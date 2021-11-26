МИРАБО ВИКТОР РИКЕТИ
МИРАБО ВИКТОР РИКЕТИ - французский экономист, писатель.
Потомок знатного дворянского рода. Начал литературную деятельность вместе со своим другом-сверстником, известным сочинителем моральных афоризмов маркизом Л. Вовенаргом. Работы Ш.Л. Монтескьё вызвали интерес Мирабо к политическим вопросам, а «Эссе о природе торговли вообще» (1755 год) Р. Кантильона - к экономике. Снискало известность сочинение Мирабо «Друг человечества» (1756 год), в котором он призывал правительство, «любя сильных и поддерживая средних», «уважать малых». Порицал рантье и сборщиков налогов, требовал веротерпимости и свободы торговли. После знакомства с Ф. Кенэ стал его восторженным учеником; купив в 1767 году «Журнал сельского хозяйства, коммерции и финансов», превратил его в орган школы физиократов. В многочисленных трактатах, не выдвигая собственных оригинальных положений, популяризовал «Экономическую таблицу» Кенэ и идею единого налога.