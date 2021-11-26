ДАНДЕЛС ХЕРМАН ВИЛЛЕМ
ДАНДЕЛС ХЕРМАН ВИЛЛЕМ - нидерландский политический и военный деятель.
Колониальный администратор. С 1781 года работал адвокатом в родном городе, участвовал в демократических патриотов движении. В 1787 году принимал участие в защите Амстердама от войск прусского короля Фридриха Вильгельма II, поддержавшего оранжистов. После поражения патриотов находился в эмиграции во Франции. В октябре 1792 года вступил во французскую революционную армию. С образованием на территории Нидерландов профранцузской Батавской республики 1796-1806 годов служил в её армии.
Участвовал в госсударственных переворотах в январе и июне 1798 года. В декабре 1799 года получил звание генерал-лейтенанта, командовал нидерландской армией, участвовавшей на стороне Франции в войне против антифранцузских коалиций. После создания Голландского королевства 1806-1810 годов назначен (15.2.1807 года) генерал-губернатором нидерландских азиатских колоний и поселений с резиденцией в Батавии (ныне Джакарта, остров Ява), пожалован титулом графа и званием маршала. Администрация Данлеса положила конец финансовым злоупотреблениям нидерландской Ост-Индской компании, активно занималась прокладкой дорог на острове Ява. В 1815 году назначен правительством Нидерландского королевства губернатором нидерландски поселений на западном побережье Африки.