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Во Франции происходит революция. Поначалу на неё не обратили особого внимание европейские державы, Великобритании она даже была выгодна. Осенью 1790 г. депутаты Учредительного собрания сообщили, что более не признают ранее заключённые межгосударственные договоры, поскольку те — всего лишь «плод заблуждений королей и ухищрений их министров». Революционеры заявили, что впредь будут руководствоваться во внешней политике только принципом «народного суверенитета». Франция начала всеевропейскую войну

Декларировалось, что «Все правительства — наши враги, все народы — наши друзья», но аннексированные страны подвергались безжалостному ограблению.

Безоговорочную поддержку французским войскам оказывал лишь узкий слой имущих горожан, занятых преимущественно интеллектуальной деятельностью и очарованных идеалами Просвещения. Низы организовывали партизанские отряды и боролись против французов.

После казни Людовика XVI европейские страны отозвали своих послов из Парижа. В ответ Конвент объявил войну Великобритании, Голландии и Испании. Эти страны вместе с теми, что уже воевали против Франции, создали Первую антифранцузскую коалицию.

Массовые призывы новобранцев обеспечили армии республики численное превосходство над ограниченными профессиональными контингентами неприятельских держав.

Во французской революционной армии уживалось мародёрство и высокий боевой дух.

Череда военных побед позволила революционной Франции захватить новые территории и решить финансовый кризис.