен­цев из Анг­лии. Эпи­сто­ляр­ная тра­ди­ция ока­за­ла ре­шаю­щее влия­ние на ро­ман «Ис­то­рия Эми­ли Мон­те­гю» Ф. Брук (1769). Ин­дей­ская те­ма­ти­ка на­шла от­ра­же­ние в соз­дан­ном как под­ра­жа­ние В. Скот­ту и Дж. Ф. Ку­пе­ру ис­то­рич. ро­ма­не «Ва­ку­ста» Дж. Ри­чард­со­на (1832). Ли­ри­ка сер. 19 в. бы­ла ори­ен­ти­ро­ва­на на англ. по­этич. тра­ди­ции 17–18 вв. (А. Мак­лах­лан, Ч. Хе­ви­сидж и др.). В 1880–90-х гг. в анг­ло­ка­над­ской лит-ре раз­ви­вал­ся ро­ман­тизм, яр­ко во­пло­тив­ший­ся в по­эзии Ч. Дж. Ро­бер­тса (сб. «Ори­он и др. сти­хо­тво­ре­ния», 1880), А. Лам­пме­на, У. Б. Кар­ме­на, Д. Скот­та, П. Джон­сон и др. Ро­ман­тич. вея­ния ощу­ти­мы в дра­ма­тур­гии кон. 19 в. (Ч. Мейр, У. Кэм­пбелл, и др.), ис­то­рич. ро­ма­нах У. Кер­би и Г. Пар­ке­ра. По­эты-нео­ро­ман­ти­ки (Р. Сер­вис, Э. Дж. Прэтт, Ф. Прю­этт) куль­ти­ви­ро­ва­ли опи­са­тель­ную по­эзию. Ро­ма­ны Р. Кон­но­ра («Не­бес­ный корм­чий», 1899, «Ино­стра­нец», 1909, и др.) ста­ли од­ним из яр­ких про­яв­ле­ний жан­ра «ме­ст­ной идил­лии», в ко­то­рой про­слав­ля­лось воз­вра­ще­ние к кре­сть­ян­ско­му тру­ду, пат­ри­ар­халь­ная сис­те­ма цен­но­стей. За­мет­ным яв­ле­ни­ем про­зы кон. 19 – нач. 20 вв. ста­ла ани­ма­ли­сти­ка (Э. Се­тон-Томп­сон, Ч. Дж. Ро­бертс, У. А. Фрей­зер, Э. Бел­ла­ми, пи­сав­ший под псевд. Се­рая Со­ва, М. Сон­дерс и др.). В 1920–40-е гг. ак­тив­но раз­ви­ва­лась дра­ма­тур­гия, ори­ен­ти­ро­ван­ная пре­им. на ин­тер­пре­та­цию ак­ту­аль­ных со­ци­аль­ных про­блем (пье­сы Т. Ма­к­вай­ра, Е. М. Феер­бер­на и др.). Экс­пе­рим. ха­рак­тер от­ли­ча­ет мо­дер­ни­ст­скую ли­ри­ку мон­ре­аль­ской груп­пы по­этов (А. Смит, Ф. Скотт, Л. Кен­не­ди, Р. Финч и др.), ис­пы­тав­ших влия­ние Т. С. Элио­та и Э. Па­ун­да. Реа­ли­стич. тен­ден­ции за­мет­ны в юмо­ри­стич. но­вел­лах и пуб­ли­ци­сти­ке С. Ли­ко­ка, в твор­че­ст­ве Ф. Гро­ва (ро­ма­ны «Жи­те­ли бо­лот», 1925, «Хо­зя­ин мель­ни­цы», 1944, и др.); со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гич. те­ма­ти­ка до­ми­ни­ру­ет в про­зе Т. Ал­ла­на, М. Лау­ри, Э. Карр, М. Кал­ла­гэ­на. Те­ма «ма­лень­ко­го че­ло­ве­ка» ост­ро за­яв­ле­на в ро­ма­не Ф. Чайл­да «Мис­тер Эймс про­тив вре­ме­ни» (1949). Ш. Уот­сон ста­ла од­ним из за­чи­на­те­лей ка­над. фан­та­стич. лит-ры, тра­ди­ции ко­то­рой бы­ли про­дол­же­ны ро­ма­на­ми М. Хьюз. М. Ло­ренс в сво­ей пси­хо­ло­гич. про­зе, ис­поль­зуя при­ё­мы У. Фолк­не­ра, по­ка­за­ла на­пря­жён­ный дра­ма­тизм обы­ден­но­го су­ще­ст­во­ва­ния че­ло­ве­ка. Про­бле­ма по­ис­ка нац. иден­тич­но­сти жи­те­лей К. за­яв­ле­на в ро­ма­нах У. Ти­гер­та («Про­тив вет­ра», 1962), Х. Мак-Лен­на­на («Воз­вра­ще­ние сфин­кса», 1967), Б. Му­ра («Сце­на­рий ре­во­лю­ции», 1971), Дж. Ри­ги. Те­мы лич­ной от­вет­ст­вен­но­сти, со­ци­аль­но­го дол­га за­тра­ги­ва­ют­ся в твор­че­ст­ве Х. Гар­не­ра (ро­ман «Ка­пу­ст­ный го­род», 1950), К. Шилдс, Д. Ри­чар­дса, К. Го­вир и др. Тра­ге­дия ин­дей­ско­го на­се­ле­ния ос­мыс­ля­ет­ся в про­из­ве­де­ни­ях Г. Та­ке­ра (ро­ман «Те­кум­се», 1956), Х. Эван­са, Ф. Моу­эта, Д. Л. Бит­ти, Дж. Ри­ги (пье­са «Экс­таз Ри­ты Джо», 1967), а так­же Р. Ви­бе (ро­ма­ны «Ис­ку­ше­ние Боль­шо­го Мед­ве­дя», 1973, «Лю­ди со­жжён­но­го ле­са», 1977), М. Эй­кор­на (по­этич. сб. «Ост­ров оз­на­ча­ет Ми­на­го», 1975). Со­ци­аль­ная те­ма­ти­ка и опи­са­тель­ность ха­рак­тер­ны для по­эзии К. Лес­ли, П. Пейдж, Д. Лайв­си и др. Мо­дер­ни­ст­ские тен­ден­ции в по­эзии 2-й тре­ти 20 в. раз­ви­ва­ли Л. Дью­дек, Р. Сус­тер, И. Лей­тон, Э. Бёрни, Р. Дей­вис. Мо­дер­низм в те­ат­ре пред­став­лен пье­са­ми Д. Уот­моу (сб. «Пе­пел для пас­хи и дру­гие мо­но­дра­мы», 1972), Д. Ри­ни; со­ци­аль­ные и ис­то­рич. сю­же­ты ха­рак­тер­ны для драм Л. Пе­тер­со­на. Сре­ди по­этов 1970–90-х гг. – Э. Пар­ди, О. Нау­лан, Дж. Нью­лав, Г. Мак-Юэн, Л. Ко­эн; сре­ди про­заи­ков – Р. Дей­вис, Г. Ван­дер­хейг, С. Бер­дселл, У. П. Кин­сел­ла. Зна­чит. яв­ле­ни­ем в лит. жиз­ни К. кон. 20 – нач. 21 вв. ста­ло твор­че­ст­во М. Эт­вуд, син­те­зи­ро­вав­шее тра­ди­ции ланд­шафт­ных за­ри­со­вок и ани­ма­ли­сти­ки с тон­ким опи­са­ни­ем ду­шев­но­го ми­ра че­ло­ве­ка (ро­ма­ны «Та са­мая Грейс», 1996, «Орикс и ко­ро­стель», 2003)

