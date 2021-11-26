АБСОЛЮТИЗМ

Термин, широко использовавшийся историками XIX–XX вв. для обозначения государственного строя, где монарх являлся единственным носителем верховной власти.

В настоящее время сфера применения данного понятия в мировой историографии постепенно сокращается, так как многие исследователи считают его недостаточно точным. Термин А. для обозначения государственного и, отчасти, социального строя, существовавшего в Зап. Европе в XVI–XVIII вв., получил распространение во второй половине XIX в. Понятие абсолютной монархии как формы организации власти гораздо древнее, оно восходит к римскому праву , к формулировке юриста II в. Ульпиана — «государь не связан законами». Понятие употреблялось в Средние века и широко распространилось в XVI в., став фактически самоназванием абсолютистских режимов. Фоном для развития теории абсолютной монархии в XVI–XVII вв. было формирование понятия государства. В античной и средневековой политической мысли господствовала восходившая к Аристотелю модель политии: общество воспринималось синкретически, социальный, политический, этический, правовой и религиозный уровни его организации не вполне различались. Понятие государства возникло в XV–XVI вв. в связи с освобождением политики от религии и морали (особую роль сыграл трактат Николло Макиавелли «О государе», 1509). В XVI в. для обозначения государства обычно использовался термин «республика», понимавшийся в античном смысле (как «общая вещь») и часто употреблявшийся в буквальном переводе на новые языки, что отражало роль идеи общего блага в формированиии понятия государства. Только к концу XVI в. слово «государство» начинает обозначать не сословие или «положение» короля, но некоторую абстрактную сущность, воплощение публичной власти. В XVIII в. из семантического комплекса политии выделилось и понятие общества. Важнейшим этапом развития абсолютистской мысли, было создание французским юристом Жаном Боденом теории нераздельности суверенитета, т. е. высшей государственной власти, которая в монархии целиком принадлежит монарху. Тем не менее приверженцы А. предполагали, что абсолютная монархия совместно с правами и свободами подданых не может посягать на их собственность. Абсолютная монархия противопоставлялась восточным деспотиям , где государь произвольно распоряжается жизнью и имуществом подданных. Теориям абсолютной монархии противостояли идеи тираноборчества и общественного договора. В эпоху реформации XVI–XVII вв. политические конфликты часто принимали религиозную форму. Верность истинной религии противники А. считали основой общественого договора, нарушение которого королем дает подданным право на восстание. Трагический опыт гражданских войн породил мысль о том, что верность религии вторична по отношению к общественному порядку. Отсюда — идея абсолютного индивида как основы общества. Решающий вклад в ее разработку внес английский философ Томас Гоббс. По Гоббсу, абсолютный индивид пребывает в состоянии «войны всех против всех». Подавленные страхом смерти, они решают передать абсолютную власть государству. Гоббс дал наиболее радикальное обоснование абсолютизма, но вместе с тем заложил фундамент либерализма как политической и экономической теории. Идея абсолютного индивида разрушала образ вселенной как иерархии идеальных сущностей, а вместе с ним и интеллектуальные основы А. В конце XVII в. английский философ Джон Локк использовал идеи Гоббса для обоснования конституционного строя. Абсолютным монархиям пришли на смену сословно-представительные. В XIII–XIV вв. в Европе сложилась система органов сословного представительства, позволившая королевской власти получать поддержку знати, церкви и городов в проведении политики, на которую не хватало ее собственных сил. Принципом сословной монархии была формула «что касается всех, должно быть одобрено всеми». Резкое усиление королевской власти начинается на грани XV–XVI вв., прежде всего в Испании, Франции и Англии. В Испании А. зародился при «католических королях» Фердинанде Арагонском и Изабелле Кастильской и при Карле I, во Франции — при королях Людовике XI и Франциске I, в Англии — при Генрихе VIII и Елизавете I. Классического развития абсолютная монархия достигла в Испании при Филиппе II и, в особенности, во Франции в период правления кардинала Ришелье (1624–1642) и самостоятельного правления Людовика XIV (1661–1715). В Италии и Германии, где национальные государства сформировались только в XIX в., тенденция к усилению государственной власти реализовалась прежде всего в отдельных княжествах («региональный А.»). Своеобразные абсолютные монархии сложились также в Скандинавии и в Вост. Европе. Развитие А. состояло в формировании госаппарата, росте налогов и становлении постоянной наемной армии и в параллельном упадке средневековых сословий. В советской историографии возникновение А. объяснялось классовой борьбой, будь то крестьянства и дворянства (Б. Ф. Поршнев) или дворянства и буржуазии (С. Д. Сказкин). Уместнее видеть в А. результат социальных и культурных трансформаций эпохи генезиса капитализма, не сводимых к единой формуле. Так, развитие торговли рождало потребность в протекционистской политике, а рост городской экономики — в перераспределении доходов от нее в пользу знати. И то и другое требовало сильной государственной власти. Дворянство стало больше зависеть от королевской службы, распад социального единства городской общины побуждал новые городские элиты к сближению со знатью и к отказу от городских вольностей в пользу монархии, а возникновение национальных государств ставило цекровь под контроль монархии. А. рождался из распада средневековых сословий. Историки и романисты XIX в. вслед за дворянскими публицистами XVI–XVII вв. говорили об антидворянском характере А., утверждавшегося за счет упадка знати. Абсолютные монархи поощряли развитие культуры и науки и одновременно стремились к контролю над ними. К эпохе А. восходит государственная институционализация культуры и науки (создание королевских академий, научных обществ). Культурная политика была важным средством укрепления королевской власти и «одомашнивания» дворянства, которое «дисциплинировалось» благодаря придворному этикету. Совместно с церковью А. добивался усиления контроля за массой населения, подавляя традиционную народную культуру и прививая народу элементы культуры образованных элит. Уже со времени Английской революции XVII в . наметился упадок А., который стал очевиден повсеместно в XVIII в. Революции и конституционные реформы конца XVIII–XIX в. привели к смене А. конституционными монархиями и республиками.

Автор статьи: Н. Е. Копосов.

© Российская Историческая Энциклопедия