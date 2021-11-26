МЕНОРКСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1756

Мор­ское сра­же­ние ме­ж­ду брит. и франц. эс­кад­ра­ми, про­изо­шед­шее 20 мая близ о. Ме­нор­ка в Сре­ди­зем­ном м. во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756–63 .

В кон. апр. 1756 на Ме­нор­ку, за­хва­чен­ную Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей у Ис­па­нии в 1707, вы­са­дил­ся 12-ты­сяч­ный (по др. дан­ным, 15-ты­сяч­ный) франц. де­сант, к се­ре­ди­не мая за­нял поч­ти весь ост­ров и оса­дил г. Порт-Ма­он, где в фор­те Сен-Пьер обо­ро­нял­ся брит. гар­ни­зон (ок. 2,8 тыс. чел.). С мо­ря город бло­ки­ро­ва­ла франц. эс­кад­ра (ко­манд. – адм. Р. Га­лис­сонь­ер; 12 ли­ней­ных ко­раб­лей, 6 фре­га­тов). 17 мая к Ме­нор­ке не­ожи­дан­но для фран­цу­зов по­до­шла брит. эс­кад­ра [адм. Дж. Бинг; 13 ли­ней­ных ко­раб­лей, 4 (по др. дан­ным, 5) фре­га­тов] с под­кре­п­ле­ни­ем (4 тыс. чел.) для гар­ни­зо­на Порт-Мао­на. Од­на­ко брит. ад­ми­рал не вос­поль­зо­вал­ся удач­ным мо­мен­том, дол­го ма­нев­ри­ро­вал, что­бы за­нять на­вет­рен­ное по­ло­же­ние, и толь­ко 20 мая пред­при­нял по­пыт­ку ата­ко­вать про­тив­ни­ка. Шаб­лон­ная ли­ней­ная так­ти­ка и ошиб­ки в ма­нев­ри­ро­ва­нии брит. эс­кад­ры (её аръ­ер­гард ото­рвал­ся от гл. сил и фак­ти­че­ски пре­вра­тил­ся в аван­гард), а так­же без­ус­пеш­ные по­пыт­ки Бин­га вы­стро­ить свои ко­раб­ли для боя в ли­нию по­зво­ли­ли франц. эс­кад­ре на­нес­ти по­ра­же­ние аван­гар­ду про­тив­ни­ка, по­сле че­го брит. эс­кад­ра уш­ла в Гиб­рал­тар. Брит. гар­ни­зон ка­пи­ту­ли­ро­вал, а Бинг по при­го­во­ру брит. во­ен. су­да за на­ру­ше­ние ин­ст­рук­ции, тре­бо­вав­шей без­ус­лов­но­го со­хра­не­ния ли­нии ба­та­лии, стро­го па­рал­лель­ной про­тив­ни­ку, за по­ра­же­ние в сра­же­нии, на­нёс­шее ущерб пре­сти­жу фло­та Ве­ли­ко­бри­та­нии, был рас­стре­лян на кор­ме сво­его ко­раб­ля.

По­ра­же­ние в М. с. вы­яви­ло кри­зис в во­ен.-мор. ис­кус­ст­ве Ве­ли­ко­бри­та­нии, ос­но­вой ко­то­ро­го яв­ля­лась ли­ней­ная так­ти­ка, и вы­зва­ло не­об­хо­ди­мость раз­ра­бот­ки но­вых так­тич. спо­со­бов ве­де­ния мор. сра­же­ния.

Автор статьи: С. Л. Таш­лы­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)