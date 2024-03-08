РУССО, ЖАН-ЖАК

Руссó ( фр . Rousseau) , Жан-Жак (28.06.1712, Женева — 02.07.1778, Эрменонвиль) — французский писатель, философ и композитор. Сын женевского ремесленника-часовщика. После учебы в пансионе (1722–1724) поступил учеником к граверу (1725). В 1728 покинул Женеву, отправившись странствовать. В Савой­е под влиянием баронессы де Варанс, в доме которой с перерывами провел несколько лет, перешел в католичество (1729). В 1740 поступил в Лионе на службу гувернером к детям старшего брата философов Г. Б. де Мабли и Э. Б. де Кондильяка , благодаря чему приобрел первые связи среди литераторов Просвещения . В 1741 перебрался в Париж, рассчитывая сделать карьеру в мире музыки. В 1743–1744 служил секретарем у французского посла в Венеции, в 1745–1751 — секретарем, затем гувернером в доме финансиста Л. К. Дюпена. Писал статьи по музыке для «Энциклопедии». Автор нескольких музыкальных произведений. В 1750 представил на литературный конкурс Дижонской академии «Рассуждение о науках и искусствах» («Discours qui a remporté le Prix à l’Académie de Dijon en l’année 1750 sur cette question proposée par la même Académie: „Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs”»), в котором доказывал, что прогресс общества в материальной сфере отдаляет людей от невинности естественного состояния и ведет к упадку нравов. Сочинение получило первую премию и принесло автору широкую славу. В 1754 «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» («Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes»), в котором Р. нарисовал идеализированную картину счастливой жизни людей в «естественном состоянии» до образования общества и осудил анонимного автора идеи собственности, получило вторую премию Дижонской академии. В том же году Р. посетил Швейцарию, вернулся в протестантизм и подтвердил свой статус гражданина Женевы. Живя в 1756–1762 в Монморанси под покровительством сначала маркизы д’Эпине, затем маршала Люксембурга, написал три самых знаменитых своих произведения: сентиментальный любовный роман в письмах «Юлия, или Новая Элоиза» («Julie ou la Nouvelle Héloïse», 1761), педагогический трактат о формировании совершенного человека «Эмиль, или О воспитании» («Еmile ou De l’éducation», 1762) и общественно-политический трактат об идеальном устройстве общества, основанном на народном суверенитете, «Общественный договор» («Contrat social», 1762). Взгляды на религию, изложенные в «Эмиле», вызвали осуждение Парижского парламента, и в 1762 Р. пришлось бежал из Франции в Невшатель. Однако власти Женевы крайне негативно восприняли политические идеи «Общественного договора», и в 1763 Р. отказался от женевского гражданства. В 1764 опубликовал в защиту своих политических воззрений «Письма с горы» («Lettres de la montagne»), навлекшие на себя острую критику в печати, в частности со стороны Вольтера. Р. был вынужден покинуть Швейцарию. В 1766–1767 по приглашению Д. Юма находился в Англии, где начал работать над автобиографическим сочинением «Исповедь» («Les Confessions»). Поссорившись с Юмом, Р. вернулся в 1768 во Францию. Страдая от мании преследования, он жил уединенно и зарабатывал переписыванием нот. До конца своих дней продолжал работать над «Исповедью». После смерти Р. его могила в Эрменонвиле стала местом паломничества поклонников его творчества. Во время Французской революции XVIII в . прах Р. был перенесен в Пантеон (11 октября 1794), но в период Реставрации похищен и уничтожен роялистами.

Противоречивые и парадоксальные идеи Р. оказали заметное влияние на разные сферы культуры многих народов. Роман «Юлия, или Новая Элоиза» — классический образец литературы сентиментализма и пример для подражания широкого ряда авторов. Педагогическими принципами «Эмиля», во многом умозрительными и не опиравшимися на практический опыт (родных детей Р. сдал в приют), учителя и гувернеры разных стран руководствовались почти до конца XIX в., пытаясь вырастить идеального «человека вообще». Это, в частности, создало в России феномен «лишних людей», тяготившихся «несовершенной» реальностью и любой практической деятельностью. Критика Р. частной собственности нашла отклик у представителей различных направлений социализма. Идея народного суверенитета получила развитие в разнообразных теориях демократии. Положение о необходимости тотального контроля и абсолютной власти государства над жизнью, имуществом, моралью и взглядами гражданина во имя его же собственного блага («силой принудят быть свободным») легло в основу различных учений о революционной диктатуре, в частности М. Робеспьера .

Соч .: Избранные сочинения. В 3 т. М., 1961; Трактаты. М., 1969; Œuvres complètes. 16 vols. Paris, 2014–2021 (издание продолжается).

Лит .: Манфред A. З. Три портрета эпохи Великой французской революции. М., 1979; Каплан А. Б. Революционно-демократическая идеология и утопический социализм во Франции XVIII века. М., 1989; Занин С. В. Общественный идеал Жан-Жака Руссо и французское Просвещение XVIII века. СПб., 2007; Termolle M. Les Pensées de Jean-Jacques Rousseau: établissement, éditions et émissions au XVIIIe siècle: analyse matérielle et textuelle. Genève, 2017; Yamashita M. Jean-Jacques Rousseau face au public: problèmes d’identité. Oxford, 2017; Чудинов А. В. Утопии века Просвещения. М., 2017; L’Aminot T . Bibliographie mondiale des écrits sur Jean-Jacques Rousseau, XVIIIe–XXIe siècles. 3 vol. Genève, 2015–2019; Farina M.-P . Rousseau, un ours dans le salon des Lumières. Paris, 2021. А. В. Чудинов.