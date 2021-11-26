ЛУДДИТЫ

ЛУДДИТЫ (англ. Luddites) - уча­ст­ни­ки сти­хий­но­го дви­же­ния ра­бо­чих в Ве­ли­ко­бри­та­нии во 2-й половине XVIII - начале XIX века, бо­ров­шие­ся про­тив вне­дре­ния ма­шин в про­изводство .

Название «Луддиты» пред­по­ло­жи­тель­но про­ис­хо­дит от име­ни не­кое­го под­мас­те­рья Не­да Луд­да (Ludd), раз­ру­шив­ше­го свой вя­заль­ный ста­нок. Дви­же­ние Луддитов яви­лось спе­ци­фической фор­мой про­тес­та ра­бо­че­го клас­са Ве­ли­ко­бри­та­нии про­тив не­вы­но­си­мых ус­ло­вий тру­да, ни­щен­ской зар­пла­ты, без­ра­бо­ти­цы, при­чи­ны ко­то­рых ус­мат­ри­ва­лись во вве­де­нии ма­шин в хо­де про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ции. Пер­вые слу­чаи раз­ру­ше­ния фаб­рич­но­го обо­ру­до­ва­ния име­ли ме­сто в Нот­тин­ге­ме и Шеф­фил­де в конце 1760-х годов. Во 2-й половине XVIII века сти­хий­ные вы­сту­п­ле­ния Луддитов рас­про­стра­ни­лись на Лан­ка­шир, Уилт­шир и ряд других графств. В 1811-1813 годы дви­же­ние при­об­ре­ло бо­лее ор­га­ни­зо­ван­ный ха­рак­тер. Груп­пы Луддитов ста­ли пла­ни­ро­вать и за­ра­нее го­то­вить свои ак­ции. По­сле их вы­сту­п­ле­ний в Ар­нол­де, Нот­тин­ге­ме, Лид­се, Шеф­фил­де, Ман­че­сте­ре и других го­ро­дах, в хо­де ко­то­рых унич­то­жа­лись не толь­ко ма­ши­ны, но и це­лые фаб­ри­ки, ка­би­нет Р. Б. Дж. Ли­вер­пу­ла в 1812 году ввёл смерт­ную казнь за раз­ру­ше­ние ма­шин. Про­тив Луддитов ста­ли ис­поль­зо­вать­ся час­ти британской ре­гу­ляр­ной ар­мии. На про­шед­шем в городе Йорк в 1813 году су­деб­ном про­цес­се к смерт­ной каз­ни по об­ви­не­нию в «са­бо­таже» бы­ли при­го­во­ре­ны 17 человек, многие Луддиты со­сла­ны в Ав­ст­ра­лию. Дей­ст­вия Луддитов встре­ча­ли по­ни­ма­ние и со­чув­ст­вие со сто­ро­ны ря­да пред­ста­ви­те­лей выс­ших сло­ёв британского об­ще­ст­ва. Про­тив пре­сле­до­ва­ний Луддитов ак­тив­но вы­сту­пал в пар­ла­мен­те Дж. Г. Бай­рон , по­свя­тив­ший им стих. «Song for the Luddites» (1816). По­след­ние круп­ные вспыш­ки дви­же­ния Луддитов от­но­сят­ся к 1816-1820 годам. Ре­прес­сив­ная по­ли­ти­ка британских вла­стей, улуч­ше­ние эко­но­мического по­ло­же­ния ра­бо­чих и от­ме­на в 1824 году за­пре­та на их объ­е­ди­не­ние в тред-юнио­ны при­ве­ли к за­ту­ха­нию дви­же­ния луд­ди­тов.

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