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Ху­дож. куль­ту­ра К. со­еди­ня­ет чер­ты иск-ва ко­рен­ных жи­те­лей (ин­дей­цев и эс­ки­мо­сов) и иск-ва пе­ре­се­лен­цев из Евро­пы и США. У ин­дей­цев ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья (Сев.-Зап. по­бе­ре­жье Сев. Аме­ри­ки) бы­ли раз­ви­ты резь­ба и рос­пись по де­ре­ву, узор­ное тка­чест­во (с ха­рак­те­рным ант­ро­позоогео­мет­рич. ор­на­ментом), у лес­ных охот­ни­ков (ин­дей­цев Суб­арк­ти­ки) – вы­шив­ка олень­им и ло­си­ным во­ло­сом, иг­ла­ми ди­ко­бра­за, у эс­ки­мо­сов – резь­ба по кам­ню, ко­сти и ро­гу.

В 17 в. вы­ход­цы из Фран­ции при­нес­ли в Вост. К. свои ре­мес­лен­ные тра­ди­ции. Жи­лая, об­ществ. и куль­то­вая ар­хи­тек­ту­ра Но­вой Фран­ции в коло­ни­аль­ном сти­ле­ при­ме­ча­тель­на точ­ным вос­про­из­ве­де­ни­ем по­стро­ек мет­ро­по­лии, сти­ли­стич. един­ст­вом (про­сто­та и мо­ну­мен­таль­ность объ­ё­мов, кру­тые вы­со­кие гон­то­вые кры­ши, мощ­ные ка­мин­ные тру­бы). Пер­вые ук­ре­п­лён­ные по­се­ле­ния строи­лись из де­ре­ва (Пор-Руа­яль, Но­вая Шот­лан­дия, 1605), час­то с ка­мен­ны­ми баш­ня­ми (форт Ре­ми в Ла­ши­не, 1671); с сер. 17 в. воз­во­ди­лись ка­мен­ные по­строй­ки. Жи­лые до­ма кве­бек­ско­го ти­па, вы­тя­ну­тые в пла­не, име­ли ош­ту­ка­ту­рен­ные сте­ны, про­ре­зан­ные лю­кар­на­ми; до­ма мон­ре­аль­ско­го ти­па в пла­не бли­же к квад­ра­ту, не­ош­ту­ка­ту­рен­ные сте­ны вы­кла­ды­ва­лись из ди­ко­го кам­ня. С пер­вым епи­ско­пом Кве­бе­ка Ла­ва­лем свя­зы­ва­ет­ся соз­да­ние в сер. 17 в. ме­ст­но­го ти­па заль­ной церк­ви, со­че­таю­щей ср.-век. и ба­роч­ные чер­ты: скром­ный, но гар­монич­ный внеш­ний об­лик (стро­го очер­чен­ный объ­ём с силь­но вы­сту­паю­щим тран­сеп­том, по­лу­круг­лая ап­си­да, од­на-две ба­шен­ки, час­то де­ре­вян­ные, на зап. фа­са­де) кон­тра­сти­ру­ет с пыш­ным рез­ным уб­ран­ст­вом ин­терь­е­ра. Та­ко­вы церк­ви на о. Ор­ле­ан близ Кве­бе­ка – в Сен-Ло­ра­не (1695), Сен-Пье­ре (1716) и Сент-Фа­мий (1743–46). В по­строй­ках Ж. Де­ме­ра и со­труд­ни­чав­ше­го с ним Т. Бай­ар­же по­яв­ля­ют­ся клас­си­ци­стич. де­та­ли. Об­ществ. зда­ния – гос­пи­та­ли, се­ми­на­рии – воз­во­ди­лись по франц. об­раз­цам (се­ми­на­рия в г. Ни­ко­ле, пров. Кве­бек, 1827–33, по про­ек­ту Де­ме­ра и Бай­ар­же).

Анг­ли­ча­не соз­да­ли в при­мор­ских про­вин­ци­ях (Нью­фа­унд­ленд, Но­вая Шот­лан­дия) ме­ст­ный, не­за­ви­си­мый от англ. зод­че­ст­ва, ра­цио­наль­ный и прак­тич­ный тип кар­кас­но­го де­рев. до­ма; ха­рак­тер­ны функ­цио­наль­ная обу­слов­лен­ность ком­по­зи­ции, от­сут­ст­вие ор­дер­ных форм («Ста­рый дом со­б­ра­ний» в Бар­ринг­тоне, Но­вая Шот­лан­дия, 1765). Го­ро­да Дуб­лин, Кинг­стон, Олд-Иро­ку­ой за­страи­ва­лись в кон. 18 – нач. 19 вв. до­ма­ми англ. ти­па, но осн. стро­ит. ма­те­риа­лом был, в от­личие от Анг­лии, ка­мень, а не кир­пич. Об­ществ. зда­ния и церк­ви нач. 19 в. об­на­ру­жи­ва­ют влия­ние клас­си­циз­ма в ду­хе брать­ев Адам (пар­ла­мент пров. Но­вая Шот­лан­дия в Га­ли­фак­се, 1811–18) или бо­лее ге­рои­че­ско­го «фе­де­раль­но­го сти­ля» США (ц. Сент-Ан­д­ру в Ниа­га­ра-он-те-Лейк, пров. Он­та­рио, 1831).

Пер­вые ус­пе­хи изо­бра­зит. иск-ва К. свя­за­ны с дея­тель­но­стью франц. ре­мес­лен­ных ди­на­стий: се́­мьи Ле­вас­сёр и Бай­ар­же в Кве­бе­ке, Лаб­рос в Мон­реа­ле из­го­тов­ля­ли в 18 в. для церк­вей рез­ную де­рев. скульп­ту­ру в ду­хе франц. нар. и ба­роч­но-ро­кай­ль­ных тра­ди­ций. К кон. 18 в. воз­ни­ка­ет проф. порт­рет­ная жи­во­пись, на­хо­див­шая­ся под влия­ни­ем позд­не­го франц. ро­ко­ко (Ф. Бо­кур), а позд­нее – клас­си­циз­ма (А. Пла­мон­дон). Англ. К. ста­ла ро­ди­ной наи­бо­лее по­пу­ляр­но­го жан­ра ка­над. жи­во­пи­си – пей­за­жа (Т. Дей­вис, П. Кейн). Са­мо­быт­ную ок­ра­ску по­лу­чи­ли пей­за­жи и сце­ны кре­сть­ян­ско­го бы­та у по­сле­до­ва­те­лей бар­би­зон­ской шко­лы Х. Уот­со­на и Х. Уо­ке­ра, пер­вых ка­над. им­прес­сио­ни­стов М. О. де Фуа Сю­зор-Ко­те и М. Кал­ле­на.

