Какая реформа французской армии при Людовике XV оказалась успешной и повысила её боеспособность?

Реформа по уменьшению численности армии в десять раз для экономии средств.

Реформа, в ходе которой была улучшена выучка рядового состава и офицеров, реорганизована артиллерия и открыты новые военные учебные заведения.

Реформа по переводу всей армии на службу католической церкви и подчинение её Папе Римскому.