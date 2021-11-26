МЕНОРКСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1756
Морское сражение между брит. и франц. эскадрами, произошедшее 20 мая близ о. Менорка в Средиземном м. во время Семилетней войны 1756–63.
В кон. апр. 1756 на Менорку, захваченную Великобританией у Испании в 1707, высадился 12-тысячный (по др. данным, 15-тысячный) франц. десант, к середине мая занял почти весь остров и осадил г. Порт-Маон, где в форте Сен-Пьер оборонялся брит. гарнизон (ок. 2,8 тыс. чел.). С моря город блокировала франц. эскадра (команд. – адм. Р. Галиссоньер; 12 линейных кораблей, 6 фрегатов). 17 мая к Менорке неожиданно для французов подошла брит. эскадра [адм. Дж. Бинг; 13 линейных кораблей, 4 (по др. данным, 5) фрегатов] с подкреплением (4 тыс. чел.) для гарнизона Порт-Маона. Однако брит. адмирал не воспользовался удачным моментом, долго маневрировал, чтобы занять наветренное положение, и только 20 мая предпринял попытку атаковать противника. Шаблонная линейная тактика и ошибки в маневрировании брит. эскадры (её аръергард оторвался от гл. сил и фактически превратился в авангард), а также безуспешные попытки Бинга выстроить свои корабли для боя в линию позволили франц. эскадре нанести поражение авангарду противника, после чего брит. эскадра ушла в Гибралтар. Брит. гарнизон капитулировал, а Бинг по приговору брит. воен. суда за нарушение инструкции, требовавшей безусловного сохранения линии баталии, строго параллельной противнику, за поражение в сражении, нанёсшее ущерб престижу флота Великобритании, был расстрелян на корме своего корабля.
Поражение в М. с. выявило кризис в воен.-мор. искусстве Великобритании, основой которого являлась линейная тактика, и вызвало необходимость разработки новых тактич. способов ведения мор. сражения.
Автор статьи: С. Л. Ташлыков.