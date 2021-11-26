ДОН

ДОН - река в Европейской части России.

Дли­на 1870 километров, площадь бас­сей­на 422 тысячи км2 (368,6 тысяч км2 в пре­де­лах Рос­сии, 53,4 тысяч км2 - Ук­раи­ны). Бе­рёт на­ча­ло на северной ок­раи­не Сред­не­рус­ской воз­вы­шен­но­сти (Туль­ская область) на высоте 179 метров; впа­да­ет в Та­ган­рог­ский залив Азов­ско­го мо­ря.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

В древ­но­сти в греческих ис­точ­ни­ках на­зы­вал­ся Та­на­ис, а по сви­де­тель­ст­ву Плу­тар­ха , ещё бо­лее древ­нее название Дона - Ама­зон­ская ре­ка. С VI века до нашей эры слу­жил тор­го­вым пу­тём, свя­зы­вав­шим северо-восточные и восточные рай­о­ны Ски­фии с греческими го­ро­да­ми При­чер­но­мо­рья. До III века до нашей эры раз­де­лял тер­ри­то­рию скиф­ских и сар­мат­ских пле­мён. Счи­тал­ся гра­ни­цей меж­ду Ев­ро­пой и Ази­ей. В устье Дона в IV или III веках до нашей эры воз­ник­ла круп­ная греческая ко­ло­ния Та­на­ис.

По Дону шла тор­гов­ля с греческими ко­ло­ния­ми в Кры­му и на Та­ман­ском полуострове. В середине 1-го тысячелетия нашей эры в ниж­нем те­че­нии Дона про­хо­ди­ли ор­ды гун­нов и бул­гар и других. Дон входил в ареал расселения ан­тов. В VII-IX веках ниж­нее и сред­нее те­че­ние Дона на­хо­ди­лось под конт­ро­лем Ха­зар­ско­го ка­га­на­та. На­бе­ги уг­ров и пе­че­не­гов вы­тес­ни­ли славянское на­се­ле­ние в вер­хо­вья Дона. С XI века в ниж­нем те­че­нии Дона на­хо­ди­лись ко­че­вья по­лов­цев, а с XIII века он ока­зал­ся на тер­ри­то­рии Зо­ло­той Ор­ды. В XIV-XVI веках яв­лял­ся тор­го­вым пу­тём, свя­зы­вав­шим русские кня­же­ст­ва, а позд­нее - Русское государство с ге­ну­эз­ски­ми ко­ло­ния­ми в Кры­му (в устье Дона на­хо­ди­лась ге­ну­эз­ская ко­ло­ния Та­на). В XV веке на Дону воз­ник­ли по­се­ле­ния ка­за­ков, в XVI веке об­ра­зо­ва­лось Дон­ское ка­за­чье вой­ско.

Тер­ри­то­рия По­до­нья яв­ля­лась опор­ной ба­зой Ра­зи­на вос­ста­ния 1670-1671 годов и Бу­ла­ви­на вос­ста­ния 1707-1709 годов. В XVIII веке в свя­зи с пе­ре­хо­дом ка­за­че­ст­ва к зем­ле­де­лию и при­то­ком кре­сть­ян в По­до­нье рез­ко воз­рос­ло на­се­ле­ние ре­гио­на. Раз­ви­тие гор­но­за­вод­ской промышленности и го­ро­дов при­ве­ло к об­ра­зо­ва­нию на Дону промышленного района - Дон­бас­са.

Вес­ной 1918 года, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов , на Дону су­ще­ст­во­ва­ла Дон­ская со­вет­ская рес­пуб­ли­ка , лик­ви­ди­ро­ван­ная в ре­зуль­та­те дей­ст­вий германских войск, Дон­ской ар­мии и Доб­ро­воль­че­ской ар­мии . В Но­во­чер­кас­ске бы­ло про­воз­гла­ше­но соз­да­ние не­за­ви­си­мо­го государственного об­ра­зо­ва­ния - Все­ве­ли­ко­го вой­ска Дон­ско­го во гла­ве с ата­ма­ном П. Н. Крас­но­вым (май 1918 года). В 1919 - начале 1920 года По­до­нье яв­ля­лось аре­ной бое­вых дей­ст­вий меж­ду РККА и Во­ору­жён­ны­ми си­ла­ми Юга Рос­сии. На тер­ри­то­рии, за­ня­той РККА, про­изо­шло ка­за­чье Вё­шен­ское вос­ста­ние 1919 года. Во вре­мя Ста­лин­град­ской бит­вы 1942-1943 годов и по­сле­дую­ще­го на­ступ­ле­ния Крас­ной Ар­мии на Дону про­ис­хо­ди­ли оже­сто­чён­ные бои.

Иллюстрация:

Фото С. Н. Бибика. Ре­ка Дон у города Ро­стов-на-До­ну. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)