ДЮПЛЕКС ЖОЗЕФ ФРАНСУА
ДЮПЛЕКС ЖОЗЕФ ФРАНСУА - французский колониальный деятель.
В 1730-1741 годах губернатор французской колонии Шандернагор (Чандранагар) в Индии, с 1742 года генерал-губернатор всех французских владений в Индии с центром в Пондишери.
Дюплексу принадлежала идея создания сипайской армии - частей, сформированных из местного населения и поставленных под командование европейских офицеров. Вмешательством в борьбу за престол в Карнатике и Хайдарабаде способствовал утверждению влияния французской Ост-Индской компании в Южной Индии. Стремясь вытеснить англичан из Индии, в 1746 году захватил Мадрас - центр британских владений в Южной Индии. Однако недостаток средств и должной поддержки со стороны французского правительства привели к крушению его планов. В 1754году Дюплекс был отозван на родину, где умер в нищете.