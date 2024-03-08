СТАРЫЙ ПОРЯДОК

Стáрый поря́док ( фр . l’Ancien Régi­me) — термин, появившийся во Франции в 1789. Так участники Французской революции XVIII в . стали называть прежнюю форму правления (абсолютную монархию) и сословное неравенство, наделяя термин негативными коннотациями. В историографию понятие С. п. вошло благодаря книге А. де Токвиля «Старый порядок и революция» («L’Ancien Régime et la Révolution», 1856). Среди историков нет единого мнения относительно хронологических рамок С. п. Если его конец обычно связывают с событиями лета 1789, то относительно начала существуют разногласия. Одни авторы (например, ­Ж.-М. Ле Галь) ведут отсчет С. п. с рубежа XV–XVI вв., включая в этот период Возрождение и Реформацию , другие (например, П. Губер) связывают его начало с завершением Религиозных вой­н во Франции 1562 – 1598 и утверждением на французском престоле династии Бурбонов на рубеже XVI–XVII вв. Как правило, под С. п. историки подразумевают совокупность государственных и общественных институтов, социально-экономических структур, обычаев и традиций. Некоторые авторы вкладывают в это понятие особое содержание. Так, Ф. Бродель писал о «биологическом С. п.», господствовавшем в мире до середины XVIII в. и характеризовавшемся чередованием демографических подъемов и спадов, высокой детской смертностью, периодической массовой смертностью от голода и эпидемий («Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe–XVIIIe siècle». 3 vols. Paris, 1979). Чаще всего термин С. п. употребляется применительно к истории Франции, но его используют также в работах по истории других стран Европы, в частности, как синоним понятия раннее Новое время.

Лит .: Goubert P., Roche D . Les Français et l’Ancien Régime. Paris, 1989 ; Alteuropa-Ancien Régime-Frühe Neuzeit. Probleme und Methoden der Forschung / Hrsg. H.-E. Bödeker, E. Hinrichs. Stuttgart, 1991; Dictionnaire de l’Ancien Régime: Royaume de France, XVIe–XVIIIe siècle / Sous la dir. de L. Bély. Paris, 1996; Le Gall J.-M . L’Ancien Régime, XVIe–XVIIe siècle. Paris, 2013; Токвиль А . Старый порядок и революция. М., 2019 (1860, 1997, 2008); Бродель Ф . Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. В 3 т. М., 2022 (1986–1992, 2006–2007). Л. А. Пименова.