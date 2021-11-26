АЯНЫ

Местные нотабли, выступавшие как наиболее активная и влиятельная группировка господствующего класса Османской империи в XVIII — начале XIX века.

А. по своему происхождению — лица из числа крупных землевладельцев, состоятельных горожан, купцов , старейшин цехов, янычарских командиров и представителей мусульманского духовенства . В обязанности А. входили распределение и сбор налогов и набор воинских ополчений в провинции. В начале XVIII в. Порта фактически легализовала деятельность А., поскольку рассчитывала на их власть и авторитет на местах. Чрезмерная самостоятельность А. привела к усилению децентрализации империи и росту эксплуатации податного населения. В результате реформ султана Махмуда II . А утратили власть в провинции, уступив ее представителям Стамбула .

Автор статьи: Шестаков Н.Р.

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