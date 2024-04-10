Какое изменение в сословной структуре европейского общества происходило в XVIII веке?

Роль дворянства продолжала расти, а крестьянство становилось всё более привилегированным сословием.

Падала роль дворянства, разорялась часть крестьянства, увеличивалась пропасть между высшим и низшим духовенством.

Сословные границы полностью исчезли, и все европейцы стали равны перед законом.