Во 2-й пол. 19 в. оп­ре­де­ли­лась стан­дарт­ная струк­ту­ра но­вых го­ро­дов с ма­ло­этаж­ной де­рев. за­строй­кой, пря­мо­уголь­ной сет­кой улиц и де­ло­вы­ми цен­тра­ми, где ста­ли по­яв­лять­ся не­бо­скрё­бы амер. ти­па. Ис­то­ри­че­ские сти­ли (гл. обр. нео­клас­си­ка и нео­го­ти­ка) ха­рак­тер­ны для об­ществ. и де­ло­вых зда­ний, церк­вей, особ­ня­ков, оте­лей 2-й пол. 19 – 1-й тре­ти 20 вв. Наи­бо­лее яр­кое во­пло­ще­ние они на­шли в зда­ни­ях пар­ла­мен­тов в От­та­ве и сто­ли­цах про­вин­ций, в по­строй­ках Э. Лен­нок­са. Дж. Лайл пы­тал­ся соз­дать «ка­над­ский стиль», вклю­чая мо­ти­вы ин­дей­ско­го иск-ва, ме­ст­ной фло­ры и фау­ны в ор­на­мен­таль­ный де­кор сво­их не­о­клас­сич. зда­ний (банк в Кал­га­ри, пров. Аль­бер­та, 1929). Ф. Дар­линг при­ме­нял но­вей­шие ма­те­риа­лы и кон­ст­рук­ции (сталь­ной кар­кас, же­ле­зо­бе­тон, стек­ло), со­че­тая их с ор­дер­ным де­ко­ром (де­ло­вые зда­ния в Мон­реа­ле и То­рон­то). В сти­ли­сти­ке ар де­ко ра­бо­та­ли ар­хи­тек­то­ры Э. Кор­мье, М. Б. Па­ри­зо (1930–40-е гг.). Во 2-й пол. 20 в. по­лу­чил рас­про­стра­не­ние ин­тер­на­цио­наль­ный стиль (де­ло­вой ком­плекс До­ми­ни­он-сен­тер в То­рон­то, 1964–71, арх. Л. Мис ван дер Роэ; Нац. ху­дож. центр в От­та­ве, 1964–69). Прин­ци­пы совр. гра­до­строи­тель­ст­ва (пря­мо­уголь­ная сеть ма­ги­ст­ра­лей, зо­ни­ро­ва­ние тер­ри­то­рии, озе­ле­не­ние) реа­ли­зо­ва­ны в пром. ком­плек­се Ан­не­сис-Ай­ленд (пров. Брит. Ко­лум­бия, 1954–56), в го­ро­дах при пром. пред­при­яти­ях (Ки­ти­мат, Эл­ли­от-Лейк), в т. ч. за­по­ляр­ных (Ину­вик). Раз­ра­бо­та­ны пла­ны раз­ви­тия То­рон­то, Ван­ку­ве­ра, От­та­вы. Воз­ве­де­ны но­вая Ра­ту­ша в То­рон­то (1965, фин. арх. В. Ре­велль), пл. Виль-Ма­ри и ком­плекс по­стро­ек Все­мир­ной вы­став­ки 1967 в Мон­реа­ле (од­ним из экс­по­на­тов стал экс­пе­рим. жи­лой комплекс «Habitat’67», арх. М. Саф­ди); в 1975 по­строе­на те­ле­ви­зи­он­ная баш­ня «CN Tower» в То­рон­то (выс. св. 553 м), ос­та­вав­шая­ся до 2007 са­мым вы­со­ким соо­ру­же­ни­ем в ми­ре. С кон. 1970-х гг. по­лу­ча­ет раз­ви­тие ар­хи­тек­ту­ра мно­го­функ­цио­наль­ных пас­са­жей (Итон-сен­тер в То­рон­то, 1975–78); с ис­поль­зо­ва­ни­ем дос­ти­же­ний ин­но­вац. тех­но­ло­гий по­стро­ены но­вое зда­ние Ка­над. цент­ра ар­хи­тек­ту­ры в Мон­реа­ле (1989, ар­хи­тек­то­ры П. Ро­уз, Ф. Лам­берт) и зда­ние Канад. нац. га­ле­реи в От­та­ве (1988, арх. Саф­ди).

Рас­цвет изо­бра­зит. иск-ва в 20 в. на­шёл вы­ра­же­ние в ли­рич. го­род­ских и сель­ских пей­за­жах (Дж. У. Мор­рис, К. Гань­он), эпи­чес­ких, яр­ко де­ко­ра­тив­ных и ро­ман­тич­ных об­раз­ах не­тро­ну­той при­ро­ды (Т. Том­сон; ху­дож­ни­ки «Груп­пы се­ми» – Дж. Мак­до­налд, А. Лиз­мер, Ф. Вар­ли, А. Джэксон и др.), в про­ни­зан­ной нар. мо­ти­ва­ми скульп­ту­ре Ф. Ло­ринг, в ани­ма­ли­стич. гра­фи­ке ху­дож­ни­ка и пи­са­те­ля Э. Се­тон-Томп­со­на. В совр. изо­бра­зит. иск-ве пре­об­ла­да­ют мо­дер­ни­ст­ские те­че­ния: они ощу­ща­ют­ся в при­ми­ти­ви­ст­ской жи­во­пи­си Д. Мил­на и пей­за­жах Э. Карр, сюр­реа­ли­стич. ра­бо­тах А. Пел­ла­на, аб­ст­рак­ци­ях П. Э. Бор­дюа, Ж. П. Рио­пе­ля, скульп­тур­ных ком­по­зи­ци­ях Л. Ар­шам­бо; т. н. рез­ко­фо­кус­ный оп­тич. стиль от­ли­ча­ет ра­бо­ты Г. Сми­та и Т. Та­на­бы. Кон­цеп­ту­аль­ное ис­кус­ст­во, муль­ти­ме­дий­ные тех­ни­ки пред­став­ле­ны в ра­бо­тах В. Френ­кель, П. Вон­га, К. Кэм­п­бел­ла. Раз­ви­ва­ют­ся ди­зайн, де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное иск-во (об­ра­бот­ка ме­тал­ла, ков­ро­де­лие, ке­ра­ми­ка) и нар. твор­че­ст­во (резь­ба по де­ре­ву и вы­шив­ка ук­ра­ин­цев, ка­мен­ная скульп­ту­ра эс­ки­мо­сов).

