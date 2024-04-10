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17.06.2026
Повседневная жизнь европейцев: старое и новое
Какое изменение в сословной структуре европейского общества происходило в XVIII веке?
Роль дворянства продолжала расти, а крестьянство становилось всё более привилегированным сословием.
Падала роль дворянства, разорялась часть крестьянства, увеличивалась пропасть между высшим и низшим духовенством.
Сословные границы полностью исчезли, и все европейцы стали равны перед законом.
Дворянство было полностью уничтожено, и власть перешла к крестьянам.
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