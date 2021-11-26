МАСОНСТВО

Масонство (франкмасонство; от фр. franc — «вольный», «свободный» и macon — «каменщик»; англ. masonry, freemasonry; фр. maçonnerie, franc-maçonnerie; нем. maurerei, freimaurerei) — закрытое интеллектуальное сообщество с глобальным ареалом деятельности (около 4 млн адептов). Международным масонским структурам присуща сложная, многоуровневая иерархия, предусматривающая специальные ритуалы посвящения. Представления масонов об окружающем мире связаны с эзотеризмом Древнего мира, а также с достижениями научной революции эпохи Нового времени (примордиальная традиция накопления знаний); масонская ложа, как территория рабочих собраний, унаследована современными «вольными каменщиками» у ремесленных цехов средневековой Европы. Приоритетная сфера практической деятельности М. — «духовное строительство» или воспитание совершенного человека. Приверженцами данного направления являются «регулярные» масонские ложи, признающие ландмарки (установления) древнего строительного Братства. Важнейшие из них: вера в Великого Архитектора Вселенной и бессмертие души; обязательное присутствие в ложе священных книг, в частности, Библии; соблюдение масонской тайны; признание внутренней иерархии; внесословная возможность вступления в ложи и внутреннего продвижения масона. «Либеральные» масонские ложи, действующие во Франции, Италии и США, признанием ландмарок не руководствуются.

Предыстория М. имеет мифологическое (библейское) и научное объяснение. Первое связывает рождение масонских лож с деятельностью архитектора Хирама во времена правления иудейского царя Соломона и строительства Иерусалимского храма (X в. до н. э.). Второе — новейшее — отстаивает приоритет конспирологических усилий европейских философов-гуманистов и мистиков эпохи Нового времени: Т. Мора , В. Андреэ, Т. Кампанеллы , Ф. Бэкона , К. Рена, Э. Эшмола. Их творчество и деятельность привели к созданию в 1-й половине XVII в. тайных интеллектуальных структур — панъевропейского Ордена розенкрейцеров и «Невидимого колледжа» в Оксфорде.

В духовной сфере усилия идеологов раннего М. были направлены на преодоление влияния Католической церкви, в области реорганизации светской власти — на достижение «разумного правления» и утверждение принципов «естественного права». Противники М., акцентируя внимание на конспирологических аспектах, обвиняют «вольных каменщиков» в стремлении разрушить религию, церковь и структуры легитимной власти (О. Баррюэль, Г. Бор, Б. Фей, С. Найт, С. А. Нилус, О. А. Платонов). Новейшие специалисты рассматривают М. как про­светительскую и в целом лояльную властям организацию (Д. Ридли, С. Баллок, Д. Биндер, М. Морамарко, Г. Райнальтер, Л. Хасс, А. Пятигорский, А. В. Богданов). Претензии обновленного М. на формирование собственной религиозной идеологии спровоцировали затяжной конфликт с церковными институтами. С 1738, с момента оглашения первой антимасонской буллы папы Римского Клемента XII, Ватикан неоднократно призывал к искоренению М. Взаимные нападки сторон смягчились лишь в конце XX в. М. осуждается также Русской православной церковью, которая считает его несо­вместимым с истинной христианской верой. М. не признается рядом протестантских деноминаций в США.

В протестантских странах идеология М. была изначально признана умеренно-реформистской и не рассматривалась в качестве противоречащей официальной. Наиболее успешно М. развивалось в Великобритании и США. В Великобритании, после образования Великой ложи (1717) и публикации регламентно-догматической книги «Конституций» (1723), начался отсчет событий официальной истории «нового» философского М. В Соединенном Королевстве М. традиционно покровительствуют Англиканская церковь и все правящие династии (Ганноверская, Саксен-Кобург-Готская, Виндзорская). В США (первоначально на территориях североамериканских колоний) распространение М. началось после провозглашения Великой ложи Англии (1729). Влияние идеологии М. прослеживается в текстах Декларации независимости (1776) и Конституции США (1787). Масоном был первый президент США Дж. Вашингтон . Распространение М. захватило и большинство стран континентальной Европы. Во Франции первая регулярная ложа появилась в 1721 в Дюнкерке; позднее массовое присутствие масонов было отмечено в Париже, Лионе, Руане, Нанте, Авиньоне, Тулузе и Бордо. Наивысшего расцвета французское масонское движение достигло в постреволюционной период, в годы правления императора Наполеона I Бонапарта. На территории Германии первая регулярная масонская ложа открылась в 1737 в Гамбурге. Наивысшей удачей для немецких масонов стала инициация кронпринца Фридриха (1738), будущего прусского короля Фридриха II Великого, который стал их патроном. Не менее успешно структуры регулярного М. действовали в XVIII и XIX вв. на территории Нидерландов, Швеции, Италии, Испании, Австрии, Польши.

В России М. появилось в начальный период царствования Петра I ; некоторые исследователи относят к числу «вольных каменщиков» Я. Брюса, Ф. Лефорта и Феофана Прокоповича. В последующие десятилетия русское М. находилось под влиянием английских, прусских, шведских масонских структур и традиций. В начале XIX в. Александр I предпринял попытку создать структуры национального М. (Великая ложа «Владимир к порядку» и Великая ложа «Астрея»). Неудачи этих реформ, а также доносы о готовящемся заговоре с масонским участием вынудили императора рескриптом от 1[13] августа 1822 запретить деятельность масонов в России. После восстания декабристов Николай I рескриптом от 21 апреля [3 мая] 1826 подтвердил этот запрет.

На рубеже XX—XXI вв. масштабы распространения и влияния М. подчеркивают его международные структуры: Межамериканская масонская конфедерация (1945), Центр связей и информации масонских послушаний, подписавших Страсбургское соглашение (1961), Международный секретариат масонских адогматических послушаний (1998), Конфедерация объединенных великих лож Европы (2000).

Лит. : The Constitutions of the Free-Masons. Containing the History, Charges, Regulations, &c. of that most Ancient and Right Worshipful Fraternity. For the Use of the Lodges. London, 1723; Naudon P. Histoire general de la Franc-Maconnerie. Paris, 1987; Piatigorsky A. Freemasonry. The Study of a Phenomenon. London, 1997; Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000: Энциклопедический словарь. М., 2001; Киясов С. Е. Масонство в эпоху Просвещения: генезис, идеология, эволюция, статус. СПб., 2010; Белявский В. С ., Богданов А. В. Происхождение Ордена вольных каменщиков. Масонство в XVII—XVIII веках. Взгляд посвященных. М., 2015. С. Е. Киясов.