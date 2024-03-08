УАЙТХОЛЛСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1756

Уáйтхоллский сою́зный договóр 1756 (Вестминстерская конвенция) — договор о взаимной гарантии владений в Европе, заключенный Великобританией и Пруссией, положивший начало созданию коалиций перед Семилетней вой­ной 1756–1763. Подписан 16 января 1756 в королевском дворце Уайтхолл в Вестминстере. Стороны обязались противодействовать нападению других держав на принадлежавшее британскому королю Георгу II курфюршество Брауншвейг-Люнебург (со столицей в Ганновере) и проходу через него иностранных вой­ск, а также поддерживать мир в Священной Римской империи . Договор не распространялся на принадлежавшие Габсбургам Австрийские Нидерланды, хотя они были частью Бургундского округа империи. С помощью У. с. д. прусский король Фридрих II рассчитывал, сохранив союз с Францией, устранить угрозу со стороны Австрии, не оставлявшей надежд вернуть Силезию и Глац, потерянные в годы вой­ны за Австрийское наследство 1740–1748 . Георг II рассматривал договор как важный шаг в расширении антифранцузской коалиции, участниками которой были Австрия, Россия и отдельные штаты ( нем . Reichsstände) Священной Римской империи. Заключение У. с. д. произвело крайне негативное впечатление на союзников Пруссии и Великобритании, став первым актом так называемой дипломатической революции, или «ниспровержения альянсов» ( фр . le renversement des alliances). 1 мая 1756 давние противники Австрия и Франция заключили в Вене оборонительный союз, преобразованный 1 мая 1757 в наступательный. 11 января 1757 к нему присоединилась и Россия, отказавшаяся ратифицировать конвенцию о военных субсидиях, подписанную с Великобританией 30 сентября 1755. У. с. д. был 11 апреля 1758 дополнен новой прусско-британской конвенцией, укрепившей союз двух держав и определявшей их отношения до конца Семилетней вой­ны.

Лит .: Черкасов П. П. Двуглавый орел и королевские лилии: Становление русско-французских отношений в XVIII веке. 1700–1775. М., 1995; Яковлев Н. Н. Россия и Британия. М., 2000; Black J. Essay and Reflection: On the «Old System» and the «Diplomatic Revolution» of the Eighteenth Century // International Historical Review. 1990. N 12. P. 301–323. М. А. Петрова.