Му­зы­ка

Спе­ци­фи­ка муз. куль­ту­ры К. оп­ре­де­ля­ет­ся тра­ди­ция­ми осн. групп на­се­ле­ния – ев­роп. им­ми­гран­тов и ин­дей­цев, при­чём тра­ди­ции анг­ло­ка­над­цев и фран­ко­ка­над­цев раз­ви­ва­ют­ся в зна­чит. ме­ре не­за­ви­си­мо друг от дру­га. В 1819 воз­ник пер­вый в К. сим­фо­нич. ор­кестр «Гар­мо­ническое об-во Кве­бе­ка» (ра­бо­тал с пе­ре­ры­ва­ми, рас­пу­щен в 1878). Пер­вые фи­лар­мо­нич. об­ще­ст­ва поя­ви­лись в То­рон­то (1845–94, ра­бо­та­ло с пе­ре­ры­ва­ми) и Мон­реа­ле (1875–99). Важ­ную роль в раз­ви­тии хо­ро­вой куль­ту­ры стра­ны сыг­рал Мен­дель­со­нов­ский хор Мон­реа­ля (1864–1894). Мн. му­зы­кан­ты – уро­жен­цы К. – ра­бо­та­ли в Ев­ро­пе и США, напр. пе­ви­цы Э. Аль­ба­ни (в 1870-х гг. га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в С.-Пе­тер­бур­ге) и Э. Го­тье. Сре­ди анг­ло­ка­над­цев по­лу­чи­ла по­пу­ляр­ность пат­рио­тич. пес­ня «Кле­но­вый лист на­все­гда» (соз­да­на в 1867 лю­би­те­лем му­зы­ки А. Мьюи­ром). В чис­ле пер­вых проф. ка­над. ком­по­зи­то­ров: К. Ла­вал­ле – ав­тор пат­рио­тич. пес­ни фран­ко­ка­над­цев «О, Ка­на­да» (1880; с 1980 Нац. гимн К.), А. Кон­тан – ав­тор пер­вой ка­над. ора­то­рии «Ка­ин» (1905), Г. Ку­тюр – соз­да­тель пер­во­го на­пи­сан­но­го в К. ре­к­вие­ма (ок. 1904), боль­шой ора­то­рии «Ио­анн Пред­те­ча» (1909). Во 2-й пол. 19 в. му­зы­кан­ты по­лу­ча­ли проф. об­ра­зо­ва­ние на муз. фа­куль­те­тах ун-тов К., пер­вая не­за­ви­си­мая муз. шко­ла ос­но­ва­на в Кве­бе­ке в 1868 (Муз. ака­де­мия Кве­бе­ка, су­ще­ст­во­ва­ла до 1988). Один из её ор­га­ни­за­то­ров, ор­га­нист, пе­да­гог, эт­но­му­зы­ко­вед Э. Гань­он опуб­ли­ко­вал сб-к фольк­ло­ра фран­ко­ка­над­цев «На­род­ные пес­ни Ка­на­ды» (1865–67).

Вид­ней­ший ком­по­зи­тор и пе­да­гог 1-й пол. 20 в. – Х. Уил­лан, соз­да­тель опе­ры «Де­ир­д­ра» (Ка­над­ское ра­дио, 1946). В его твор­че­ст­ве, а так­же в про­из­ве­де­ни­ях К. Шам­па­ня («Гас­песь­ен­ская сим­фо­ния», 1945), Дж. Вейнц­вей­га (ба­лет «Ры­жий по­ча­ток», на фран­ко­ка­над­ский фольк­лор­ный ко­мич. сю­жет о лу­щиль­щи­ках ку­ку­ру­зы; То­рон­то, 1949) про­дол­жа­лось ос­вое­ние клас­си­ко-ро­ман­тич. жан­ров в под­чёрк­ну­то нац. ма­не­ре. В чис­ле из­вест­ных ка­над. ком­по­зи­то­ров 2-й пол. 20 в.: Дж. Бе­ку­ит, Н. Би­к­рофт, Б. Ма­тер, Ф. Мо­рель, Ж. Этю, С. Га­ран, А. Пре­во, Г. Со­мерс; осо­бен­но вы­де­лил­ся экс­пе­ри­мен­та­тор К. Ви­вье (уче­ник К. Шток­хау­зе­на). Все­мир­ную из­вест­ность за­вое­ва­ли уро­жен­цы К. – пиа­нист Г. Гульд, джа­зо­вый пиа­нист О. Пи­тер­сон. Сре­ди из­вест­ных ис­пол­ни­те­лей 20 в.: пе­ви­цы Т. Стра­тас и Н. Ард­жен­та, пев­цы Й. Вик­керс, П. Бар­ца, Дж. Фан­нинг, пиа­нист и ком­по­зи­тор М. А. Ам­лен, ди­ри­жёр и вио­лон­че­лист Ш. Уд­ре, кла­ве­си­нист К. Гил­берт. Круп­ные ка­над. му­зы­ко­ве­ды – И. Шар­тье, Т. Бей­ли, Т. Макд­жи.

В 1-й пол. 20 в. в круп­ней­ших го­ро­дах К. бы­ли ос­но­ва­ны сим­фо­нич. ор­ке­ст­ры: в Кве­бе­ке (1902; с 1942 Сим­фо­нич. ор­кестр Кве­бе­ка), То­рон­то (1906; в 1931–56 его воз­глав­лял Э. Мак­мил­лан, пер­вый круп­ный ка­над. ди­ри­жёр), Ван­ку­ве­ре (1930), Мон­реа­ле (1934; ве­ду­щий ка­над. ор­кестр, худ. рук. и гл. ди­ри­жёр – К. На­га­но). Ны­не сим­фо­нич. ор­ке­ст­ры есть во мно­гих про­винц. го­ро­дах стра­ны. Ве­ду­щая опер­ная сце­на – Ка­над. опер­ная ком­па­ния (1946, То­рон­то; назв. с 1977). Опер­ные те­ат­ры от­кры­ты в Ван­ку­ве­ре (1959), Эд­мон­то­не (1963), Вин­ни­пе­ге (Ма­ни­тоб­ская опер­ная ас­со­циа­ция, 1969), Кал­га­ри (1972), Вик­то­рии (Ти­хо­оке­ан­ская опе­ра, 1975), Мон­реа­ле, Га­миль­то­не (1980), Кве­бе­ке, От­та­ве (1984). Муз. те­атр «Ор­фей» в От­та­ве (1906) – ста­рей­шая в Сев. Аме­ри­ке опе­ре­точ­ная сце­на. В 1954 в То­рон­то ор­га­ни­зо­ван пер­вый ка­над. проф. хор «Фес­ти­вал Син­герс» (на ба­зе ос­но­ван­но­го в 1894 лю­би­тель­ско­го хо­ра). Ан­самбль Об-ва совр. му­зы­ки Кве­бе­ка (1968) про­па­ган­ди­ру­ет но­вей­шую му­зы­ку (гл. обр. ка­над. ком­по­зи­то­ров). Ме­ж­ду­нар. из­вест­ность при­об­рёл ос­но­ван­ный в 1979 ан­самбль «Та­фель­му­зик» (по назв. со­чи­не­ния Г. Ф. Те­ле­ма­на), спе­циа­ли­зи­рую­щий­ся на ау­тен­тич­ных ин­тер­пре­та­ци­ях ба­роч­ной и клас­сич. ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки. По­ста­нов­ки ба­роч­ных опер осу­ще­ст­в­ля­ет ком­па­ния «Опе­ра-Ате­лье» (1983).

