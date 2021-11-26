ТОМПСОН ДЭВИД

Ранние годы

Дэвид (Дэфидд ап Томас) родился 30 апреля 1770 г. Вестминстере. Его родители были переселенцами из Уэльса. Отец – Дэвид Томпсон, мать – Энн Томпсон. Когда умер отец, семья оказалась в нищете. Т. и его брат оказались в школе для бедняков Грей Коут Хоспитал. Здесь Т. изучал математику и навигацию.

В четырнадцатилетнем возрасте Т. устроился на работу учеником в Компанию Гудзонова залива. Покинув Англию 28 мая 1784 г., он сюда больше никогда не вернулся.

Дальние берега

Местом его жизни и работы стал Черчилл. Здесь он трудился переписчиком личных бумаг коменданта форта С. Хирна. В дальнейшем Т. переехал в Йорк, где занимал должность клерка в Камберленд Хаус и Саус Брэнч Хаус. С 1787 г. – в Манчестер Хаус. Продолжал изучать математику, астрономию и топографию. В этом ему помогал топограф Компании Гудзона залива Ф. Тернер. Ослеп на один глаз.

С 1790 г. – на службе в Компании Гудзона залива как мехоторговец. В 1792 г. выполнял топографические работы у оз. Атабаска. С 1794 г. – топограф Компании Гудзона залива. В 1797 г. решил перейти в Северо-Западную компанию, где работал мехоторговцем и топографом.

В 1797 г. новый работодатель отправил Т. на юг с целью нанесения на карту части границы между США и Канадой. Т. должен был обследовать участок от Верхнего до Лесного оз. За год Т. сумел картографировать 6750 км. В 1798 г. отбыл на Оленье оз. Для организации там фактории. Основал форт Джорджа; изучал Скалистые горы. С 1804 г. – партнер Северо-Западной компании. Был руководителем торговли пушниной. Изучал Верхнее оз.

Экспедиция

Северо-Западная компания осваивала новые земли. В 1806 г. Т. был отправлен по р. Колумбия к Тихому океану. В июне 1807 г. отряд прошел через Скалистые горы, приступил к нанесению на карту бассейна р. Колумбия. В итоге на карте появились земли современных штатов Монтана, Айдахо и Вашингтон. Здесь же были основаны торговые фактории. Также были картографированы земли западнее Скалистых гор; основаны фактории.

В 1810 г. нашел в Скалистых горах перевал Атабаска в верховьях р. Вирпул. По итогам странствий Т. ему удалось впервые полностью пройти р. Колумбия. В 1812 г. Т. возвратился Монреаль.

Дальнейшая судьба

В Монреале Т. вышел в отставку, получив хорошую пенсию. Перебрался в Тербон. Здесь он готовил карту, на которой была изображена суша от Верхнего озера до Тихого океана.

С 1815 г. – в Вильямстауне (Верхняя Канада). Занимался составлением карты с границей с США по Гентскому договору. В 1843 г. Т. подготовил атлас земель от Гудзонова залива до Тихого океана. Работал землемером на Британско-Американскую земельную компанию.

Умер Т. 10 февраля 1857 г. в Монреале.

Семья

Супруга – Шарлотта Смолл. Брак продлился 58 лет. У пары было 13 детей.