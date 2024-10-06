Война второй коалиции Так уж сложилось, что страны, претендовавшие на роль великих держав, воевали на протяжении своей истории почти беспрерывно. Не была исключением и королевская Франция, имевшая претензии быть главнейшим в Европе государством. Даже когда к концу 80-х годов XVIII века положение дел в ней совсем не располагало к таким амбициям, Людовик XVI всё равно продолжал уделять большое внимание европейским и колониальным делам, даже порой более, чем внутренним. Но случившаяся в 1789 году революция во Франции порушила весь сложившийся на континенте порядок.

Весь межвоенный период Великобритания продолжала морскую блокаду Франции. Французы в ответ пытались экономически ущемить британцев. Во Франции получила сильное развитие промышленность, что позволило ей выйти на первое место по промышленному производству в Европе.

Войну вновь начала Франция, подгадав удачный момент. В 1798 году в Ирландии, ближайшей к Великобритании её колонии, вспыхнуло масштабное восстание. Французы оказывали повстанцам поддержку, надеясь ослабить Англию. Вместе с тем они демонстративно готовили форсирование Ла-Манша, что заставляло англичан держать свой флот вблизи от французского побережья, оголив Средиземное море. В этом и состоял план Наполеона Бонапарта, который задумал военный поход в Египет с тем, чтобы затем лишить Великобританию Ост-Индии. Когда в Лондоне поняли план французов, было уже поздно – в погоню за Наполеоном отправился знаменитый английский адмирал Нельсон, но из-за шторма его корабли оказались отброшены на довольно большое расстояние.

Сам Наполеон отплыл из Франции 19 мая 1798 года. Его армия была погружена на 280 транспортных судов, сопровождаемых 55 кораблями. Нельсон продолжал преследовать его, но неудачно. По пути Наполеон без боя занял Мальту, а затем успешно достиг египетских берегов. Начало воодушевляло – высадившись у Александрии, французы 2 июля 1798 года штурмом взяли её и начали наступление на Каир. Египетский каймакам – османский губернатор – Мурад Бей попытался выставить против наполеоновских войск своих мамелюков. 21 июля 1798 года у знаменитых древних пирамид состоялось генеральное сражение египетской кампании, в котором египтяне потерпели тяжёлое поражение. Через четыре дня Наполеон триумфально въехал в Каир. Мурад Бей бежал и перешёл к партизанским действиям.

Но вскоре радость от успехов была омрачена. Английский флот в ходе трёхдневного сражения в Абукирском заливе у берегов Египта нанёс тяжёлое поражение французскому. Средиземное море оказалось под контролем англичан, а армия Наполеона, по сути, оказалась отсечена от Франции. Вскоре в войну вступила и Россия, которая заключила с Османской империей соглашение о свободном проходе через проливы Босфор и Дарданеллы военных кораблей. 3 марта 1799 года флот адмирала Фёдора Ушакова отвоевал у французов Ионические острова и устроил на них базу. Одновременно в Европу были направлены две русские армии – в Швейцарию под командованием Александра Римского-Корсакова и в Италию под командованием Александра Суворова.

Война на Ближнем Востоке тем временем перетекла в Сирию, где Наполеон осадил крупный портовый город Акру. Собственно говоря, он рассчитывал на поддержку арабского населения, надеясь, что тот восстанет против османского владычества. Но взять город ему не удалось, и после двухмесячной осады Наполеон был вынужден отойти обратно в Египет. Однако один немаловажный успех всё-таки был – турки были настолько потрёпаны в боях, что не могли и думать о походе в Египет, который продолжал оставаться за Францией.

Директория тем временем, глядя на ситуацию в Европе, решила сыграть на опережение. В ночь с 28 февраля на 1 марта 1798 года французские войска перешли Рейн и атаковали австрийцев. Начались упорные бои с переходом крепостей из рук в руки, с переменными успехами. Большая надежда возлагалась на корпус Римского-Корсакова, который подошёл к Цюриху. К этому времени в Италии французы потерпели ряд поражений от войск Суворова: генерал Моро – на реке Адде в апреле 1799 года, маршал Макдональд – в июне 1799 года на реке Треббия. 15 августа 1799 года состоялось крупнейшее сражение в Италии – при Нови, где Суворов вновь схлестнулся с генералом Моро, одним из лучших французских полководцев. Несмотря на сильную оборонительную позицию, французы потерпели тяжелейшее поражение. Многие военные историки ставят битву при Нови по проявленному воинскому мастерству и кровопролитности на второе место в карьере Суворова после легендарного взятия Измаила. Интересна дальнейшая судьба Моро – любимец Наполеона, он через несколько лет стал его соперником, уехал сначала в США, а затем в Россию. Став советником командующих союзных войск, он уже во время похода 1813 года вновь приедет в Европу, и будет убит французским ядром под Дрезденом. По легенде, именно Наполеон, увидевший Моро в подзорную трубу, лично зарядил это ядро и выстрелил, уничтожив своего врага. В 1814 году реставрированные на троне Бурбоны посмертно сделали Моро французским маршалом.

Результатом итальянского похода Суворова стало высвобождение из-под французского влияния государств на Апеннинском полуострове, в том числе и Ватикана. Но тяжёлое положение Римского-Корсакова на севере Альп вынудило Суворова идти на север. Так начался знаменитый швейцарский поход Суворова – его последнее грандиозное военное достижение. К сожалению, великий полководец не успел помочь своему коллеге – корпус был разбит до того, как его войска добрались до окрестностей Цюриха. Может быть, этого удалось бы избежать, если бы в полную силу действовали союзники-австрийцы, постоянно подводившие русские войска. Неудачей окончилась и организованная совместно с англичанами высадка русских войск в Голландии. В ноябре 1799 года было принято решение об эвакуации войск оттуда, а ещё немногим позже Россия и вовсе вышла из коалиции.

К осени 1799 года среди французского общества авторитет Директории упал до минимума. Тогда среди консерваторов-республиканцев созрел заговор во главе с главой Директории Эммануилом Сийесом, бывшим председателем Конвента. В сговор с ним вошёл и вернувшийся из Египта Наполеон Бонапарт. 9 ноября (18 брюмера, если ориентироваться на республиканский календарь) 1799 года было провозглашено временное правительство из трёх консулов – Сийеса, Бонапарта и президент клуба якобинцев Роже Дюко. Позднее Наполеон окончательно узурпирует власть, провозгласит себя императором и доставит ещё немало проблем всей Европе (война второй коалиции продолжалась ещё три года, и закончилась новой победой Франции). А пока можно было констатировать только одно – французская революция кончилась (хотя не все историки согласны с этим, но об этом отдельный рассказ), по крайней мере, в том виде, в каком её представляли себе её зачинатели.