В 1886 в То­рон­то об­ра­зо­ва­на кон­сер­ва­то­рия, ко­то­рая по­ны­не яв­ля­ет­ся круп­ней­шей в стра­не. В 1887 в Га­ли­фак­се ос­но­ва­на При­мор­ская кон­сер­ва­то­рия (с 1998 При­мор­ская кон­сер­ва­то­рия ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств), в 1904 в Мон­реа­ле – Кон­сер­ва­то­рия Мак-Гил­ла. Муз. кон­сер­ва­то­рия Кве­бе­ка объ­е­ди­ня­ет 7 учеб­ных за­ве­де­ний в раз­ных го­ро­дах, в т. ч. в Мон­реа­ле (1942) и Кве­бе­ке (1944).

В К. про­хо­дит мно­го ме­ж­ду­нар. кон­кур­сов и фес­ти­ва­лей, сре­ди них: кон­курс пиа­ни­стов, скри­па­чей и во­ка­ли­стов в Мон­реа­ле (1965–91, с 2002 еже­год­но), кон­курс струн­ных квар­те­тов в Бан­фе (с 1983, один раз в 3 го­да), фес­ти­валь ка­мер­ной му­зы­ки в От­та­ве (с 1994), фес­ти­валь ба­роч­ной му­зы­ки в Ла­ме­ке (с 1976, еже­год­но), фес­ти­валь но­вой му­зы­ки в Мон­реа­ле (с 2003, один раз в 2 го­да), джа­зо­вый фес­ти­валь в Мон­реа­ле (один из круп­ней­ших в ми­ре, с 1980, еже­год­но).

Ба­лет

Пер­вые ба­лет­ные кол­лек­ти­вы поя­ви­лись в нач. 1930-х гг. На ба­зе лю­би­тель­ской шко­лы и ба­лет­но­го клу­ба в Вин­ни­пе­ге англ. хо­рео­граф Г. Ллойд и тан­цов­щи­ца Б. Фа­рал­ли ор­га­ни­зо­ва­ли по­лу­про­фес­сио­наль­ную труп­пу, ко­то­рая в 1939 да­ла пер­вое пуб­лич­ное пред­став­ле­ние (в 1941 по­лу­чи­ла назв. «Вин­ни­пег­ский ба­лет», с 1953 Ко­ро­лев­ский ба­лет Вин­ни­пе­га). В 1940-х гг. ре­пер­ту­ар труп­пы со­став­ля­ли клас­сич. ба­лет­ные спек­так­ли и по­ста­нов­ки Ллой­да и Фа­рал­ли. С 1955 кол­лек­тив вы­сту­пал под ху­дож. ру­ко­во­дством Фа­рал­ли (до кон. 1970-х гг. ста­ви­лись ба­ле­ты толь­ко совр. хо­рео­гра­фов). В 1958–88 труп­пой ру­ко­во­дил А. Спор (в 1951–54 один из ве­ду­щих тан­цов­щи­ков), осо­бое вни­ма­ние уде­ляв­ший ка­над. ба­лет­мей­сте­рам – Б. Мак­до­наль­ду (по­ста­вил пер­вый мно­го­акт­ный ба­лет на нац. сю­жет «Роз Ла­тю­лип» Х. Фрид­ме­на, 1966), Н. Ве­за­ку («В по­ис­ках солн­ца» Дж. Мар­тин­дей­ла, 1975). Под рук. Спо­ра труп­па ус­пеш­но га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Ев­ро­пе. В даль­ней­шем Ко­ро­лев­ским ба­ле­том Вин­ни­пе­га ру­ко­во­ди­ли: Х. Джур­ри­енс (1988–89), Дж. Ми­хен (1990–93), В. Уайт­нер (1993–1995), А. Лю­ис (с 1996). В ре­пер­туа­ре ба­ле­ты Дж. Ба­лан­чи­на, И. Ки­лиа­на, Х. ван Ма­не­на и др., а так­же ка­над. хо­рео­гра­фа М. Год­де­на (с 1990 пер­вый по­сто­янный хо­рео­граф труп­пы). В раз­ное вре­мя в труп­пе ра­бо­та­ли тан­цов­щи­ки: О. Н. Мои­сее­ва, А. А. Ма­ка­ров, Э. Харт, С. Та­вер­нер, Ф. Стро­бел, К. Хен­нес­си, Д. Мо­ро­ни, Р. Ра­тер­форд, М. Эг­лев­ская, Б. Уай­кофф. В 1970 при Ко­ро­лев­ском ба­ле­те Вин­ни­пе­га от­кры­та шко­ла.

В 1951 в То­рон­то С. Фран­ка ос­но­ва­ла Нац. ба­лет К., став­ший круп­ней­шей в стра­не ба­лет­ной труп­пой. В ре­пер­туа­ре ба­ле­ты клас­сич. на­сле­дия в ре­дак­ци­ях Фран­ки («Шо­пе­ниа­на», 1951, «Жи­зель» А. Ада­на, 1952), Э. Бру­на («Ле­бе­ди­ное озе­ро» П. И. Чай­ков­ско­го, 1967), Р. Х. Ну­рее­ва («Спя­щая кра­са­ви­ца» П. И. Чай­ков­ско­го, 1972) и др., а так­же по­ста­нов­ки А. Тю­до­ра, Ф. Аш­то­на, Дж. Кран­ко и др. Труп­пу воз­глав­ля­ли А. Грант (1976–83), Брун (1983–86), Р. Ан­дер­сон (1989–96), Дж. Ку­дел­ка (1996–2005), К. Кайн (с 2005). Сре­ди ве­ду­щих ар­ти­стов – В. Тен­нант, Ф. Ога­стин. В 1959 при Нац. ба­ле­те К. об­ра­зо­ва­на ба­лет­ная шко­ла.

