МЕТОДИСТЫ
Приверженцы направления в протестантизме, отделившегося в 18 в. от Англиканской церкви.
История. Основателями методизма являются братья Джон и Чарльз Уэсли, сыновья англиканского священника. Учась и работая в Оксфордском ун-те, Дж. Уэсли в кон. 1720-х гг. организовал «клуб святых», члены которого регулярно причащались, встречались для молитв, бесед на религ. темы. В дальнейшем Дж. Уэсли (англиканский священник с 1728) занимался активной евангелизаторской деятельностью: проповедовал в тюрьмах, домах призрения, под открытым небом; посвятил себя делам милосердия и служению ближним. Вместе со своими последователями выступал за обновление в рамках Англиканской церкви. По одной из версий, иронич. прозвище «методисты» (впервые встречается в 1732) они получили от недоброжелателей за стремление строго соблюдать церковные обряды и чётко распределять время между разл. благочестивыми занятиями и изучением Библии. Дж. Уэсли по-своему истолковал это прозвище: «Методист – это тот, кто живет согласно методу, установленному в Библии».
Вернувшись из миссионерской поездки в Сев. Америку (1735–37), Дж. Уэсли вслед за своим братом пережил некий духовный опыт (1738), обретя уверенность в том, что Христос спас его. В 1739 братья Уэсли, а также Дж. Уайтфилд (1714–70) начали совместное служение в Бристоле, собирая на проповедях многотысячные толпы. Однако вскоре Уэсли разошлись с Уайтфилдом, придерживавшимся кальвинистских взглядов. Дж. Уэсли организовал «общества» в Бристоле (1739) и Лондоне (1740), откуда движение распространилось в небольшие города и сельские районы. Первоначально «общества», разделённые на «классы», задумывались как дополнение, а не как замена организационным структурам Англиканской церкви. Члены «классов», в которых поддерживалась строгая дисциплина, еженедельно собирались для совместной молитвы и взаимного религ. просвещения. В «классах» велась подготовка проповедников из мирян. В 1744 на Лондонской конференции были сформулированы важнейшие вероучительные основы уэслианского методизма.
После отказа англиканских епископов рукополагать в священнический сан приверженцев методистского движения Дж. Уэсли начал лично посвящать проповедников. В 1784 он рукоположил двух человек как священников и назначил суперинтенданта Методистской церкви США – 1-й самостоятельной орг-ции М. Англ. М. окончательно отделились от англиканства и основали самостоятельную церковь уже после смерти Уэсли, в 1795. К кон. 18 в. завершилось разделение последователей кальвинистской линии Дж. Уайтфилда с приверженцами уэслианской традиции, которая в дальнейшем стала преобладающей в методистском движении. После многочисл. расколов, характерных для истории методизма в 19 в., 3 крупнейшие брит. методистские церкви: Уэслианская методистская, Объединённая методистская и Первоначальная методистская в 1932 объединились в Методистскую церковь Великобритании. Кальвинистский методизм сохранился преим. в Уэльсе.
М. традиционно придавали большое значение религиозно мотивированной социальной и политич. деятельности (в рамках Армии спасения и др. структур). В 19 в. большинство М. США выступали за отмену рабства и расовой дискриминации (в связи со спорами по этому вопросу в 1844–45 амер. епископальные М. разделились на две церкви: Севера и Юга, воссоединившиеся лишь в 1939), благодаря чему методизм получил широкое распространение среди афроамериканцев. В 19–20 вв. в результате миссионерской деятельности методистские общины появились во многих странах Африки, Океании, Лат. Америки, Азии.
Численность М. в нач. 21 в. составляет св. 60 млн. чел. в более чем 100 странах мира. Наиболее широко методизм представлен в США, где проживают около половины его приверженцев. Большинство М. США входят в Объединённую методистскую церковь, образованную в 1968 в результате слияния большого числа методистских организаций. Второй по численности в США является Африканская методистская епископальная церковь (основана в 1816). Крупные методистские общины имеются в ЮАР, Нигерии, Австралии, Демократич. Республике Конго, на Филиппинах, в Фиджи. Не менее 400 тыс. М. проживают в Великобритании.
В России офиц. датой появления методизма считается 1889, когда был образован первый приход в С.-Петербурге. В 1909 Методистская епископальная церковь в России была признана официально. В результате антирелигиозных кампаний методизм в СССР к 1930-м гг. практически прекратил существование (в 1940–80-е гг. М. легально действовали на территории Эст. ССР). Деятельность М. в России возобновилась на рубеже 1980–90-х гг. В 1993 была создана Рос. объединённая методистская церковь, членами которой состоят неск. тысяч человек. Она, как и др. методистские церкви, входит в образованный в 1881 Всемирный методистский совет, имеющий консультативный характер. М. активно участвуют в экуменич. движении (см. Экуменизм).
Методизм дал толчок к появлению ряда новых протестантских течений в США (см. Пятидесятники).
Вероучение. Догматика уэслианского методизма изложена в «25 статьях» (1784), написанных на основе англиканских «39 статей» (окончательный вид приняли в 1662), из которых оказались изъяты как католич., так и кальвинистские элементы – о значении авторитета Церкви, о предопределении и избрании к спасению. В то же время в «25 статьях» содержится ряд общехристианских (вера в Троицу, Иисуса Христа как Сына Божьего, Спасителя и Искупителя) и общепротестантских (верховный авторитет Библии, оправдание верой, наличие 2 таинств – крещения и причащения) положений. Признаются Апостольский и Никео-Константинопольский символы веры. Наиболее своеобразным в методизме является учение о спасении, сформулированное Дж. Уэсли в его многочисл. проповедях и сочинениях. Следуя учению голл. теолога Я. Арминия (см. Арминианство), он утверждал, что обращение человека к Христу зависит от его свободной воли, а не от избрания к спасению, как это предполагает кальвинизм. При этом предваряющая благодать является лишь предложением о спасении, обретающем действительность при соответствующем отклике со стороны человека. Важным положением этой доктрины является утверждение Уэсли о возможности полностью освободиться от греха и достичь уверенности в личном спасении ещё в земной жизни. М. делают также особый акцент на совершении добрых дел, которые являются плодами веры и должны следовать за оправданием верой в качестве его свидетельства. Отсюда вытекает этика М., ориентированная на активное участие в обществ. жизни.
Культовая практика методистов близка к англиканской, но отличается гораздо меньшей формализованностью, минимализацией ритуала, акцентированием внимания на проповеди, активным участием в богослужении мирян. Используются сборники церковных гимнов, многие из которых сочинены Ч. Уэсли. Крещение (как правило, окроплением) может совершаться как в детском, так и во взрослом возрасте. М. верят в истинное присутствие Христа в хлебе и вине во время таинства причащения. У М. имеются только 2 степени священства: диакон и пресвитер (старейшина). Диакон может проповедовать и крестить, пресвитер – также и причащать. Служение без рукоположения невозможно, однако епископ (если он есть) рассматривается в качестве пресвитера, выполняющего адм. функции по управлению церковной организацией.
Автор статьи: М. С. Стецкевич.