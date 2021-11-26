ДАНДЕЛС ХЕРМАН ВИЛЛЕМ

ДАНДЕЛС ХЕРМАН ВИЛЛЕМ - нидерландский политический и военный деятель.

Ко­ло­ни­аль­ный ад­ми­ни­ст­ра­тор. С 1781 года ра­бо­тал ад­во­ка­том в род­ном го­ро­де, уча­ст­во­вал в де­мо­кра­тических пат­рио­тов дви­же­нии. В 1787 году при­ни­мал уча­стие в за­щи­те Ам­стер­да­ма от войск прусского ко­ро­ля Фрид­ри­ха Виль­гель­ма II, под­дер­жав­ше­го оран­жи­стов. По­сле по­ра­же­ния пат­рио­тов на­хо­дил­ся в эмиг­ра­ции во Фран­ции. В октябре 1792 года всту­пил во французскую ре­во­люционную ар­мию. С об­ра­зо­ва­ни­ем на тер­ри­то­рии Ни­дер­лан­дов проф­ран­цуз­ской Ба­тав­ской рес­пуб­ли­ки 1796-1806 годов слу­жил в её ар­мии.

Уча­ст­во­вал в госсударственных пе­ре­во­ро­тах в январе и ию­не 1798 года. В декабре 1799 года по­лу­чил зва­ние генерал-лейтенанта, ко­ман­до­вал ни­дерландской ар­ми­ей, уча­ст­во­вав­шей на сто­ро­не Фран­ции в вой­не про­тив ан­ти­фран­цуз­ских коа­ли­ций. По­сле соз­да­ния Гол­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва 1806-1810 годов на­зна­чен (15.2.1807 года) генерал-гу­бер­на­то­ром ни­дерландских ази­атских ко­ло­ний и по­се­ле­ний с ре­зи­ден­ци­ей в Ба­та­вии (ны­не Джа­кар­та, остров Ява), по­жа­ло­ван ти­ту­лом гра­фа и зва­ни­ем мар­ша­ла. Ад­ми­ни­ст­ра­ция Данлеса по­ло­жи­ла ко­нец фи­нан­со­вым зло­упот­реб­ле­ни­ям ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­нии, ак­тив­но за­ни­ма­лась про­клад­кой до­рог на острове Ява. В 1815 году на­зна­чен пра­ви­тель­ст­вом Ни­дер­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва гу­бер­на­то­ром ни­дерландски по­се­ле­ний на западном по­бе­ре­жье Аф­ри­ки.