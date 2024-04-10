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17.06.2026
Успешные и безуспешные реформы французских королей
Какая реформа французской армии при Людовике XV оказалась успешной и повысила её боеспособность?
Реформа по уменьшению численности армии в десять раз для экономии средств.
Реформа, в ходе которой была улучшена выучка рядового состава и офицеров, реорганизована артиллерия и открыты новые военные учебные заведения.
Реформа по переводу всей армии на службу католической церкви и подчинение её Папе Римскому.
Реформа по вооружению армии исключительно холодным оружием и отказу от огнестрельного.
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