В 1957 в Мон­реа­ле на ба­зе су­ще­ст­во­вав­шей с 1955 те­ле­ви­зи­он­ной труп­пы «Ба­лет Люд­ми­лы Ши­ряе­вой» был со­здан Боль­шой ка­над. ба­лет (Л. С. Ши­ряе­ва ру­ко­во­ди­ла им до 1974, а так­же воз­глав­ля­ла ба­лет­ную шко­лу, ор­га­ни­зо­ван­ную в 1958). Вна­ча­ле ос­но­ву ре­пер­ту­а­ра со­став­ля­ли совр. экс­пе­рим. спек­так­ли Ши­ряе­вой, ос­но­ван­ные на нац. те­ма­ти­ке. Хо­рео­граф Ф. Но, при­гла­шён­ный в труп­пу в 1965, вклю­чил в ре­пер­ту­ар бо­лее мас­штаб­ные по­ста­нов­ки («Кар­ми­на Бу­ра­на» на муз. К. Ор­фа, «Сим­фо­ния псал­мов» на муз. И. Ф. Стра­вин­ско­го); в 1977–89 поя­ви­лись спек­так­ли совр. ба­лет­мей­сте­ров (Н. Дуа­то, И. Ки­лиа­на, М. Мор­ри­са), в т. ч. пред­ста­ви­те­лей тан­ца мо­дерн (П. Тей­ло­ра, У. Фор­сай­та). В 1989–99 труп­пу воз­глав­лял Л. Ро­удс, с 1999 худ. рук. – Г. Пан­ков.

В К. по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние разл. фор­мы сво­бод­но­го тан­ца; сре­ди круп­ней­ших тан­цов­щи­ков это­го на­прав­ле­ния: Э. Лок, М. Гил­лис, Д. Гросс­ман. Так­же в К. ра­бо­та­ют труп­пы: «Совр. тан­цов­щи­ки Вин­ни­пе­га» (1964), «Груп­па Ко­ро­лев­ской пло­ща­ди» (1966, Мон­ре­аль), Тан­це­валь­ный те­атр То­рон­то (1968; име­ет свою шко­лу), Ба­лет Брит. Ко­лум­бии (1986, Ван­ку­вер), Тан­це­валь­ная ком­па­ния К. Бе­лан­же (2001, Кве­бек), Ба­лет Кве­бе­ка (2005). С 1985 в Мон­реа­ле про­во­дит­ся Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь но­во­го тан­ца.

Те­атр

В К. па­рал­лель­но раз­ви­ва­ют­ся фран­коя­зыч­ный и анг­лоя­зыч­ный те­ат­ры, их тра­ди­ции схо­жи; вплоть до нач. 21 в. анг­лоя­зыч­ные труп­пы ино­гда иг­ра­ют спек­так­ли на франц. яз., а фран­коя­зыч­ные – на англ. язы­ке. Пер­вые те­ат­раль­ные пред­став­ле­ния по­сле ко­ло­ни­за­ции К. в нач. 17 в. да­ва­лись на франц. язы­ке. 14.11.1606 в те­ат­ре «Неп­тун» в по­се­ле­нии Пор-Руа­яль бы­ла по­став­ле­на сти­хо­твор­ная пье­са М. Лес­кар­бо «Мор­ская мас­ка». В лю­би­тель­ских спек­так­лях при­ни­ма­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли разл. сло­ёв об­ще­ст­ва, в т. ч. сол­да­ты, куп­цы, ла­воч­ни­ки. Так, в по­ста­нов­ке «Шко­лы зло­сло­вия» Р. Ше­ри­да­на, осу­ще­ст­в­лён­ной в гар­ни­зо­не Га­ли­фак­са в 1788, офи­це­ры иг­ра­ли и жен­ские ро­ли. В 1780-х гг. в К. ра­бо­та­ли две проф. те­ат­раль­ные труп­пы: «Ком­па­ния ко­ме­ди­ан­тов Ал­ле­на» и «Мо­ло­дые ка­над­цы». При от­сут­ст­вии спец. зда­ний спек­так­ли про­хо­ди­ли в лю­бых по­ме­ще­ни­ях, вклю­чая та­вер­ны. В 1789 по­стро­ен Но­вый Боль­шой те­атр в Га­лифак­се, в 1825 – Ко­ро­лев­ский те­атр в Мон­реа­ле и Ко­ро­лев­ский цирк (вско­ре так­же пе­ре­име­но­ван­ный в Ко­ро­лев­ский те­атр) в Кве­бе­ке. В 1820-х гг. был соз­дан пер­вый те­атр в То­рон­то, в 1862 – в го­ро­дах Вик­то­рия и Га­миль­тон. В ре­пер­ту­ар те­ат­раль­ных трупп вхо­ди­ли про­из­ве­де­ния ка­над. дра­ма­тур­гов Ж. Ке­не­ля, Ч. Хе­ви­сид­жа, Ч. Мей­ра. С кон. 1880-х гг. бы­ла рас­про­стра­не­на сис­те­ма проф. пе­ре­движ­ных те­ат­ров, при­шед­шая в упа­док по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны из-за жё­ст­кой кон­ку­рен­ции со сто­ро­ны ра­дио и ки­но. В 1920–30-х гг. мно­го­числ. лю­би­тель­ские труп­пы ор­га­ни­зо­вы­ва­лись при уни­вер­си­те­тах, шко­лах, церк­вах, клу­бах; наи­бо­лее круп­ные ра­бо­та­ли в Мон­реа­ле, От­та­ве, Сент-Бо­ни­фей­се, Ван­ку­ве­ре, То­рон­то, Ред­жай­не. В кон. 1940-х гг. поя­ви­лись проф. труп­пы в круп­ных го­ро­дах. Ста­рей­шая из них – «Ри­до вер» (Мон­ре­аль). В 1950–60-х гг. по­лу­чи­ли из­вест­ность труп­пы: «Нью плей со­сай­е­ти», «Ти­этр То­рон­то» (обе – в То­рон­то), «Неп­тун» (Га­ли­факс), «Ци­та­дель» (Эд­мон­тон), «Гло­бус» (Ред­жай­на), «Ма­ни­то­ба ти­этр сен­тер» (Вин­ни­пег), «Ка­ней­ди­ан ре­пер­то­ри» (От­та­ва), «Но­вый свет», «Ка­над­ская ко­ме­дия» (обе – в Мон­реа­ле) и др. В их ре­пер­туа­ре пье­сы ка­над. дра­ма­тур­гов Р. Дей­ви­са, М. Дю­бе, Дж. Ко­ул­те­ра, Г. Фэ­ри­са, Ш. Фо­ука, Л. Синк­ле­ра, М. Кал­ла­га­на, Н. Уил­ли­са со­сед­ст­во­ва­ли с про­из­ве­де­ния­ми ми­ро­вой клас­сич. и совр. дра­ма­тур­гии. Зна­чит. вклад в фор­ми­ро­ва­ние нац. тра­ди­ции вне­сли дея­те­ли те­ат­раль­но­го иск-ва: Дж. Ко­ли­кос, И. Бринд’Амур, Ф. Хай­ленд, Д. Пел­ле­тье, У. Хатт, К. Плам­мер, Ж. Гас­кон, Дж. Ко­ул­тер, Л. Синк­лер, М. Мур и др. В кон. 1970-х гг. попу­ляр­ность за­вое­ва­ли аван­гард­ные те­ат­раль­ные дви­же­ния, сре­ди вид­ных пред­ста­ви­те­лей ко­то­рых – Д. Френч, М. Трамб­ле, Дж. Томп­сон. В То­рон­то, Мон­реа­ле, Ван­ку­ве­ре поя­ви­лись эт­нич. те­ат­ры («Ка­хутс Ти­этр Про­джектс», «Тис­ри Ду­нья Ти­этр» и др.). Сре­ди клю­че­вых фи­гур те­ат­ра К. ру­бе­жа 20–21 вв. – Ж. Маё и Р. Ле­паж. Уче­ник Э. Дек­ру и Э. Бар­бы, Маё в 1975 ос­но­вал в Мон­реа­ле те­атр «Де­ти рай­ка» (с 1981 «Кар­бон 14», с 1995 «За­вод С»). Ре­жис­сёр, сце­но­граф, дра­ма­тург и ак­тёр Ле­паж от­крыл свой те­атр «Ex Machina» в 1990 в Кве­бе­ке. Раз­ру­шая клас­сич. пред­став­ле­ния о те­ат­ре, ши­ро­ко ис­поль­зуя совр. тех­но­ло­гии, Ле­паж соз­да­ёт но­вую сце­нич. ре­аль­ность на сты­ке разл. ис­кусств и жан­ров. Ши­ро­кое раз­ви­тие в К. по­лу­чи­ло аль­тер­на­тив­ное дви­же­ние «фриндж» (fringe) – соз­да­ние экс­пе­рим. мо­биль­ных те­ат­раль­ных трупп, от­кры­тых раз­но­об­раз­ным куль­тур­ным вея­ни­ям, ос­ваи­ваю­щих все­воз­мож­ные не­тра­диц. сце­нич. фор­мы. С 1953 про­во­дит­ся Шек­спи­ров­ский фес­ти­валь в Страт­фор­де, с 1962 – Шоу-фес­ти­валь в Он­та­рио. Так­же те­ат­раль­ные фес­ти­ва­ли про­хо­дят в Эд­мон­то­не (с 1982), Ван­ку­ве­ре (с 1985), От­та­ве (с 1997), Кал­га­ри (с 2000) и др.

