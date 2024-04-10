En
EN
Поиск
17.06.2026
В поисках европейского равновесия
Что в международных отношениях XVIII века означал термин «пентархия»?
Союз пяти католических государств, созданный для борьбы с протестантами.
Система, в которой пять великих держав (Франция, Англия, Пруссия, Австрия, Россия) поддерживали баланс сил, не допуская доминирования одной из них.
Правление пяти монархов одновременно в одной стране, наподобие древнеримских триумвиратов.
Военный союз пяти держав для совместного завоевания Османской империи.
Следующий вопрос
Пропустить вопрос
Вопрос:
1 из 10
Пройти тест