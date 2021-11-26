ОГОРАЖИВАНИЕ

ОГОРАЖИВАНИЕ - про­цесс мас­со­вой экс­про­приа­ции кре­сть­ян­ст­ва круп­ны­ми зем­ле­вла­дель­ца­ми и од­на из ос­нов­ных форм пер­во­на­чаль­но­го на­ко­п­ле­ния ка­пи­та­ла.

Вы­ра­жа­лось в сго­не кре­сть­ян с зем­ли с по­сле­дую­щим об­не­се­ни­ем её из­го­ро­дя­ми. Огораживание про­во­ди­лось в Анг­лии в конце XIII - начале XIX веков (счи­та­ет­ся клас­сическим при­ме­ром), Ни­дер­лан­дах, Северной Фран­ции и не­ко­то­рых ре­гио­нах Гер­ма­нии. В Анг­лии наи­бо­лее ак­тив­но огораживание про­во­ди­лось в 1540–-150-х годах и в конце XVI - начале XVII веков. Рост цен на английскую шерсть, вы­зван­ный не толь­ко экс­пор­том в Ни­дер­лан­ды, но и раз­ви­ти­ем собственного сук­но­де­лия, при­вёл к пре­вра­ще­нию па­хот­ных зе­мель, об­не­сён­ных из­го­ро­дя­ми, в па­ст­би­ща для овец. Кре­сть­ян, ли­шён­ных зем­ли, ис­поль­зо­ва­ли в по­ме­сть­ях в ка­че­ст­ве сво­его ро­да на­ём­ных ра­бо­чих, ли­бо они по­пол­ня­ли ря­ды бро­дяг и ни­щих. В ре­зуль­та­те огораживания в Анг­лии обез­лю­де­ли це­лые де­рев­ни. В XVI веке пау­пе­ризм стал под­лин­ным со­ци­аль­ным бед­ст­ви­ем; на­блю­дал­ся от­ток сель­ско­го на­се­ле­ния в го­ро­да. В Лон­до­не в начале XVII века около 1/4 жи­те­лей со­став­ля­ли де­клас­си­ро­ван­ные эле­мен­ты, с ко­то­ры­ми ве­лась ак­тив­ная борь­ба: бро­дяг за­клю­ча­ли в тюрь­мы, по­ме­ща­ли в ра­бот­ные до­ма, вы­сы­ла­ли в от­да­лён­ные рай­оны Анг­лии (в XVII-XVIII веках - в за­мор­ские ко­ло­нии) или по­про­сту ли­ша­ли жиз­ни. В 1549 году эта по­ли­ти­ка при­ве­ла к Ро­бер­та Ке­та вос­ста­нию. Про­тив огораживания бы­ло на­прав­ле­но и вос­ста­ние 1607 года.

Огораживание спо­соб­ст­во­ва­ло пре­вра­ще­нию ко­пи­голь­да (смотри в статье Ко­пи­голь­де­ры) в крат­ко­сроч­ную арен­ду, наи­бо­лее вы­год­ную ленд­лор­дам (смотри Ленд­лор­дизм ), по­скольку аренд­ная пла­та ре­гу­ли­ро­ва­лась не обы­ча­ем ма­но­ра, а ры­ноч­ной конъ­юнк­ту­рой. Огораживание про­во­ди­ли дво­ря­не (главным образом пред­ста­ви­те­ли джен­три), го­ро­жа­не, кли­ри­ки, ре­же встре­ча­лись за­жи­точ­ные кре­сть­я­не и арен­да­то­ры. Наи­бо­лее ин­тен­сив­но огораживание про­хо­ди­ло в центральной и восточной Анг­лии. В других ре­гио­нах (в ча­ст­но­сти, на се­ве­ре и юго-за­па­де) огораживание бы­ло не­зна­чи­тель­ным, а основным ры­ча­гом экс­про­приа­ции английского кре­сть­ян­ст­ва ста­ло по­вы­ше­ние де­неж­ных взно­сов (фай­нов) за до­пуск к дер­жа­нию, ко­то­рые в ука­зан­ное вре­мя в де­сят­ки и сот­ни раз пре­вы­ша­ли тра­диционные сум­мы, фик­си­ро­ван­ные обы­ча­ем. Как пра­ви­ло, ма­ло­зе­мель­ные кре­сть­я­не не мог­ли пла­тить вы­со­ких фай­нов, по­это­му в мо­мент сме­ны ко­пий ма­но­ри­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция во гла­ве с ленд­лор­дом за­ме­ня­ла их пла­тё­же­спо­соб­ны­ми ли­ца­ми из чис­ла джен­три или городской бур­жуа­зии. Кон­цен­тра­ция зем­ли и её ком­мерческое ис­поль­зо­ва­ние (например, сда­ча в арен­ду или пе­ре­ход к ов­це­вод­ст­ву на бывшей па­хот­ной зем­ле) при­ве­ли к обо­га­ще­нию но­вых соб­ст­вен­ни­ков.

Огораживанию спо­соб­ст­во­ва­ла Ре­фор­ма­ция , свя­зан­ный с ней рос­пуск мо­на­сты­рей, за­хват их зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти го­су­дар­ст­вом и даль­ней­шее её пе­ре­рас­пре­де­ле­ние в поль­зу чи­нов­ни­ков, джен­три, городской бур­жуа­зии и т. д.

Пра­ви­тель­ст­во Тю­до­ров, опа­сав­шее­ся народных вос­ста­ний, вы­зы­вае­мых огораживанием, и от­час­ти за­ин­те­ре­со­ван­ное в при­ня­тии мер про­тив раз­ру­ше­ния кре­сть­ян­ско­го хо­зяй­ст­ва, из­да­ва­ло мно­го­численные ста­ту­ты и про­кла­ма­ции (так называемое Тю­до­ров­ское за­ко­но­да­тель­ст­во про­тив огораживания). Од­на­ко пра­ви­тельственные ак­ты со­блю­да­лись ред­ко, о чём сви­де­тель­ст­ву­ет их час­тое по­вто­ре­ние. Но­вые соб­ст­вен­ни­ки зем­ли, стре­мясь к на­жи­ве, не пре­кра­ща­ли огораживания; штра­фы, на­ла­гав­шие­ся пра­ви­тель­ст­вом, бы­ли для них не­об­ре­ме­ни­тель­ны­ми.

Огораживания, раз­ре­шён­ные пар­ла­мен­том (так называемые пар­ла­мент­ские огораживания) и но­сив­шие мас­со­вый ха­рак­тер в XVIII - начале XIX веков, при­ве­ли в Анг­лии к ис­чез­но­ве­нию кре­сть­ян­ст­ва как клас­са са­мо­стоя­тель­но хо­зяй­ст­вую­щих тру­же­ни­ков. В ре­зуль­та­те пар­ла­мент­ских огораживаний, счи­таю­щих­ся в ис­то­рио­гра­фии «за­клю­чительным ак­кор­дом» аг­рар­но­го пе­ре­во­ро­та, зем­ля окон­ча­тель­но пе­ре­шла в ру­ки «но­во­го дво­рян­ст­ва» и городской бур­жуа­зии, а в сельскохозяйственной сфе­ре стра­ны ут­вер­дилось 3-член­ное де­ле­ние сель­ско­го об­ще­ст­ва: лорд-пред­при­ни­ма­тель - арен­да­тор - на­ём­ный ра­бо­чий.

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