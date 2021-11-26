ДОН
ДОН - река в Европейской части России.
Длина 1870 километров, площадь бассейна 422 тысячи км2 (368,6 тысяч км2 в пределах России, 53,4 тысяч км2 - Украины). Берёт начало на северной окраине Среднерусской возвышенности (Тульская область) на высоте 179 метров; впадает в Таганрогский залив Азовского моря.
Исторический очерк.
В древности в греческих источниках назывался Танаис, а по свидетельству Плутарха, ещё более древнее название Дона - Амазонская река. С VI века до нашей эры служил торговым путём, связывавшим северо-восточные и восточные районы Скифии с греческими городами Причерноморья. До III века до нашей эры разделял территорию скифских и сарматских племён. Считался границей между Европой и Азией. В устье Дона в IV или III веках до нашей эры возникла крупная греческая колония Танаис.
По Дону шла торговля с греческими колониями в Крыму и на Таманском полуострове. В середине 1-го тысячелетия нашей эры в нижнем течении Дона проходили орды гуннов и булгар и других. Дон входил в ареал расселения антов. В VII-IX веках нижнее и среднее течение Дона находилось под контролем Хазарского каганата. Набеги угров и печенегов вытеснили славянское население в верховья Дона. С XI века в нижнем течении Дона находились кочевья половцев, а с XIII века он оказался на территории Золотой Орды. В XIV-XVI веках являлся торговым путём, связывавшим русские княжества, а позднее - Русское государство с генуэзскими колониями в Крыму (в устье Дона находилась генуэзская колония Тана). В XV веке на Дону возникли поселения казаков, в XVI веке образовалось Донское казачье войско.
Территория Подонья являлась опорной базой Разина восстания 1670-1671 годов и Булавина восстания 1707-1709 годов. В XVIII веке в связи с переходом казачества к земледелию и притоком крестьян в Подонье резко возросло население региона. Развитие горнозаводской промышленности и городов привело к образованию на Дону промышленного района - Донбасса.
Весной 1918 года, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, на Дону существовала Донская советская республика, ликвидированная в результате действий германских войск, Донской армии и Добровольческой армии. В Новочеркасске было провозглашено создание независимого государственного образования - Всевеликого войска Донского во главе с атаманом П. Н. Красновым (май 1918 года). В 1919 - начале 1920 года Подонье являлось ареной боевых действий между РККА и Вооружёнными силами Юга России. На территории, занятой РККА, произошло казачье Вёшенское восстание 1919 года. Во время Сталинградской битвы 1942-1943 годов и последующего наступления Красной Армии на Дону происходили ожесточённые бои.
Иллюстрация:
Фото С. Н. Бибика. Река Дон у города Ростов-на-Дону. Архив БРЭ.