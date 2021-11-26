ИСПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО

Испанское наследство (Война за Испанское наследство) - война между двумя союзами западноевропейских государств в 1701—1714.

В ожидании смерти бездетного испанского короля Карла II великие державы (Франция, Англия и Соединенные провинции Нидерландов) с 1698 вели переговоры о будущем разделе И. н. В марте 1700 они заключили соглашение о том, что собственно Испанию, Испанские Нидерланды и колонии в Америке унаследует сын императора Леопольда I , австрийский эрцгерцог Карл Габсбург (см. Карл VI ); Неаполь, Сицилию, Тоскану и Лотарингию — сын Людовика XIV ; Милан — герцог Лотарингский. Однако Карл II (ум. 1 ноября 1700) завещал все И. н. внуку Людовика XIV — Филиппу Анжуйскому (см. Филипп V ) с условием, что оно останется нераздельным. Другие великие державы не признали такой порядок наследования. В 1701 начались военные действия в Италии. Официально война была объявлена 15 мая 1702. На стороне Франции и Испании выступали Португалия, Савойя (до 1703), Бавария и ряд германских княжеств. Им противостоял «Великий союз» — Австрия, Англия, Соединенные Провинции и Пруссия. Военные действия шли в Италии, Испании, на Рейне, в Испанских Нидерландах, Сев. Америке и на море.

Первые кампании не дали преимущества ни одной из сторон. В 1704 наметился перелом в пользу «Великого союза». Французы потерпели тяжелые поражения от английской армии герцога Мальборо при Гохштедте (13 августа 1704) и Рамийи (23 мая 1706) и от австрийских войск Евгения Савойского под Турином (7 сентября 1706). После разгрома войсками Мальборо и Евгения Савойского французской армии при Ауденарде (11 июля 1708) и взятия ими Лилля (28 октября 1708) Людовик XIV выразил готовность заключить мир, отказавшись от И. н. и попросив уступить ему лишь Неаполь в качестве компенсации для Филиппа Анжуйского. Однако противники французского короля выдвинули неприемлемое для него требование принудить собственного внука силой оружия отказаться от испанской короны. 12 июня 1709 Людовик XIV обратился за поддержкой к нации, объяснив причину срыва мирных переговоров. 11 сентября 1709 французская армия в сражении при Мальплаке, хотя и вынуждена была в конце концов отступить, нанесла столь тяжелые потери войскам Мальборо и Евгения Савойского, что вынудила их отказаться от дальнейшего наступления. В 1710 войска Филиппа V изгнали австрийцев и англичан из Испании, а в Великобритании к власти пришли тори, которые желали скорейшего прекращения войны и отозвали Мальборо из армии. 25 июня 1711 маршал Вилар под Дененом нанес поражение Евгению Савойскому, а в 1712 начал наступление на Рейне.

В 1712 открылись мирные переговоры в Утрехте, завершившиеся подписанием Утрехтского мира 1713 между Францией и Испанией с одной стороны и Великобританией — с другой. Военные действия на Рейне французов против Австрии продолжались до заключения Раштаттского мира 1714 . В результате войны Филипп V сохранил за собой Испанию с колониями, отказавшись от прав на наследование французской короны. Франция уступила австрийским Габсбургам несколько крепостей во Фландрии и на Рейне, а Великобритании — Ньюфаундленд. Под власть австрийских Габсбургов перешли также Испанские Нидерланды, Неаполь, Сардиния и Тоскана, взамен Карл VI отказался от прав на испанскую корону. Война за И. н. положила конец безраздельной гегемонии Франции Людовика XIV в Зап. Европе.

Лит.: Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998; Птифис Ж.-К. Людовик XIV. Слава и испытания. СПб., 2008; Satsuma Sh. Britain and Colonial Maritime War in the Early Eighteenth Century: Silver, Seapower and the Atlantic. Woodbridge, 2013. Albareda i Salvadó J. La guerra de sucesión de España, 1700—1714. Barcelona, 2011. Bély L. Les relations internationales en Europe (XVIIe — XVIIIe). Paris, 1998.