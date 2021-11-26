АБУКИР

Населенный пункт на Средиземноморском побережье Египта (близ Александрии), возле которого во время египетской экспедиции Бонапарта 1798–1801 произошли 2 крупных сражения — морское (1–2 августа 1798) и сухопутное (25 июля 1799).

1) Вечером 1 августа 1798 вытянувшийся вдоль берега на рейде А. французский флот был атакован английской эскадрой. Поскольку 3 тыс. чел. из французских экипажей находились на берегу, французы не могли выйти в море и были вынуждены принять бой на рейде. Английские корабли, идя двумя параллельными линиями, взяли в «клещи» авангард и центр французской эскадры. Подойдя на максимально короткую дистанцию, английские корабли встали на якоря и с двух сторон начали обстрел линии неприятеля. В ночном бою, длившемся 18 часов, они захватили 9 французских линейных кораблей, 2 линейных корабля и 2 фрегата были уничтожены. Французы потеряли 1700 чел. убитыми и 1500 ранеными, англичане — чуть более 200 чел. убитыми и ок. 700 ранеными. В результате победы при А. английский флот установил полное господство над Средиземным морем, перерезав сообщение армии Бонапарта с Францией.

2) 14 июля 1799, воспользовавшись тем, что основновные силы армии Бонапарта были измотаны неудачным походом в Сирию, возле А. при поддержке с моря английской эскадры высадилась турецкая армия Мустафа-паши, уничтожившая французский гарнизон в форте А. Сосредоточившись на полуострове А., турки перекрыли подходы к нему тремя линиями укреплений. Находившийся в Каире Бонапарт собрал все имевшиеся у него под рукой силы, прибыл с ними к А. и утром 25 июля повел в наступление на неприятеля. Около полудня атака французской кавалерии под командованием И. Мюрата привела к перелому в сражении. Турецкая оборона была прорвана, армия Мустафа-паши уничтожена, сам он взят в плен. Устранив этой убедительной победой угрозу французскому господству в Египте, Бонапарт 23 августа передал командование генералу Ж. Б. Клеберу и отбыл во Францию.

Автор статьи: А. В. Чудинов.

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