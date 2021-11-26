ПОЖАРЕВАЦКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1718
ПОЖАРЕВАЦКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1718 года. Завершили войны Турции с Венецией 1714-1718 годов и Австрией 1716-1718 годов.
Подписаны по результатам переговоров, проходивших с 5.6.1718 года в городе Пожаревац (Сербия) между представителями Турции, Австрии и Венеции при посредничестве Великобритании и Нидерландов. Согласно мирному австро-турецкому договору от 21.7.1718 года, к Австрии отходили Валахия до реки Алута (Олт), Темешвар (Тимишоара), Банат, значительная часть Сербии с Белградом и Северная Босния. Договор предусматривал гарантии для католического духовенства на территории Османской империи, охрану христианских религиозных святынь в Палестине, обмен пленными и другие. Границы, установленные этим договором, были изменены Белградским миром 1739 года. Австро-турецкий торговый договор от 27.7.1718 года предоставлял подданным австрийской монархии при уплате 3%-ных ввозной и вывозной пошлин право свободной торговли на всей территории Османской империи. Австрия получила право назначать в турецкие города, порты, торговые пункты своих консулов, вице-консулов, агентов, которые имели в отношении австрийских подданных право юрисдикции и некоторые полицейские права, а также пользовались привилегиями, закреплёнными в капитуляциях за французскими и британскими консулами. Турецко-венецианский мирный договор от 21.7.1718 года подтверждал границы, сложившиеся в ходе войны: оставлял за Венецией ряд мелких прибрежных пунктов в Албании и Далмации, а также острова Чериго (Китира) и Чериготто (Андикитира) и признавал переход к Турции Мореи и близлежащих островов. Турция предоставляла благоприятные условия для торговли Венеции на своей территории (снижение пошлины на венецианские товары с 5 до 3% и другие). Пожаревацкий конгресс принял также австро-венецианскую декларацию о сохранении в силе союза 1684 года Австрии, Венеции и Речи Посполитой, предусматривавшего взаимную оборону от турецкого нападения.