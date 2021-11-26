ЛУДДИТЫ
ЛУДДИТЫ (англ. Luddites) - участники стихийного движения рабочих в Великобритании во 2-й половине XVIII - начале XIX века, боровшиеся против внедрения машин в производство.
Название «Луддиты» предположительно происходит от имени некоего подмастерья Неда Лудда (Ludd), разрушившего свой вязальный станок. Движение Луддитов явилось специфической формой протеста рабочего класса Великобритании против невыносимых условий труда, нищенской зарплаты, безработицы, причины которых усматривались во введении машин в ходе промышленной революции. Первые случаи разрушения фабричного оборудования имели место в Ноттингеме и Шеффилде в конце 1760-х годов. Во 2-й половине XVIII века стихийные выступления Луддитов распространились на Ланкашир, Уилтшир и ряд других графств. В 1811-1813 годы движение приобрело более организованный характер. Группы Луддитов стали планировать и заранее готовить свои акции. После их выступлений в Арнолде, Ноттингеме, Лидсе, Шеффилде, Манчестере и других городах, в ходе которых уничтожались не только машины, но и целые фабрики, кабинет Р. Б. Дж. Ливерпула в 1812 году ввёл смертную казнь за разрушение машин. Против Луддитов стали использоваться части британской регулярной армии. На прошедшем в городе Йорк в 1813 году судебном процессе к смертной казни по обвинению в «саботаже» были приговорены 17 человек, многие Луддиты сосланы в Австралию. Действия Луддитов встречали понимание и сочувствие со стороны ряда представителей высших слоёв британского общества. Против преследований Луддитов активно выступал в парламенте Дж. Г. Байрон, посвятивший им стих. «Song for the Luddites» (1816). Последние крупные вспышки движения Луддитов относятся к 1816-1820 годам. Репрессивная политика британских властей, улучшение экономического положения рабочих и отмена в 1824 году запрета на их объединение в тред-юнионы привели к затуханию движения луддитов.