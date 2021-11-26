АРЖАНСОН (фр. Argenson), Марк Пьер де Вуайе граф д’

Французский политический деятель, младший брат Р. Л. д’Аржансона .

С 1720 — начальник полиции Парижа, с 1741 — интендант Парижа. В 1742 вошел в Королевский совет. Заняв в январе 1743 пост государственного секретаря по военным делам, развернул реформы по модернизации французской армии. В 1751 учредил Военную школу и корпус королевских гренадеров. Находясь в оппозиции к маркизе Помпадур , поддерживал враждебную ей «партию святош». Защищал налоговые привилегии церкви. В 1757 по настоянию маркизы Помпадур отправлен в отставку.

Автор статьи: Чудинов А.В.