СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИЙ

Софрóний Врачáнский ( болг . Софроний Врачански) (11.03.1739, Котел, Османская империя (ныне Болгария) — (23.09)? 1813, Бухарест) — болгарский епископ и писатель, один из вдохновителей Болгарского национального возрождения, зачинатель издательского дела в Болгарии, сыграл важную роль в развитии болгарского языка и формировании новой национальной литературы.

Из семьи зажиточного торговца скотом, имя в миру — Стойко Владиславов. Начальное образование получил в церковной школе Котела, где учился по греческим и староболгарским книгам. Работал ремесленником-сукноделом, но сохранял интерес к религии. В 1762 был рукоположен в священники, учительствовал, собирал книги и делал с них рукописные копии. Большое влияние на его судьбу оказала встреча в 1765 с Паисием Хилендарским и знакомство с его сочинением «История славяно-болгарская», с которой он первым сделал список. Между 1770 и 1775 посетил Святую гору Афон. В 1780-е из-за финансовых проблем сына вступил в конфликт с местными властями, подвергался аресту, но был освобожден под залог. В 1792 покинул Котел, служил в Карнобате, побывал в Константинополе, Афоне, Арбанаси. 17[28] сентября 1794 был возведен в сан Врачанского епископа под именем Софрония. Участвовал в общественной жизни, активно занимался просветительской деятельностью. В 1797 после произошедших во Враце беспорядков с участием армии султана и вой­ск видинского паши покинул город. Оказавшись заложником обстоятельств, С. В. три года провел в Видине, занимался переводом ряда произведений с греческого языка, объединив их в 1802 в два сборника (так называемые Видинские). В 1803 бежал в Бухарест, где вошел в круг высшего духовенства. Добровольно сложив с себя епископские полномочия, занимался литературным творчеством. Известен также как рисовальщик и каллиграф. Автор первой печатной книги в новоболгарской литературе — сборника правил и наставлений для всех церковных праздников «Неделник» (Рымник, 1806). В период Русско-турецкой вой­ны 1806–1812 (см. Русско-турецкие войны ) С. В. написал воззвание к болгарам, призывая их помогать русским вой­скам. Самое значительное по своему духу, содержанию и языку произведение С. В. — светская автобиография «Житие и страдания грешного Софрония» (около 1804, опубликована в 1861). Его перу принадлежат также труд «Исповедание православныя веры христианская и обычаи, и законы еврейския и мохамеданския религии состояние» (1805), сборник «Толкование воскресных евангелий» (1805), перевод произведения папского каноника А. Марлиана («Гражданское позорище», 1809). Последние годы жизни С. В. провел в монастыре под Бухарестом, точная дата его смерти неизвестна.

Соч. : Съчинения. В 2 т. София, 1989–1992; Жизнеописание. Л., 1976.

Лит. : Аретов Н . Софроний Врачански. Живот и дело. София, 2017. Г. А. Шатохина-Мордвинцева .