РОССИНЬОЛЬ, ЖАН АНТУАН

Россиньóль ( фр . Rossignol) , Жан Антуан (07.11.1759, Париж — 27.04.1802, Муцамуду, Коморские о-ва) — французский военачальник. Сын почтового служащего. Уйдя из школы в 12 лет, поступил в ученики к ювелиру и вскоре стал работать подмастерьем. В 1775 завербовался в армию. Выйдя в отставку в 1783, вернулся к работе подмастерьем ювелира. Сразу же поддержал Французскую революцию XVIII в . и принял участие во взятии Бастилии . С 1791 — в национальной гвардии. Во время восстания 10 августа 1792 вошел в самопровозглашенную Парижскую коммуну , а затем стал офицером жандармерии. В апреле 1793 в чине подполковника отправился в армию Побережья Ла-Рошели на подавление крестьянского восстания в Вандее (см. Вандейские вой­ны ). 12 июля 1793 получил звание бригадного генерала, 15 июля — дивизионного генерала, 27 июля Конвент назначил Р. командующим армией Побережья Ла-Рошели, 29 сентября 1793 — армией Побережья Бреста, 11 ноября — армией Запада. Из-за противоречий с комиссаром Конвента Ж. Н. Бийо-Варенном и близости к эбертистам (см. Эбер Ж. Р.) Р. был 27 апреля 1794 отправлен в отставку. После Термидорианского переворота арестован и со 2 августа 1794 по 25 октября находился в тюрьме. 11 мая 1796 опять арестован — за предполагаемое участие в заговоре Г. Бабёфа , но после годичного заключения сумел на процессе над бабувистами оправдаться. Вернулся на военную службу, но 2 июля 1798 был уволен. С приходом к власти Наполеона I Бонапарта и установлением режима Консульства Р. выслали из Парижа, опасаясь его популярности в рабочем Сент-Антуанском предместье. После покушения роялистов на Бонапарта 24 декабря 1800 Р. вместе с другими якобинцами был отправлен в ссылку на острова Индийского океана, где и умер от тропической болезни.

Соч .: Vie de Jean Rossignol, vainqueur de la Bastille / Еd. par A. de Baecque. Paris, 2011.

Лит .: Bélanger A. Rossignol Jean Antoine, un plébéien dans la tourmente révolutionnaire. Domérat, 2005. А. В. Чудинов.