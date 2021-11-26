ПАША́

Ти­тул выс­ших гражданских и военных са­нов­ни­ков в Ос­ман­ской им­пе­рии и в го­су­дар­ст­вах, об­ра­зо­вав­ших­ся в ре­зуль­та­те её рас­па­да.

Обыч­но при­бав­лял­ся к име­ни об­ла­да­те­ля. Его име­ли ва­зи­ры, бей­лер­беи и др. са­нов­ни­ки. Сим­во­лом ти­ту­ла был бун­чук – пу­чок кон­ских во­лос на древ­ке. В за­ви­си­мо­сти от ко­ли­че­ст­ва бун­чу­ков са­нов­ник име­но­вал­ся од­но-, двух- или трёх­бун­чуж­ным. Ти­тул трёх­бун­чуж­но­го П. при­сваи­вал­ся ва­зи­ру. По­сле ре­форм Тан­зи­ма­та П. – поч. ти­тул ге­не­ра­лов и ми­ни­ст­ров. В Тур­ции в 1923–34 со­хра­нял­ся толь­ко за ге­не­рала­ми, в даль­ней­шем был уп­разд­нён. В Егип­те уп­разд­нён в 1952, в Ира­ке – в 1958.

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