ГЕОРГ II
ГЕОРГ II - Король Великобритании и Ирландии, курфюрст Ганноверский (1727-1760).
Из Ганноверской династии. Дед Георга III. Наследовал престол после смерти своего отца Георга I. Как и отец, в основном занимался делами Ганновера, интересам которого во многих случаях подчинял внешнюю политику Великобритании. Решение внутренних проблем королевства фактически передал кабинету министров. Большое влияние на Георга II оказывал лидер вигов Р. Уолпол (премьер-министр в 1721-1742 годах). Не разделял курс У. Питта Старшего в вопросах колониальной политики. В годы царствования Георга II продолжалось укрепление позиций власти парламента и кабинета министров, сокращение прерогатив короны. В 1734 году был инициатором основания Гёттингенского университета, в 1753 году - Британского музея.