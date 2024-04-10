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17.06.2026
Наука, образование, воспитание
Какая из трёх сфер (наука, образование, воспитание) изменилась в наибольшей степени в век Просвещения?
Наука, потому что были сделаны величайшие открытия, изменившие картину мира.
Образование, потому что государства начали брать его под свой контроль, создавать централизованные системы школ и университетов.
Воспитание, так как были написаны сотни трактатов о воспитании детей.
Все три сферы изменились одинаково сильно, и нельзя выделить главную.
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