Какая из трёх сфер (наука, образование, воспитание) изменилась в наибольшей степени в век Просвещения?

Наука, потому что были сделаны величайшие открытия, изменившие картину мира.

Образование, потому что государства начали брать его под свой контроль, создавать централизованные системы школ и университетов.

Воспитание, так как были написаны сотни трактатов о воспитании детей.