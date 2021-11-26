ЖУБЕР БАРТЕЛЕМИ КАТРИН

ЖУБЕР БАРТЕЛЕМИ КАТРИН - французский военачальник.

Из се­мьи ад­во­ка­та. Учил­ся в Лио­не, на юри­дическом факультете Ди­жон­ско­го университета, где про­ник­ся рес­пуб­ли­кан­ски­ми идея­ми. В 1791 году, ос­та­вив университет, всту­пил доб­ро­воль­цем в ре­во­люционную ар­мию, в 1792 году по­лу­чил зва­ние лей­те­нанта. В 1793 году на­хо­дил­ся в пле­ну в Сар­дин­ском ко­ро­лев­ст­ве. С 1794 года слу­жил во французской Италь­ян­ской ар­мии, где, ко­ман­дуя бри­га­дой, от­ли­чил­ся в бо­ях при Лоа­но (1795). В зва­нии бри­гад­но­го, с 1797 года ди­ви­зи­он­но­го ге­не­ра­ла уча­ст­во­вал в Италь­ян­ском по­хо­де На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та (1796-1797), до­бил­ся ус­пе­ха в сра­же­ни­ях при Ло­ди, Ми­ла­не и Ри­во­ли. Кор­пус под ко­мандованием Жубера в апреле 1797 года ок­ку­пи­ро­вал Ти­роль, что об­лег­чи­ло для Фран­ции за­клю­че­ние вы­год­но­го ей Кам­по­фор­мий­ско­го ми­ра 1797 года . В 1798 году ко­рот­кое вре­мя ко­ман­до­вал Гол­ланд­ской, за­тем Ма­ас­ской ар­мия­ми, в октябре то­го же го­да на­зна­чен глав­но­ко­ман­дую­щим французской ар­ми­ей в Ита­лии, пе­ред ко­то­рой ста­ви­лась за­да­ча раз­гро­мить всту­пив­шие на итальянскую тер­ри­то­рию русско-австрийские вой­ска под ко­мандованием А.В. Су­во­ро­ва (смотри Италь­ян­ский по­ход 1799 года). Жубер взял Ту­рин, до­бил­ся от­ре­че­ния сар­дин­ско­го ко­ро­ля. По­ла­гая, что русско-австрийские вой­ска рас­сре­до­то­че­ны на ши­ро­ком фрон­те, по­пы­тал­ся при Но­ви пе­рей­ти в ре­ши­тель­ное на­сту­п­ле­ние, од­на­ко на­толк­нул­ся на пре­вос­хо­дя­щие си­лы про­тив­ни­ка и в са­мом на­ча­ле сра­же­ния по­гиб, его ар­мия бы­ла раз­гром­ле­на. По рас­по­ря­же­нию На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та, вы­со­ко це­нив­ше­го во­енные да­ро­ва­ния Жубера, его прах был за­хо­ро­нен в од­ном из фор­тов города Ту­лон, ко­то­рый с то­го вре­ме­ни име­ну­ет­ся фор­том Жу­бе­ра.