МЕТУЭНА ДОГОВОР 1703
Между Англией и Португалией.
Подписан 27 дек. в Лиссабоне первым министром Португалии маркизом Алегрете и англ. чрезвычайным посланником в Португалии лордом Дж. Метуэном (отсюда название). Являлся дополнением к Лиссабонскому договору 1703 о союзе Англии и Португалии в войне за Испанское наследство 1701–14 (договор обязывал Англию оказывать Португалии воен. помощь против Испании и Франции и предусматривал постоянное пребывание во всех португ. портах определённого количества англ. воен. судов как в военное, так и в мирное время), оговаривал торговые преимущества Англии в Португалии. М. д. снимал существовавшие с 1677 запреты на импорт англ. текстиля и предоставлял Англии право его беспошлинного ввоза в Португалию. Взамен Португалия получила право ввозить в Англию свои вина с уплатой пошлины, которая была на треть меньше взимавшейся с франц. вин. Импорт в Португалию англ. шерсти уже в первый год действия договора намного превысил экспорт португ. вин. М. д. позволил англ. купцам за короткое время поставить под свой контроль почти всю внешнюю торговлю Португалии (к 1775 торговля Англии с Лиссабоном в 2,5 раза превышала торговлю с этим портом всех др. стран, вместе взятых), что отрицательно сказалось на развитии португ. пром-сти. Лиссабонский и Метуэна договоры обусловили также экономич. и воен.-политич. зависимость Португалии от Англии. В 1810 М. д. был заменён на более благоприятный для Португалии торговый договор, в 1836 формально отменён.
Автор статьи: А. П. Черных.