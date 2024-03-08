ТУГУТА КОНВЕНЦИЯ 1771

Тугýта конвéнция 1771 — название секретного соглашения о военном союзе между Австрией и Османской империей , подписанного 6 июля 1771 в Константинополе с австрийской стороны интернунцием бароном И. А. Ф. де Паула фон Тугутом (1736–1818). Целью соглашения была активизация военных действий против России в ходе Русско-турецкой вой­ны 1768–1774 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ) после вступления российских вой­ск в Крымское ханство в июне 1771. Согласно Т. к. Австрия в обмен на денежную субсидию в 11 млн флоринов и уступку так называемой Малой Валахии (ею Габсбурги владели с 1718 по 1739) обязалась путем переговоров или силой оружия добиться возвращения Порте всех занятых Россией территорий и крепостей и сохранить независимость Польши. Т. к. не была ратифицирована: правительница Австрии Мария Терезия отказалась воевать с Россией на фоне ее военных успехов. Кроме того, прусский король Фридрих II нашел способ примирить Россию и Австрию, предложив им осуществить раздел Речи Посполитой (см . Разделы Речи Посполитой ).

Лит .: Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года (Его подготовка и заключение). М., 1955. М. А. Петрова.