Ки­но

Ки­но К. раз­ви­ва­ет­ся в си­туа­ции тес­но­го взаи­мо­дей­ст­вия с ки­не­ма­то­гра­фом США и со­су­ще­ст­во­ва­ния двух куль­тур­ных тра­ди­ций – анг­лоя­зыч­ной и фран­ко­я­зыч­ной (в пров. Кве­бек). Пер­вый фильм на тер­ри­то­рии К. был снят со­труд­ни­ка­ми Т. А. Эди­со­на в 1898 и но­сил рек­лам­ный ха­рак­тер. С 1900-х гг. на­ча­лось про­из-во до­ку­мен­таль­ных филь­мов с це­лью при­вле­че­ния в стра­ну им­ми­гран­тов. Пер­вый по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий ки­но­те­атр от­крыт в 1906 в Мон­реа­ле. Пер­вый иг­ро­вой фильм – «Эван­же­ли­на» И. П. Сал­ли­ве­на и У. Х. Ко­ва­но (1914). В это вре­мя в ки­не­ма­то­гра­фе К. пре­об­ла­да­ли мо­ти­вы ме­ст­ной эк­зо­ти­ки, спо­соб­ст­во­вав­шие рас­ши­ре­нию ту­ри­стич. ин­ду­ст­рии. В 1918 при Мин-ве тор­гов­ли и пром-сти бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но Вы­ста­воч­но-рек­лам­ное бю­ро (в 1923 пре­об­ра­зо­ва­но в Ка­над. пра­ви­тельств. ки­но­бю­ро). В 1922 аме­ри­ка­нец Р. Фла­эр­ти снял в К. зна­ме­ни­тый фильм о жиз­ни и бы­те эс­ки­мо­сов «На­нук с Се­ве­ра». По­яв­ле­ние зву­ко­во­го ки­но в кон. 1920-х гг. уси­ли­ло кон­ку­рен­цию из-за ру­бе­жа, не­смот­ря на зна­чит. ус­пех в 1931 пер­во­го ка­над. зву­ко­во­го ф. «Ви­кинг» В. Фрис­сел­ла и Дж. Мел­фор­да. Боль­шой ре­зо­нанс по­лу­чил пол­но­мет­раж­ный хро­ни­каль­но-до­ку­мен­таль­ный фильм о 1-й ми­ро­вой вой­не «Не­за­бы­вае­мое» Ф. Бэдж­ли (1935), где от­чёт­ли­во зву­чал мо­тив фор­ми­ро­ва­ния нац. са­мо­соз­на­ния ка­над­цев. Но­вый этап раз­ви­тия ка­над. ки­но­ис­кус­ст­ва оз­на­ме­но­ва­ло при­гла­ше­ние в кон. 1930-х гг. для ру­ко­во­дства вновь соз­дан­ным Нац. ки­но­со­ве­том брит. ре­жис­сё­ра до­ку­мен­таль­но­го ки­но Дж. Грир­со­на. Был при­нят ряд но­вых за­ко­но­дат. и ор­га­ни­зац. мер по­ощ­ре­ния ки­но­до­ку­мен­та­ли­сти­ки, что спо­соб­ст­во­ва­ло вы­дви­же­нию К. в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны в ряд ли­де­ров ми­ро­во­го до­ку­мен­таль­но­го ки­но (соз­дан­ные раз­ны­ми ре­жис­сё­ра­ми в го­ды вой­ны цик­лы «Сра­жаю­щая­ся Ка­на­да» и «Мир в борь­бе» во­шли в зо­ло­той фонд ми­ро­во­го ки­но­ис­кус­ст­ва). В 1943 Н. Мак-Ла­рен ос­но­вал сек­цию ани­ма­ции (муль­ти­п­ли­ка­ции) Нац. ки­но­со­ве­та (гос. под­держ­ка спо­соб­ст­во­ва­ла соз­да­нию влия­тель­ной ани­мац. нац. шко­лы, вы­дви­нув­шей­ся на пер­вый план в 1960–70-х гг.). В 1950 при­нят но­вый за­кон о ки­но, ре­гу­ли­ро­вав­ший от­но­ше­ния ме­ж­ду гос-вом и ча­ст­ны­ми фир­ма­ми, за­ни­мав­ши­ми­ся ки­но­про­из­вод­ст­вом (как пра­ви­ло, не при­но­сив­шим до­хо­да) в раз­ных про­вин­ци­ях стра­ны. В 1952 снят пер­вый цвет­ной ка­над. фильм – «Эть­ен Брю­ле, не­го­дяй» М. Е. Тер­не­ра. За пре­де­ла­ми К. по­лу­чил из­вест­ность ф. «Уда­ча Джинд­же­ра Коф­фи» И. Керш­не­ра (1964, совм. с США). В це­лом в 1950-х – нач. 1960-х гг. ки­не­ма­то­граф К. пе­ре­жи­вал пе­ри­од стаг­на­ции (что, в ча­ст­но­сти, вы­ну­ди­ло по­ки­нуть стра­ну пер­спек­тив­ных ре­жис­сё­ров Н. Джуи­со­на и Т. Кот­чеф­фа, впо­след­ст­вии про­сла­вив­ших­ся в Гол­ли­ву­де). Ис­клю­че­ние со­став­ля­ло фран­коя­зыч­ное ки­но. Филь­мы на франц. яз. на­ча­ли сни­мать в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны («Отец Шо­пен» Ф. Оце­па, 1943). В 1950-х гг. ки­но­про­из­вод­ст­во в пров. Кве­бек при­ня­ло сис­те­ма­тич. ха­рак­тер, а в 1960-х гг. по­лу­чи­ло при­зна­ние ми­ро­вой кри­ти­ки (в пер­вую оче­редь фран­цуз­ской).

