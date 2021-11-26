ОГОРАЖИВАНИЕ
ОГОРАЖИВАНИЕ - процесс массовой экспроприации крестьянства крупными землевладельцами и одна из основных форм первоначального накопления капитала.
Выражалось в сгоне крестьян с земли с последующим обнесением её изгородями. Огораживание проводилось в Англии в конце XIII - начале XIX веков (считается классическим примером), Нидерландах, Северной Франции и некоторых регионах Германии. В Англии наиболее активно огораживание проводилось в 1540–-150-х годах и в конце XVI - начале XVII веков. Рост цен на английскую шерсть, вызванный не только экспортом в Нидерланды, но и развитием собственного сукноделия, привёл к превращению пахотных земель, обнесённых изгородями, в пастбища для овец. Крестьян, лишённых земли, использовали в поместьях в качестве своего рода наёмных рабочих, либо они пополняли ряды бродяг и нищих. В результате огораживания в Англии обезлюдели целые деревни. В XVI веке пауперизм стал подлинным социальным бедствием; наблюдался отток сельского населения в города. В Лондоне в начале XVII века около 1/4 жителей составляли деклассированные элементы, с которыми велась активная борьба: бродяг заключали в тюрьмы, помещали в работные дома, высылали в отдалённые районы Англии (в XVII-XVIII веках - в заморские колонии) или попросту лишали жизни. В 1549 году эта политика привела к Роберта Кета восстанию. Против огораживания было направлено и восстание 1607 года.
Огораживание способствовало превращению копигольда (смотри в статье Копигольдеры) в краткосрочную аренду, наиболее выгодную лендлордам (смотри Лендлордизм), поскольку арендная плата регулировалась не обычаем манора, а рыночной конъюнктурой. Огораживание проводили дворяне (главным образом представители джентри), горожане, клирики, реже встречались зажиточные крестьяне и арендаторы. Наиболее интенсивно огораживание проходило в центральной и восточной Англии. В других регионах (в частности, на севере и юго-западе) огораживание было незначительным, а основным рычагом экспроприации английского крестьянства стало повышение денежных взносов (файнов) за допуск к держанию, которые в указанное время в десятки и сотни раз превышали традиционные суммы, фиксированные обычаем. Как правило, малоземельные крестьяне не могли платить высоких файнов, поэтому в момент смены копий манориальная администрация во главе с лендлордом заменяла их платёжеспособными лицами из числа джентри или городской буржуазии. Концентрация земли и её коммерческое использование (например, сдача в аренду или переход к овцеводству на бывшей пахотной земле) привели к обогащению новых собственников.
Огораживанию способствовала Реформация, связанный с ней роспуск монастырей, захват их земельной собственности государством и дальнейшее её перераспределение в пользу чиновников, джентри, городской буржуазии и т. д.
Правительство Тюдоров, опасавшееся народных восстаний, вызываемых огораживанием, и отчасти заинтересованное в принятии мер против разрушения крестьянского хозяйства, издавало многочисленные статуты и прокламации (так называемое Тюдоровское законодательство против огораживания). Однако правительственные акты соблюдались редко, о чём свидетельствует их частое повторение. Новые собственники земли, стремясь к наживе, не прекращали огораживания; штрафы, налагавшиеся правительством, были для них необременительными.
Огораживания, разрешённые парламентом (так называемые парламентские огораживания) и носившие массовый характер в XVIII - начале XIX веков, привели в Англии к исчезновению крестьянства как класса самостоятельно хозяйствующих тружеников. В результате парламентских огораживаний, считающихся в историографии «заключительным аккордом» аграрного переворота, земля окончательно перешла в руки «нового дворянства» и городской буржуазии, а в сельскохозяйственной сфере страны утвердилось 3-членное деление сельского общества: лорд-предприниматель - арендатор - наёмный рабочий.