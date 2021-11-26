ПОМПАДУР
ПОМПАДУР Пуассон Жанна Антуанетта - маркиза, герцогиня де Помпадур, фаворитка французского короля Людовика XV. В 1744 году произошло знакомство Помпадур с Людовиком XV, даровавшим ей крупное имение и титул маркизы де Помпадур.
В сентябре 1745 года официально представившим её двору. С 1756 года старшая придворная дама королевы Марии Лещинской. Вплоть до своей смерти пользовалась практически безраздельным влиянием на Людовика XV. Помпадур влияла на принимаемые королём решения при назначениях на министерские посты и в международных делах. Питая глубокую личную неприязнь к королю Пруссии Фридриху II Великому, Помпадур добилась расторжения франко-прусского союза и содействовала примирению Франции и Австрии накануне Семилетней войны 1756-1763 годов. Помпадур являлась законодательницей мод при версальском дворе, внесла значительный вклад в развитие французской культуры. Помпадур принадлежали богатые коллекции художественных ценностей, она выступала заказчицей строительства замков и дворцов. Помпадур покровительствовала Вольтеру, который посвятил ей трагедию «Танкред», оказывала поддержку философам-просветителям Ж. Д’Аламберу, Д. Дидро, К.А. Гельвецию, Ш.Л. Монтескьё, художникам и литераторам Э. Бушардону, Л.М. ван Ло, Ж.Б. Пигалю, Ж.Ф. Мармонтелю, П.Ж. Кребийону, Ш.П. Дюкло, Жантиль-Бернару (П.Ж. Бернар) и другим.