На­чи­ная с 1960-х гг. на но­вый этап раз­ви­тия вы­шла до­ку­мен­та­ли­сти­ка – «пря­мое ки­но» и «си­не­ма-ве­ри­те» («Что­бы мир про­дол­жал­ся» М. Бро и П. Пер­ро, 1963; «Ме­ж­ду мо­рем и пре­сной во­дой» Бро, 1967). Поя­ви­лись и са­мо­быт­ные иг­ро­вые филь­мы ре­жис­сё­ров Ж. Кар­ля («Сча­ст­ли­вая жизнь Ле­о­поль­да З.», 1965; «Ис­тин­ная на­ту­ра Бер­на­дет­ты», 1972), К. Жют­ра («Мой дя­дя Ан­ту­ан», 1971; «Ка­му­ра­ска», 1973), Д. Ар­ка­на («Про­кля­тые день­ги», 1972; «Ии­сус из Мон­реа­ля», 1989, пр. Мкф в Кан­не), А. Фор­сье («Бар-са­лон», 1974) и др. Соз­да­ние в 1967 Ка­над. кор­по­ра­ции по раз­ви­тию ки­но спо­соб­ст­во­ва­ло рос­ту ки­но­про­из­вод­ст­ва. Од­на­ко сре­ди анг­ло­языч­ных филь­мов ус­пе­хом поль­зо­ва­лась лишь ра­бо­та Т. Кот­чеф­фа «Всту­п­ле­ние в жизнь Дад­ди Крэ­вит­ца» (1974). Про­рыв ка­над. ки­но, от­ли­чаю­ще­го­ся раз­но­об­ра­зи­ем творч. по­ис­ков, к ми­ро­во­му зри­те­лю (в пер­вую оче­редь фес­ти­валь­но­му) про­изо­шёл на ру­бе­же 20–21 вв. Все­мир­ное при­зна­ние за­вое­ва­ли гру­ст­ные ко­ме­дии Ар­ка­на («За­кат аме­ри­кан­ской им­пе­рии», 1986; «На­ше­ст­вие вар­ва­ров», 2003, пр. «Ос­кар»; «Век тьмы», 2007), филь­мы ужа­сов Д. Кро­нен­бер­га («Дрожь», 1975; «Ви­део­дром», 1983; «Эк­зи­стен­ция», 1999; «Вос­точ­ные обе­ща­ния», др. назв. «По­рок на экс­порт», 2007), пси­хо­ло­гич. дра­мы А. Эгоя­на («Эк­зо­ти­ка», 1994; «Ара­рат» – о тра­ге­дии арм. на­ро­да, 2002), эс­те­тич. изы­ски Г. Мад­ди­на («Са­мая пе­чаль­ная му­зы­ка на све­те», 2003). В об­лас­ти аван­гар­ди­ст­ско­го ки­но экс­пе­ри­мен­ти­ру­ют М. Сноу («Дли­на вол­ны», 1967; «Зав­трак», 1976; «Жи­лая ком­на­та», 2000) и Ж. Ле­фебвр (цикл филь­мов «Век изо­бра­же­ния», 1994–95). К ми­фо­ло­гич. сю­же­там тя­го­те­ет З. Ку­нук («Ата­нар­жу­ат, или Бы­ст­рый бе­гун», по ле­ген­де инуи­тов, 2001). Ген­дер­ной про­бле­ма­ти­ке от­во­дят центр. ме­сто жен­щи­ны-ре­жис­сё­ры П. Ро­зе­ма («Ко­гда на­сту­па­ет ночь», 1995; «Парк Мэнс­филд», 1999), Л. Пуль («Уне­си ме­ня», 1999; «По­те­ря­на и в бре­ду», 2001), Д. Мех­та («Бол­ли­вуд/Гол­ли­вуд», 2002) и др. Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­ва­ли про­хо­дят в Мон­реа­ле (Фе­сти­валь но­во­го ки­но, с 1971, Фес­ти­валь филь­мов ми­ра, с 1977), То­рон­то (с 1976) и др.

Цирк

С кон. 18 в. на тер­ри­то­рии К. га­ст­ро­ли­ро­ва­ли амер. цир­ко­вые труп­пы. Пер­вый нац. цирк – «Сирк дю Со­лей» («Цирк Солн­ца») под рук. Г. Ла­ли­бер­те, от­крыв­ший­ся в 1984 в Мон­реа­ле. С его по­яв­ле­ни­ем ро­ди­лось но­вое на­прав­ле­ние в ми­ро­вом цир­ко­вом иск-ве. Все­мир­ное при­зна­ние за­вое­ва­ли под­чи­нён­ные еди­но­му ре­жис­сёр­ско­му за­мыс­лу кра­соч­ные шоу, в ко­то­рых ор­га­нич­но со­че­та­ют­ся эле­мен­ты цир­ко­во­го, хо­рео­гра­фич., во­каль­но­го иск-ва, эс­те­ти­ка тра­диц. дра­ма­тич. те­ат­ра и улич­ных пред­став­ле­ний. Сквоз­ной сю­жет объ­е­ди­ня­ет вы­сту­п­ле­ния ак­ро­ба­тов, гим­на­стов, жонг­лё­ров, кло­унов, спорт­сме­нов и др. К нач. 21 в. кол­лек­тив пре­вра­тил­ся в транс­на­цио­наль­ную кор­по­ра­цию, в ко­то­рой ра­бо­та­ют бо­лее 500 ар­ти­стов из раз­ных стран; она вклю­ча­ет ста­цио­нар­ные труп­пы («О», «Мис­тер», «Ла Ну­ба», «Зу­ма­ни­ти») и цир­ки-ша­пи­то, га­ст­ро­ли­рую­щие по все­му ми­ру («Сал­тим­бан­ко», «Алег­рия», «Кви­дам», «Дра­ли­он» и др.). В 1993 в Кве­бе­ке вы­пу­ск­ни­ка­ми Мон­ре­аль­ско­го цир­ко­во­го уч-ща (ос­но­ва­но в 1981) соз­дан мо­ло­дёж­ный цирк «Элу­аз».

Иллюстрация:

Флаг Канады. Архив БРЭ.

Автор статьи: А. И. Чер­ка­сов, А. В. Та­ба­рев, И. А. Аг­гее­ва, А. В. Чон­ка, В. И. Лин­дер, А. В. Го­луб­ков.

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