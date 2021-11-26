АРКОЛЕ (ит. Arcole)

Селение в Северной Италии (40 км юго-восточнее Вероны), возле которого 15—17 ноября 1796 состоялось сражение между австрийской армией генерала Дж. Альвинци (28 тыс. чел.) и французской армией генерала Бонапарта (см. Наполеон I Бонапарт ).

Перед Альвинци стояла задача соединиться с армией генерала П. Давидовича (20 тыс. чел.), продвигавшейся вдоль р. Адидже, а затем оказать помощь стратегически важной крепости Мантуя , осажденной французами. Не желая допустить объединения двух австрийских армий, Бонапарт выставил дивизию К. А. Б. Вобуа (10 тыс. чел.) в качестве заслона против Давидовича, 9 тыс. оставил осаждать Мантую, а сам 15 ноября с дивизиями Ш. П. Ф. Ожеро и А. Массена (в общей сложности 18 тыс. чел.) попытался выйти во фланг Альвинци, чтобы перерезать ему коммуникации. Для успеха задуманного французам надо было форсировать р. Альпоне, приток Адидже. Они попытались сделать это в А., где находился мост через Альпоне, оборонявшийся хорватскими частями австрийской армии. Бой за А. стал центральным эпизодом трехдневного сражения. Дивизия Ожеро неоднократно атаковала Аркольский мост, но всякий раз бывала отброшена, неся большие потери. Одну из атак возглавил лично Бонапарт, но она тоже была отбита, а сам он едва не попал в плен. И лишь 17 ноября французские части, переправившись через Альпоне ниже по течению, смогли выбить неприятеля из А. Опасаясь за свои коммуникации, Альвинци вынужден был отступить. Австрийцы потеряли 7000 чел. убитыми и 11 орудий, французы — 4500 чел.

Автор статьи: Чудинов А.В.

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